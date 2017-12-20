【政策】





1、全国碳排放交易体系启动 产业链迎千亿级空间





国家发改委19日宣布，以发电行业为突破口，全国碳排放权交易体系正式启动。下一步，要分阶段、有步骤地逐步推进碳市场建设，在碳市场平稳有效运行的基础上，逐步扩大参与碳市场的行业范围和交易主体范围、增加交易品种，最终建立起归属清晰、保护严格、流转顺畅、监管有效、公开透明的碳市场。





置信电气(600517)碳资产管理业务链完整；远达环保(600292)已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术和碳交易平台。





2、农业工作会议即将召开 乡村振兴战略加速推进





据农业部网站消息，全国农业工作会议即将召开。此外，中央农村工作会议将于本月召开，备受市场关注的中央一号文件将于明年初出台机构研报认为，随着农业供给侧改革的推进，行业集中度将逐渐提高，大型的高端农机企业将在行业整合中逐渐胜出。数据显示，目前全国农作物耕种收综合机械化率为63%，农机十三五规划中提出，到2020年机械化率将达到70%左右，仍有较大提升空间。





吉峰农机(300022)为国内农机流通行业最大的专业农机连锁类销售企业；星光农机(603789)产品为国内水稻和油菜联合收割机的主流机型。





3、农业部下发通知 将进一步加快推进农垦改革





农业部办公厅下发通知，定于2017年12月30日，全国农业工作会议后紧接着在北京召开深化农垦改革任务对接会，贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》，进一步加快推进农垦改革。





上市公司中，农发种业(600313)是中国农垦总公司旗下上市公司，苏垦农发的农产品(000061)加工及销售全产业链规模化国有大型农垦企业，大股东为江苏农垦。





4、“三大班子”即将启动搬迁北京通州副中心建设提速





据媒体报道，通州区北京副中心12月20日将正式启用，届时北京市委、市人大、市政协“三大班子”都将在年底前率先完成搬迁工作。今年底先启动完成搬迁的是市委机关、市人大机关、市政协机关。由于市政府机关结构最庞大，将在明年底或2019年初之前， 分两批完成，预料总体带动40万人“东迁”。





太极股份(002368)通州行政副中心智慧城市总体方案设计项目由中国电科三所旗下奥特维承担；北京本地股中，可关注京能置业(600791)、华远地产(600743)等。





【产业】





1、宝马研发下一代固态电池技术 固态电池迎来风口





据国外媒体报道，汽车制造商宝马公司宣布与美国电池技术公司Solid Power建立新的合作伙伴关系。两家公司将着力研发下一代固态电池技术，以实现固态电池的高性能水准，从而满足电动汽车的使用需求。除了宝马公司，2017年下半年以来大众、丰田等国外汽车企业以及大陆集团等零部件供应商也开始加速固态电池的商业化布局，业内预计2018年固态电池商业化进程将有更明确的时间表。





珈伟股份(300317)去年11月15日发布“全球首例固态锂电池与快充锂电池”产品；国轩高科(002074)已在研发固态电池及固态电解质；鹏辉能源(300438)计划2-3年内推出固态电池产品。赣锋锂业(002460)计划以不超过2．5亿元投资建设第一代固态电池锂电池研发中试生产线。









2、北斗导航借力“兼容合作”大规模民用加速“落地”





据媒体报道，中科院国家授时中心副主任卢晓春18日表示，中美本月签署的《北斗与GPS信号兼容与互操作联合声明》具有历史意义。明年1月，北斗和GPS将在中国进行第三次会谈，继续推动双方合作。同时，北斗还在推动与俄罗斯格洛纳斯系统的兼容互操作，已进行多次会谈，收效良好。





北斗星通(002151)领先性产品UM4B0率先成功捕获并跟踪到北斗三号导航卫星信号，用“芯”领跑北斗产业化；华力创通(300045)北斗终端首次应用国产客机ARJ21试飞，有望分享国产客机百亿终端搭载市场。海格通信(002465)在推动北斗高精度应用等民用业务的规模化发展。









3、中泰高铁即将开工 万亿级高铁市场开始放量





据泰国媒体报道，泰国交通部长表示，已批准中泰铁路合作项目一期工程的环境影响评价，中泰高铁项目预计于12月21日正式动工。中泰高铁合作项目是泰国第一条标准轨高速铁路，将使用中国技术建造，未来将与中老铁路衔接，构成昆明至曼谷的铁路大通道。





