Ups:





狮子座：被和谐气氛围绕





白羊座：财运好处处开花









Downs：





金牛座：对小事耿耿于怀





双子座：生活略显无趣味









白羊座：









本周会为事业劳心劳力，感觉效率并不是很高，做了不少无用功，记得谋定而后动，磨刀不误砍柴工。好在财运非常亮眼，稀里糊涂就把钱赚到了，尤其是偏财运非常让人羡慕，但要注意一下自己是否对财务状况不够清晰，不妨找个机会梳理一下各类资产会比较好。感情方面会有人主动示好，但来者不善，多留个心眼总是没错。









需牢记：找准自己的方向





贵人星座：水瓶座









金牛座：









本周会有一些跟自己三观不合的人出来散布谣言，让自己深受困扰，这种无形中的压力导致身心疲惫，产生自我怀疑的感觉。其实多跟朋友沟通分享，多参考几个人的意见，就会发现问题并没有那么严重。感情方面还是能得到很多来自另一半的支持，也要当心有朋友从中制造误会，遇到问题最好是立刻当面沟通，别憋坏了彼此。









需牢记：兼听则明





贵人星座：双鱼座









双子座：









本周是个会感觉自己孤军奋战的时期，事业方面的方向不明，自己的想法总是难以得到周围的支持，虽然本职工作其实还是按部就班，但内心创造力的冲动总是没有得到施展。人际方面其实有很多人需要你的帮忙，多伸出援手，这个过程本身就很有意义。感情中有些光环将要褪去，不免面对失望情绪。健康方面注意保持足够的睡眠。









需牢记：赠人玫瑰手有余香





贵人星座：双子座









巨蟹座：









本周的是要郑重考虑下事业转型的问题了，墨守成规看起来已经没办法继续，周围人意见并不一致，只是增加了自己的纠结而已，其实跟着自己内心的热情做事才是对的。感情运有点陷入低谷的感觉，理想与现实相差太远，而自己也不知道如何去沟通和表达，再多的娱乐也是填补不了内心的失望。健康方面要注意烟酒过度导致的毒素增加。









需牢记：找回心中的热情





贵人星座：天蝎座









狮子座：









本周各种交际活动多多，出差、培训、会议等事务让自己大显身手，在聚光灯下各种引人注目，进而引发不少其他的事业合作机会以及合作伙伴，包括桃花运也随之而来，可以说给所有人的感觉都非常好。但要注意别为了应酬而过度消耗自己的身体，最大限度的保持规律生活是很有必要的。另外就是财运并不稳定，克制自己乱花钱的冲动吧。









需牢记：机会偏爱有准备的你





贵人星座：天秤座









处女座：









本周的事业进展显得缓慢，主要精力基本都放在处理其他人的事情上了，有意无意之间就揽了很多事情上身，不仅无法进行自己的工作，还有吃力不讨好的倾向，实在是划不来。感情方面会因为事业的问题而产生分歧，心中不安，想要沟通却往往导致情绪更负面，这种时候闺蜜或死党是最好的支持者，听听他们的看法会非常有帮助。









需牢记：学会做减法





贵人星座：金牛座









天秤座：









本周在推进事业进步的同时，也要关注一下内部管理的问题，理顺行政和人事的条理和顺序，会让工作效率大幅提高。家庭内务也是同一个道理，房屋的内部清理、物品的管理，都可以做一个梳理。感情方面彼此之间需要有很大的空间，自由与信任缺一不可，如何经营就是一个艺术了。健康要特别注意饮食的问题，容易有暴饮暴食的迹象。









需牢记：内部顺了外部才会顺





贵人星座：射手座









天蝎座：









本周可以通过语言文字来建立自己的影响力，在人际关系方面多一些主动，运势也会跟着上扬，不要忘记自己的外表是非常重要的，颜值无小事，留给客户的第一印象往往决定了项目的成败。总体来说贵人运不错，在准备的时候多留意细节就好。感情方面进展顺利，可以更进一步确定关系，不必在乎谁付出更多。健康方面留意体内积压的情绪导致的亚健康。









需牢记：第一眼印象很重要





贵人星座：白羊座









射手座：









本周事业方面会有不小的进步，就算自己并没有做什么努力，基本上运气也是会站在自己这一边，合作和洽谈都相对比较顺利，自我感觉相当良好。不过财运并没有同步上扬，还是会有很多要花钱的地方，感觉手头很紧张，至于一些听起来不错的投资机会，更是要擦亮眼睛才好。感情运像雾像雨又像风，一时半会摸不清状况。









需牢记：顺境也需要谨慎





贵人星座：摩羯座









摩羯座：









本周是诸多娱乐活动与聚会的时段，很多长时间没见面的老朋友都会冒出来，聊聊过去与现在，都是非常解压的事情。家宅方面的压力略大，尤其是有置业、装修、翻新、购买大件之类的事情，都是劳心劳力的。感情方面多说多错，很容易有言语误会，还不错多创造一些一起动手参与的节目，更能拉近彼此的距离。









需牢记：学会给情绪减压





贵人星座：处女座









水瓶座：









本周在事业方面很容易有喜新厌旧的倾向，想法大爆发，恨不得马上就能跨界转行，身边也有不少志同道合的朋友，大干一场也是未尝不可的，不过还是需要留意自己的盲点，能听进去一些苦口良言是非常重要的事。感情方面会比较多浪漫的约会或者旅行，但别忽略了彼此内心感情的沟通和交流，否则还是会觉得距离很遥远。









需牢记：保持谨慎的乐观精神





贵人星座：巨蟹座









双鱼座：









本周是好奇心旺盛的时期，不管是什么，反正都有兴趣好好钻研一番，就算对于当前的工作并没有什么作用，但是热情才是可贵的。身边的各类资讯蜂拥而来，在知识的海洋中尽情的享受。感情也是一个亮点，有桃花惊喜降临，互动中的来电感觉让世界都变成粉红色，要留意别重色轻友就好。健康方面要注意咽喉部位的炎症。









需牢记：不断进步的自己最有魅力





贵人星座：狮子座



