



市场延续周四的反弹形成较强的震荡格局，应该说，和很多朋友期待的快速反弹不同，我们认为短期仍处于震荡磨底阶段，还会反复,最典型的原因就是成交量——沪指成交没有明显放大，说明市场目前仍然是存量博弈，存量资金自救必然压制反弹高度，而又同样忌惮于高位的套牢盘，所以即便是存量也都不敢做出头鸟，因此大家能够感受到，近期主要还是超跌品种的反弹为主。





好的现象有两个， 一个是超跌反弹开始呈现一定的延续性，并且开始有强势品种出现 比如燃气以及部分次新股。药石科技和贵州燃气的3板封得较为吃力，考虑到周末将至，不排除管理层周末有所行动的因素。市场目前是有贼心没贼胆，但是好在贼心有了，人气和想象力开始复苏，这就是好事儿。





第二是地产昨天的异动非常强势，这是大资金进场的信号 。我们讲地产龙头招保万金，昨天保利这种超级巨头拉升接近8%。要知道这种体量的品种启动，不会是散户资金或者游资所为。所以保利的暴力上涨说明——这个位置，至少开始有一批看多的大机构资金开始进场了。地产的上涨进一步夯实了我们对于底部判断的逻辑。





所以一系列的因素吧，能够看到目前持续大幅下跌的风险偏小,我们维持目前可以继续逢低布局低估值蓝筹和绩优成长个股的观点,主要是:





市场趋势上,中央经济工作会议强调稳中求进的总基调,明确明年防范金融风险、精准扶贫和环保三大重点任务,这对提升短期风险偏好有利,也有利于市场维稳预期的恢复; 但年底仍面临流动性偏紧、外资和绝对收益资金平仓以及经济季节性回落预期的压力; 调整压力要完全消除需要等到 1 月份甚至春节前后; 但当前市场已经经过了一定幅度的调整, 尤其是龙头白马和蓝筹权重板块已经调整较多,目前已经重新有所企稳,短期市场继续大幅下跌的风险偏小 。





而配置上,低估值蓝筹表现出非常强的资金连贯性——场内资金非常坚定的继续持有，仍是存量资金配置的首选,尤其是龙头白马个股,业绩的增长性、稳定性与估值的匹配程度仍较高。





同时流动性、业绩和政策因素等使得全面的风格转换仍难以持续,但芯片、5G及先进制造相关的国家政策支持方向的成长龙头个股也在周四出现放量站稳的信号。





所以和大家说，市场已经度过最疲软的时刻， 短线可能还有反复，会有围绕3250点的拉锯。但是我们认为底部已经夯实，任何回调逢低都是进场的机会！



