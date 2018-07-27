12星座7/29-8/4周运(2018-07-27 10:00:00)
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本周来电情人：宝瓶座
你的本周财神：双子座
本周爱情幸运物：运动发带
本周幸运日：周五
整体运势：
紧张的工作和学习，让本周的牡羊座很难真的放松下来，总是脑袋紧绷一根弦。周日，突发状况影响你原本做事的进度，好心情也被破坏了。周一到周三，这几天想做的事情多，状况也多，经常来来回回的，容易心烦。周四周五，静下心来踏踏实实把该做的事情做完、做到位。周六，身心疲惫，还要硬着头皮去处理新的事务，压力可想而知。
爱情运势：
本周牡羊座的爱情世界并没有阳光明媚的好天气。单身者，内心有诸多情感方面的困扰，很想找人倒倒苦水，可惜事实难如你愿。因为身边人大多在忙自己的，无暇顾及你遇到的感情难题，只能先独自品尝那苦涩滋味咯！有伴者，另一半做的某件事或对你说的某句话，让你倍感无奈，原本的好心情也随之烟消云散，约会时难免冷脸示人。
财运分析：
花钱完全凭感觉，看心情，本周的你消费时容易呈现冲动、盲目的特点；钱事让你困扰，无奈，近期有开源的想法，可能会考虑从做兼职开始。
【金牛座】2018年7月29日～2018年8月4日
本周来电情人：双鱼座
你的本周财神：巨蟹座
本周爱情幸运物：立体装饰贺卡
本周幸运日：周二
整体运势：
本周金牛座有不少事务要去做，忙东忙西的情形在所难免。周日，会经历（经手）很不一样的事务。周一到周三，陆续忙完或搞定一些事，会慰劳一下自己。周四周五，琐事让你分心，工作、学习时不能保持足够的专注力。周六，反复跟人沟通某件（些）事情的细节，让你有点不耐烦。
爱情运势：
本周金牛座无惧挑战，不畏艰难，极具正能量，爱情运势自然也不会太差。单身者，追爱路上，挑战无处不在，但你却一点也不畏惧，反而有着满满的勇气和信心。有伴者，为了给另一半更好的生活，也为了迎接更美好的未来，你制定了目标便会卯足了劲儿往前冲，绝不拖拉、绝不轻言放弃。
财运分析：
本周金牛座忍不住期待一场美食之旅，外出花在吃吃喝喝上面的钱明显增加；保持冷静头脑，理性分析，有望避开理财陷阱。
【双子座】2018年7月29日～2018年8月4日
本周来电情人：牡羊座
你的本周财神：狮子座
本周爱情幸运物：简约磨砂马克杯
本周幸运日：周二
整体运势：
本周双子座运势一路下滑。周日，几个棘手的问题一直搁置着未解决，是时候处理一下了！周一到周三，终于有个机会能让你大展身手，好好表现吧！周四周五，手头在做的事务进展不顺，一直磕磕绊绊的，让你很苦恼。周六，心情糟糕到极点，对人的态度也比往常“恶劣”了很多。
爱情运势：
本周双子座的爱情运势徘徊不前，没有良好进展。单身者，你的追爱计划需要找人配合你才能进行下去，但很可惜，对方（很可能是你的朋友）积极性不高，不仅如此，还给你泼冷水。有伴者，遇到问题不想着解决，只想着回避，你的这种态度可能引发另一半不满：拖拖拉拉不处理，小麻烦早晚会被拖成大麻烦！
财运分析：
本周双子座贪图一时小便宜，结果却吃了大亏，这样的情形在你身上发生不止一次；花钱没计划，购物没目的，不知不觉间，钱包就悄悄缩水了。
恋爱、婚姻机缘什么时候到？
【巨蟹座】2018年7月29日～2018年8月4日
本周来电情人：金牛座
你的本周财神：处女座
本周爱情幸运物：涂色绘本
本周幸运日：周四
整体运势：
