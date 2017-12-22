【政策】





1、消费领域将迎政策红包 高端消费延续复苏





商务部新闻发言人高峰21日在新闻发布会上表示，明年将重点在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新的增长点，形成新的动能，进一步释放消费需求的潜力。高峰透露，明年商务部将从四个方面入手采取诸多措施：一是增加市场的有效供给，二是推动零售的转型升级，三是降低成本补齐短板，四是整顿规范市场秩序。





2018年高端消费复苏态势有望延续，生鲜消费持续受益关税降低红利，利好国内高端百货与品牌、生鲜超市及以跨境进口B2B企业，相关公司包括老凤祥(600612)、莱绅通灵(603900)、家家悦(603708)、跨境通(002640)等。





2、中央经济工作会议首提“大力发展服务贸易”





中央经济工作会议要求“大力发展服务贸易，继续推进自由贸易试验区改革试点。”我国服务贸易在全球的比重只有6%，与我国国际贸易大国的地位极不相称。在当今世界竞争中，服务贸易强弱是衡量一个国家实际竞争力的关键指标之一，由此能够看出一国的实力与后劲。由此，中央经济工作会议首提“大力发展服务贸易”，提升我国的服务贸易质量，优化服务贸易结构，扩大服务贸易份额。





上市公司中，畅联股份(603648)地处上海，专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务，发展服务贸易和自由贸易试验区改革试点双重受益标。二三四五(002195)系国内主要对日软件外包企业。





【产经】





1、苹果OLED采购量大增四倍至220亿美元





据韩媒报道称，三星2018年将为苹果提供1.8-2亿片OLED面板，较苹果2017年向三星采购量5000万片扩大最高4倍，这让三星考虑增设新厂来处理苹果巨量订单。按IHS Markit分析，2亿块柔性OLED面板的总价值约为220亿美元。三星A3面板生产线上的面板合格率已从60%提升到接近90%，每年能够产出约2.24亿片的6寸OLED面板。





深天马A第5.5代AMOLED量产线已量产出货；京东方A成都第6代柔性AMOLED线已于10月量产。





2、山东全面应用NB-IoT 连接数将迎成倍增长





据新华社报道，中国移动窄带物联网(NB-IoT)21日在山东全面商用，目前山东已建设超过1万个窄带物联网基站，广泛应用于智能抄表、路灯、井盖、停车、家居、交通、农业等领域。其中，基于NB-IoT技术的智能路灯已应用于市区主干道，实现了路灯智能集中监控和单灯节能管理。





宜通世纪(300310)布局物联网CMP+AEP平台，是中国联通(600050)物联网重要合作伙伴；高新兴(300098)通过收购中兴物联和中兴智联，介入物联网模组+电子车牌。





3、首个软件定义存储白皮书即将发布





由工信部指导，中国信息通信研究院主办的2017首届“全球存储大会”将于12月22日召开。大会将邀请国内外互联网相关开发者及从业人员共同讨论在互联网时代的存储的发展与精进。大会上，中国信息通信研究院将正式发布《软件定义存储白皮书》，从概念定义和发展背景开始，详细阐述软件定义存储的产业现状，深度剖析技术发展现状、发展趋势及国内软件定义存储产业的未来展望。





同有科技(300302)、浪潮信息(000977)等在软件定义存储领域率先布局的企业有望实现弯道超车。





4、中国首款全球领先人工智能视觉芯片发布 要让新车都具备自动驾驶功能





今日(12月20日)，人工智能初创企业地平线发布中国首款、全球领先的嵌入式人工智能芯片，即面向智能驾驶的征程(Journey)1.0处理器和面向智能摄像头的旭日(Sunrise)1.0处理器。这两款处理器完全由地平线自主研发，采用地平线的第一代BPU架构，具有全球领先性能。“在算法和芯片多项技术点上有突破性创新”。基于这两款处理器，地平线相应推出了针对智能驾驶、智能城市、智能商业的“大脑”解决方案。这些方案深入中国实际场景，引领人工智能应用的落地。





上市公司中，中科创达(300496)子公司安创空间参股地平线；公司与地平线长期保持着密切合作关系。全志科技(300458)联合安创空间、地平线发起成立开放人工智能实验室，探索新的嵌入式人工智能合作模式。





5、3D打印商业化第一股香港上市 备受资金青睐股价连续大涨





号称港股“3D打印第一股”爱康医疗周三上市首日大涨逾50%，今日(12月21日)最高涨幅超20%。爱康医疗是内地第一家也是唯一一家将3D打印技术商业化，并且将它运用在了骨关节及脊柱置换植入物的医疗器械公司，目前拥有国内三个唯一获CFDA(食药监局)批淮的3D列印骨关节植入物产品。此前有市场消息称，GE收购两家金属3D打印公司后，有意并购医疗器械领域3D打印企业，并在2017年多次实地考察爱康医疗。





