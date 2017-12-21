中央经济工作会议的闭幕，似乎成为了市场的一个拐点。周四市场开启复仇者模式，此前遭遇市场压制的科技白马股进入全面反弹的状态。不过还是要提醒大家——周四市场量能没有明确的放大。所以我们之前说过， 全面的反弹启动一定要伴随3000亿的放量，以目前的量能水平，恐怕仍然是底部震荡的特征。





还是简单给大家讲一下会议的信号。





很多政策解读我在中午的博文中已经说了，不再赘述，有兴趣的朋友可以去我的博客上查看，而继续研读，比较关注的是对于财政政策的表述：一般财政政策都是“积极的”，唯独2015年定调2016年使用了“积极的财政政策要加大力度”，当年基建、地产双剑齐发，固定资产新开工计划项目投资同比增长20%，达到50万亿，奠定了此后两年经济复苏的基础。2017年定调和2016年年底同样回归正常表述。结合前面论述拿掉了“适度扩大总需求”，基本可以判断，新开工增速会在低位波动





如此一来今天强势启动的地产板块非常耐人寻味， 很多朋友担心，因为新开工增速不仅仅是关乎地产，向上连带着所有的原材料建材，向下则能一定程度传导至制造业层面。 所以今天地产板块的表现究竟是见顶还是强势逆袭？这实际上可以说是未来整个“大基建”层面的先行信号。 我们的观点比较明确， 地产至少有结构性的亮点可以期待一下。





这里面的判断我们后期会给学员做解读，先说一点，结构性的亮点之一，就是近年来反复提及的租售同权。其实租售同权的连带效应和机会比想象的更大。





一方面是政府的摇旗呐喊，一方面是企业要顺势而为。长租公寓一时成为众家追捧新风口。《中国流动人口发展报告2016》数据显示，截至2016年底，我国流动人口有2.45亿人，假设70%的流动人口需要租房，该数量则占全国人口的12.5%。而与美项英租赁人口分别占比分别为35%，37%，27%相比显然具有更大的空间。而我国年目前租金规模约1万亿元，2016年房屋交易总额为15万亿元，在中美日三个国家中位列第一，但是要论租金规模与交易市场规模比值仅为7%；而美国租赁交易额占住房交易总额的50%，日本租赁租赁交易额占住房总额比例高达72%。中国租赁市场未来想象无限。





而租售同权不仅仅是简单的说地产租赁一个品类受益，往上游延伸可以成为新的基建增速，往中游看则可以连带家电消费以及精装修市场的爆发。这些亮点是可以期待一下的。





而回到A股上，我在中午的文章中说了，大会传递了很多的温和信号。而就在午后，【证监会副主席方星海表示：开放市场是化解金融风险的有效途径】外资大规模进入A股，这是今年A股的一大主题，也是推动慢牛的重要力量之一！明年6月A股正式纳入MSCI，这是明年上半年A股慢牛最重要的逻辑之一！大家要明白，MSCI只是一个突破口，最高层想的是全世界的资金都来中国，跟美国抢资金！美国要加息、缩表、减税，把全世界的资金都吸引到美国， 中国想通过开放金融市场，去抢美国的”生意“，这是个大战略，证监会、A股只是其中的一环， 咱们可以拭目以待！



