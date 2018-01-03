





如果你在期待一个好的开年，那么1月多半会让你失望，相反，随着年关的逐步接近，2017年积压的问题都容易开始陆续的爆发，感情、人际关系、职场气氛都会成为这个月的焦点，你会发现，想要有个懂得你在说什么的人很难，想要找一个能够理解且迁就你的人更是难上加难。不过不需要去迁怒于别人，因为你自己也是如此。

1月想要自己或者身边人保持一个理性的状态或许会很难，你会发现身边的争吵正在逐渐增加，哪怕是情侣之间也会有诸多的意见不合，哪怕这个月很多人的财运上佳，但是掩埋在这种物质条件下的感情冲突却是显而易见的，每个人都在局中，别想着自己能置身事外。

家庭的争执会成为这段时间的重中之重，每个人的压力都很大，所以就尽量不要去折腾自己的亲人吧，我们也许每个家庭都有每个家庭的问题，家庭成员之间也或许会有很多不同的意见，但是总归大家都是往着好的一面去的，沟通会比任何时候都要有意义（家庭包括原生家庭和两口子之间）。

职场中歇斯底里的人会很多，沟通问题逐渐暴露了它狰狞的一面，又或者说，当每个人都只看着自己那点东西的时候，沟通压根就没有任何的意义。总之就是歇斯底里的人太多了，随遇而安吧。

1月，是一个关于责任和公平的月份，你是否愿意承担更多的责任，你是否愿意接下更多的义务，你是否愿意主动去协调一些冲突，这些都会成为1月你是否会过的很糟心的关键。当然无论1月过的如何，不少人的财运还是相当不错的，所以年终奖还是有的。

白羊座：别急，以后还有很多事情等着你。

或许对于白羊座来说，1月你们的脾气好了很多，总体来说跟身边的人关系也有了不小的改善，这大多都跟你们自身有关，你的体谅和谦让让你身边的气氛看似有一些不错的缓和。但其实这并不等于这个月你们不会作妖，或者说，你的很多觉得自己很温和的行为，在其他人眼里始终还是有点暴脾气的，所以1月，最适合你们的生活方式是静观其变，不对任何事情下结论，去冷静的看待其他人作妖才是最好的选择，当然能否做到，真的就看个人了。

爱情、事业、财运都是需要你们多花点心思去关注的地方，情侣、夫妻之间你想要的东西太多了，但是对方未必能够让你得偿所愿，甚至你可能会有些小吃醋，就因为对方的关注点可能并不是全部在你身上。

职场上的表现则容易有点夸张，当然这跟你身边的人有关，但是还是那句，1月低调点，静观其变冷眼旁观才是最靠谱的。财运方面整体低迷，不破财就值得庆幸了，其他就真别太计较了。

金牛座：没有什么是你能真正掌握的。

1月你唯一需要去关注的，就是抓住你身边所有的机会，好好的把自己运营一把，至于其他人，永远不要想着去掌控什么或者什么事是一成不变的，把握属于你自己的机会，清除掉那些所谓的责任和义务，机遇才应该成为你真正应该去关注和努力的焦点。

不过好的一面是，2018开始，金牛座就会比较有自信，或者说整个1月你不会太过于怯懦或者迟疑，这种心态有利于你去争取属于你自己的利益和机会。

家人会在1月成为你的依仗，所以无论有什么拿不准或者不确定的事情，就多问问家里人的意见，你会发现，无论你的选择是什么，家人给予的支持都是一直存在的。

职场中可能涉及到利益相关的事情，但是鉴于你们1月的财运确实有点糟糕，所以建议稍微收敛一点，掩藏自己内心最真实的想法。

1月金牛座多少都会带着一些攻击性，跟你自己的想法有关，也跟你想要掌控身边的情况有关，哪怕是对于自己也是如此，所以1月记得对自己好一点，你的身体可经不住折腾。

双子座：正确错误什么的其实也没有那么的重要。

先说好的一面，2018一开局，双子们的财运就有明显的提升，所以1月，你的收入不会少，当然你花的也不会少，尤其是容易花在一些根本没有意义的事情上面，而且过后一定会后悔，所以在花钱方面，本月你们还是需要稍微克制一下你自己的小手，剁手什么的还是有必要的。

