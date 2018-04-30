Ups:

1.天蝎座：贵人运出现

2.金牛座：一阵财运来





Downs：

1.白羊座：付出没回报

2.处女座：生活难平衡









白羊座：









本周要留意自己的事业方向是否跑偏，外部环境和人事的改变或许已经把自己引向了另一个方向，每走一步都是南辕北辙。所以需要及时调整自己，才不至于满盘皆输。财运方面容易有拆东墙补西墙的倾向，这可不是好策略。感情方面也面临一些困扰，总感觉心里不踏实，无法与对方进行有效的交流，而暧昧的感觉是最难受的。









需牢记：随时关注方向





贵人星座：射手座









金牛座：









本周贵人运爆棚，很容易结识到各行各业的精英人士，在交流中受益良多，但这里面也是鱼龙混杂，不乏有一些不怀好意的人另有所图，需要擦亮眼睛一一甄别。另外财运也是大进大出，特别容易因为一时的得失而自我膨胀，保守理财还是最适合自己的。感情方面也是要留意不要跟经济利益扯上关系，否则会带来很大的阻力。









需牢记：保持平常心





贵人星座：水瓶座









双子座：









本周在事业方面要特别留意兼听则明，不可一意孤行做决定，否则很可能搞错方向，事与愿违。另外还要留意人际关系，总有小人时刻等着落井下石。财运方面有一笔烂账算不清，碍于面子更是难以启齿。感情方面有心力交瘁的感觉，总觉得都是自己在付出，而对方完全一副不在意的样子，难免心生失望，产生了逃避的想法，一个人静静反而更轻松。









需牢记：成大事需要魄力





贵人星座：双鱼座









巨蟹座：









本周可以多发现一些生活中的亮点，点点滴滴的小确幸其实是最接近幸福的感觉。不要对自己有太严苛的要求，也不要把别人的琐事背负到自己的身上，凡事量力而为。感情方面与另一半有不少矛盾，在隐忍很久之后容易有大爆发的倾向，然而爆发也是真实的体验，只要能从心、从真实出发，就可以抹去阴影，让彼此的心更接近。









需牢记：别把自己绷的太紧





贵人星座：白羊座









狮子座：









本周工作的节奏一下子变快很多，琐事都集中在一起，有点应接不暇的感觉，同时还会有不少出差、培训、调研之类的外出任务，在这个过程中要特别留意身体状态，不可过度透支，尽量多给自己宅在家里全然放松的机会。感情方面会有一些桃花的诱惑，另有所图的居多，要擦亮眼睛，管好自己。财运小有进展，如果有外债尽快结清，以免人际损失。









需牢记：提高效率节约时间





贵人星座：摩羯座









处女座：









本周其实事业方面有很多好机会来到，但是偏偏生活中的很多方面都不配合，另一半并不支持自己的选择，而自己的身体也是频频出现状况，跟不上进步的节奏，同时运气也总是有差一点的感觉，因此机会虽然多，不要指望统统都能把握，有所取舍是必须的。感情方面容易出现问题，不宜拖延，立刻真诚的面对问题其实对每个人都好。









需牢记：取舍之间体现智慧





贵人星座：天秤座









天秤座：









本周在事业方面继续忙碌着前进，正财和偏财都经营得风生水起，但是别忘了入袋为安的道理，否则都只是账面上漂亮而已，另外在合同方面也是要特别注意细节，以免被坑。感情方面容易有多项选择的机会，可以说是艳福不浅，但是这也暗含危机，处理不好就鸡飞蛋打，尤其是外出、旅游时期的艳遇并不可信。健康方面留意腿部问题。









需牢记：笑到最后才是最好





贵人星座：金牛座









天蝎座：









本周个人发展机会增加，不少场合都有展现自我的机会，正是自己发光发亮的时候，不要退缩，大胆成为众人的焦点吧。偏财方面也有好机会出现，看准的项目一击即中。感情方面有诸多浪漫的体验，对方善解人意而主动，自己只需要配合就好，勇敢的迈向亲密关系吧。健康方面要注意呼吸系统，远离雾霾或者二手烟的伤害。









需牢记：不要害怕出风头





贵人星座：双子座









射手座：









本周要当心身边的各种小道消息，一些所谓的合作机会和创业点子，往往都是华而不实，圈钱性质更重，加上投资运并不是很好，花钱很多赚得不足，更不要抱着赌博的心态去投资。感情方面容易因为经济问题跟对方发生误会和矛盾，为了钱伤感情真的很不值得，需要更多的耐心去解释，最好能够提前考虑，避免这样的摩擦。









需牢记：欲速则不达





贵人星座：处女座









摩羯座：









本周是会有不少情绪波动的一周，主要是因为生活和工作中总有一些突发事件打乱自己原有计划，与同事朋友的沟通也是出错频频，太多细节被忽略，疲于应对。娱乐方面倒是花样百出，各种聚会活动其实都是放松身心的好方式，只是要注意烟酒不要过度就好。感情方面会被朋友推波助澜，桃花运虽然有，但是也只是泛泛之交，缺乏深度。









需牢记：不要忽略任何一个细节





贵人星座：天蝎座









水瓶座：









本周的目标感很强，列出计划并且稳步向前让自己感觉充实而自信，当然这也会导致过度忙碌而忽略了生活中的人际关系，不知不觉伤害了一些人的感情也不自知，容易导致有人背后说坏话，流言蜚语莫名而来。恋爱方面还算是能够得到对方的温暖支持，就算是面临信任危机的时候，也能够并肩而行，别忘了表达自己的感谢。









需牢记：多观察周围点滴





贵人星座：巨蟹座









双鱼座：









本周会有一种迷失的感觉，闲下来的时光思绪缥缈，不知道做什么才好，对于目前的生活感觉疲惫，想要有所改变却不知从何做起，建议从锻炼身体开始，脚踏实地的改变自己。感情方面要注意自己的玻璃心时刻都容易破碎，对方随口一句话就让自己想很多，这样对关系是非常不利的，放松一些才更有魅力，信任是关系的根基。









需牢记：接地气才有正能量





贵人星座：狮子座