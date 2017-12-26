每逢年末，

很多人在做工作总结时，

也开始为明年做起了计划和打算：

明年能否加薪？

明年能否升职？

是否适合换工作、能否跳槽成功？

...















我们今天就来看看，

关于明年工作问题，董易林老师怎么说：

哪些人在明年最易出现工作变动？

注：我们说的变动，不只是跳槽转行，升职调职也都算在内哦！

















由于有太岁羊帮扶，生肖鼠的朋友在各个方面都有突出的表现。只要付出努力，就会取得事半功倍的效果。事业运势呈现稳中见旺的发展趋势，事业发展更是风生水起，做得有声有色。公职人员在工作中多会受上级、领导的青睐，升迁指日可待。经商者本年也会事事顺利，多有好的商业机会和机缘出现，或是和生肖猴的朋友合作，更可助旺自身的财运。

















生肖虎在本年与太岁相合的年份，多得太岁帮扶。生肖虎的朋友在本年晋职加薪机会多多，但务必要对工作尽心尽责，才能顺应良好运程，拥有锦绣前程，有所收获。虽然生肖虎的朋友处于顺境中，切不可志得意满、骄傲自大、心浮气躁，宜稳健行事、豁达乐观、牢牢把握机遇，成就自身。

















今年由于有太岁帮扶，生肖兔的朋友在各个方面都有突出的表现。只要付出努力，就会取得事半功倍的效果。事业运势呈现稳中见旺的发展趋势。公职人员在工作中多会受上级领导的青睐，升迁指日可待。经商者本年也会事事顺利，发展空间比较大，适合扩展事业及大力求财。只是在本年的阴历三月、八月、十一月份，需要稍加留意，此三个月份为顺中有阻的月份，有破财伤身之嫌。





















本年对生肖蛇的朋友来说，是一个收获颇丰的年份。在事业、工作上，和上级领导多增进交往，做事多顺应领导的心意，能得到上级领导与贵人的提携与认可。不仅会给自己带来好的工作机会，还可能有晋升之机。事业、工作得到快速发展，人脉关系良好，得到同事、朋友的支持。事业、工作顺利。需要注意的是，此年一定要团结各方力量，凡事以和为贵。

















2018戊戌年对生肖马的朋友来讲，事业运非常有利，与太岁成火土相生相助之势，犹如本年为太岁排忧解难，凡事多为太岁考虑，自然能得到当年太岁的好感，谋事自然顺风顺水，名利兼得。公职人员有升职加薪的空间和机会。从商的朋友创业机会大增，勤恳付出，必得丰厚回报，如能抓住贵人相助的机会，顺势而上，还能创造出更多财富。特别是农历的正、六、九月份运势极佳，只要在这几个月份努力工作，勤恳付出，必有回报。

















本年有贵人相助，太岁相扶，工作上得心应手，才华得以施展，事业发展空间偏大，会出现一些好的选择机会。对于公职人员来说，本年有晋升之机，尤其在农历三月、十一月份的运势极其有利，但需要调整自我心态，踏实做事，避免做投机取巧之事，尤其是要注意搞好周边的人脉，以免招惹小人而影响本年有利运势。

















事业运多处于平顺阶段，能得朋友相助，且职位上有提升的机会（特别是1970年出生的朋友）。但在本年也有劫财星的嫌疑，做事应循序渐进、努力付出，不宜参与争夺之事，搞好周边人脉，避免攀比和走捷径的心理。







