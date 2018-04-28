农历四份干支：丁巳（天干丁火，地支巳火）

阳历：2018年5月5号——2018年6月5号

2018年5月5号立夏，5月21号小满

本文根据《董易林老师2018年生肖运程》改编









鼠

运势密语：以防自傲、注意小人

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：这个月份需调整好自己的心态，遇事应多方位思考，以免因麻痹大意在工作中给他人留有把柄。

感情：感情上需注意口舌、意见分歧之事出现。

财运：财气旺盛，多求多成，但需注意求财之道。

健康：注意饮食规律即可。

是非：谦虚谨慎为上，防招惹小人。





牛

运势密语：贵人相助、机会较好

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：事业、工作业绩佳，多会面临职位晋升之机。只要踏实做事，与人为善，事业将有进一步良好发展。

感情：婚姻感情运大吉，感情和谐，家庭平顺之象。

财运：财运旺盛，多有收获。

健康：健康大吉。

是非：本月是非不多，注意周边人脉。





虎

运势密语：运逢月破、谨慎做事

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：逢月破，谋事难顺，容易招惹小人捣乱；做事上不与他人计较一些小事，踏实做事，还是可以避免一些不利的。

感情：婚姻感情方面，烂桃花较重，注意自身言行与爱人的沟通方式，避免感情出现不利。

财运：本月财星受冲，多有钱财损耗，应注意守财。

健康：健康注意心脏、眼睛视力和肾脏维护。

是非：是非口舌偏多，注意自身言行，避免冲突。





兔

运势密语：运势平稳、顺势而为

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：遇事不可强求，应顺势而为。

感情：平稳和谐。

财运：本月财运中平，不可强求。

健康：平顺。

是非：是非不显。





龙

运势密语：印星护身、运势好转

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：遇事多能得到贵人指点与帮扶，可以说事业开展上会出现好的转变空间和机会，应好好掌握。

感情：感情运也有所回升，适合稳固感情之事。

财运：财气旺盛，注意求财方式。

健康：注意饮食健康即可。

是非：是非不显。





蛇

运势密语：安稳平顺、谨慎投资

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：生肖蛇在这一个月逢“比肩帮扶星”此星主安稳平顺之象，代表玩乐、享受的安稳和谐的一个月份，事业工作安稳、顺利。

感情：比较平顺。

财运：机会偏多，财运也相对比较旺，合作求财慎重一点。

健康：健康运中和，注意饮食规律和作息时间的调整即可。

是非：是非不显。





马

运势密语：福星临身、运势好转

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：多能得到贵人的指点与赏识，相信只要勤奋踏实做事，不做半途而废之事，定能在事业上取得好的成绩。

感情：感情多注意关心另一半，避免因工作、应酬之事而冷落对方即可。

财运：财星高照，多有收获。

健康：健康良好。

是非：是非不显。





羊

运势密语：机会多多、注意坚持

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：好的机会较多，发展空间大。但要调整好自己的心态，以免想法太多而错失良机。

感情：多注意倾听对方的意见，避免因意见分歧而导致的感情失和。

财运：财气旺盛，注意掌握。

健康：只需注意饮食规律即可。

是非：是非不显。





猴

运势密语：平顺中现波澜、以“稳”为主

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：多面临一些虚假之事，容易落入圈套、陷阱而招惹灾祸是非；建议维护好人脉关系，不要贪图眼前利益，而受制于人，凡事以稳为主，方可平安度过。

感情：需用心维系情感、婚姻，以防横生枝节。

财运：本月财星暗淡，不宜投资。

健康：需注意肺部、呼吸道与肠胃等方面的保养与调理，尤其是家中老人最好在本月做一下身体检查，防患于未然。

是非：陷阱、圈套多，易招惹是非，凡事以稳为主。





鸡

运势密语：贵人相助、注意掌握

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：本月遇事多得贵人指点与帮扶，可谓机会偏多也比较好，相信只要做到不骄不躁，踏实做事，事业上自然会出现一步好的提升。

感情：桃花旺盛，注意烂桃花。

财运：财气旺盛，注意求财之道。

健康：注意饮食健康即可。

是非：是非不显。





狗

运势密语：谋事顺心、保持自我

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：多的贵人赏识，会面临一些好的选择机会，虽有好的机会出现，但需注意保持自我，避免骄傲，应踏实做事，不走捷径，搞好周边人脉。

感情：婚姻感情上，要特别防范“烂桃花”的出现，尤其是未婚者，要多注意择人，以免上已婚人士的当。

财运：本月财运一般，投资理财需慎重。

健康：健康上比较平顺。

是非：眼光长远，勿重眼前小利，避免口舌，万事顺其自然。





猪

运势密语：动荡不稳、注意掌握

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：本月做事多不能如意，多存在变数，建议在面对机缘时应小心应付，搞好上下级及同事的关系，还是可以得到事业的发展及钱财收益的。

感情：注意之间的关系维护，避免口舌和猜疑。

财运：偏正财均旺，比较适合投资获利，但需慎重，注意考察。

健康：注意腰肾及肢体方面的磕碰之伤。

是非：注意口舌争端。













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