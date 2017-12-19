昨天和大家说——要谨慎选股，因为市场的反弹已经一触即发，今天大A形成强势启动。





首先不可否认， 这个启动中仍然有重要会议期间护盘的需求。 比较典型的特征就是领涨板块——几乎是金融唱独角戏，不管是传统的金融三剑客还是比特币代表的互联网金融。





板块如此，但是从指数层面看，当前点位确实也有市场自发的企稳需求。原因在点位上——因为3250基本上已经是今年全年行情的中枢。大家能看到，基本上去年11月的顶部，今年2月到4月的震荡，以及八月份的小平台，都在这个位置，换句话说，今年行情除非机构能够在一月或者5月份的底部建仓，否则在这个位置机构是没有盈利的。





而大家知道机构资金建仓有需要时间，所以简单来说——目前这个点位至少今年7月份之后进场的所有资金都是无盈利的状态。 3250这个位置就是他们的成本下沿。再跌就统统套牢。 那我们反过来想，资金会不会允许自己被统统套牢呢？不太可能，因为出现这种情况无非两种原因，突发大利空，以及经济转差，这两种信号我们目前都看不到，甚至在我们的走访中，我们认为企业盈利代表的经济指标是在转暖的。 所以我们判断这个位置就应该是底部区间。





所以，昨天在节目中和大家说，这个位置应该逐步的放大仓位了。





指数上面的观点如此。接下来我们看看板块。周二应该说指数涨幅不错，但是明显谈不上普涨——涨停数量仅仅24只，而且板块上除了金融之外罕有大幅启动。





这里面领跑品种是保险，保险成为金融三剑客乃至于整个市场的领涨板块。其实并不意外，整个今年的行情保险就明显优于其他两品类的金融权重。原因很简单， 券商不赘述了，因为没有牛市，所以券商想走出独立行情很难。而相对银行来说，券商业绩更好，弹性更高。 sh601318(中国平安)一万多亿的市值，三季报还能涨17%，比个位数增幅的银行要强！





这个位置大金融带动市场的反弹导致指数确实是有失真的成分。但是对行情未尝不是好事——金融股率先启动护盘，给市场一种强烈的心理暗示，之后再指数企稳后，超跌也好，真正的题材也好也能够有机会继续展开。





所以，今天行情表现我们说是开了一个好头，能不能持续优秀下去，要继续看——看什么呢， 看量能不能放大，能不能有增量资金进场。以及蓝筹+超跌这两条真正能够激发人气的主线能否得到启动的机会！



