【政策】





1、我国出台配套法规构建网络安全体系 信息安全概念受关注





据媒体24日报道，24日提请十二届全国人大常委会第三十一次会议审议的全国人大常委会网络安全法、关于加强网络信息保护的决定的执法检查报告介绍，近年来，我国大力推进网络安全和网络信息保护工作，法律实施取得积极成效。报告认为，用户信息泄露呈现渠道多、窃取违法行为成本低、追查难度大等特点，用户个人信息保护工作形势严峻，对此，建议通过加快个人信息保护法立法进程、加大打击力度等方式，进一步加大用户个人信息保护力度；加快完善网络安全法配套法规规章，加快《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全等级保护条例》的立法进程。





上市公司中，可关注绿盟科技(300369)、启明星辰(002439)、卫士通(002268)等。









2、细胞治疗指导原则发布 行业步入规范发展期





国家食药监局网站22日显示，《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则(试行)》正式发布。本指导原则的发布，旨在进一步规范细胞治疗产品的研发，提高其安全性、有效性和质量可控性水平，从而推动和促进我国细胞治疗领域健康发展。





公司方面，复星医药(600196)、安科生物(300009)的细胞治疗产品研发进度处于行业前列。









3、发改委会议确定明年任务 大数据迎持续支持





全国发展和改革工作会议于22日召开，确定了2018年十大任务。其中，“加快培育形成新动能主体力量”成为明年改革和发展的重要工作之一。明年要大力实施创新驱动发展战略，深入开展全面创新改革试验，打造创新创业升级版，加强国家创新体系建设，深入实施军民融合发展战略。受访专家表示，围绕战略性新兴产业的发展，发改委还将给出“全面实施促进大数据发展行动”等多项具体措施，中国战略性新兴产业发展将迎来黄金时代。





大数据平台型公司东方国信(300166)、公安大数据龙头美亚柏科(300188)、积极发力数据湖业务的易华录(300212)等受到机构重点关注。









【涨价】





1、内外盘锌价连涨 关注国内锌矿上市公司





周五伦敦基本金属普遍收涨。LME期锌收涨0.99%报3275美元/吨，连涨4日，自12月8日以来累计涨超6%，国内方面，上期所沪锌主力合约12月8日以来累计涨4.6%。





建议关注锌矿企业如驰宏锌锗(600497)、紫金矿业(601899)。









【产业】





1、全球首个5G标准正式发布 中国参与度与话语权提升





负责制订全球通讯技术标准的 3GPP(第三代合作伙伴计划)近日在葡萄牙里斯本举行会议，并正式签署通过了第一版5GNR标准。此次出炉的5GNR将涵盖低中高频频段，其中包括低于1GHz的频段，也包括最高达到50GHz的频段。





上市公司中，移为通信(300590)主营嵌入式M2M终端设备的研发、销售；光库科技(300620)主要产品为光纤激光器件和光通讯器。









2、“阅片诊断”人机大战AI机器人(300024)胜出 AI+医疗应用加速落地





央视一套22日晚最新一期人工智能现象级节目《机智过人》中，人工智能阅片机器人(300024)“啄医生”单挑15名来自全国三甲医院的有着15年阅片量在20万张以上经验丰富的主任医师，“啄医生”对30套肺片精准检测完胜。今年4月，以“甲状腺结节超声图像的性质判定”为主题的首届人机读片竞技大赛中，阅片机器人(300024)以准确率超出0.3%的微弱优势，战胜了所有参赛医院团队。





中科曙光(603019)联手中国科技大学、健培科技打造了“医学影像阅片机器人(300024)”啄医生，已应用于三甲医院。万东医疗(600055)旗下万里云成为首个将医疗AI引入实际应用的远程影像诊断平台，公司与阿里健康发布了医疗人工智能“Doctor You”。









3、全国首个氢燃料电池产业园落户武汉 产业化进程提速





据媒体消息，雄韬电源公司将投资115亿元在武汉建设全国首个氢燃料电池产业园，主要从事氢燃料发动机的研发生产，建成后将形成每年350亿元的产值，形成氢燃料发电机系统、储氢系统等开发、生产、运营和销售于一体的产业链，并与南京金龙、东风特汽等合作开发、生产氢燃料电池大客车。





上市公司中，雄韬股份(002733)投资北京氢璞创能布局氢燃料电池产业；同济科技(600846)是国内氢燃料电池产业链内的公司之一。









4、铝基石墨烯超级电池研发成功 大容量耐低温充电时间短





据报道，浙江大学科学家用石墨烯膜作为正极材料，研发出一种新型的铝-石墨烯电池。这种电池寿命超长，能在极短时间内充满电，在零下40℃到120℃的温度范围内都能正常工作。这项创新为铝离子电池的实用化指出了重要方向。





上市公司中，雄韬股份(002733)已在储备和培育三元锂离子电池等新型电池技术，而铝-石墨烯电池研发也在有序推进中。丹邦科技(002618)产品包括多层石墨烯膜。









5、威马汽车再迎重磅融资 腾讯位列投资者名单





日前，威马汽车再次获得了中国国有企业结构调整基金、五矿资本(600390)(香港)、腾讯集团、红杉资本中国基金的新一轮投资。但威马汽车方面没有宣布具体的融资额。在12月5日，威马汽车刚宣布完成新一轮融资。该轮融资由百度资本领投、百度集团等跟投，威马汽车称当时累计融资总额已超过120亿元人民币。





