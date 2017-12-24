

Ups:

1、 摩羯座：生活处处有惊喜

2、双鱼座：事业偏财有进展

Downs:

1、天秤座：错失机会被分手

2、水瓶座：财运不稳心慌慌

白羊座：

最近工作方面异常忙碌，感觉三头六臂都不够用，甚至想干脆躲在家中不去上班，或者给自己放个大假，但当缩头乌龟是无济于事的，把这些烦心事就当作一个锻炼和考验吧。好在另一半对你十分支持，关心备至，偏财运也不错，在固定资产或投资保险方面会有一笔资金到账。健康注意胃肠道不适。

需牢记：面对才有出路

贵人星座：天秤座

金牛座：

身边有别有用心的小人出没，在说话方面要特别注意，容易说漏了嘴，把不该说的话或秘密不经大脑就说出口，会惹来大麻烦。工作状态有所提升，但忙碌不减，许多琐事让你应接不暇。财运不佳，不管是工作收入的正财还是投资借贷等偏财都将陷入不同程度的危机。感情方面是高歌猛进。健康注意头晕头疼。

需牢记：别给人留下把柄

贵人星座：处女座

双子座：

工作顺利，年底有一笔可观的奖金入账，感觉自己的荷包很丰满，容易大手大脚无节制乱花钱，尤其是在娱乐方面的花销，记得要控制一个底线哦。感情状态半好半坏，让你心里没谱，有时候吵架闹翻天，但片刻之后又如胶似漆，像是坐上了过山车。想要感情稳定长久，还是需要更多的体谅理解和温柔以待。

需牢记：没有隔夜仇

贵人星座：巨蟹座

巨蟹座：

工作上的痛苦挣扎终于找到一个突破口，虽然未来还无法看清，事业前景也扑朔迷离，但已经做好了心理准备，有些事情看淡了也不过如此。感情方面，单身者会遇到靠谱的好机缘，尤其是父母长辈介绍的相亲对象，可以好好相处一下，已婚者则会进入互相了解更深入的阶段，感情稳固。健康注意锻炼身体。

需牢记：忠于自己的心

贵人星座：双鱼座

狮子座：

学习或出行方面的频繁变动让你颇为头疼，计划安排那么周密，倒不如来一趟说走就走的旅行。事业方面，在具体项目方案的执行过程中，很多细节问题团队意见难以统一，容易不欢而散，太坚持己见会导致整体进度的落后。偏财运不错，闲暇时可以到游乐场放松一下，有助于找回自信和动力。健康注意皮肤问题。

需牢记：放下控制

贵人星座：摩羯座

处女座：

工作中开始有起色，找到了努力的方向和突破口，上级领导开始发现并赏识你的才能。正财运也飘红，只需要再加把劲就能证明自己的实力，大赚一笔。朋友圈的交际应酬让你有些应接不暇，在热闹的人群中更感觉到自己的孤独寂寞。可能有艳遇或一夜情，但荷包也跟着缩水，跳坑需谨慎。健康注意肩颈劳损。

需牢记：春宵一刻未必值千金

贵人星座：金牛座

天秤座：

生活重心放在了家庭方面，装修装饰房间、更改家居布置，或整理收拾不需要的物品等。在事业方面会有一些新的合作机会，但忙乱中有些没心没思，容易被领导点名批评。感情方面会有一些意外的浪漫邂逅，也可能会莫名其妙的分手，相信一切都是命运的安排。财运是赚得多花得也不少。健康注意别累坏了身体。

需牢记：断舍离是一场修行

贵人星座：水瓶座

天蝎座：

这段时间精神满满地东奔西跑，在忙碌中痛并快乐着，感觉还是挺有收获和成长的。平时积极拓展渠道，打好人脉关系的基础，在社交圈里会遇到贵人，让来年的事业踏上一个新台阶，该花的钱千万不能省。正财运不佳，辛苦的工作暂时没有明显的回报，考验忍耐力的时刻到了。健康注意交通出行安全。

需牢记：有付出才有回报

贵人星座：白羊座

射手座：

人脉圈传来好消息，灵通的消息带动财运高涨，赚得盆满钵满，做梦也会笑，但切不可得意忘形。平日里工作忙得连家也顾不上，容易遭致家人的抱怨和不解，别忘了工作的目的还是为了生活。感情方面有些动荡，身边有人默默在关注你，但需要仔细的观察才能发现，别让好姻缘偷偷溜走哦。健康注意不要暴饮暴食。

需牢记：事业爱情两不误

贵人星座：狮子座

摩羯座：

生活翻开新篇章，很多意外惊喜、小礼物、以及甜蜜体贴的话语会让你倍感温馨，单身者开始考虑安定下来，只是见父母的一关不好过，要更加小心谨慎才能博得好感。事业上虽然依旧忙碌，但已经开始回归有条不紊的状况，一切尽在掌握。在社交活动场合玩得很尽兴，朋友是你的快乐之源。健康注意防寒保暖。

需牢记：真诚是一把万能钥匙

贵人星座：双子座

水瓶座：

财运状况大起大落，虽然投资的获利让人惊喜，但开销也控不住地越来越大，到手的资金很容易又花出去了，首当其冲的是稳住情绪和心态。感情是橱窗里的名牌货，好看但不实用。工作上更加踏实努力，能够得到同事朋友的认可和支持，闲暇时适合多给自己充电，有实力才能抵御风险。健康注意磕磕碰碰的小意外。

需牢记：做事业要有大格局

贵人星座：天蝎座

双鱼座：

工作上压力变成动力，卯足了劲头冲冲冲，各种事情都水到渠成，年底事业会更上一层楼。财运方面，正财动荡不安，克制不了购物消费享受的冲动，钱包表示很无奈。偏财红红火火，各种投资理财产品都可以考虑。感情运平淡，早已厌倦了猜来猜去的不确定感，只想要一份细水长流的平淡温柔。健康注意内分泌失调。

需牢记：打起精神扭转乾坤

贵人星座：射手座