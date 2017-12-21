【政策】





1、中央经济工作会议再提发展住房租赁 未来或诞生千亿市值公司





中央经济工作会议指出，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。要发展住房租赁市场特别是长期租赁，保护租赁利益相关方合法权益，支持专业化、机构化住房租赁企业发展。完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，分清中央和地方事权，实行差别化调控。





世联行(002285)为集中式长租公寓龙头，打造的红璞公寓在手房源10万间，长远目标100万间。昆百大A收购的我爱我家长租公寓业务在管房源达20余万套，管理规模处于行业领先水平。









2、中央经济工作会议强调 打好精准脱贫攻坚战





中央经济工作会议强调，打好精准脱贫攻坚战，要保证现行标准下的脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力，激发贫困人口内生动力，加强考核监督。





上市公司中，凯迪生态(000939)主营生物质能源，此前公告就绿色经济、生物质产业精准扶贫等领域展开全面的战略合作。隆基股份(601012)投资35亿与山东省枣庄市山亭区人民政府签署协议开发单晶太阳能(000591)光伏农业扶贫发电项目。









3、租赁房市场加快建设 精装修龙头有望率先受益





11月以来二线城市租赁用地投放比例明显增加，多地出现首宗租赁用地挂牌，南京、合肥等此前楼市火爆的二线城市相继推出首宗只租不售用地，同时多地加大人才公寓配建规模。此外，碧桂园20日发布长租品牌发展战略，力争三年内建设100万套长租公寓。机构指出，房地产长效调控机制下，长租公寓有望迎来高速发展，2020年租赁市场料将可达1.6万亿元。





关注金螳螂(002081)、广田集团(002482)、全筑股份(603030)









【涨价】





1、半导体巨头打响2018年MCU芯片涨价第一枪





近日，欧洲半导体巨头NXP公司对其代理商发出了涨价通知。通知称，将从2018年第一季度开始对NXP旗下MCU(微控制器)、数字化网络、汽车微控制器等主要产品上调价格。涨价幅度在5%—10%不等，这标志着半导体巨头打响了2018年MUC芯片涨价的第一枪。目前其他同行暂处于观望中，不过有分析称，ST意法半导体有可能跟进调涨。据媒体报道，由于汽车电子及物联网市场对MCU需求十分强劲，导致MCU供应短缺，价格持续暴涨。





中颖电子(300327)是国内家电MCU主控芯片领军企业。东软载波(300183)研发和设计的8位和32位MCU芯片，可用于家电、汽车电子等领域。









2、光电子集成芯片及材料关键工艺技术获突破 产业化发展加速





据科技部消息，近日，863新材料技术领域办公室组织专家对“光电子集成芯片及其材料关键工艺技术”主题项目进行了验收。该项目在单一芯片上研究了多波长解复用阵列波导光栅(AWG)与波导探测器阵列的高效耦合集成方法及工艺，有效解决了结构和工艺兼容问题，实现了多波长并行高速波导探测器芯片集成；开展了硅基二氧化硅AWG、硅基PIN型可调光衰减器(VOA)器件制备工艺和集成芯片关键技术研究，制备出硅基AWG与VOA集成芯片。该项目形成16通道硅基平面光波回路型AWG芯片、VOA芯片的批量生产能力。





光迅科技(002281)是全球领先的光电子器件厂商；博创科技(300548)大力投入无热AWG、VOA及光开关阵列以及高速光模块等产品研发。









3、阿里巴巴有意控股A站 争夺千亿美元级二次元市场





据报道，阿里巴巴董事局主席马云参与创办的云锋基金正在与主打二次元人群的弹幕视频网站AcFun(简称A站)洽谈新一轮融资重组，拟通过投资实现阿里巴巴(云锋基金＋合一集团)对A站的控股。据悉，阿里在几个月前就和A站开始接触。云锋基金将以10亿元人民币左右的估值，对A站进行重组，占股将超过20%。最终，合一集团与云锋基金在A站所占股份一共将超过50%。





上市公司中，中文在线(300364)以现金2.5亿元认购A站13.51%股权成为其第二大股东。奥飞娱乐(002292)实际控制人蔡东青为A站实际控制人。









【提醒】





1、新股申购——新疆火炬(603080)：申购代码732080，申购上限1.40万股，申购价格13.60元。





2、中签缴款：光弘科技(300735)、朗博科技(603655)









