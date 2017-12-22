沪指结束了周线上面的五连阴，我们还是继续强调，目前的底部区间属性——上次出现在今年4月10日至5月12日，累计跌幅为6.18%。而在此之后，上证指数开启了一波长达近3个月的反弹，尽数收复了跌幅，另外根据今年的场内的波动规律，当市场情绪转为极度悲观之后，指数再往下的空间将趋于有限，我们认为目前A股市场已经有度过了最悲观的时刻——三个最典型的标志：







其一是大A已经出现4家破发+4家接近破发的公司。个股破发证明市场进入超跌区间。





其二是成交量持续萎缩之后，市场自发止跌。尤其是12月15日和18日，这两个交易日的二次探底，指数下跌可以说比较猛烈，但是成交并没有大幅度放大，说明市场存量资金对于目前点位的底部已经形成了共识。





其三是本周四出现的地产板块的集中拉升。周四招保万金四大地产龙头全面上涨，尤其保利拉升接近8%。四大龙头放量拉升，叠加地产股这种超级权重的身份，我们不认为这是所谓游资或者散户资金所谓，一定是大机构进场的信号。而不管这个大的机构身份如何，这个位置的买入，证明大资金确实认可目前市场的底部区间判断。





各种信号说明市场已经进入底部区间，但市场要重新恢复信心，也同样需要时间，所以，短期仍有反弹预期存在，但也处于构建复合底部阶段，想要启动一轮新的趋势性反转行情，我们认为从时间点上看，还为时尚早，毕竟12月底通常是一个较为尴尬的时间点，流动性也好，一些机构的回款压力也好，都仍然在牵制市场，所以在没有清晰的做多主线的背景之下，存量博弈大概率还是结构性的发酵，整体震荡为主。





不过底部明晰之后，热点就会开始加速发酵，这里面近期的龙头显然是天然气。天然气目测下周会有分化，给大家简单讲一下。





看着周五是天然气个股普涨，但是这里面有陷阱，因为涉及到民生的天然气市场，大部分都是政府定价；但LNG部分渠道除外，具备市场定价功能。 所以在70多只天然气股中，大部分都销售给“政府定价”的燃气公司或者公共设有政府单位，是享受不到这一次LNG（液化天然气）价格大涨的福利的。 这一点就能够排除大部分LNG（液化天然气）的上市公司，这部分公司的特点是处于下游企业，没有“气源”。而这次LNG（液化天然气）价格短期暴涨，他们反而还可能受到负面影响。所以这些股票一定是要重点规避的，是假上涨。而拥有气源的民营企业，是我们讲这个天然气涨价的核心，具体有哪些，我们周末在永源财经（HLC5678YC）里给大家解析——有兴趣的朋友关注。而下周，大概率天然气概念也会形成延伸炒作，两条可行的线路，我们周末也一并带来解读。





总的来说，行情底部目前已经明确，短线市场震荡其实恰恰是给投资者进行春季行情布局最好的机会。MACD底部金叉，二次探底企稳以及中央经济工作会议传递的温和信号，都证明——市场的春天很可能已经提前来到了。





大A开始展开底部热门品种的炒作扩张，随着年底政策明确，以及流动性压力进入尾声，大A随时展开反攻行情，学员注意跟随内参节奏做好逢低布局。热线010-57594189