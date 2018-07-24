文章导读





在如今的科技社会中，卫生间已经不再是原来单纯的”五谷轮回之所“，而是成为家庭生活中，最亲密，最私密的空间。





然而很多人却不知道卫生间都有哪些禁忌，也不清楚怎么样才能化解这些禁忌，下面我就为大家简单讲一讲卫生间的风水学。





风水预测





首先厕所又名“五谷轮回之所”，是排除废物的地方，所以千万不要设置在住宅的重要位置，更不应该设置在财位上。







其次风水上有“龙怕臭，虎怕闹”之说，左为尊，右为卑，若遵循风水法则，住宅左侧，基本上不适合放置厕所，而应设在住宅右方。





除此之外，厕所应该设置在宅主命卦的四大凶方，即为

如此才能够事事顺利。





禁忌汇总





01

卫生间不宜出现在房屋的正中心





在易经的记载，认为房屋的正中心如人的心脏一样，至为重要，厕所出现在这里不但在美观上显的不伦不类，影响人的视觉美，同时有违风水之道，会影响居住人的健康，尤其是对心脏与神经系统影响偏重。









02

卫生间门不宜与其他房间房门相对





尤其是入户门和主卧室门；出现相对，不但不利于视觉美观，同时不符合居家风水之道，风水学认为这样会导致居住人健康不利，尤其是对口腔健康以及对家人之间的关系也会带来一些不利的影响。









03

卫生间不宜设在西北方





西北方属于乾卦的位置所在，掌管着家中男主人的健康和居家运势，如出现则会直接影响到男主人的自身健康，如肺部、头部和呼吸道方面容易引发疾病；同时也会直接影响到男主人的事业发展。









04

卫生间不宜出现在东北方





在居家风水来讲，这里为三山之地，即是所指的“财山”、“靠山”和“子孙山”；财山顾名思义就是指的财源所在；靠山是指贵人运、根基所在；子孙山则代表着家中子孙运势昌盛与否；因此说这个位置不宜出现卫生间，如出现则会直接影响到居家人的生活和运势。









补充提示











在家居风水学中，卫生间的方位布局绝对不能小觑！卫生间方位好的话，能给家人带来好运势、健康等等。反之，如果卫生间正好处在不吉利的位置上，会带来不利！以上便是我们所说的卫生间方位的禁忌，下期则会详细的介绍相应的破解之法。





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