12星座7/22-7/28周运(2018-07-20 10:00:00)
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本周来电情人：宝瓶座
你的本周财神：双鱼座
本周爱情幸运物：苔藓微景观
本周幸运日：周四
整体运势：
本周牡羊座运势一步步迎向光明。周日，有人惹得你很不开心，不得已对其大发脾气。周一周二，继续努力，有望实现原先预定的目标；朋友拜托的事，你一定会全力以赴帮到底。周三到周五，一鼓作气搞定了不少事务，好好奖励一下自己吧！周六，尽情享受悠闲的假期时光，心情放松了不少。
爱情运势：
本周牡羊座将拥抱美好的爱情运势。单身者，追爱路上哪有那么多一帆风顺，有的只是无尽坎坷与棘手状况题，但即使身处逆境，你也总能想方设法克服困难，只为让喜欢的人也能喜欢上你！你的勇敢和坚强让朋友都对你敬佩不已。有伴者，分享自己的生活点滴，不管趣闻还是糗事，都有那个最在意你的人愿意陪在你身边，静静聆听。
财运分析：
本周牡羊座想给自己的健康财富“充值”，可能会购入健身器材之类的大件物品；手头若有闲余资金不妨拿出一部分做理财投资，体验钱生钱带来的快乐。
【金牛座】2018年7月22日～2018年7月28日
本周来电情人：双鱼座
你的本周财神：牡羊座
本周爱情幸运物：永生花球吊坠
本周幸运日：周五
整体运势：
本周金牛座运势有苦也有甜。周日，没什么特别要赶时间去做的事务，可以尽情享受慢生活。周一周二，懒洋洋的不想动，碰到什么事都提不起劲儿来，难以有个好的身心状态去迎接即将到来的挑战。周三到周五，有趣的消遣，丰富了你的生活，调剂了你的心情，缓解了你的压力。周六，敞开心扉与人交往，你会结识不少新朋友。
爱情运势：
本周金牛座的爱情运势不是很给劲儿。单身者，追爱路上遇挫折，对眼前的挑战（可能遇到了情敌）产生了畏难情绪，尽管有人在旁为你加油鼓劲儿，你还是当了逃兵。有伴者，幸福是过给自己看的，没必要用别人的评价去衡量，但你却偏偏很在意身边人对你爱情、婚姻的看法，以至于这几天你一直活在别人的眼光中，过得很累。
财运分析：
随着新经验，新局面的陆续出现，好的财运就潜藏在这变动的过程中，不妨好好把握，若去一些平常没去过或是比较远的地方，也会带来好运；花小钱也能让你的家居情调有所提升，精打细算的你会得到身边人点赞。
【双子座】2018年7月22日～2018年7月28日
本周来电情人：牡羊座
你的本周财神：金牛座
本周爱情幸运物：八音盒
本周幸运日：周六
整体运势：
双子座本周的生活可以说是既忙碌又充实。周日，你的创意充满了趣味性，得到大家的一致认可。周一周二，过分乐观以至于错过最佳时机，事后你得想办法弥补。周三到周五，事多而杂，经常有临时出现的状况，或是临时需要做决定的事。周六，从不排斥挑战，只要有机会，你就想借此证明自己的实力。
爱情运势：
本周双子座的恋爱运势不够好。单身者，尽管你已经明确了追爱目标，但有关追求、告白的计划你只是嘴上说得好听，真到做的时候，你又开始给自己找各种借口不去执行，可能要遭朋友群嘲。有伴者，对自己要求极度苛刻，上演“自虐”式拼搏，身边人都为你感到心疼，尤其是最在意你的另一半，更是为你感到揪心。
财运分析：
本周双子座不顺心的状况较多，此外，还有人际方面的困扰，财运难免会受影响；盲目跟人攀比，导致钱包缩水严重，要想不“吃土”，“节流”势在必行！
哪些人跟你注定有缘？
【巨蟹座】2018年7月22日～2018年7月28日
本周来电情人：金牛座
你的本周财神：双子座
本周爱情幸运物：手绘填色装饰画
本周幸运日：周三
整体运势：
本周巨蟹座运势还可以。周日，休闲时光充足，你原本紧张、焦虑的心情也放松了不少。周一周二，遇到困难不想求人帮忙，只想咬紧牙关自己扛下来。周三到周五，有不同往常的经历，帮你增广见闻，调剂了你的生活。周六，心情烦闷，做事情、跟人交流也显得各种敷衍。
爱情运势：
本周巨蟹座的爱情世界将迎来不错的天气。单身者，关于如何提升自己的异性缘，你很乐意接受别人的意见，但并不会完全照搬，而是具体问题具体分析。有伴者，随着某项重要任务渐渐告一段落，你心头的压力也减轻了不少。跟另一半约会时，明显能感到你整个人放松了不少，约会的气氛也没之前那么紧张、压抑了。
