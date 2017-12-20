指数上面其实市场变化不大，仍然是无量的磨底行情，但是大家注意一下日线级别收出MACD底部金叉了。底部肯定是明确。 但是目前就看增量资金如何进场。对于盘面我们还是之前的观点，向下空间不大，越跌越买大胆点，但是对于快速反弹的品种还是要多一份警惕。





比如说昨天的区块链。区块链概念我们之前专门抽出来给大家讲过，所谓的区块链本身并非是做比特币或者炒比特币的。而是类似比特币以及未来互联网金融构架基础的一种新技术。重点是信息的保存模式和无法伪造的安全性。所以大家要明白，区块链之于比特币仅仅是一个上游技术环节。受益非常有限。区块链概念能否上涨完全取决于比特币的价格波动。





而比特币怎么波动呢？昨天的消息是比特币网站创始人抛售了持有的全部比特币，而我们也和大家说了，本身就是一种无主权信用背书，没有实质价值的代码，真正决定其价格的仅仅是虚拟货币的炒作情况。而比特币又是一个庄家控盘力度极高的币种。所以大家也应该看到，其实这一点和很多A股的游资很相似—— 每每传出价格最火爆的时候，都是人家造势借机出货的时候。





对于这种无法恒定判断其强弱的品种，我们还是认为大家应该谨慎。所以很多朋友能够看到，今天早盘区块链也是一地鸡毛。而与之相比，消费白马继续创新高， 我们在12月4日稳健池给学员提示的“伊利股份”已经完美走出新高，累计收益超过15%。 除了消费之外，同样是基于涨价，因为有实体支撑的煤炭和燃气，今天也进入涨幅榜前列。





煤炭这块多说一句，因为周一的时候我们讲了很多——煤炭股目前算是资源品中相对强势的品种，尤其是在消费板块很多品种已经回到前高的背景下，资源品里面如果能够杀出黑马对于板块轮动肯定是好事儿。大家不要看到煤炭就觉得是煤改气。我们之前说过，本轮煤炭的上涨，煤改气关系不大，动力煤品种不是核心， 核心是瞄准了明年2月份钢铁复工之后需求的高增长点——焦煤焦炭。所以后期煤炭板块要重点关注双焦为主营的公司企业。





总的来说，板块有一种你方唱罢我登场的感觉了。但是市场的整体节奏没有改变，仍然是震荡、缩量，所以在真正的放量信号出现前，不排除仍然是底部反复确认的过程。因此，这种背景下，我们认为大家，不恐慌，但是不要太激进，不要盲目追涨，但是看到回落一定要果断的加仓。





很多观望的朋友我觉得将来可能会后悔——因为当前位置很可能会是明年春季行情结束前，最后一个上车的低点。



