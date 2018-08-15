文/张连杰





新闻背景：北京时间8月14日晚，2018中超联赛第18轮迎来焦点战，在北京工人体育场，北京中赫国安主场5-2大胜大连一方，继续巩固领头羊的位置。





京 连之战，一度是甲A及中超赛场的焦点对决，然而，时至今日，昔日的“争霸”沦为一场普通的“对话”，这样的形势变化不禁会让人唏嘘感叹。当大连的王者气概不再，国安的绿色傲气犹存，以至于这场对决让球迷的情感有些复杂。





尽管巴坎布完成梅开二度，但国安锋霸浪费机会的能力也确实超强。在赢球的欢乐氛围中，国安也确实需要被泼一盆冷水，降降温，以便更加清醒地面对随后12轮比赛。





这是一场故人相见的温情对决，大连一方队队长周挺在国安效力11个赛季，再回工体，如同“回家”一般，也难怪国安赛前海报，将周挺元素加入到画面中，回家“挺”好一语双关。此外，于大宝作为大连阿尔滨旧将，也同样会激起两队的历史渊源。以至于，双方赛前握手有种穿越的味道，也不禁让人想到赛前一方海报的主题——似是故人来！





这场5-2，一场大比分的背后，看似轻松愉快，但本场比赛的转折点还要数下半场开局阶段朴成的进球。正是朴太萌的进球，将双方分差拉开到2个球，那是一个转折点。如果没有那个进球作为基础，那么国安11个主场7胜4平的神话或许还会被灌装些动荡因素。大连一方客战的软弱继续被放大，至今9个客场1平8负堪称糟糕。





虽说拿下了比赛，但国安这防线的不稳定状态足矣让关注御林军的球迷感到心里没底。想夺冠？就这样的防线别开玩笑了好吗？间歇期后的7场中超，国安场场丢球，算上足协杯赛事，国安已经连续8场比赛无法完成对对手的零封。





也许有人会说，足球的胜利不就是进球比丢球多么，丢再多又能怎样，国安进攻端始终够用！然而，还有一句话：夺冠靠防守，赢球靠进攻。以目前国安的状态，如果没有夺冠想法简直是不符合首都性格，打到这份上，甭管怎样，该有的想法得有。当然，这也得建立一定的客观环境之上。一支夺冠的球队需要的是什么？稳定的防守，这是基本的前提，在此基础上才会变得有无限的可能性。





如今，国安球迷面对连场的胜利已经不足为奇，当一个人已经习惯一段时期的生活状态，会让他产生新鲜感的一定是变化。这个“变化”究竟是什么？对于现阶段国安来说，什么时候能完成一次零封，则是摆在国安面前的一个全新挑战。





本轮穆谢奎停赛，让大连一方的进攻端感觉缺点什么，不过还是要大赞一方门将张翀的表现，如果没有这位大连门神的出彩表现，或许这支球队上半场就要被打花。5个丢球，看似有些没面子，但今晚张翀的发挥称得上有里有面儿。





两支球队的内心深处，这场比赛其实更像走过场。首先，这并不是一场硬碰硬的比赛。其次，大连队在面对重庆和建业这样价值双倍积分的比赛，才是他们更为重要的战斗。这场比赛，不能说舒斯特尔战略放弃，但输球的大连一方并不意味着，经过两连胜之后的突然停顿。