巨蟹座向往清闲的日子，但很可惜，至少在本周难如你所愿，因为你仍会忙得脚不沾地。周日，情绪低落，状态不佳，做什么事都心不在焉的。周一到周三，即使心情有点糟，你也会耐着性子把事情做完、做好。周四周五，做事情踏踏实实，一步一个脚印，你的沉稳值得大家学习。周六，想轻轻松松过一天，可惜总有些麻烦找上门来，让你陷入忙东忙西的状态。
爱情运势：
本周巨蟹座的爱情运势真心不错。单身者，结交了新朋友，丰富了你的生活，拓展了你的视野。更关键的是，这对你拓展缘分很有帮助，至少你可选择的范围又大了。有伴者，为了你和爱人共同的梦想而努力，吃再多苦，受再多累，你也觉得一切都值得！另一半也会常常给你爱的鼓励，让你觉得暖暖的。
财运分析：
本周巨蟹座一边将节俭的习惯进行到底，一边努力寻找开源方式；贪便宜心理出没，可能会禁不住诱惑而掉入骗子精心设置的圈套。
【狮子座】2018年7月29日～2018年8月4日
本周来电情人：双子座
你的本周财神：天秤座
本周爱情幸运物：毛绒玩具
本周幸运日：周六
整体运势：
本周狮子座运势一步步迎向明朗。周日，越想专注做事、赶紧了结状况题，就越是有人来打扰你。周一到周三，受负面情绪的影响，工作/学习效率直线下降。周四周五，敞开心扉与人交流，你的人际圈将得以拓宽、变广。周六，好强的天性让你不甘心落后于人，会卯足了劲儿地去奋斗。
爱情运势：
本周狮子座期盼已久的事并没有令你满意的结果，心中的失落在所难免。单身者，你对喜欢的人已经讲明了自己的心意，至今在等待对方的回复，但直到本周还是没进展、没动静，让你觉得看不到希望，不禁感到沮丧。有伴者，期盼已久的约定（之前已经跟另一半讲好的）因突发状况被临时取消，你心中的遗憾和郁闷可想而知。
财运分析：
透支消费的坏习惯，已经严重影响到你的生活，是时候反思一下了；免不了的交际应酬，让你在送礼、请客上花费不少，钱包失血严重。
【处女座】2018年7月29日～2018年8月4日
本周来电情人：巨蟹座
你的本周财神：天蝎座
本周爱情幸运物：招财猫储蓄罐
本周幸运日：周六
整体运势：
本周处女座运势不大好。周日，对当前的现状感到不满、感到迷茫。周一到周三，花不少心思去处理一件事，结果还是未能达到你的满意。周四周五，为人为事伤神烦心，工作/学习效率直线下降。周六，对某事渐渐形成了自己的想法，自己的规划。
爱情运势：
本周处女座爱情运势不会很出彩。单身者，在一些细节问题上特别容易钻牛角尖儿，小心身边人吐槽你，顺带也拉低你的异性缘。有伴者，为了俩人能过上更好的生活，尽管你的目标制定得很高很详尽，但你却没有真正的实际行动，不仅如此，在另一半吐槽你的时候，你还会找一堆借口为自己辩解。
财运分析：
本周处女座与其把钱闲置在一边，不如让钱攒好，让它“动”起来；安于现状，很难打起精神来去努力创造财富、积累财富。
【巨蟹座】2018年7月29日～2018年8月4日
本周来电情人：金牛座
你的本周财神：处女座
本周爱情幸运物：涂色绘本
本周幸运日：周四
整体运势：
巨蟹座向往清闲的日子，但很可惜，至少在本周难如你所愿，因为你仍会忙得脚不沾地。周日，情绪低落，状态不佳，做什么事都心不在焉的。周一到周三，即使心情有点糟，你也会耐着性子把事情做完、做好。周四周五，做事情踏踏实实，一步一个脚印，你的沉稳值得大家学习。周六，想轻轻松松过一天，可惜总有些麻烦找上门来，让你陷入忙东忙西的状态。
爱情运势：
本周巨蟹座的爱情运势真心不错。单身者，结交了新朋友，丰富了你的生活，拓展了你的视野。更关键的是，这对你拓展缘分很有帮助，至少你可选择的范围又大了。有伴者，为了你和爱人共同的梦想而努力，吃再多苦，受再多累，你也觉得一切都值得！另一半也会常常给你爱的鼓励，让你觉得暖暖的。
