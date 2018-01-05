好多人都在问有关吉祥物的事，

那今天我们就在这里统一作答：

















1

问：去年的吉祥物，该如何处理？继续放在家中有影响吗？





答：如果是流年吉祥物，则需要用红布包着送至寺庙（哪个寺庙都行），也可以红布包起放去十字路口。因为流年吉祥物效用只有一年，一年之后如果还想继续放在家中，最好建议重新开光加持。

2

问：吉祥物最好在什么时间佩戴/摆放？





答：建议在辰时（早上7点-9点），有龙抬头的讲究。





3

问：吉祥物佩戴需注意什么事项？





答：1，吉祥物需贴身佩戴，除爱人、直系关系外，他人不可触摸。

2，沐浴时请摘下吉祥物，防止被污水药皂腐蚀。





4

问：不小心弄脏了或被别人触摸了，怎么破？





答：如不小心弄脏或被他人触摸，需用淡盐水擦拭，并且在午时（中午11 点——13点）晒干，此日辰时（7点——9点）再次佩戴或摆放。





5

问：不方便佩戴但还想请吉祥物转运，怎么破？





答：可以贴身佩戴7日，7日之后将吉祥物放置自己包包或枕头下面即可。





6

问：戴了吉祥物却没有什么作用，为什么？





答：吉祥物是结合了易经原理，打造了吉祥气场、通过加持之后有了物助人力之用，从易经角度来讲，流年吉祥物真正起作用时间在来年立春（即2018年2月4日），但吉祥物与人体磁场融合还需要一定的时间。





7

问：那我应该什么时候请购吉祥物？需要提前吗？





答：吉祥物与人体磁场融合度越深，效果越好，所以建议一般至少提前3个月请购，越早越吉祥。





8

问：市面上好多吉祥物，我该如何选择？开过光的都有助运效用吗？

答：市面上很多开光吉祥物，比如某些打着“本命年”旗号的吉祥物，我们不能说不助运，但真正的助运效果如何就不得而知了！真正的助运吉祥物，需根据自身情况配合生肖年柱或生辰八字设计，每一画吉祥纹路都有特定涵义，从材质选择到纹路雕刻，每一道程序都是专为转运而生，再由大德高僧加持开光，才可强效助旺运势。







