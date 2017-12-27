十二生肖开运：虽然人生的成功大部分因素要靠自己，但是，一个人出门在外如果没有贵人的话，想要成功也是比较举步维艰的。我们没有一双慧眼能够一眼识出贵人，最简单识别能够扶助、吸引、亲和你的贵人，恐怕就是属相上和你三合、六合的贵人。

你的贵人就是在属相上扶助、吸引、亲和你的人，分为三合贵人和六合贵人。所谓的三合与六合，是五行(木、火、土、金、水)中的某几行力量的吸引、亲合、凝聚。主要是以生年地支(即生肖、属相)之三合，六合为依据。

六合：六合是种「暗合」，暗中帮助你的贵人。六合不是六个生肖组成。而是六组「贵人」。

辰酉、六合.....属龙与属鸡，为一组贵人

寅亥、六合......属虎与属猪，为一组贵人

午未、六合......属马与属羊，为一组贵人

卯戌、六合......属兔与属狗，为一组贵人

巳申、六合......属蛇与属猴，为一组贵人

子丑、六合......属鼠与属牛，为一组贵人

三合：三合是种「明合」，光明正大地合。就是三个生肖的吉配。于是，12地支，共有四组吉配。

亥卯未、三合..........属猪、属兔、属羊，为一组吉配。

申子辰、三合..........属猴、属鼠、属龙，为一组吉配。

寅午戌、三合..........属虎、属马、属狗，为一组吉配。

巳酉丑、三合..........属蛇、属鸡、属牛，为一组吉配。

三合、六合贵人的作用

1、提高本命运势旺盛。

2、获得贵人相助，增加人缘。

3、有减灾、抗险、逢凶化吉之神效。比如，一个人他在这一年运程不顺，那么就戴上与自己命理“三合”的生肖，就可以减轻这一年不顺，通俗一点解释，就是 一个人的灾难几个人来面对，那肯定灾难就减轻;若一个人运气很好，事事顺利，那么再来几个贵人帮助他，他的运气就是好上加好，这就是“三合”生肖旺命的奇 特效果。

适合使用三合六合贵人的情况

1、 运程低迷、诸事不顺，可借贵人之力提升本命运势，达到逢凶化吉、消灾免祸的效果。倘若2014年是本命年的生肖属马人，也可以通过使用化太岁锦囊来化解马年生肖犯太岁的不顺与灾祸。

2、 小人得势、仕途受阻，可借贵人之力化小人、旺人缘，提升事业运势，事业更上一层楼。

3、情侣、夫妻之间出现问题，可借贵人的力量来化解不利，促进感情和谐，幸福美满。

4、运势畅顺，想要好运持续和更大的突破，可借贵人之力，助爱情、事业、财运十全十美。

如何借贵人之力

1、多与你三合贵人、六合贵人一起相处、交流、工作。

2、佩戴三合手链、六合手链。

三合、六合的生肖不但契合度佳，思想、价值观、习惯、动作等都是那么情投意合，在运势上也有互帮互助的作用，是人生不可缺少的贵人，你找到你的贵人了吗?

记住以上属于你的三合六合贵人，让你一秒找出“贵人”，困难的时候有人扶一把，上进的的时候有人助一臂之力;提升运势，运势低迷时逢凶化吉，运势高涨时 马到成功。还等什么，赶快寻找身边的三合六合贵人吧。希望鸿福满堂开运礼品网给大家提供的这篇文章能够给大家带来帮助。