上市公司中，天汽模(002510)2017年上半年公司新签新能源汽车客户智车优行、威马汽车等，春兴精工(002547)已成为特斯拉供应商，实际控制人也是威马汽车的股东。





【提醒】

1、本周央行公开市场将有2900亿逆回购到期

2、本月最大解禁周来袭，以周五收盘价计算，市值为1159.97亿元，较上周大幅增加。

3、中签缴款：新疆火炬(603080)





【要闻】

1、证监会：全力配合全国人大做好《证券法》修订工作。

2、证监会核发4家企业IPO批文，拟筹资不超过58亿元。

3、证监会提出2018年将重点做好四方面工作，包括在国务院金融委的领导下全力维护资本市场稳定运行等。

4、全国股转公司22日发布新制定的《转让细则》，推出了引入集合竞价、优化协议转让、巩固做市转让等具体措施。

5、银监会发布《关于规范银信类业务的通知》，信托资金不得违规投向房地产和地方融资平台。

6、中国将制定石油天然气管道运营机制改革实施方案。

7、住建部：满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房。

8、商务部：支持绿色流通和节能环保产业发展。

9、第三批混改试点央企名单再揭秘，上市公司唱主角。

10、农业部22日召开深化农垦改革部门协调推进会，要求确保中央农垦改革决策部署落实到位。

11、上周五，美国三大指数收跌，纳斯达克指数下跌0.08%；WTI 2月原油期货收涨0.19%；COMEX 2月黄金期货收涨0.6%。





【公告：复牌】

天华超净(300390)拟定增募资不超5000万元

巴士在线(002188)：仍无法联系到法定代表人

中珠医疗(600568)签署收购蓝氧科技73.8%股权意向书

超讯通信(603322)拟2.3亿控股上海桑锐电子科技

招商轮船(601872)重组获证监会无条件通过

白云电器(603861)发行股票收购资产获有条件通过

中欣氟材(002915)：股票核查工作完成

当代东方(000673)：拟与珠影集团投资7亿至12亿元 开展影视制作等合作

凯恩股份(002012)24亿收购锂电池公司卓能股份89.73%股权





【公告：中标类】

铁汉生态(300197)联合预中标逾20亿元PPP项目

龙元建设(600491)预中标城乡综合治理和发展PPP项目

中国铁建(601186)联合体中标公路工程PPP项目

中持股份(603903)签署一汽-大众汽车成都工厂废水处理项目合同

格林美(002340)：子公司签署1200吨锂离子电池前驱体材料供货协议





【公告：并购类】

粤泰股份(600393)拟参与竞拍广物房地产45%股权

永辉超市(601933)拟受让红旗连锁(002697)12%股份

华建集团(600629)收购无锡市政院28%股权

四维图新(002405)：收购大股东所持中寰卫星37.4%股权

荣安地产(000517)：子公司拟3.4亿元收购宁波海洋置业100%股权

洛阳钼业(603993)：参设基金拟收购海外基本金属贸易商

惠博普(002554)拟7.35亿元转让DMCC公司40%股权

桂东电力(600310)拟出售旅实集团21.79%股权

双成药业(002693)：拟2.6亿元转让澳亚生物46%股权





【公告：投资类】

深圳新星(603978)：拟投建氟新材料产业园

三棵树(603737)：11亿至16亿元投建高新材料综合产业园项目

长荣股份(300195)：拟投4亿元参设先进装备制造产业基金

新坐标(603040)：拟1.7亿元投建冷锻精制线材项目 保证原材料供应





【其他公告】

易事特(300376)实控人涉嫌操纵证券市场遭证监会罚没逾1.6亿元

三维丝(300056)涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查

艾比森(300389)：中超LED全彩显示屏赞助协议延长至5年

国民技术(300077)股价异动 无应披露而未披露信息

航天机电(600151)实际控制人完成改制并更名

盐津铺子(002847)：今年累计收到2580万元政府补助，占去年净利的30%

大亚圣象(000910)拟公开发行不超12亿元可转债拓展主业

哈药股份(600664)、人民同泰(600829)：控股股东混改或导致公司实控人变更





【公告：业绩】

金卡智能(300349)2017年度业绩预增290%-319.9%

开立医疗(300633)2017年度业绩预增45.68%-60.01%





【公告：增持】

华体科技(603679)实控人发布增持计划

狮头股份(600539)控股股东方面增持达5%

内蒙华电(600863)实控人方面发布增持计划





【公告：减持】

网宿科技(300017)董事高管终止减持计划并承诺6个月内不减持

吉艾科技(300309)实控人拟定向减持不超10%股份

闽发铝业(002578)两位副董事长拟合计减持不超2%股份

中航飞机(000768)两股东拟合计减持不超0.48%股份

龙宇燃油(603003)股东财通基金拟减持不超3%股份

华菱星马(600375)股东史正富拟减持不超3%股份





【公告：解禁股】

神州信息(000555)、风华高科(000636)、茂业通信(000889)、高升控股(000971)、兴化股份(002109)、楚江新材(002171)、上海莱士(002252)、拓维信息(002261)、科华恒盛(002335)、北京科锐(002350)、 丽鹏股份(002374)、达实智能(002421)、金新农(002548)、盛通股份(002599)、良信电器(002706)、蓝黛传动(002765)、比音勒芬(002832)、新宙邦(300037) 、掌趣科技(300315)、金卡智能(300349)、雪榕生物(300511)、数字认证(300579)、瀚蓝环境(600323)、永吉股份(603058)





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