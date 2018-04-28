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5月运势——你们要的十二生肖5月总运势，新鲜出炉了！

(2018-04-28 14:33:19)
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5月

董易林

生肖

星座

运势

 分类： 生肖运程

农历四份干支：丁巳（天干丁火，地支巳火）

阳历：2018年5月5号——2018年6月5号

2018年5月5号立夏，5月21号小满

本文根据《董易林老师2018年生肖运程》改编


 

5月运势——你们要的十二生肖5月总运势，新鲜出炉了！

运势密语：以防自傲、注意小人

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

 事业：这个月份需调整好自己的心态，遇事应多方位思考，以免因麻痹大意在工作中给他人留有把柄。

感情：感情上需注意口舌、意见分歧之事出现。

财运：财气旺盛，多求多成，但需注意求财之道。

健康：注意饮食规律即可。

是非：谦虚谨慎为上，防招惹小人。


运势密语：贵人相助、机会较好

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：事业、工作业绩佳，多会面临职位晋升之机。只要踏实做事，与人为善，事业将有进一步良好发展。

感情：婚姻感情运大吉，感情和谐，家庭平顺之象。

财运：财运旺盛，多有收获。

健康：健康大吉。

是非：本月是非不多，注意周边人脉。


运势密语：运逢月破、谨慎做事

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：逢月破，谋事难顺，容易招惹小人捣乱；做事上不与他人计较一些小事，踏实做事，还是可以避免一些不利的。

感情：婚姻感情方面，烂桃花较重，注意自身言行与爱人的沟通方式，避免感情出现不利。

财运：本月财星受冲，多有钱财损耗，应注意守财。

健康：健康注意心脏、眼睛视力和肾脏维护。

是非：是非口舌偏多，注意自身言行，避免冲突。


运势密语：运势平稳、顺势而为

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：遇事不可强求，应顺势而为。

感情：平稳和谐。

财运：本月财运中平，不可强求。

健康：平顺。

是非：是非不显。


运势密语：印星护身、运势好转

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：遇事多能得到贵人指点与帮扶，可以说事业开展上会出现好的转变空间和机会，应好好掌握。

感情：感情运也有所回升，适合稳固感情之事。

财运：财气旺盛，注意求财方式。

健康：注意饮食健康即可。

是非：是非不显。


运势密语：安稳平顺、谨慎投资

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：生肖蛇在这一个月逢“比肩帮扶星”此星主安稳平顺之象，代表玩乐、享受的安稳和谐的一个月份，事业工作安稳、顺利。

感情：比较平顺。

财运：机会偏多，财运也相对比较旺，合作求财慎重一点。

健康：健康运中和，注意饮食规律和作息时间的调整即可。

是非：是非不显。


运势密语：福星临身、运势好转

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：多能得到贵人的指点与赏识，相信只要勤奋踏实做事，不做半途而废之事，定能在事业上取得好的成绩。 

感情：感情多注意关心另一半，避免因工作、应酬之事而冷落对方即可。

财运：财星高照，多有收获。

健康：健康良好。

是非：是非不显。


运势密语：机会多多、注意坚持

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：好的机会较多，发展空间大。但要调整好自己的心态，以免想法太多而错失良机。

感情：多注意倾听对方的意见，避免因意见分歧而导致的感情失和。

财运：财气旺盛，注意掌握。

健康：只需注意饮食规律即可。

是非：是非不显。


运势密语：平顺中现波澜、以“稳”为主

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：多面临一些虚假之事，容易落入圈套、陷阱而招惹灾祸是非；建议维护好人脉关系，不要贪图眼前利益，而受制于人，凡事以稳为主，方可平安度过。

感情：需用心维系情感、婚姻，以防横生枝节。

财运：本月财星暗淡，不宜投资。

健康：需注意肺部、呼吸道与肠胃等方面的保养与调理，尤其是家中老人最好在本月做一下身体检查，防患于未然。

是非：陷阱、圈套多，易招惹是非，凡事以稳为主。


运势密语：贵人相助、注意掌握

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：本月遇事多得贵人指点与帮扶，可谓机会偏多也比较好，相信只要做到不骄不躁，踏实做事，事业上自然会出现一步好的提升。

感情：桃花旺盛，注意烂桃花。

财运：财气旺盛，注意求财之道。 

健康：注意饮食健康即可。

是非：是非不显。


运势密语：谋事顺心、保持自我

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：多的贵人赏识，会面临一些好的选择机会，虽有好的机会出现，但需注意保持自我，避免骄傲，应踏实做事，不走捷径，搞好周边人脉。

感情：婚姻感情上，要特别防范“烂桃花”的出现，尤其是未婚者，要多注意择人，以免上已婚人士的当。

财运：本月财运一般，投资理财需慎重。

健康：健康上比较平顺。

是非：眼光长远，勿重眼前小利，避免口舌，万事顺其自然。


运势密语：动荡不稳、注意掌握

综合运程：

工作成功指数：

感情和谐指数：

财运指数：

健康指数：

事业：本月做事多不能如意，多存在变数，建议在面对机缘时应小心应付，搞好上下级及同事的关系，还是可以得到事业的发展及钱财收益的。

感情：注意之间的关系维护，避免口舌和猜疑。

财运：偏正财均旺，比较适合投资获利，但需慎重，注意考察。

健康：注意腰肾及肢体方面的磕碰之伤。

是非：注意口舌争端。




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