A股上市公司中，光韵达(300227))与GE医疗中国、3D打印公司Stratasys签署在中国地区的独家战略合作协议，打造中国首个医疗3D打印整体解决方案；；大博医疗(002901)是国内骨科植入类医用耗材龙头企业，募投项目包括3D打印截骨器、3D打印椎间融合器等。





【提醒】

1、中签缴款：伊戈尔(002922)、上海雅仕(603329)

【要闻】

1、全国职业年金第一单即将落槌，这标志着继基本养老金、企业年金之后，A股将迎来新资金。

2、证监会副主席方星海：开放市场是化解金融风险的有效途径

3、中注协：做好年报审计工作，防范上市公司临近期末突击进行财务造假。

4、上交所：深化一线监管职能，强化投资者权益保护。

5、央行：继续坚持稳中求进工作总基调，实施稳健中性的货币政策。

6、银监会：妥善化解地方政府隐性债务风险，有效防控房地产领域风险。

7、保监会：要积极稳妥处置少数保险公司暴露的风险点。

8、媒体：中国暂时取消此前对进口煤的限制措施。

9、监管严禁货币基金宣传，部分机构取消冲规模奖励。

10、国务院：到2020年建成涉农资金统筹整合长效机制。

11、据科技媒体报道，特斯拉上周正式启动了向常规客户大量交付Model 3的工作。

12、美股三大指数收涨，纳指涨0.06%；COMEX 2月黄金期货涨1.0美元，报1270.60美元/盎司。美国WTI 2月原油期货涨0.27美元，涨幅0.5%。

【公告：复牌】

乾景园林(603778)：终止筹划重大事项

日海通讯(002313)：拟5.18亿元收购2家无线通信公司

大康农业(002505)：阿里和云锋拟约3.3亿元入股公司子公司

克来机电(603960)：2.1亿元收购上海众源100%股权

【公告：中标类】

莱茵体育(000558)：子公司签订5.26亿元体育综合体PPP项目

绿茵生态(002887)：中标近8000万元工程项目

烽火电子(000561)：签订3.85亿元合同，占去年营收的34.36%

东华软件(002065)中标海南银行大数据平台项目

新海宜(002089)：参股公司中标北京新能源车政府采购项目

【公告：投资并购类】

城投控股(600649)：拟斥资4.67亿认购广州银行定增股份

京东方A：收购SES将触发全面要约收购义务

宜华健康(000150)：逾2.8亿收购余干县楚东医院60%股权

北辰实业(601588)子公司与金隅股份(601992)子公司64.8亿元竞得北京昌平一地块

【其他公告】

海源机械(002529)：子公司的吉利新能源MPC-1项目进入量产阶段

江淮汽车(600418)：与大众合资的纯电动乘用车项目获商务部批准

光启技术(002625)：拟开展超材料及信息相关的重大合作

号百控股(600640)：控股股东中国电信改制为国有独资公司

国电南瑞(600406)：最终控股股东国家电网完成改制及更名

黑猫股份(002068)：天然气价格上涨对公司生产成本的提升有限

华东医药(000963)：子公司签署协议 引进国外糖尿病新药技术

贝因美(002570)：拟出售22套房产 预计产生收益逾3500万元

华电国际(600027)：出售华电置业8%股权给控股股东 可获税前利润4.41亿

北京文化(000802)：电影《芳华》上映6日票房约5.13亿元

浙江医药(600216)：终止甲磺酸普喹替尼片临床试验

炼石有色(000697)：获1.7亿元政府扶持资金

依米康(300249)：2017年净利预增80%至109%

【公告：增持】

华兰生物(002007)：实控人拟增持3000万元至1亿元 增持价不高于30元/股

易联众(300096)：实控人增持近290万股 拟继续增持不超6%股份

上海凤凰(600679)：控股股东增持305万股 拟继续增持

【公告：减持】

花园生物(300401)：股东中国信达累计减持1.99% 完成减持计划

海虹控股(000503)：控股股东累计减持2%股份 完成减持计划

中环股份(002129)：股东信息产业基金拟减持不超5%股份

杉杉股份(600884)：减持宁波银行(002142)913.3万股 获利1.56亿元

永吉股份(603058)：第二大股东云商印务拟减持不超420万股

【解禁股】

云内动力(000903)、汉王科技(002362)、天际股份(002759)、劲胜智能(300083)、双林股份(300100)、开润股份(300577)、宝硕股份(600155)、太原重工(600169)、康缘药业(600557)、汇金通(603577)



