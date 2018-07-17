有一种让人心碎的悲哀，叫做年轻不努力，老大等相亲！科技紫微星座网就要来为大家盘点，看看究竟哪些生肖们很容易“沦落”到相亲的地步？

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生肖牛

属牛人比较执着，喜欢谁就认准谁。可是求仁得仁的好事还是比较少，爱不到最想要爱的人，属牛人的感情大事也就只能依靠着相亲了。

生肖虎

属虎人眼光高，高不成低不就，年轻的时候甚是心高气傲。等年纪慢慢大了，同龄人该婚嫁的都婚嫁了，只能指望相亲来搞定人生大事了。

生肖兔

一生放浪不羁爱自由的属兔人，单纯的不想太早结婚。可是时间不等人，身边的异性也大多都顺应的大潮流，适婚年龄直接婚嫁。被“剩下”的属兔人，赶紧相亲去！

生肖羊

属羊人是不折不扣工作狂，眼里只有事业而没有其他。年轻的时候一心一意拼事业，年纪大了，感情只能靠相亲。

生肖鸡

属鸡人有些高冷，拒人于千里之外的既视感，不乏追求者却都一一被冷漠的外在给吓跑。也罢，只能够放低身价，和某位相亲对象一起喝个下午茶。

趁着青春年少，年华正好，赶紧去恋爱吧！不是相亲不好，但是年纪大有年纪大的将就与煎熬。

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