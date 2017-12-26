【涨价】





1、电容器涨价潮蔓延铝电容掀补涨行情





据台湾媒体报道，被动元器件涨价潮正在蔓延。陶瓷电容(MLCC)今年以来大幅涨价后，铝电容补涨行情已经启动。据台湾铝电容企业反映，从供给看，由于中国大陆环保部门严控铝箔生产废水排放，上游原材料铝箔供应趋紧。业内预计，明年高中低压铝箔均可能面临供应吃紧问题。受此消息刺激，25日，台股中的铝电容供应商金山电(8042.TW)、立隆(2472.TW)、钰邦(6449.TW)均创出历史新高。





随着铝电容补涨行情启动，艾华集团(603989)、江海股份(002484)等铝电容龙头明年盈利水平有望提升。









【产业】





1、移动通信转售业务正式牌照即将发布 试点企业有望受益





全国工业和信息化工作会议25日召开，会议明确了2018年工作重心。其中，有关移动转售领域方面，会议明确将加快重点领域改革，实现移动通信转售业务正式商用，做好电信企业混合所有制改革。这意味着，2018年虚拟运营商将正式转正，获发移动通信转售业务正式牌照。移动转售试点工作已经开展四年，国内移动转售试点工作取得了积极成效，已经具备了颁发正式牌照的基础。





随着转正牌照的正式发布，移动通信转售义务有望进入新的发展阶段。天音控股(000829)、鹏博士(600804)等移动通信转售业务试点公司有望受益。









2、全球葡萄酒产量创50年新低 国内企业迎市场腾挪空间





根据国际葡萄与葡萄酒组织统计数据显示，受到气候欠佳影响，2017年全球葡萄酒产量达246.7亿升，整体重挫8.2%，创近50年葡萄酒产量最低。业内预计，中国进口葡萄酒市场将受到影响，或将掀起涨价热潮。





上市公司中，莫高股份(600543)葡萄酒产能位居中国前列；威龙股份(603779)主要产品为威龙有机葡萄酒。









3、多部门联手 推进稀土行业秩序整顿工作





工信部原材料工业司(稀土办)近日组织召开了稀有金属部际协调机制联络员会议，重点研究推进秩序整顿工作的措施建议。发改委、财政部、环保部、公安部等部门的人员参加了会议。与会部门表示，将进一步发挥部门合力，共同推进行业秩序整顿工作，研究解决发现的突出问题，加大联合惩戒力度，推动《稀有金属管理条例》尽快出台，保持对稀土违法违规行为的高压态势，确保整顿取得实效。





业内人士预计稀土市场在一段时间内会出现稳定甚至会出现小幅上扬。稀土产业股主要有广晟有色(600259)、五矿稀土(000831)等









4、网络强国建设全面推进 5G发展获多方面支持





2018年全国工业和信息化工作会议于12月25日召开。按照工信部的预期目标要求，明年全国规模以上工业增加值增长6%左右，电信业务总量增长50%左右。重点工作方面，“全面推进网络强国建设”位置居前。工信部要求开展网络强国建设三年行动，持续提升信息基础设施供给能力，还将持续重点推进5G的发展，包括扎实推进5G研发应用、产业链成熟和安全配套保障，开展VoLTE号码携带技术试验等。工信部还提出积极落实“一带一路”倡议，推进5G等领域国际交流合作。





作为主设备商的中兴通讯(000063)、光纤光缆龙头亨通光电(600487)、手机天线龙头信维通信(300136)等公司受到多家机构青睐。









5、首个全流程自主立案微信平台上线 互联网法院成为新趋势





据报道，12月25日全国法院系统首个实现全流程自主立案的微信服务平台在北京市海淀区人民法院正式上线运行。今后，需要到海淀法院打官司的当事人，再也不用跑法院、交材料进行立案了，只需要一部手机登录微信即可完成全部立案流程。





上市公司中，华宇软件(300271))数字法院业务应用系统是公司全新一代数字法院综合解决方案的核心。科大讯飞(002230)在互动平台表示，公司讯飞智慧法院庭审系统目前已在最高人民法院法庭等全国超过100家法院应用。









6、挖掘机有望掀提价潮 行业销量延续较快增长





受原材料上涨、液压件短缺和下游需求旺盛推动，挖掘机企业小松(中国)通知称，自2018年1月1日起，小松全机型将进行价格上调。另据机构从经销商了解，三一挖掘机也将在明年1月公布涨价政策，预计是中重型挖掘机涨价。此外，挖掘机零部件尤其是液压件也有可能提价，部分企业排产已经满产至明年一季度末，今年大型非标油缸已涨价，地铁盾构机目前暂停排产等待提价。





