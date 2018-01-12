还有差不多一个月的时间，

春节就要到啦，

相信在我们中国人心中，

过年必不可少的，

除了除夕夜晚上那顿年夜饭，

便是贴春联贴福字啦。

福字到底该如何贴？

今天我们就来说说这个问题吧。





为何家家户户要贴福字？





《礼记》有曰：福者，百顺之名也。也就是说，“福”有顺利、诸事如意的含义。《韩非子·解老》则认为“全寿富贵之谓福”，即长寿、富贵则是“福”。民间更有“一福压百祸”之说。





福文化是中国最古老的传统文化之一，是中国吉祥文化的重要组成部分。从字形来看，福字由“一口田”组成，“民以食为天”，在中国古代农耕社会，拥有一寸自己的田地可以男耕女织就是“福”，可见人们对福的最初观念。





董易林吉祥物2018专用福字，出自康熙皇帝所写的“天下第一福”







（董易林吉祥物开光福字——天下第一福）





大门福要正贴





大门上的福字是最重要的，很多人现在习惯用一个福字来代替门神，贴福字固然没错，但是要记住，大门上的福字，必须正着贴！





因为大门上的这个福字，有纳福的意思，而且因为是家庭的入口，所以就非常郑重，所以福字也必须要郑重。











（董易林吉祥物2018开光敬太岁福字和春联）





当然了，还有以后一种说法，就是大门的福字正贴，能够起到，正福临门的作用。如果连大门的福字都倒着贴了，那么就是把福气给倒出去了。





也有一种特殊情况的存在，比如如果上一年，你的家里发生了大的变故和以外，想要转运，就可以把福字都倒着贴，大门也是一样。





室内，可以倒贴





如果是在室内贴福的话，就可以倒着来，能讨得一个好彩头，也就是我们常说的“福”到了。





当然大家还习惯问问小孩“这个福贴的对不对？”小孩会说“福倒（到）了”，家里没小孩的话自己说一下福『倒』了，也是一样讨个好彩头。





冰箱衣柜要倒贴！





如果是贴在室内冰箱、柜子、器皿上的福字，同样也是要倒贴，为什么呢？因为冰箱和衣柜这种地方，本来就是要把东西从里面倒出来的，所以为了避讳，就专门贴上福字的倒贴形象，能够把两个『倒』相抵消。表示福气（或者财气）会一直来到家里和柜子里。











说完福字，我们顺便来说说春联和门神吧。





对联、门神怎么贴？





贴春联时，上下联该如何判断？讲究音调平仄，上联最后一个字一般为仄音（国字注音第三、四声），下联最后一个字一般是平声（国字注音第一、二声），比如董易林文化公司今年所选的这幅对联：喜迎春风拂绿柳（三声），笑迎玉犬送金鸡（一声）。













再来说说门神，在中国民间民俗文化中门神有“卫家宅、护平安、助功力、降吉祥”之用。以董易林吉祥物2018门神为例：门神一般为一式两张，左边是手里拿着金锏的秦叔宝，右边是手里拿着金鞭的尉迟敬德，以脸相对表示合力同心，守家卫户。千万不要贴错方向哦。











（董易林吉祥物——2018开光敬太岁门神）





不过鉴于如今大多数楼房是单扇门，我们特意将其设计为统一一张，这样的门神也适用于现代的单元门哦，同时也避免了贴错方向、左右对调造成的两个人意见相左，不合作的情况。





说了这么多，其实这些说法都是为了讨吉利而生的一种通俗说法，当然，如果你们当地有什么习俗，还是以当地习俗为主哦。