1月很多双子座都会在犯错，然后解决问题，然后再犯错的过程中周而复始，但是这并没有问题，反而会让你的2018如何走更加明晰一些，你会更加清楚以前你的那些经验和理性思维可能并不适用于2018，又或者说，以前有些事情你可以走捷径，你可以用理性思维搞定，但是到了2018，可能就不太好用了，这个时候一往直前不考虑后果，可能更加有用一些，当然仅限这个月内。

感情中是否能够顺利发展，取决于你们的态度，或者说本月你们的心思并不在感情上，也容易导致另一半多少对你们有一些不满，不过比较起情侣间没有太多进展的表现，已婚的双子座最好还是好好的对待自己的另一半，尤其是正在商谈婚期的双子座，最好能双方好好沟通，否则你所想的未必能成真。

巨蟹座：不属于你的东西最好还是不要碰

1月伊始，巨蟹座们就会有一个比较不错的开局，1月的整体运势对你们来说还是比较有利的，尤其是不少巨蟹都能够获得不错的受益，无论是事业还是财运，你们的发展都相当的稳定。这也让2017年有些折腾的巨蟹座能够松一口气。

不过感情上出现的问题也无法让你们忽略，也许是家人并不赞同你恋爱的对象，也许是有关金钱或者物质上的事情跟对方谈不拢，总之关于感情这部分，1月还是让巨蟹们有些糟心，这里需要提醒已婚巨蟹的是，外面的诱惑虽然很美丽，但是承担不了后果的话，还是少折腾一下的好，管住自己并没有那么的难。

健康问题也是巨蟹们1月需要小心的，当然并非是说巨蟹们可能会的病，而是你可能陷入某个健康的骗局当中，有些所谓的养身的手段并没有你想想中的那么有效，所以还是稍微少折腾点，别被人骗钱了。

1月巨蟹们需要克制住自己的欲望，金钱上的欲望。无论你再怎么眼红，有些事情还是不要碰的好，除非你愿意承担后果。

狮子座：消停点真的不难

狮子们1月有太多想要的东西了，无论是属于那一个范畴吧，1月你们最需要清楚的一点就是，做事要有度，哪怕有些事情你真的非常非常想要实现，眼下你都需要忍一忍，放一放，一切都还暂时没有定论，所以安分点在眼下比什么时候都重要。

当然如果狮子座本身不折腾的话，1月还是有不少好事发生的，单身狮子们有机会遇到跟自己谈得来的对象，虽然你们的相遇可能有一些戏剧化，但是感情有的时候不就是需要惊喜么？已婚的狮子座也可能迎来一些另一半或者家人给你们带来的惊喜，期待一下吧。

如果你是对事业有一定要求的狮子座，那么1月你最好是蛰伏下来，等待以后的机会，1月适合你们去做规划和长期的计划，并不适用于去行动或者谈合作，这些方面最好能拖就拖，否则可能会有反复的情况。

花钱方面狮子们还是有点大手大脚的，所以买东西的时候最好还是多想想你需要不需要，同时需要提醒狮子们的是，不该拿的钱不要拿，尤其是接近年关，有些底线还是要守好。

处女座：你所经历的总归是有点不爽的。

从2017年延续下来的问题不会因为2018的到来就突然消失了，反而该在的还是在，该有的还是有，很多事情是你无法去逃避的，所以1月处女座们要面对的问题依然很多，好在新的一年有新的开始，用乐观的精神去面对吧，因为虽然有很多事情和麻烦依然存在，但是可见的一些机会也已经陆续的出现，而它们离你并没有那么远。

感情中恋爱中的情侣的相处相对比较稳定，或者说大家的思维和步伐还是相当一致的，也因此你们的感情虽然不一定浪漫温柔，却也是相当默契的。已婚的处女座可能要面对很多家里的事情，这让你总有一种想要逃跑的冲动，这一点也适用于单身的处女座，原生家庭的事物有点多，也让你有点不愿意停留。

如果你有心要换工作，1月可能不会是非常好的一个时期，相反很多事情可能会陷入僵局当中，这个时候如果有一些不中听的话出现，不要急也不要烦躁，对方的建议未必是错的，只是你现在的状态听不进去而已。这个时候一定要注意，该藏好的要藏好，不要一冲动就全说了，这不是聪明的做法。