三一重工(600031))为挖掘机行业龙头；恒立液压(601100)、艾迪精密(603638)主营液压件等零部件，受益进口替代。





【提醒】

1、新股申购——润都股份(002923)：申购代码润都股份(002923)，申购上限1.00万股，申购价格17.01元。

2、新股申购——鹏鹞环保(300664)：申购代码鹏鹞环保(300664)，申购上限2.40万股，申购价格8.88元。

3、新股申购——科华控股(603161)：申购代码732161，申购上限1.30万股，申购价格16.75元。





【要闻】

1、深交所：稳步提高直接融资比重，加大对产业整合并购重组的支持力度。

2、国务院批复上海市城市总体规划：在深化自由贸易试验区改革上有新作为。

3、工信部：2018年加快重点领域改革，做好电信、军工企业混合所有制改革。

4、工信部将制定发布《关于推动大数据产业集聚区建设指导意见》，推进大数据在制造业领域的广泛深入应用。

5、银监会：11月末银行业金融机构资产总额244.44万亿元。

6、住建部：2018年将大力发展住房长期租赁市场

7、卫计委：我国将加强健康医疗大数据应用与发展。

8、商务部：继续支持战略清晰、坚持主业的企业对外投资。

9、交通部：2018年新改建国省干线公路1.6万公里，新改建农村公路20万公里。

10、浙江自贸区将发力“投资便利化”，提出探索建设自由贸易港。

11、安徽首次探明“超级金属”矿，铼金属量达30吨。





【公告：复牌】

南京新百(600682)：近60亿收购肿瘤细胞免疫治疗公司

新力金融(600318)：拟23.79亿元购买海科融通100%股权，加码第三方支付业务

*ST众和：自查完毕

四川双马(000935)拟22.4亿出售资产 获15.5亿元现金对价

天宝食品(002220)：终止重大资产重组事项

永兴特钢(002756) ：拟不超6.22亿收购合纵锂业67.9%股权，深入锂电产业

恒顺众昇(300208)：拟开展海外合作 搭建矿产资源投资开发基金





【公告：中标类】

雅百特(002323)：中标3488万元深圳国际会展中心金属屋面项目

恒锋信息(300605)：签订6052万元合同，金额占去年营收18%

隧道股份(600820)：联合中标63.97亿元PPP 项目

棕榈股份(002431)：联合预中标105亿元PPP项目 金额为去年营收2.7倍

海格通信(002465)：子公司签订7440万元军工合同

东湖高新(600133)：子公司联合中标逾16亿元基建PPP项目

合众思壮(002383)：签署9.6亿元合同 金额占去年营收82%





【公告：并购投资类】

贵研铂业(600459)拟1.62亿元收购中希合金60%股权

美锦能源(000723)：9750万受让氢能源汽车制造企业15%股权，拟取得控制权

陆家嘴(600663)：挂牌转让佳寿公司51%股权 预计增利逾17亿元

华工科技(000988)：子公司拟投6000万元参设半导体公司

光线传媒(300251)：拟在扬州建设影视产业综合体

葛洲坝(600068)：拟发起设立不超400亿元高速公路投资基金





【公告：合作类】

众合科技(000925)：与腾讯、财付通签署“智慧交通 ”创新应用合作协议

光启技术(002625)：与中国联通(600050)签订合作协议

科力远(600478)：牵手海马汽车(000572)共同拓展混合动力出行市场





【公告：业绩及分红】

鹏翎股份(300375)：拟10转8派2.4元

亚宝药业(600351)：全年净利预增788%-818%

泰格医药(300347)：2017年净利预增100%～129.9%





【其他公告】

中兴通讯(000063)：初步选定万科为深圳湾超级总部开发商

维业股份(300621)：签订长租公寓项目战略合作协议

安达维尔(300719)：公司为两栖飞机AG600座椅配套厂家

泰禾集团(000732)董事长喊话2000亿销售目标 遭深交所下发关注函

云天化(600096)：控股子公司银山化肥复产

星期六(002291)：终止设立互联网小额贷款公司

苏宁云商(002024)：苏宁金服投前估值达270亿元





【公告：增持】

迈克生物(300463)：拟斥资不超过1.56亿元回购股份

梅安森(300275)：总经理拟斥资800万-1000万增持公司股票

百川能源(600681)：贤达实业及一致行动人拟增持不超5亿元

德威新材(300325)：股东顾振其再度增持1%

博思软件(300525)：员工持股计划 增持达5% 不触及要约收购

广信材料(300537)：董事长斥资约77万元增持公司股票

中威电子(300270)：控股股东拟增持1.83%股份

软控股份(002073)：实控人拟增持500-600万股

青岛双星(000599)：控股股东拟增持5000万元至2亿元

瑞康医药(002589)：股东拟增持不低于2亿元

科森科技(603626)：部分高管拟合计增持80-100万股





【公告：减持】

贝达药业(300558)：股东杭州贝昌减持至5%以下

中国武夷(000797)：二股东能源集团终止原减持计划

交大昂立(600530)：累计减持兴业证券(601377)1260万股 预计增利近4731万元

摩恩电气(002451)：股东问泽鑫减持1%

大众公用(600635)：减持兴业证券(601377)、松芝股份(002454)股票，获投资收益约9131万元

晶方科技(603005)：英菲中新拟清仓减持所持2.89%公司股份

登云股份(002715)：五股东拟合计减持不超2%股份

新南洋(600661)：两股东合计减持1089万股

雪迪龙(002658)：控股股东终止减持计划

安控科技(300370)：斯一鸣间接减持810万股 不再为5%以上股东

神力股份(603819)：5股东计划6个月内减持不超6%公司股份





【解禁股】

北部湾港(000582)、精艺股份(002295)、海宁皮城(002344)、双林股份(300100)、汤臣倍健(300146)、新研股份(300159)、天华超净(300390)、宇通客车(600066)、博通股份(600455)





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