上市公司中，晋亿实业(601002)已向泰国供应扣件产品；晋西车轴(600495)在高速动车空心车轴材料热处理和制造的关键技术上取得重大突破。





【提醒】

1、新股申购——伊戈尔(002922)：申购代码伊戈尔(002922)，申购上限1.30万股，申购价格12.41元。

2、新股申购——上海雅仕(603329)：申购代码732329，申购上限1.30万股，申购价格10.54元。

【要闻】

1、欣泰电气状告证监会二审开庭，证监会主席助理黄炜表态对欺诈发行绝不姑息。

2、昨日四家企业IPO申请上会，仅一家获通过。

3、上周新增投资者数23.80万，环比减少18%。

4、国务院印发《关于深化产教融合的若干意见》，将产教融合从职业教育延伸到以职业教育、高等教育为重点的整个教育体系。

5、商务部：深化汽车流通全链条体制改革，促进汽车消费。

6、中国城市规划设计研究院近日中标了《北京城区与雄安新区同城化交通建设方案》项目，将在年底前提供研究成果。

7、2017年中国游戏产业收入同比增23%，首超两千亿元大关。

8、美的、阿里携手小卖柜发布新一代智能无人零售终端，宣布全面进军无人零售市场。

9、王健林：在资本层面，万达、苏宁两家明年将有大规模的合作。

10、美股三大指数收跌，纳指跌0.44%；WTI 1月原油期货收涨0.52%；COMEX 2月黄金期货价格收跌0.1%。

【公告：复牌】

玲珑轮胎(601966)拟40亿元在湖北荆门建设轮胎生产项目

国民技术(300077)：失联事件可能导使2017年度业绩亏损

融钰集团(002622)第一大股东拟变更

*ST东数：威高国际医疗投资2.83亿元竞得16.06%公司股权

日科化学(300214)发生火灾事故，相关厂区已暂时停产

化智联拟定增募资不超49.23亿元

延华智能(002178)实控人拟发生变更

雷鸣科化(600985)逾203亿收购淮矿股份100%股份

苏州科达(603660)：推771万股股票激励计划

誉衡药业(002437)：拟16亿元收购支付领域企业瑾呈集团70%股权

泛微网络1.84亿元增资上海CA

【公告：中标类】

高能环境(603588)中标垃圾填埋场及生态修复工程项目

中国铁建(601186)：联合体中标100亿元项目

【公告：并购类】

富瑞特装(300228)：拟收购东风特专4.5%股权，涉足新能源整车领域

亚太股份(002284)：拟5000万元参设国汽研究院

辰安科技(300523)：拟购买科大立安100%股权

上海医药(601607)转让上海华氏资产经营有限公司100%股权

【公告：合作类】

华宇软件(300271)：与阿里云签订合作框架协议

巨化股份(600160)拟与国家集成电路产业基金设合资公司

亨通光电(600487)与洛克利共同投资25/100G硅光模块项目

保隆科技：拟与长安汽车(000625)等设立国汽智能网联汽车研究院





【其他公告】

中金黄金(600489)控股股东完成改制及更名

安源煤业(600397)控股股东完成改制及更名

海欣股份(600851)控股孙公司拟引入投资者

国新能源(600617)：收到1亿元冬季供暖期气源补贴

正泰电器(601877)：石墨烯电池业务短期对业绩影响不大

暴风集团(300431)：证监会已恢复对公司非公开发行的审查

金风科技(002202)旗下澳洲风电项目将获近7亿澳元贷款

易华录(300212)：控股子公司获批云服务牌照

华昌达(300278)：大股东拟转让控制权，以确保公司正常生产经营

雅百特(002323)：包括董事长在内的12名董监高集体辞职

【公告：增持】

恒锋信息(300605)：社保基金会划转1.54%公司股份，中比基金持股增至5.56%

莎普爱思(603168): 控股股东拟增持

联创光电(600363): 实控人完成增持计划

康恩贝(600572)控: 股股东完成增持计划

象屿股份(600057)：控股股东拟增持0.5亿元-2亿元

天坛生物(600161)：控股股东拟增持不超2%股份

日机密封(300470)：控股股东拟增持1%至2% 8名董监高人员承诺不减持

览海投资(600896)：控股股东拟增持0.3亿元-1.2亿元

太极集团(600129)：控股股东已累计增持1%股份

赛轮金宇(601058)：副董事长拟增持1000万股至2000万股

【公告：减持】

汇金通(603577)股:东吉林投资拟减持不超5.12%股份

深天地A:股东深投控减持1%股份

杉杉股份(600884):减持宁波银行(002142)股份 获收益1.4亿元

龙宇燃油(603003):股东九泰基金拟减持

川金诺(300505)：新疆昊天拟清仓减持4.84%股份

武进不锈(603878)：股东建银资源久鑫拟减持不超7.5%股份

【解禁股】

云内动力(000903)、东信和平(002017)、东晶电子(002199)、上海莱士(002252)、光启技术(002625)、仁智股份(002629)、汉威科技(300007)、中海达(300177)、中旗股份(300575)、容大感光(300576)、百合花(603823)





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