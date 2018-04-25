每天都有很多小伙伴会在我们微博、微信里问吉日，其实答案远在天边近在眼前，每天的吉凶我们都有内容提供哦，可能有些刚入门的小白不懂看罢了，今天就拿出来给大家系统讲讲，学会这一招，自己看吉凶不求人！温馨提示：以便以后方便查阅，大家可以收藏此文哦。





读书小笔记

2018/4/25

古时人们出行、狩猎、祭祀都要看黄历择吉日，而今天的人们在某些重大的事情上面，很多仍要选择吉日以趋吉避凶。占卜师在择日的时候，会根据择日者的贵人日、福星日、每日吉凶，再加上“十二建星”为依据，来选择合适的日子。









那么什么是十二建星？十二建星主事所代表的又是什么呐？下面为大家一一解读：











十二建星是什么？









很简单，一张图带你认识十二建星：



















不同的十二建星代表着不同吉凶





细心的小伙伴可能会发觉，每日的十二建星都在变，有时候是成日，有时是执日，有时是建日，也有时是除日、破日等等，那么这些不同字眼各代表什么意义呢？





建日：此日一般情况代表吉日，但修造动土不适合。而且此日非大富大贵之人不能用，多有平常百姓压不住此日之说，但今日今时之人皆富贵有余，但用无妨。







除日：除旧布新之日，大吉。很少在此日有不宜之事，因除日适合万事万物之开始向新的、美好的方向发展。





满日：此日有两种版本：一种是此日为满，满则溢，只有祭祀、祈愿之事吉，结婚嫁娶、上任高考等皆不宜；另一种版本是有空缺才能需要我，如人员已满没有必要需要我，同样的道理是婚姻嫁娶、上任、就职也是因缺少，所以需要填满，那么此日上任、嫁娶则圆满和谐之兆。今多以后者版本为主。





平日：此日万事皆平，也有此日平平，无出头之日的说法。但是对于普通百姓而言，平平安安则是福，而对于那些需要上进、进取、晋升等向上、向吉的事来说平日又为不宜。所以此日吉中有凶，可为可不为，以事来定为佳。





定日：此日为固定的关系，对于契约、合同、协议之事最佳，但是忌讳看病、诉讼之事，主固定而没结果，因而此日仍然可吉可凶，需依事而定。





执日：此日大吉，古书认为建造、种植、捕捉有益，而搬家、出行，开业遇执日中平。





破日：冲则破、破则败，所以此日不宜动，动而有凶，所以此日为黑道日。





危日：此日万事皆凶，不可用。但是危为高的意思，高则有凶险、危险之说，但是高又主高人一等、出人头地、出类拔萃之意，所以古书又为黄道吉日，但是这种黄道吉日应该属于误解，前后矛盾，所以仍以大凶的黑道日为主。





成日：此日宜开业、入学、婚姻、嫁娶、上任、就职等一切喜庆之事，为大吉的黄道日。





收日：此日利于一切收获之事，但是开始的时候则稍为表现得有些辛劳，但最终的结局、结果却是圆满有收获的好日子。此日唯忌葬礼之事。





开日：此日万事皆吉，唯动工、安葬、动土之事不宜。





闭日：此日闭塞不通，万事皆凶。









不过，以上仅十二建星日的吉凶利用与飞星起吉凶的方法，对于大家趋吉避凶，开业、搬家、就职、婚葬嫁娶等可作为一定的参考，但是如若是特别重要的日子（如开业、婚嫁等，大家视情况而定），还是建议结合自身八字找专业人士具体分析哦。

















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