大A迎来2017年收官周，然而周一早盘不能说走得好看，早盘开具地产股拉升，但很快10点钟前后，市场小盘股和权重形成了强分化，小市值品种下跌带动了指数的回落、翻绿。





板块上面，地产是第一明星，泰禾集团涨停，金地上涨7%，保利也一度冲高7%。地产我们此前讲过，这是唯一一个真正不是横着护盘而是主动性做多拉升指数的板块，地产这个位置能起来，说明确实有大资金在进场。大资金进场，说明他们确实是看好指数未来的行情。所以先放个结论。 虽然大A今天形成回落，但是大家不用担心真的形成圣诞劫，或者真的有大幅下杀的风险，我们认为行情还是底部，上周讲反弹最快周三最迟下周（也就是本周），目前我们依旧维持这个判断。





地产上涨不是毫无来由，近期召开的全国住房城乡建设工作会议延续中央工作会议的基调，“满足首套刚需、支持改善需求”等表述与2016年末住建部工作会议相比略有缓和，预计2018年调控进一步加码的概率较小。会议提出2018年改造各类棚户区580万套，较此前市场500万套的预期上升16%，预计将小幅提振2018年三四线销售。在融资成本高企、楼市景气度缓慢下行背景下，加快推盘已是房企时下最优选择。但是整体承压是肯定的。所以和大家讲，地产板块向来是一个好看不好做的方向。大家看着地产股妖娆也不用过于眼热。短期针对追高还是要谨慎，比如今早看到的保利就是典型—— 大A在弱市的资金抱团往往会呈现出这种，回调到位非常安全，一旦快速拉升必然快速分化。





所以可见市场整体的状态也仍然是较弱，，只有局部的赚钱效应，主要还是白马虹吸效应之下，小票的量能太有限了， 一方面是来自于大票的虹吸，一方面来自于强势票的虹吸，再加上大票本身还有革命意愿不坚定的投机分子，其他小票自然就没有多大的而流动性了 。所以大家看大权重一拉升，小票就崩了，而小票崩了之后人气收到拖累，所以大票走得也很犹豫。但是这个位置指数的下跌空间又是很有限的，量能这么少基本上多空预期一致——这个位置就是底，反而也不需要多少量能就能把指数推起来的，所以跌下来有看好的标的可以适当的低吸。





这里就是底部区间，下跌分批加大仓位，反弹随时可能来到，这个判断我们继续维持不变。大家对于年底的行情也不要那么多恐慌，这个时候真的是需要信心。





再说一个板块，就是近期市场关注度极高的燃气。 燃气股我们周末在永源财经（HLC5678YC）里面全面的讲了，大家有兴趣可以去关注，回复策略，自动领取。 燃气市场很多品种的问题在于，大部分都是政府定价；但LNG部分渠道除外，具备市场定价功能。 所以在70多只天然气股中，大部分都销售给“政府定价”的燃气公司或者公共设有政府单位，是享受不到这一次LNG（液化天然气）价格大涨的福利的。





贵州燃气从公司公开的招股说明书上看，恰恰是属于上述情况，周五已经发了风险警示，今天照涨不误，目测晚间会有监管的大宝剑落下。 不过龙头特停未必是坏事，天然气涨价利好仍然是摆着，如果真的如我们所言，很可能后期会形成低位滞涨品种的反复活跃、轮动，反而可以期待一下。





无论如何，我们还是再一次和大家强调， 底部区间，敢跌敢买，分批把仓位补上去 ，这个位置不能继续看空了！