财运分析：
本周巨蟹座一边将节俭的习惯进行到底，一边努力寻找开源方式；贪便宜心理出没，可能会禁不住诱惑而掉入骗子精心设置的圈套。
【狮子座】2018年7月29日～2018年8月4日
本周来电情人：双子座
你的本周财神：天秤座
本周爱情幸运物：毛绒玩具
本周幸运日：周六
整体运势：
本周狮子座运势一步步迎向明朗。周日，越想专注做事、赶紧了结状况题，就越是有人来打扰你。周一到周三，受负面情绪的影响，工作/学习效率直线下降。周四周五，敞开心扉与人交流，你的人际圈将得以拓宽、变广。周六，好强的天性让你不甘心落后于人，会卯足了劲儿地去奋斗。
爱情运势：
本周狮子座期盼已久的事并没有令你满意的结果，心中的失落在所难免。单身者，你对喜欢的人已经讲明了自己的心意，至今在等待对方的回复，但直到本周还是没进展、没动静，让你觉得看不到希望，不禁感到沮丧。有伴者，期盼已久的约定（之前已经跟另一半讲好的）因突发状况被临时取消，你心中的遗憾和郁闷可想而知。
财运分析：
透支消费的坏习惯，已经严重影响到你的生活，是时候反思一下了；免不了的交际应酬，让你在送礼、请客上花费不少，钱包失血严重。
【处女座】2018年7月29日～2018年8月4日
本周来电情人：巨蟹座
你的本周财神：天蝎座
本周爱情幸运物：招财猫储蓄罐
本周幸运日：周六
整体运势：
本周处女座运势不大好。周日，对当前的现状感到不满、感到迷茫。周一到周三，花不少心思去处理一件事，结果还是未能达到你的满意。周四周五，为人为事伤神烦心，工作/学习效率直线下降。周六，对某事渐渐形成了自己的想法，自己的规划。
爱情运势：
本周处女座爱情运势不会很出彩。单身者，在一些细节问题上特别容易钻牛角尖儿，小心身边人吐槽你，顺带也拉低你的异性缘。有伴者，为了俩人能过上更好的生活，尽管你的目标制定得很高很详尽，但你却没有真正的实际行动，不仅如此，在另一半吐槽你的时候，你还会找一堆借口为自己辩解。
财运分析：
本周处女座与其把钱闲置在一边，不如让钱攒好，让它“动”起来；安于现状，很难打起精神来去努力创造财富、积累财富。
免费锁定近日好运
【天秤座】2018年7月29日～2018年8月4日
本周来电情人：狮子座
你的本周财神：射手座
本周爱情幸运物：光控感应小夜灯
本周幸运日：周日
整体运势：
本周天秤座运势渐渐由晴转阴。周日，友善待人，你的亲切和善，提升了你的人缘。周一到周三，对别人来说很难的事，对你而言却轻而易举就能搞定。周四周五，花不少时间、费不少心思去做一件事，且进展不怎么顺利。周六，有些状况虽然并不在棘手的范畴，但你就是拖着不想处理。
爱情运势：
本周天秤座的爱情运势可以说非常不错了。单身者，就算追爱路上碰到难关，你也会努力让自己镇定下来，想方设法解决问题，必要时候，你还会求助身边的智囊团（你的家人和朋友）。有伴者，在你的努力之下，帮另一半实现了一个又一个微小的心愿，给对方带去满满的暖意和感动，而且也极大提升了你的自信心。
财运分析：
本周天秤座不会为了面子上一时光鲜，而不考虑自己的经济承受能力，盲目消费；外界诱惑虽然看上去很“美”，但一定要保持高度警惕，谨防上当受骗。
【天蝎座】2018年7月29日～2018年8月4日
本周来电情人：处女座
你的本周财神：魔羯座
本周爱情幸运物：珍珠耳环
本周幸运日：周一
整体运势：
闲不下来的个性，让本周的天蝎座非常享受有事可忙的感觉。周日，忙起来脚不沾地。周一到周三，主动给自己“充电”，提升自己的职场竞争力；沉着冷静应对麻烦，你的从容值得大家学习。周四周五，高效完成了自己之前制定的目标，奖励一下自己吧！周六，被人故意找茬的体验让你很不爽，但你也不会任由对方挑刺儿。