金钱来往中你可能会面临一些老赖，又或者你自己本身对于有些支出并不想承认，无论你遇到的是哪种都建议你消停点，2018，当放手的还是早点放手的好。

天秤座：你的自身魅力决定了你本月过的如何

2018的一开始，天秤们应该能比较明确的感受到来自自身和他人比较温和的态度，当然这跟你自身的性格有关，越是宽容的对待别人，你所得到的回馈自然也就会越多。

1月对于你们来说是一个充满了各种机会的月份，或者说你的努力终于见到了成效，这也让你们在2018年伊始就比较容易有一个好的心态去面对。

职场中你的机会肯定不会少，当然这个过程中需要你们多做沟通，去说服和吸引身边人的注意力和创造属于你自己的机会，这些都离你很近，所以不要让机会溜走了。

单身天秤座在恋爱方面的桃花也是比较多的，而且往往这个月你们遇到的会是比较能够长期发展的对象，这对于你们来说无疑是值得去把握和主动一点的。

不过1月，天秤们在身体方面有点容易上火，这也多少影响你们对自身的态度，面对外人的时候你们还可能装一装，面对自己或者自己人的时候，你可能就控制不住自己的脾气了，所以好好调整自己的健康问题，因为家庭也是你本月需要格外注意多上心的地方，家里的事情不要忽略了。

花钱方面，1月也是一个没有节制的月份，所以建议合理的理财，同时正如我本月对很多星座的告诫一样，不该你碰的钱最好不要碰。

天蝎座：听话，好好去谈恋爱什么的就好了。

1月对于天蝎座们来说会是一个双刃剑，要么你们就用雷霆手段让一切都尘埃落定，要么就不要瞎折腾自己折腾自己，所以本月一旦你确定了什么是你一定要做的事情的时候，就赶紧的把事情定下来，哪怕这个过程需要你用金钱或者物质去搞定，哪怕在别人或者你自己的眼里觉得这其实是破财，也把事情定下来再说。

如果你没有这个魄力，那么本月最好少折腾，你所看到或者想到的事情可能压根没有经过长期的深思熟虑，或者说，一切都是属于你自己的期许，这样的基础下又怎么能够指望你能够获得足够的助力呢？当然1月对于很多天蝎座来说也是并不想太折腾的月份，只是虽然你心里想着不折腾，但是你做出来的行为在别人看来始终还是在折腾的。

感情方面，情侣们可能会迎来一些美好的时光，或者说有些单身天蝎终于告白成功，从此脱单，但是对于已婚的天蝎座来说，你所要面对的婚姻问题可能会相当的棘手，不少天蝎可能不得不面对来自最亲密人的背叛，不过别冲动的去做点什么，去搞清楚真相再说。

职场中的天蝎座在本月可谓是相当的冲动，天蝎们想要的很多，但是你的态度和你现在的沉淀恐怕很难跟你想要的达成正比，所以不要瞎折腾，你吃不下的。

金钱会成为本月天蝎们不安的根源，财务上的一些问题会让天蝎们有所烦恼，所以你们也是在本月需要注意合理理财的一群，别气馁，本月需要这么做的不止你们一个，反而你们更有意识的会去这么做，这无疑是件好事。

射手座：消停点，别把自己给折腾进去了

1月是一个需要射手们去妥协乃至去退让的月份，或者你需要的安静和休养生息，而不是去瞎折腾，当然对于你们来说，你们可能很难控制自己体内的洪荒之力，哪怕你知道要和气点做人，但是你就是忍不住的去说去做去想。

控制好自己的嘴巴也是1月你们需要格外注意的事情，尤其是在职场上，你也许是无心的，但是架不住人家有心算无心，所以本月如何在职场搞好人际关系也是很重要的，记得不要太随意的去伤害别人，你的不在意不代表别人不在意，是时候长大好好的去处理跟同事之间的人际关系了。

