董易林预测：2月份运势(2018-01-30 16:36:08)
鼠
运势密语：食禄泄气、遇事慎重
综合运程：★★☆
工作成功指数：★★
感情和谐指数：★★
财运指数：★★
健康指数：★★
事业：本月泄气过重，做事多不能顺心，可以说辛苦付出偏多的操劳之象。建议遇事求一个稳字，不宜妄动。
感情：感情运一般，注意沟通方式。
财运：财星暗淡，注意守财。
健康：注意腰肾健康维护。
是非：搞好周边人脉。
牛
运势密语：运势偏好、注意掌握
综合运程：★★★
工作成功指数：★★☆
感情和谐指数：★★☆
财运指数：★★☆
健康指数：★★☆
事业：各方面运势都会出现一个好的开端，只要努力争取，坚持不懈，定会有不错的收益和成绩。
感情：能得到另一半的大力支持与帮助，为感情和谐融洽的良好信息。
财运：财星较旺，利于求财及扩展事业。
健康：健康平稳。
是非：是非不显。
虎
运势密语：机会好、空间大
综合运程：★★★
工作成功指数：★★☆
感情和谐指数：★★☆
财运指数：★★☆
健康指数：★☆☆
事业：多面临一些好的选择，发展空间大，建议在面对机会时努力争取，果断行事，切忌思前想后，左右顾盼，以防错失良机。
感情：感情运小吉，婚恋平顺和谐，并无不利。
财运：正财较旺，可以适当投资获利。
健康：健康方面注意肝脏维护。
是非：是非不显。
兔
运势密语：财运旺盛，注意小人
综合运程：★★☆☆
工作成功指数：★★☆☆
感情和谐指数：★☆☆
财运指数：★★☆
健康指数：★★☆
事业：事业发展空间大，多有好的机会和机缘临身，因劫财星的另一面又代表打劫消耗之事，需慎重，以防招惹小人，从而阻碍自身事业发展。
感情：感情上容易平顺中出现波折，注意沟通方式，避免冲突争端。
财运：偏财得力，收获丰厚，投资需慎重。
健康：注意饮食规律即可。
是非：注意小人。
龙
运势密语：面临挑战、留心圈套
综合运程：★★★☆
工作成功指数：★★☆☆
感情和谐指数：★★☆
财运指数：★★☆
健康指数：★★☆
事业：多会出现一些看似好的机会，有变动工作的倾向，但要留心观察，一旦判断错误，不但劳心耗财，就连原有不错的工作也会不保。
感情：注意感情沟通和维护，防止猜疑。
财运：本月财运中平，不可强求。
健康：注意饮食健康即可。
是非：留心陷阱。
蛇
运势密语：运逢月破、注意是非
综合运程：★☆☆☆
工作成功指数：★☆☆
感情和谐指数：★☆
财运指数：☆☆☆
健康指数：★☆
事业：做事不能顺心，有阻力，容易招惹小人是非临身，运势应以稳为主，同时需要搞好自己的人脉关系，尽量避开口舌之争。
感情：感情上难以和谐，应特别注意自身感情的维护和沟通。
财运：谨慎处理大额投资。
健康：健康应注意肝胆、眼睛视力和肠胃疾病。
是非：犯小人较重，注意搞好周边人脉关系。
马
运势密语：月逢三合、多做多成
综合运程：★★★★
工作成功指数：★★★
感情和谐指数：★★★☆
财运指数：★★★☆
健康指数：★★★★
事业：遇事多得贵人的指引与帮扶，事业工作开展上可以说在本年会有一个好的开端，多有好的表现，为多做多成的一个月份。
感情：感情运平稳和谐。
财运：财气旺盛，多求多成。
健康：健康大吉。
是非：是非不显。
羊
运势密语：羊入虎口、凡事求稳
综合运程：★★☆☆
工作成功指数：★★☆
感情和谐指数：★☆☆
财运指数：★★☆
健康指数：★★☆
事业：运势多表现不佳，本身流年逢刑冲运，运势多不稳定，而正月又为寅月，寅为虎，恐有羊入虎口之危。因此说这个月份遇事一定要慎重，尤其是投资、合作方面尽量避免。
感情：本月感情运可以说难以稳定，需注意双方的信任和沟通，避免冲突，家庭应以和为贵。
财运：需注意守财。
健康：注意脾胃、肚腹健康，有病早医。
是非：自身易受伤害，遇事慎重。
猴
运势密语：运逢刑冲、凡事求稳
综合运程：★★☆
工作成功指数：★★
感情和谐指数：★★☆
财运指数：★☆
健康指数：★★
事业：本月事业工作上会出现一些看似好的机会和机缘，所谓的贵人出现相助，但要当心，以防钻入他人为你设计的圈套，被人利用，出力不讨好。
感情：婚姻感情可以说难以稳定，有分散的不利信息，需特别注意感情维护。
财运：钱财易损耗，注意守财。
健康：健康需注意肝胆、肺部方面的维护与调理。
是非：注意小人，以防落入陷阱。
鸡
运势密语：易受孤立、注意团结
综合运程：★★☆
工作成功指数：★★☆
感情和谐指数：★★☆
财运指数：★★☆
健康指数：★★☆
事业：本月要特别搞好自身的人脉关系，遇事小心处理，低调做事，防止被孤立。
感情：感情方面会出现孤芳自赏的情况，注意调整自身心态，避免感情出现不利波折。
财运：本月财气可以说旺盛，但投资理财需慎重。
健康：健康平稳。
是非：易被孤立，遭受小人陷害，需要搞好人脉关系。
狗
运势密语：运逢三合、机缘多多
综合运程：★★★☆
工作成功指数：★★★
感情和谐指数：★★★
财运指数：★★★
健康指数：★★★
事业：事业工作开展上多能得到贵人朋友的指点，自然机缘偏多，多做多成的一个吉祥开端，需注意掌握。
感情：本月感情运比较理想，可以说已婚者感情融洽，未婚者多有选择空间和追求之人。
财运：财气旺盛，可以适当求财。
健康：注意饮食健康即可。
是非：是非不显。
猪
运势密语：运逢六合、谋事顺心
综合运程：★★★☆
工作成功指数：★★★☆
感情和谐指数：★★★☆
财运指数：★★★☆
健康指数：★★★☆
事业：得贵人帮助，工作业绩突出，上司也会另眼相看。并能得到异性贵人的帮助与青睐。
感情：感情运良好，未婚者多能找到理想的另一半。而已婚人士感情上也会有所巩固，属于事业感情双丰收的一个月份。
财运：本月财运中平，收入稳定。
健康：健康运大吉。
是非：是非不显。