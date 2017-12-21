



中央经济工作会议会不会成为年底行情的转折点？我觉得还是值得期待一下。会议传递的几个重要信号还是给大家解读一下：





货币稳健中性，管住货币供给总闸门！ 对比2016是稳健，维护流动性基本稳定！表述明显偏紧啊，这是要应对美联储2018年的加息。但是控制阀门的背后是经济要新时代，高速高质量。那么结构性的输血仍然必不可少，怎么办？大概率是要借助资本市场的直接融资，所以 虽然货币政策偏紧，但是经济转型其实反向提高了资本市场的地位，这个信号就是明年行情的底线——必须保证行情稳定以维持IPO常态化。算是中性偏好。





防风险还是尤其重要，重点是金融领域风险，但今年没提资产泡沫！防金融风险还没结束，也许刚开始！但是好消息是去杠杆没有提，从降杠杆是重中之重，到控制宏观杠杆率再到不说了， 金融业的监管在但是高压开始过去，好事儿。





环保环保环保！一个是污染总量减少，重要工程是：蓝天保卫战，另一个是生态修复，要实施好“十三五”规划确定的生态保护修复重大工程，启动大规模国土绿化行动。深入实施“水十条”，全面实施“土十条”。加快生态文明体制改革。 环保成为今天早盘行情上一个亮点，不过多少还是有点昙花一现，不能赖环保，因为市场还是没钱 ，但是大家可以关注一下这块，尤其是细分领域相对低估的品种。环保最迟在春节行情肯定会有一轮表现，这里面尤其是固废处理，这是今年重要会议中首提的。





去产能啥的提的已经不多，创新创业提的尤其多！要大力破除无效供给，大力培育新动能，大力降低实体经济成本。这应该是供给侧改革的新一轮提速，今年供给侧改革成效显著，但是从根本上看，其实是制造业的利润在被原料端蚕食。这个趋势一定要控制，所以未来供给侧改革如何进一步的展开非常值得期待。短期资源品里面最值得关注的还是煤炭，其中焦煤焦炭品种的弹性最高，期待一下。





最后，租售同权今年说的比较多，后续不要光看租赁企业，也要看精装修板块的传导。





总的来说，中央经济工作会议还是传递出很多政策看点，但是市场目前的反馈比较一般，主因不是政策不给力而是市场没钱，太多资金在观望。所以加入今天早盘集中上涨也不是好事儿。





不过市场早盘走得算是比较克制，克制之下却又有亮点。一个是很多反复回踩支撑之后的品种在重新启动，比如说芯片的扬杰科技，安防的海康威视。另一方面，我们要看到，超跌品种终于开始有点动作——虽然仅仅是刚刚开始。目前看了看破发次新股已有四只，接近破发的四只。今天早盘近期最弱的次新恒林股份和山东出版已经跌破上市首日开盘价，虽然以历史来看，破发并不意味着这就是底部，但是一定意味着市场已经进入底部区间， 政策的诸多温和信号开始显现，市场反复触及3250点的支撑确认，次新层面超跌破发的信号出现，沪指MACD底部金叉坐实。 我们周一说过，最迟下周，反弹一触即发。现在维持观点。大家可以期待一下