如果说职场上你可能只是管不住嘴，在感情上你们可就不仅仅是如此了，本月射手座很容易迁怒到亲密人的身上，如果你真处于感情当中，你恐怕很容易被卷入一些感情纠纷之中去，无论你是否还想要保留这段感情，恐怕都很难避免谈判或者发脾气这样的事情发生，如果你本身算是有一定知名度或者地位，关于你在感情上的一些事情很容易被流传在无关人士的耳中，变成人家茶余饭后的笑料。

对于自己最亲密的家人，你们这段时期的态度也谈不上好到哪里去，而这种做法恐怕会给你留下很大的隐患。

本月少折腾，能不做就不做才是最好的面对1月这个过渡期的最好方法。

魔羯座：不要丢掉你赖以生存的原则—责任感

魔羯们在本月会显得格外的大胆，也让你们在很多事情的考虑上并没有那么的周全，也许你想冒险，也许你想要做出一些不同的事情，也许你要想要推翻很多你一直看不惯的事情，但是本月还是建议你们保持一直以来的低调和务实，眼下相信没有谁比你们更明白，踏踏实实才能坚持到最后。

感情中充满了太多的风暴，这跟你们的态度有关，很多魔羯座可能并没有那么的想要去恋爱，又或者要面对一些夹心饼干的遭遇，感情、友情、亲情，处于中间的你们恐怕过的不那么美丽，不过没有关系，哪怕是已婚或者单身的魔羯座也同样要面对一些来自家庭的压力，所以当你觉得特么太烦了的时候，记得告诉你自己，你不是一个人。

工作中很多魔羯座容易颠覆之前自己很踏实的形象，这可不是一个好的现象，对于一些你想要去做的工作决定，你恐怕未必想的很明确了，又或者你只是做了一个面子工程，哪怕你有各种各样的理由都建议你们赶紧去弥补，否则后期延续的麻烦不会少。

水瓶座：管管你自己

不要给自己限定任何一个方向是本月水瓶座最应该注意的，尝试去做一些改变，或者不要太顽固的一定要完成自己的想法，会是给你们这个月的推荐，当然对于你们来说，哪怕是心中知道，但是未必会真的去做出改变。

整个1月，水瓶座身边的人可能都会发现你家的水瓶座（你身边的水瓶座）心态有点不太对劲，是的，水瓶座在本月很容易变得有一些偏激，又或者过度强调了自己的想法，这也导致很多纷争会在这个时期爆发，尤其是在家庭纷争中，更是容易发生冲突甚至关系破裂的事情，所以对于你水瓶座的家人来说，本月小心点你家的水瓶座发难吧。

至于爱情，整体来说水瓶座在本月并没有太多想要谈恋爱的心思，相反，很多水瓶座恐怕会觉得在感情上投入太多或者觉得没意思，这个时候如果你正在跟水瓶座谈恋爱就试着习惯吧，毕竟这是水瓶座。

职场中水瓶座的表现也容易让人担忧，无论你想要做点什么，恐怕都不会有你想象中的顺利，反而你恐怕很难得到身边的人的帮助，而你自己在这个月份容易变得有点独裁和唠叨，这些行为都会把原本想要帮助你的人赶走，所以本月就消停点吧。当然财运在这个月份表现出色还是值得期许的。

双鱼座：大胆向前冲吧双鱼座！

2018年的伊始，双鱼座无疑有了一个好的开端，你们的心态、看法、行事手段在经历了2017的折腾以后，无疑都成熟了很多，这其实才是真正的让你们2018有好的开局的根本原因，当然如果你还没有意识到要变的成熟或者经历了成长，那么2018年开始的这个月份，你可以好好体会一下，否则就不要抱怨为啥自己运气差。

整个月份对于双鱼们来说，你们都处于一个相当成熟且有手段的状态，所以在跟人相处或者感情方面都不会太让人抄心，当然如果你想脱单，恐怕还不是时候。

1月双鱼们可以多看看自己身边的人，尤其是职场上跟你有合作关系或者感情很好的朋友，你会遇到值得你信赖和长期合作的人，同时也可以多多的拓展一下自己的人脉，对你们会是好事。

不过需要提醒你们的事情，财运方面暂时还没有太明显的变化，尤其是2017并没有好好理财的双鱼座来说，眼下你的困境还没有摆脱，不过如果你本身已经有赚钱的计划甚至已经在行动了，这个月倒是有机会达成好的结果。