爱情运势：
本周天蝎座的爱情运势好到不能再好。单身者，有意开拓视野、扩大人脉圈，心动不如行动，赶快擦亮眼睛，去寻找属于自己的真命天子/天女吧！有伴者，为了美好的梦想一直在努力打拼，最重要的是，梦想这两个字，你不会只是挂嘴边说说而已，而是行动中见执着！你闷声做事的坚持让你的爱人都不得不敬佩。
财运分析：
攒钱给你带来不少乐趣，享受其中，你对自己也越来越有信心了；理财目标明确，方向也已找准，接下来就看你的实际行动了。
【射手座】2018年7月29日～2018年8月4日
本周来电情人：天秤座
你的本周财神：宝瓶座
本周爱情幸运物：桃心项链
本周幸运日：周四
整体运势：
本周射手座运势逐渐转好。周日，懒洋洋的不想动，再要紧的事也被你刻意无视：今天就想好好休息！周一到周三，某人刻意给你使绊子，让你很不爽，影响了你这几天的工作和学习。周四周五，无惧压力，因为你会把压力当成自己不断前进的动力。周六，争当气氛调节员，你的幽默给大家带来了快乐。
爱情运势：
本周射手座在爱情上可谓正能量满满。单身者，长久以来喜欢的人真的很难追到，但就算没有旁人的鼓励，你也能勇敢地自我欣赏，自己给自己加油打气。有伴者，柴米油盐的婚姻生活，就算碰到挫折你也不会轻易低头认输的，而是咬紧牙关迎难而上，有问题就解决问题，有麻烦就击溃麻烦。
财运分析：
本周射手座在理财方面不贪大不计小，你的理性和智慧会受到旁人的关注和点赞；在零食方面的花费有明显增加的趋势，这跟本周的你太嘴馋有关。
【天秤座】2018年7月29日～2018年8月4日
本周来电情人：狮子座
你的本周财神：射手座
本周爱情幸运物：光控感应小夜灯
本周幸运日：周日
整体运势：
本周天秤座运势渐渐由晴转阴。周日，友善待人，你的亲切和善，提升了你的人缘。周一到周三，对别人来说很难的事，对你而言却轻而易举就能搞定。周四周五，花不少时间、费不少心思去做一件事，且进展不怎么顺利。周六，有些状况虽然并不在棘手的范畴，但你就是拖着不想处理。
爱情运势：
本周天秤座的爱情运势可以说非常不错了。单身者，就算追爱路上碰到难关，你也会努力让自己镇定下来，想方设法解决问题，必要时候，你还会求助身边的智囊团（你的家人和朋友）。有伴者，在你的努力之下，帮另一半实现了一个又一个微小的心愿，给对方带去满满的暖意和感动，而且也极大提升了你的自信心。
财运分析：
本周天秤座不会为了面子上一时光鲜，而不考虑自己的经济承受能力，盲目消费；外界诱惑虽然看上去很“美”，但一定要保持高度警惕，谨防上当受骗。
【天蝎座】2018年7月29日～2018年8月4日
本周来电情人：处女座
你的本周财神：魔羯座
本周爱情幸运物：珍珠耳环
本周幸运日：周一
整体运势：
闲不下来的个性，让本周的天蝎座非常享受有事可忙的感觉。周日，忙起来脚不沾地。周一到周三，主动给自己“充电”，提升自己的职场竞争力；沉着冷静应对麻烦，你的从容值得大家学习。周四周五，高效完成了自己之前制定的目标，奖励一下自己吧！周六，被人故意找茬的体验让你很不爽，但你也不会任由对方挑刺儿。
爱情运势：
本周天蝎座的爱情运势好到不能再好。单身者，有意开拓视野、扩大人脉圈，心动不如行动，赶快擦亮眼睛，去寻找属于自己的真命天子/天女吧！有伴者，为了美好的梦想一直在努力打拼，最重要的是，梦想这两个字，你不会只是挂嘴边说说而已，而是行动中见执着！你闷声做事的坚持让你的爱人都不得不敬佩。
财运分析：
攒钱给你带来不少乐趣，享受其中，你对自己也越来越有信心了；理财目标明确，方向也已找准，接下来就看你的实际行动了。
【射手座】2018年7月29日～2018年8月4日
本周来电情人：天秤座
你的本周财神：宝瓶座
本周爱情幸运物：桃心项链
