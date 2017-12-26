



早盘市场继续摆臭脸，一副要钱没有要命也没有的架势——沪指向下基本上可以讲是跌不大动了，早盘低开后直接金融股拉升护盘，两桶油也再次启动，其实很多朋友都忽略了超级权重这几天的站队，大家可以看看中石化，股价收出7连阳，而这个七连阳恰恰是重叠了沪指的二次探底。主力资金，尤其是郭嘉队在表达什么样的情绪是不言而喻的。





包括整个房地产板块，基本上地产的本轮见底也是和沪指同步，我们之前也反复说，地产股拉升不是偶然现象，证明在有大资金进场，而大资金进场这些超级权重唯一能表达的观点就只有一个——那就是看好市场中长期的趋势机会，和看好目前的底部区间。





市场确实处于底部区域,调整风险进入后半段，但显然市场也难以很快的形成复苏，这里面的一个重要问题就是年底流动性的紧张。基本面上看,尽管国债期货出现反弹,尽管央行连续两周实施净投放，但是显然整体的流动性还是维持紧平衡，央行的投放力度也并不强。国债长短端收益率持续倒挂使得流动性偏紧预期延续。中央经济工作会议继续强调加强金融监管、市场对明年流动性目标预期进一步下调也使得风险偏好暂时难以看到明显提升。





但是风险偏好只会延缓市场的底部发酵，不会改变位置上面的判断。所以我们还是要提醒大家—— 尽管目前看来市场风格确实是赚钱效应稀缺，并且非常煎熬，但是还是要讲：一定要做好逢低布局的策略，指数到了目前的位置不可以再恐慌，一定要做好随跌随买的操作，分批增仓。





不过交易的品种上面也要区别对待，统计了一下今年的市场，有的朋友说熊市有的朋友说牛市，我觉得兼而有之。今年显然是蓝筹白马股牛市,以上证50为代表,全年涨幅超过20%;估值不具优势的小盘股熊市,以中证1000为代表,全年跌幅超15%。这背后反映出A股主导力量发生了改变:机构已主导A股行情,主流资金越来越具话语权,而广大散户正在逐步退出市场,流动性差、低成交量个股正大批涌现。之前和大家说僵尸股现身，而恰恰因为目前是震荡的存量博弈，大家在选股中一定要注意规避僵尸股—— 长期低波动、低成交、低换手的三低品种要特别规避，尤其是这类个股往往极易被少量资金爆砸，比如大家可以看看巴士在线的走势。





另一方面，极端的品种也要警惕。比如这个贵州燃气，5连板，顶风作案，昨天看龙虎榜基本上上周四周五进去的游资昨天已经系数清仓了，今天这种搞法基本上是最疯狂的资金在接力。对贵州燃气一直很苛刻，为什么呢？因为显然并没有真正带动板块或者次新的赚钱效应，仅仅是极个例，而这种搞法不怕被关小黑屋？这票按理说昨天就应该被特停，然而证监会没动作，这又让人颇为看不懂，难道证监会又放宽政策了？可以随便涨了？所以说大A的问题并不是该不该管，而是管得随心所欲，boss们今天不看盘，游资就多happy一天，恰恰是等散户们觉得好像市场转暖，买买买的时候，风口一变，监管的大宝剑落下。所以做个普通投资者，确实是很不容易的。





总的来说吧，市场目前开始进入一种对过度调整的自我反思之中——不少超跌品种开始反弹，但是反弹的持续性在个股上还是非常弱。所以我们讲 大家要做好分批补仓，但是对于追高要特别谨慎，逢回调分批加仓，市场的拐点其实已经出现了 。



