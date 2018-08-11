新闻背景：8月10日晚，2018中超联赛第17轮一场焦点战在北京工人体育场上演，北京中赫国安3-1战胜江苏苏宁易购。









在 本赛季个人的第7场比赛中，张稀哲终于收获了赛季首球，这是27岁的张稀哲幸福的开始。尽管本赛季赛程已经过半，但对于本赛季经历此前10场停赛的他来说，这也的确是他本赛季的全新开端。





国安连续16场不败，张稀哲的贡献功不可没，至少在近10个主场，国安6胜4平，这拿分效率着实惊人。回想之前两个赛季，国安面对苏宁只有1平1负，本场比赛击败苏宁，还是近3个赛季，国安在工体面对苏宁的首胜。





值得一提的是，这也是2010、2011以及2014赛季后，国安面对苏宁的第四次“双杀”！本赛季双方首回合交锋，巴坎布的进球和韦世豪的世界波，帮助御林军客场2-1战胜苏宁，自从那场比赛到现在，国安未尝败绩。





实际上，世界杯间歇期后的5场比赛，苏宁也展现出不错的竞技状态，这场比赛之前，他们拿到2胜3平的不败战绩。本轮在特谢拉伤病，帕莱塔禁赛的不利局面下，客场面对如日中天的国安，没能带分回到南京，其实也可以理解。





张稀哲本场比赛一开始就展现出十足的饥渴状，第10分钟，姜涛的底线倒三角传中，张稀哲大禁区的推射很遗憾没能发上力，一次好的机会，最终被顾超化解。不过，这看上去更像张稀哲狂飙的信号。





工体的国安球迷并没有等太久，第22分钟，奥古斯托展现出绝对的个人能力，在右路突破杨笑天的防守后，杀入禁区腹地，非常舒服地将球传出，张稀哲球到人到，推送破网，为球队打破僵局的同时，也收获了本赛季本人的首个进球。





上赛季,张稀哲因为掌掴对手被禁赛12场，遭遇跨赛季处罚，2018赛季前10场，他也只能作壁上观。不过自从张稀哲复出之后，他的状态一场比一场好，慢慢地让国安球迷看到昔日张稀哲生猛的影子。





本场比赛，张稀哲踢了66分钟，被朴成换下。从他的个人表现来看，本场他送出46次传球，另有1次成功突破。防守端同样有数据呈现，其中1次抢断，1次解围。赛季至今，张稀哲出战7场比赛，在588分钟的出场时间里，国安10号几乎投入了自己的全部战斗力！





尽管本场比赛比埃拉看上去更像是国安的关键先生，一传一射为球队胜利起到关键作用，但张稀哲的作用仍然不可忽视，他在中场拿球，与队友之间的传接，在球队的进攻端推进方面起到了很好的枢纽作用。张稀哲的星光不比比埃拉逊色，他用赛季首球宣告王者归来，同时也间接说明自己已强势复活！



