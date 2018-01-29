2018狗年，新年新气象，自上次有篇文章提到三合局之后，（回顾可点击：哪些生肖是天生冤家？哪些又是天生贵人？希望对你有帮助！）便有人在后台提问：“董老师，我想在2018怀上狗宝宝，这样我们家就组成三合局了，风水上有何建议？”，类似这样的问题还蛮多人问的，那我们今天不妨一起来回答下。















西北方挂结婚照





位理学上西北方代表男主人，西南方代表女主人。在大厅的西北方挂一幅恋人（结婚）照片，能大大加强彼此感情。











东北方缺角要补救





东北方在风水八卦上属‘艮’卦，代表子孙山，也代表财山和靠山。也就是说，居室的东北方不仅影响着一家人的财运和贵人运，同时对家庭的子嗣也有重要影响。





如果东北方出现缺角，则很容易使居住人的子嗣不旺，对于已婚夫妇来说，则主不容易怀孕。所以，如果居室的东北方出现缺角，结婚后一直没有怀孕，则需要抓紧填实。















可以使用经过开光加持的泰山石来弥补缺角。这不仅有利于怀孕，对居住人的财运、事业运同时都有很好的帮助和提升。















卧室忌光线不足





卧室是夫妻生活和休息的重要场所，如果光线不足，或湿度过高，都不利于女方怀孕。





一方面，阴湿的室内环境容易滋生细菌，带来各种疾病，长期下去不仅会影响居住者的心情，也很不利于正常的夫妻生活。在这种条件下，即使夫妻双方都具备充沛的精力，拥有优秀的生育能力，也同样影响受孕几率；

另一方面，从风水角度讲，卧室阴气太重，则会抑制阳气而导致阳气不足。以阴阳而论，卧室的阴阳失调则不利于怀孕。









卧床摆放在吉位





卧床是孕育生命之地。所以，卧床的位置摆放直接影响着夫妻怀孕。从风水学来讲，卧床要摆放在卧室吉位，即生气方。卧床要稳，才能保住胎气，切忌睡地板或者折叠床等，而卧床要保证清洁，床下也不能塞太多杂物。





安床影响着夫妻婚后感情和生育大事。如果久婚不孕，则可以请专业老师根据个人的命理，选择良辰吉日改变卧床方位或调整卧床风水，这对提高怀孕几率有很大的帮助。









结婚照不宜在床头右边





结婚照不能放在床的右方，宜放于床的左方青龙位，因右方为白虎位，放在此方会对情感和婚姻造成不利。关于婚纱照摆放具体可以查看以前文章：婚纱照摆放不对，影响感情不说还会破坏家运！









卧室不能有镜子





关于镜子的风水讲究我们之前也讲过，大家可以戳这里查看详情，家里镜子一定不要这样摆！镜子摆放有何禁忌？镜子除了会把胎气赶走之外，还会导致男方精气耗损，所以一定得注意了。











麒麟送子





也可用吉祥物的吉祥磁场来辅助，火麒麟经开光加持，即可催财旺运，使人头脑清晰、思路敏捷，助旺事业，又麒麟乃我国千古吉兽，性温和，主太平，保家运，又有“麒麟送子”之说，可兴旺子嗣。











上述讲的是怀孕的位理学原理，即从屋宅风水位理学原理来讲的，仅供参考。实际上怀孕还与男女自身的命理有关，因此也需要调理好自身的风水，如此你才能如愿怀一个好孕哦。







