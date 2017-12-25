



A股把圣诞节过成了圣诞劫。两市超过2500家公司股价下跌，指数也再一次险些挑战3250点低位。





但是我们还是要开宗明义的和大家讲清楚—— 这个位置就是底部区间，这个判断我们不改，市场下跌大家要分批做好增仓动作，这一点判断我们也没有改变。 应该说，这个越跌越买的策略讲过很多次，大家千万不要看看就完了，在上涨的时候追高，真的下跌反而又失去信心。





板块方面今天最强势的必然是地产，上周我们讲了地产股有大资金进场的迹象，今天泰禾集团涨停，海德股份8%，上周四大龙头中涨幅最弱的金地成为龙头股领跑，而保利虽然冲高回落，也锁定了3.6的涨幅，可以说是不俗。





地产上涨的原因是双向的， 一方面是市场需求——这个位置大资金买入地产这种超级权重，首先还是认可沪指3250点的低位 ，以及地产相对于其他权重板块更大的补涨空间。 另一方面则是消息面助推——近期召开的全国住房城乡建设工作会议扩大了2018年改造各类棚户区的规模预期 ，这是实实在在的利好。





其实大家对于房地产总是很关注，不仅仅是因为它是A股最大得权重之一，更重要的是它关系到每一个老百姓的生活。时值新年即将到来之际，我们也不妨为大家分析一下2018年的地产预期。应该说，今年是史上最严调控年。之所以说“最严”，是因为许多政策是在先前的政策之上叠加的（如社保要求），或者就是出现一些从未有过之狠招（如公寓禁售个人）。再加上直接问责地方官员、督察组的巡视等等措施的出现，于是一切都变得超出以往，不仅仅是政策，更是落实力度。





在政策方面，总体而言，2018年不可能会有大的变化。一方面，经过四轮的“狼来了”，市场预期已很难随便被引导，所以房价上涨的压力仍在，政策也不敢随便放松。另一方面，房地产就是最重要的经济引擎和税收来源，撇开地产谈增长不是耍流氓就是科幻。因此， 政策和房价目前可以认为进入了一个紧平衡，政策也不该进一步压得太狠。既然2017下半年稳了，管理层的重点或会有所转移。





但是地产板块未来的机会一定是结构性的。





这里面先个大家讲个反例，就是公寓仅售，对于公寓这种商用物业的限制而言，现在国家是想后悔也来不及了。“禁售给个人”这一条几乎把一线城市的商用物业打入了地狱，如今商用物业的情况就是：冰点成交+“跌跌”不休+前景渺茫。渺茫到什么程度啊，基本上目前是三个月没有之前一周卖的多，所以坊间有传闻说有些城市后悔了，试图调整。但还没来得及出招，发展租赁的政策就来了，彻底把路堵死，逼着你往租赁的道路上走，导致在转让政策上，松绑变得更加的渺茫。现在这个市场已经有人抄底，但低处未算低。 所以大家对于目前地产公司为什么分化很大，大家要特别规避商用物业类别的企业。





那刚才说了有风险也有机会，地产今年的主基调是“龙头”，因为大的调整环境下龙头地产公司的拿地、资金周转、政府公关能力更强，资源必然高度集中。明年的话我们认为龙头仍然是一个看点，另一个就是租售同权，这个以后有机会展开给大家讲。





至于房价和楼市本身，我觉得不管有没有租售同权，一二线城市的房地产价格很难下行。为什么？因为事实已经证明，大城市宅地供应量是无论如何都无法增加的，这是户籍与土地等根本制度所决定的，不是地方或国土部通过行政命令就能改变的。所以，在大城市，宅地仍会继续稀缺。而部分 城市把宅地用于发展租赁市场，更会造成两个结果：一是地价貌似便宜了，因为有自持；二是可售宅地会更稀缺，其价值肯定会更高。





大抵如此把，大家有兴趣，以后找机会我们展开细说，读者也可以关注我们的公众号：永源财经（HLC5678YC），还是回过头来说地产板块，地产板块简单讲， 有资金关注，但是不宜追高，尤其金地今天这种走势证明“革命队伍里有叛徒”。 所以优质品种可逢回调参与，但是地产目前看仍然是做标杆的意义更高。





最后讲讲行情，指数在这个位置反复不前，其实还是和资金面有很大关系，临近年末，资金需求增加，且MPA（宏观审慎评估）考核和公开市场资金大量到期，叠加缴税因素，对资金面形成一定扰动。资金面不宽裕，直接造成了市场增量遥遥无期，而存量博弈无法避免就会出现跷跷板，龙头和热点的虹吸对于小票比较致命。所以我们和大家说一定要逢低布局，切忌追高。不过，近期央行加大了在公开市场对冲的力度——上周（12月16日-22日）央行公开市场逆回购投放人民币5500亿元，逆回购到期3500亿元，净投放2000亿元。此外还有1870亿元MLF（中期借贷便利）到期，央行未进行续作。等于央行总计净投放130亿元，虽然钱不多，但是也算连续两周净投放，且财政集中投放将至，跨年难度应不大； 预计资金面整体平稳。大家也不要过分恐慌了，毕竟过了年，延期降准即将启动，资金面的改善将直接带动增量人气 。





所以我们和大家说， 虽然这个位置墨迹，但是真的就是底部。 2017年年初我们和大家说，今年没有回去拿3000点以下筹码的机会，当时很多人不信，现在不知道后不后悔。现在我们和大家说， 这个位置就是底部区间，回调要加大仓位 ，话说出来了，信不信由大家咯。