本周幸运日：周四
整体运势：
本周射手座运势逐渐转好。周日，懒洋洋的不想动，再要紧的事也被你刻意无视：今天就想好好休息！周一到周三，某人刻意给你使绊子，让你很不爽，影响了你这几天的工作和学习。周四周五，无惧压力，因为你会把压力当成自己不断前进的动力。周六，争当气氛调节员，你的幽默给大家带来了快乐。
爱情运势：
本周射手座在爱情上可谓正能量满满。单身者，长久以来喜欢的人真的很难追到，但就算没有旁人的鼓励，你也能勇敢地自我欣赏，自己给自己加油打气。有伴者，柴米油盐的婚姻生活，就算碰到挫折你也不会轻易低头认输的，而是咬紧牙关迎难而上，有问题就解决问题，有麻烦就击溃麻烦。
财运分析：
本周射手座在理财方面不贪大不计小，你的理性和智慧会受到旁人的关注和点赞；在零食方面的花费有明显增加的趋势，这跟本周的你太嘴馋有关。
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【魔羯座】2018年7月29日～2018年8月4日
本周来电情人：天蝎座
你的本周财神：双鱼座
本周爱情幸运物：十字绣挂饰
本周幸运日：周六
整体运势：
本周魔羯座运势呈低迷状。周日，情绪低落，状态不佳。周一到周三，任务量加重，时间上又很紧迫，让你的心情愈加苦闷，抱怨连连。周四周五，各种烦心事像商量好似的一起找上门来，让完全没心理准备的你很是苦恼。周六，踏踏实实、认认真真把手头的事做完之后，就能好好放松一下啦，加油！
爱情运势：
本周魔羯座爱情运势发展实在是不给劲儿。单身者，将固执己见的特质表露无遗，很容易引起身边人的不满，再不收敛的话，会严重影响你的异性缘哦！有伴者，情绪低落，状态萎靡，在很多问题上都看不开。如此多的负能量包围着你，让你一不小心就陷入到钻牛角尖儿的境地中，另一半也懒得跟你继续争辩下去。
财运分析：
攒钱这件事对目前的你而言有点难，因为你需要花钱的地方实在太多；名目繁多的促销活动让你心动不已，经不住诱惑下一秒就买买买了。
【宝瓶座】2018年7月29日～2018年8月4日
本周来电情人：射手座
你的本周财神：牡羊座
本周爱情幸运物：纸艺玫瑰花
本周幸运日：周二
整体运势：
本周宝瓶座对工作/学习的积极性可不高。周日，有些琐事尽管你很不想碰，但事实告诉你，你必须尽快一一去了结。周一到周三，懂得换位思考，设身处地地看待周遭的人事物。周四周五，需要团队协作完成的事务进展不是很顺。周六，没人催促你做事，你就完全陷入了随心所欲的状态，各种慵懒散漫。
爱情运势：
本周宝瓶座的爱情运势只能用“不佳”来概括了。单身者，你喜欢的人对你忽冷忽热，忽近忽远，让你的心备受折磨，对方的想法让你揣摩不透，百思不得其解，不禁陷入了苦恼之中。有伴者，紧张的人际关系让你倍感压力，这段时间一直闷闷不乐的——可能是因为你们之间一直在冷战，而且谁都不肯先妥协退让示弱求和，彼此的关系就这么一直僵持着。
财运分析：
捉襟见肘的经济现状，让宝瓶座在本周一次次打消购入心仪已久的物品的念头；饱尝还贷给你带来的心酸，所以，每一个省钱的机会你都不会放过。
【双鱼座】2018年7月29日～2018年8月4日
本周来电情人：魔羯座
你的本周财神：金牛座
本周爱情幸运物：珠光质感棒球帽
本周幸运日：周一
整体运势：
本周双鱼座运势并没有很给力。周日，拖延病上身，导致你延误了交差时机——是时候反思一下自己了！周一到周三，平日积累起来的好人缘，在关键时候帮了你一个不小的忙。周四周五，对前辈的建议虚心接受，对你今后的发展将大有帮助。周六，说多错多，今天不适合过多发表自己的意见，更适合埋头专心做事。
爱情运势：
