



国 安前场美如画，后场烂如渣！





这样的“论证”不需要太复杂的“论据”，但凡有点分析能力的球迷，看看积分榜数据就能看出一二！好不夸张地说，国安防守烂三岁小孩儿都知道，与其猛烈批评浪费感情，不如调整心态面对现实。





北京中赫国安客场0-3不敌北京人和，国安17轮不败的纪录宣告终结。不败金身，迟早会破，万万没想到，国安倒在了更像自己主场的丰体！或者说，这原本就是国安的主场，这块昔日的御林军之家，涌入了上万名国安球迷，将人和的主场点缀成一抹抹盎然的绿意。





原本是一场探囊取分的比赛，最后演绎成国安溃败，而且主力后卫姜涛还被红牌罚下，这使得国安原本就吃紧的后防线，在随后的比赛中将变得更加艰难。





其实，国安的防线问题存在已久，这一场输球，将这个定时炸弹终于引爆了，炸裂的如此疯狂而彻底，穆坎乔、马西卡和迪奥普就像三个屠夫，手持利刃，将国安击倒在血泊之中，这是本赛季国安的第二场输球。





主场作战的人和，面对进攻火力超强的国安，并没有选择保守，主帅路易斯坚决寄出三叉戟，频繁通过反击给国安防线施加压力。这样的精准打击，也让人和收到了奇效。因为国安防线的哥几个，金泰延、雷腾龙、张瑀、姜涛，4名后卫压力极大。况且姜涛的上半场红牌，基本上“自毁”了国安原本就不稳定的后防线。





面对人和的反击突破，张瑀没什么办法，当马西卡加速就可以摆脱张瑀时，那种狼狈是国安整条防线的缩影。其他后卫面对他也没有太好办法，其中也包括被罚下场的姜涛。姜涛面对马西卡，也曾被对手超车过人，这也直接导致了姜涛的红牌。上半场，施密特原本想用刘欢替换受伤打得姜涛，很可惜因为红牌没有实现，直到下半场86分钟，刘欢才换下雷腾龙，不过那时候比赛已经完全失去悬念。





当国安2球落后时，雷腾龙一次本可避免的手球发生了，结果送给人和点球，让迪奥普完成了破门得分，这也使得国安全方位的防线崩溃，已成实锤。





赛季至今，国安已经打进47球，该项数据冠绝中超。但出色的进攻端背后，却是防线的不给力。赛季至今，国安已经失31球，这在前7名的球队中，是失球最多的。比起上港、鲁能、恒大的失球数，国安显然超出了这三强10多球。这样的尴尬防守，要想在争夺好成绩的路上走的更远，显然并不容易。





当然，任何一场比赛，有输就有赢，国安倒在小弟面前，看上去有些尴尬。不过对于国安来说，脱下17轮不败的金身后，还得继续奔跑在前行的路上。如今的成绩，已经远远超出赛季初的期待。





这时候，不妨心平气和一些，该提升的防守问题，多磨合，多布置，利用现有人员将整体的防守变得牢固一些，则是施密特的当务之急。当然，可用的人员就这么多，想短时间将国安防线提升一个层次显然也不客观。这时候，再多的猛烈批评，球迷的着急情绪可以理解，不过这其实并不解决什么问题。



