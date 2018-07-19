未来一周，我们即将迎来二十四节气里最热的节气——大暑，大暑养生要以防暑、清热、祛湿为目的，这样才可以有效清除体内有害因素，避免疾病出现。这一时节12生肖健康状况如何？有哪些需要注意的呢？跟着科技紫微星座网一起来了解一下吧！

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生肖鼠

健康指数：

本周你的健康状况较弱，应多加休息，不宜做太剧烈的运动，这样容易引起负面效应。

开运饮食：

本周你易感觉燥热，适宜进补一些如韩式南瓜粥、藿香叶粥等清淡食物。

健身保健：

本周在公园里玩耍空竹是不错的锻炼方式，不用消耗太多体力就可加强血液循环。

健康休闲：

利用闲暇的时间和朋友购物也是理想的休闲方式，能让你了解到当前的流行趋向。

>>点灯祈福，消灾解厄好运到！

生肖牛

健康指数：

本周你想得较多，易用脑过度，要留意出现偏头痛、视力下降等症状。

开运饮食：

花椰菜为你开运，有清热、利尿、改善视力的效果，还能强化骨骼和牙齿。

健身保健：

学习、工作间隙，可时常做做头部和脸部的按摩，既能提神醒脑，又能预防头痛。

健康休闲：

有机会到沙滩上赤脚走一走或跑一跑，享受细沙按摩脚底的美妙感觉。

生肖虎

健康指数：

容易感到胸闷发慌和呕吐，平时要多注意饮食卫生，少吃寒性食品。

开运饮食：

梨具有润燥消风、醒酒解毒等功效，适合做本周开运食品。

健身保健：

跆拳道能够使脂肪变成肌肉，非常适合减肥，对失眠也有一定的帮助。

健康休闲：

经常窝在家里容易发霉哦，天气晴朗的日子不妨出去晒晒太阳吧。

>>祈求身体健康，身心自在！

生肖兔

健康指数：

身体会出现一些小状况，要及时进行调理，这样才能让其他事情步入正轨。

开运饮食：

大枣有虚寒进补的效用，多吃一些对你的身体调理很有帮助。

健身保健：

本周可适当的加强运动量，通过长跑让身体多出一点汗，促进你的新陈代谢。

健康休闲：

闲暇时和家人到郊外散散步，呼吸乡间的新鲜空气，整个人都会精神很多。

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生肖龙

健康指数：

神经紧张，很难放松，这会让你的心有受煎熬的感觉。应尽量让心情放轻松，别想太多事。

开运饮食：

燕麦、大豆、鸡蛋或大米混着花生、面包或番茄吃，有利于缓解焦虑不安的情绪。

健身保健：

应多进行慢跑，不但能增强抵抗力，还能缓解因身体不适而带来的精神萎靡。

健康休闲：

可利用假期去林间散步，去水边垂钓，一切都那么让人心旷神怡。

生肖蛇

健康指数：

健康状况良好，由于应酬增多，平时应节制饮食、运动养生，多注意消化系统。

开运饮食：

应酬中用红酒代替其他酒，不仅能提高你的品味，也有助于美容、养生。

健身保健：

探戈是技巧、美感与力量的结合，学会它会让你的气质更加迷人。

健康休闲：

与家人朋友一起制作下午茶，不仅能品尝到大家的拿手甜点，还能促进关系的融洽。

生肖马

健康指数：

情绪较低落的一周，应适时卸下心中的压力，在运动或阅读中放松身心。

开运饮食：

大枣、胡桃是你本周的开运食品。大枣、胡桃还有安神、醒脑的功效。

健身保健：

跳舞机是你本周的健身保健运动，能增强身体协调性、健身、娱乐。

健康休闲：

泡温泉能给你带来好运。既能促进血液循环，又能让身心获得放松。

生肖羊

健康指数：

身体健康，只是偶感口舌、皮肤干燥，应注意补充水分，加强皮肤保养。

开运饮食：

猕猴桃、葡萄是你本周的开运食品。猕猴桃、葡萄还有滋养美肤的功效。

健身保健：

按摩能开运。在揉捏推拿中消除疲劳、减轻不适，起到放松作用。

健康休闲：

郊游是你本周的健康休闲活动。在郊外感受大自然的气息，使心情变得舒畅。

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生肖猴

健康指数：

压力较大的一周，常感头晕眼花。要安排好作息，适当进补。

开运饮食：

萝卜、白菜是你本周的开运食品。有助消食化痰、健脾化滞、润燥明目。

健身保健：

练习保龄球能给你带来好运。既能给你身体上的锻炼，又能增强意志。

健康休闲：

闲来无事就喂喂鱼吧，在休闲中养生，感受生命的美好，大自然的和谐。

生肖鸡

健康指数：

工作学习缺乏计划性，将导致饮食、就寝的时间不正常，对健康带去不利。

开运饮食：

酸枣，富含维生素C、B，很有营养，休闲时可以当零食食用。

健身保健：

若想减少腰部的赘肉，可练习仰卧起腿，锻炼腹腰部肌肉。

健康休闲：

傍晚约上朋友一起去户外溜冰，能锻炼你的胆量。

生肖狗

健康指数：

本周情绪比较浮躁，有注意力不集中、健忘以及头晕等问题。要多注意休息，尽量减少熬夜。

开运饮食：

吃蚕豆能够起到增强记忆力的作用，让你头脑清晰。

健身保健：

长期坚持有规律的头足倒立，能够有效的提高智力和反应能力。

健康休闲：

每天适量的做些快走、慢跑运动，不仅能起到提神益脑的作用，还能使你心情更加舒畅。

生肖猪

健康指数：

身体到是没什么障碍，不过要注意多休息，以免有提不起劲的感觉。

开运饮食：

多吃香蕉、菠菜和大蒜，有助于振奋精神、提升信心，让你不会疲倦、焦虑。

健身保健：

做家务是本周最适合你的运动，锻炼了身体，愉悦了心情，还保持了体力。

健康休闲：

驾着摩托艇去体验飞跃在海面上的快感，会瞬间点燃你的激情，让你容光焕发。