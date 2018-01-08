何为贵人？

说白了：贵人就是在你人生中给你提点、给你帮扶、雪中送炭的人！





我们通常所说的贵人，在命理中其实就是喜用神和有利组合。你八字中的喜用神越旺，这个喜用神所代表的贵人对你帮助就越大；八字中五行组合越有利，生活中发展形势就对你越有利，也相当于遇见了贵人。











命逢贵人可逢凶化吉。贵人属于吉神，吉则更吉，凶可减凶，若贵人临于八字喜用的地支上，则贵人的作用更大，临于八字所忌的地支上，贵人可以减一点凶。





透过生辰八字，可以得知其人此生有没有贵人相助。这就要讲到天乙贵人了。天乙贵人是人命格中最吉最有利的贵人，是四柱神煞之一。天乙者，乃天上之神，在紫微垣、阊阖门外，与太乙并列，事天皇大帝，下游三辰，家在己丑斗牛之次，出乎己未井鬼之舍，执玉衡较量天人之事，名曰在乙也。其神最尊贵，所至之处，一切凶煞隐然而避。









天乙贵人表示人器宇轩昂气质好，容易得到别人的赏识和帮助，若遇之则荣，功名早达，官禄易近。大小运行年至此，亦主迁官进财，一切加临，至此皆为吉兆。





天乙贵人的查法：以日干起贵人，地支见者为是。 如下：





甲日或戊日生的人，看到地支有丑或未， 乙日或己日生的人，看到地支有子或申， 丙日或丁日生的人，看到地支有亥或酉； 壬日或癸日生的人，看到地支有卯或巳， 庚日或辛日生的人，看到地支有寅或午。 具有以上标志的，代表自己命中有贵人。





那很多新童鞋就要问了，以上通过生辰八字看贵人听的是云里雾里，我看不懂怎么破？没关系，那就来一个最简单的，根据十二生肖贵人表，查看你的生肖贵人！