【要闻】





1、中央经济工作会议：积极的财政政策取向不变，稳健的货币政策要保持中性。





2、中央经济工作会议：高起点、高质量编制好雄安新区规划。

3、发改委：坚决压减落后产能煤炭消费量，稳妥有序推进煤炭消费替代工作。





4、消息称中国原油期货最早或于2018年“两会”后上市。

5、IPO最新监管要求：有问题企业赶紧撤，不合格保荐机构纳入诚信档案。

6、国家能源局原副局长：我国治理雾霾仍需要大力发展利用天然气。

7、国家发改委将严查供暖供气价格违法行为。





8、工信部召开稀有金属部际协调机制联络员会议，重点研究推进秩序整顿工作的措施建议。

9、发改委印发《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》。

10、12月20日，百度正式与雄安新区正式签订合作协议，共同将雄安新区打造为AI-City智能城市新标杆。





11、美股三大指数收跌，纳指跌0.04%；COMEX 2月黄金期货涨0.4%；WTI 2月原油期货涨0.9%。









【公告：复牌】·

睿康股份(002692)：拟收购深圳协勤实业股权

闻泰科技(600745)：拟出售与地产业务相关的全部资产

海联讯：大股东中科汇通终止筹划股权转让事项

银之杰(300085)：收购慧博科技100%股权 深入电商服务领域

共达电声(002655)：实控人签署控制权转让协议









【公告：中标类】





振芯科技(300101)：签订3.35亿元核高基重大专项合同





皇台酒业(000995)：签订1.48亿元文化酒供货合同





石化油服(600871)：子公司中标11.21亿元输气管道工程项目

葛洲坝(600068)：中标260.6亿元公路工程PPP项目

天夏智慧(000662)中标17亿影视基地大数据中心项目









【公告：并购类】





瀚蓝环境(600323)：4.38亿元竞得燃气发展30%股权 实现全资控股





瀚叶股份(600226)：签署重组意向性协议 拟购买量子云科技100%股权





昆百大A：收购我爱我家事项通过商务部反垄断局审查





山鹰纸业(600567)：拟19亿元收购福建联盛纸业100%股权









【公告：投资类】





恒逸石化(000703)：拟5亿元设立国际贸易公司

亿联网络：拟不超1.05亿元参设云服务产业投资基金









【公告：合作类】





中航地产(000043)：10.64亿元出售上海中航城100%股权





雅百特(002323)：与吉林建筑大学签署合作协议









【其他公告】

海南橡胶(601118)：控股股东承诺5年内注入全部经营性橡胶相关资产

大连港(601880)：国有股权划转 实控人变更为辽宁省国资委

营口港(600317)：控股股东股权划转 实控人变更为辽宁省国资委

益佰制药(600594)：终止实施回购股份

藏格控股(000408)：孙公司藏格锂业提取碳酸锂试验成功

青岛啤酒(600600)：朝日集团66.17亿港元转让公司H股给复星集团

凯盛科技(600552)：池州3D玻璃盖板生产线正式开工

国民技术(300077)：失联事件将减少公司5亿元收益 ，拟13.36亿元收购斯诺实业70%股权

水晶光电(002273)：参股公司在东京上市 公司为第一大股东





【公告：分红及业绩】





文科园林(002775)：年报拟10转6派1元

中新科技(603996)：2017年度净利预增20%到50%





【公告：增持】





云南能投(002053)：控股股东拟溢价11%要约收购10%公司股份

宣亚国际(300612)复牌连续三日跌停 实控人拟增持100万股-216万股

三元达(002417)：实控人及一致行动人增持至30.04% 不排除继续增持

通源石油(300164)：实控人增持1560.44万股 拟继续增持

宗申动力(001696)：实控人及部分董事拟合计增持不低于2400万元

易事特(300376)：实控人之子拟1个月内增持不少于4000万元

绿地控股(600606)：第一大股东今日增持1673万股

恒丰纸业(600356)：控股股东今日增持109.71万股 拟继续增持

通源石油(300164)实控人增持3.47%股份 拟继续增持





【公告：减持】

中科金财(002657)：股东刘开同减持至5%以下

大众交通(600611)：减持3家上市公司股票 获投资收益逾亿元

跃岭股份(002725)：实控人及持股5%以上股东提前终止减持计划

京天利(300399)：股东拟减持不超50万股

同济堂(600090)：股东盛世建金及其一致行动人拟减持不超5759万股





【解禁股】

联络互动(002280)、惠博普(002554) 、登云股份(002715)、麦趣尔(002719)、星普医科(300143)、三联虹普(300384)、通合科技(300491)、晨曦航空(300581)、健康元(600380)、泰豪科技(600590)、 广誉远(600771)、 华友钴业(603799)