本周双鱼座的情感运势若想升温，实在太难。单身者，想方设法靠近喜欢的人，只为多了解对方一点，让对方看到自己这个渺小的存在，但事情的进展并没有你想象中那样顺利，磕磕绊绊的，加深了你内心的挫败感。有伴者，本周的情绪几乎一直处于低落的状态，另一半无心的玩笑都能被你解读出“故意取笑”的成分。
财运分析：
本周双鱼座只要有时间就想逛逛逛，买买买，“吃土”的日子离你不远了；以你当前的消费行为来看，已经远远超过了你的经济承受能力！
【魔羯座】2018年7月29日～2018年8月4日
本周来电情人：天蝎座
你的本周财神：双鱼座
本周爱情幸运物：十字绣挂饰
本周幸运日：周六
整体运势：
本周魔羯座运势呈低迷状。周日，情绪低落，状态不佳。周一到周三，任务量加重，时间上又很紧迫，让你的心情愈加苦闷，抱怨连连。周四周五，各种烦心事像商量好似的一起找上门来，让完全没心理准备的你很是苦恼。周六，踏踏实实、认认真真把手头的事做完之后，就能好好放松一下啦，加油！
爱情运势：
本周魔羯座爱情运势发展实在是不给劲儿。单身者，将固执己见的特质表露无遗，很容易引起身边人的不满，再不收敛的话，会严重影响你的异性缘哦！有伴者，情绪低落，状态萎靡，在很多问题上都看不开。如此多的负能量包围着你，让你一不小心就陷入到钻牛角尖儿的境地中，另一半也懒得跟你继续争辩下去。
财运分析：
攒钱这件事对目前的你而言有点难，因为你需要花钱的地方实在太多；名目繁多的促销活动让你心动不已，经不住诱惑下一秒就买买买了。
【宝瓶座】2018年7月29日～2018年8月4日
本周来电情人：射手座
你的本周财神：牡羊座
本周爱情幸运物：纸艺玫瑰花
本周幸运日：周二
整体运势：
本周宝瓶座对工作/学习的积极性可不高。周日，有些琐事尽管你很不想碰，但事实告诉你，你必须尽快一一去了结。周一到周三，懂得换位思考，设身处地地看待周遭的人事物。周四周五，需要团队协作完成的事务进展不是很顺。周六，没人催促你做事，你就完全陷入了随心所欲的状态，各种慵懒散漫。
爱情运势：
本周宝瓶座的爱情运势只能用“不佳”来概括了。单身者，你喜欢的人对你忽冷忽热，忽近忽远，让你的心备受折磨，对方的想法让你揣摩不透，百思不得其解，不禁陷入了苦恼之中。有伴者，紧张的人际关系让你倍感压力，这段时间一直闷闷不乐的——可能是因为你们之间一直在冷战，而且谁都不肯先妥协退让示弱求和，彼此的关系就这么一直僵持着。
财运分析：
捉襟见肘的经济现状，让宝瓶座在本周一次次打消购入心仪已久的物品的念头；饱尝还贷给你带来的心酸，所以，每一个省钱的机会你都不会放过。
【双鱼座】2018年7月29日～2018年8月4日
本周来电情人：魔羯座
你的本周财神：金牛座
本周爱情幸运物：珠光质感棒球帽
本周幸运日：周一
整体运势：
本周双鱼座运势并没有很给力。周日，拖延病上身，导致你延误了交差时机——是时候反思一下自己了！周一到周三，平日积累起来的好人缘，在关键时候帮了你一个不小的忙。周四周五，对前辈的建议虚心接受，对你今后的发展将大有帮助。周六，说多错多，今天不适合过多发表自己的意见，更适合埋头专心做事。
爱情运势：
本周双鱼座的情感运势若想升温，实在太难。单身者，想方设法靠近喜欢的人，只为多了解对方一点，让对方看到自己这个渺小的存在，但事情的进展并没有你想象中那样顺利，磕磕绊绊的，加深了你内心的挫败感。有伴者，本周的情绪几乎一直处于低落的状态，另一半无心的玩笑都能被你解读出“故意取笑”的成分。
财运分析：
本周双鱼座只要有时间就想逛逛逛，买买买，“吃土”的日子离你不远了；以你当前的消费行为来看，已经远远超过了你的经济承受能力！
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