农历正月份干支：甲寅（天干甲木，地支寅木）

阳历：2018年2月4号——2018年3月4号

2018年2月4号立春，2月19号雨水

本文根据《董易林老师2018年生肖运程》改编





鼠

运势密语：食禄泄气、遇事慎重

综合运程：★★☆

工作成功指数：★★

感情和谐指数：★★

财运指数：★★

健康指数：★★

事业：本月泄气过重，做事多不能顺心，可以说辛苦付出偏多的操劳之象。建议遇事求一个稳字，不宜妄动。

感情：感情运一般，注意沟通方式。

财运：财星暗淡，注意守财。

健康：注意腰肾健康维护。

是非：搞好周边人脉。

牛

运势密语：运势偏好、注意掌握

综合运程：★★★

工作成功指数：★★☆

感情和谐指数：★★☆

财运指数：★★☆

健康指数：★★☆

事业：各方面运势都会出现一个好的开端，只要努力争取，坚持不懈，定会有不错的收益和成绩。

感情：能得到另一半的大力支持与帮助，为感情和谐融洽的良好信息。

财运：财星较旺，利于求财及扩展事业。

健康：健康平稳。

是非：是非不显。

虎

运势密语：机会好、空间大

综合运程：★★★

工作成功指数：★★☆

感情和谐指数：★★☆

财运指数：★★☆

健康指数：★☆☆

事业：多面临一些好的选择，发展空间大，建议在面对机会时努力争取，果断行事，切忌思前想后，左右顾盼，以防错失良机。

感情：感情运小吉，婚恋平顺和谐，并无不利。

财运：正财较旺，可以适当投资获利。

健康：健康方面注意肝脏维护。

是非：是非不显。

兔

运势密语：财运旺盛，注意小人

综合运程：★★☆☆

工作成功指数：★★☆☆

感情和谐指数：★☆☆

财运指数：★★☆

健康指数：★★☆

事业：事业发展空间大，多有好的机会和机缘临身，因劫财星的另一面又代表打劫消耗之事，需慎重，以防招惹小人，从而阻碍自身事业发展。

感情：感情上容易平顺中出现波折，注意沟通方式，避免冲突争端。

财运：偏财得力，收获丰厚，投资需慎重。

健康：注意饮食规律即可。

是非：注意小人。

龙

运势密语：面临挑战、留心圈套

综合运程：★★★☆

工作成功指数：★★☆☆

感情和谐指数：★★☆

财运指数：★★☆

健康指数：★★☆

事业：多会出现一些看似好的机会，有变动工作的倾向，但要留心观察，一旦判断错误，不但劳心耗财，就连原有不错的工作也会不保。

感情：注意感情沟通和维护，防止猜疑。

财运：本月财运中平，不可强求。

健康：注意饮食健康即可。

是非：留心陷阱。

蛇

运势密语：运逢月破、注意是非

综合运程：★☆☆☆

工作成功指数：★☆☆

感情和谐指数：★☆

财运指数：☆☆☆

健康指数：★☆

事业：做事不能顺心，有阻力，容易招惹小人是非临身，运势应以稳为主，同时需要搞好自己的人脉关系，尽量避开口舌之争。

感情：感情上难以和谐，应特别注意自身感情的维护和沟通。

财运：谨慎处理大额投资。

健康：健康应注意肝胆、眼睛视力和肠胃疾病。

是非：犯小人较重，注意搞好周边人脉关系。

马

运势密语：月逢三合、多做多成

综合运程：★★★★

工作成功指数：★★★

感情和谐指数：★★★☆

财运指数：★★★☆

健康指数：★★★★

事业：遇事多得贵人的指引与帮扶，事业工作开展上可以说在本年会有一个好的开端，多有好的表现，为多做多成的一个月份。

感情：感情运平稳和谐。

财运：财气旺盛，多求多成。

健康：健康大吉。

是非：是非不显。

羊

运势密语：羊入虎口、凡事求稳

综合运程：★★☆☆

工作成功指数：★★☆

感情和谐指数：★☆☆

财运指数：★★☆

健康指数：★★☆

事业：运势多表现不佳，本身流年逢刑冲运，运势多不稳定，而正月又为寅月，寅为虎，恐有羊入虎口之危。因此说这个月份遇事一定要慎重，尤其是投资、合作方面尽量避免。

感情：本月感情运可以说难以稳定，需注意双方的信任和沟通，避免冲突，家庭应以和为贵。

财运：需注意守财。

健康：注意脾胃、肚腹健康，有病早医。

是非：自身易受伤害，遇事慎重。

猴

运势密语：运逢刑冲、凡事求稳

综合运程：★★☆

工作成功指数：★★

感情和谐指数：★★☆

财运指数：★☆

健康指数：★★

事业：本月事业工作上会出现一些看似好的机会和机缘，所谓的贵人出现相助，但要当心，以防钻入他人为你设计的圈套，被人利用，出力不讨好。

感情：婚姻感情可以说难以稳定，有分散的不利信息，需特别注意感情维护。

财运：钱财易损耗，注意守财。

健康：健康需注意肝胆、肺部方面的维护与调理。

是非：注意小人，以防落入陷阱。

鸡

运势密语：易受孤立、注意团结

综合运程：★★☆

工作成功指数：★★☆

感情和谐指数：★★☆

财运指数：★★☆

健康指数：★★☆

事业：本月要特别搞好自身的人脉关系，遇事小心处理，低调做事，防止被孤立。

感情：感情方面会出现孤芳自赏的情况，注意调整自身心态，避免感情出现不利波折。

财运：本月财气可以说旺盛，但投资理财需慎重。

健康：健康平稳。

是非：易被孤立，遭受小人陷害，需要搞好人脉关系。

狗

运势密语：运逢三合、机缘多多

综合运程：★★★☆

工作成功指数：★★★

感情和谐指数：★★★

财运指数：★★★

健康指数：★★★

事业：事业工作开展上多能得到贵人朋友的指点，自然机缘偏多，多做多成的一个吉祥开端，需注意掌握。

感情：本月感情运比较理想，可以说已婚者感情融洽，未婚者多有选择空间和追求之人。

财运：财气旺盛，可以适当求财。

健康：注意饮食健康即可。

是非：是非不显。

猪

运势密语：运逢六合、谋事顺心

综合运程：★★★☆

工作成功指数：★★★☆

感情和谐指数：★★★☆

财运指数：★★★☆

健康指数：★★★☆

事业：得贵人帮助，工作业绩突出，上司也会另眼相看。并能得到异性贵人的帮助与青睐。

感情：感情运良好，未婚者多能找到理想的另一半。而已婚人士感情上也会有所巩固，属于事业感情双丰收的一个月份。

财运：本月财运中平，收入稳定。

健康：健康运大吉。

是非：是非不显。