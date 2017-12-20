昨天市场虚虚的反弹，今天继续虚虚的下跌，市场还是那个市场，我们在强调一下观点。 大家不要看到上涨就忘乎所以买买买，也不要看到下跌就恐慌情绪爆炸，觉得完蛋了都完了割割割。 我们仍然认为目前的市场已经进入底部区间，指数如果继续下行，那么就是超跌状态，可以分批进行补仓。





指数到目前这个位置，不建议投资者在进行割肉了，该割肉的时候早过了，现在再割，不说是割在地板，也是距离地面不远。





其实近期的市场走势，可以说主力资金还是良心坏坏的，一次一次无量反弹，其实都是在挑动观望的散户资金进场，然后每一次下杀后，很多散户就会慢慢对股市失去信心了，这个时候市场再来一个快速杀跌，很多人就会乖乖的把筹码交出来，短时间肯定是不敢进场了，而往往这个阶段，主力就可以舒舒服服的开始吸筹。





所以我们给大家的策略就是逢跌补仓，分批进场。不要被主力的伎俩蒙骗了。





板块方面， 昨天和大家说蓝筹要起高楼，今天消费白马果然强势启动，白酒里面五粮液新高，茅台基本上回到前期高位。食品里伊利股份也强势新高。12月4日我们在内参稳健池给学员提示，伊利这两周盈利也超过15%了，非常不错。





白马仍然强，但是这种强的背景是大势低迷资金抱团。所以如果没有提前进行埋伏，这个位置追进去我们认为还是比较有难度。毕竟大家能够看到，近期比如前天领跑的煤炭，昨天领跑的 区块链，都是第二天就走的比较疲弱。目前的行情一定要切忌追高。因为这种行情下，主动去参与这些高异动品种，或者主动去创造这种高异动品种的资金，都是最不要命的游资。与虎谋皮要不得。





最后，近期市场仍然显露出非常强的对于基本面的看重，所以大家选股过程中，对于年底可能出现业绩下滑的品种，仍然要非常的警惕。





最后，行情还是那个行情，震荡筑底进行中，我们的判断不会因为一天涨跌就改变。目前市场最需要的是人气的回复。之前我们说过反弹要两步走， 第一是超跌股要企稳反弹，第二是蓝筹要启动上攻。 目前完成了一半，但是指数不动，就是在于另外一半牵动人气的任务做的差强人意。





但是我们认为，真正的反弹也不会太远了。大家谨慎，并且期待。这才是最好的情绪。