财运分析：
本周巨蟹座单纯靠勤俭节约，省吃俭用，并不能有效对抗当前承受的经济压力；有些地方需要花大钱，但你可能面临找人借钱、凑钱的情形。
【狮子座】2018年7月22日～2018年7月28日
本周来电情人：双子座
你的本周财神：巨蟹座
本周爱情幸运物：迷你音响
本周幸运日：周二
整体运势：
本周狮子座运势棒棒的。周日，有几件事比较费神、让人伤脑筋，需要仔细想一想。周一周二，常出门，这几天有意思的经验也不少，其中包括跟家人或老朋友难得的聚会。周三到周五，有目标、有方向感的坚持，让你对每一天都充满了希望。周六，友善的人际关系，让你一整天的心情都轻快而放松。
爱情运势：
本周狮子座的爱情运势发展有着轻快无比的节奏！单身者，并没觉得单身的日子有多无聊、多可怜，相反，你的单身生活充满了乐趣，除了工作学习，还有亲情友情占据你的时间，愉快都怕来不及，哪有时间玩惆怅把戏？有伴者，在某次事件中，充分展现出自己的实力和才华，另一半不得不对你刮目相看：没想到你还有这本事！
财运分析：
本周狮子座有意拓宽投资渠道，不妨请教一些专业人士，给你必要的指点；科学、合理的负债消费，的确给你的生活带来了不少的惊喜和变化。
【处女座】2018年7月22日～2018年7月28日
本周来电情人：巨蟹座
你的本周财神：狮子座
本周爱情幸运物：固体香膏
本周幸运日：周四
整体运势：
本周处女座运势发展越来越好。周日，鸡毛蒜皮的小事就别计较了，以免坏了一天的好心情。周一周二，有些琐事分散了你的注意力，直接导致你的效率下降。周三到周五，为琐事忙碌，你不仅不会觉得疲惫，反而还挺享受其中，挺充实的。周六，心情愉悦，待人友善，将度过平和、安稳、美好的一天。
爱情运势：
本周处女座的爱情天空还是比较晴朗的。单身者，前段时间的感情困扰有望在本周烟消云散，这要归功于某个朋友对你的劝慰、开导。有伴者，个性好强的你，只希望把正能量传递给另一半，而不希望把负面情绪带给TA。只要出现在对方面前，你一定会把负能量统统收好，藏在心底，不想被对方看出一丝一毫的痕迹。
财运分析：
本周处女座有限的收入若能合理、高效支配，也能带给你满满的幸福感；某样东西你收藏已久，本周极有可能在某种情况下狠心“拔草”。
【巨蟹座】2018年7月22日～2018年7月28日
本周来电情人：金牛座
你的本周财神：双子座
本周爱情幸运物：手绘填色装饰画
本周幸运日：周三
整体运势：
本周巨蟹座运势还可以。周日，休闲时光充足，你原本紧张、焦虑的心情也放松了不少。周一周二，遇到困难不想求人帮忙，只想咬紧牙关自己扛下来。周三到周五，有不同往常的经历，帮你增广见闻，调剂了你的生活。周六，心情烦闷，做事情、跟人交流也显得各种敷衍。
爱情运势：
本周巨蟹座的爱情世界将迎来不错的天气。单身者，关于如何提升自己的异性缘，你很乐意接受别人的意见，但并不会完全照搬，而是具体问题具体分析。有伴者，随着某项重要任务渐渐告一段落，你心头的压力也减轻了不少。跟另一半约会时，明显能感到你整个人放松了不少，约会的气氛也没之前那么紧张、压抑了。
财运分析：
本周巨蟹座单纯靠勤俭节约，省吃俭用，并不能有效对抗当前承受的经济压力；有些地方需要花大钱，但你可能面临找人借钱、凑钱的情形。
【狮子座】2018年7月22日～2018年7月28日
本周来电情人：双子座
你的本周财神：巨蟹座
本周爱情幸运物：迷你音响
本周幸运日：周二
整体运势：
本周狮子座运势棒棒的。周日，有几件事比较费神、让人伤脑筋，需要仔细想一想。周一周二，常出门，这几天有意思的经验也不少，其中包括跟家人或老朋友难得的聚会。周三到周五，有目标、有方向感的坚持，让你对每一天都充满了希望。周六，友善的人际关系，让你一整天的心情都轻快而放松。
爱情运势：
本周狮子座的爱情运势发展有着轻快无比的节奏！单身者，并没觉得单身的日子有多无聊、多可怜，相反，你的单身生活充满了乐趣，除了工作学习，还有亲情友情占据你的时间，愉快都怕来不及，哪有时间玩惆怅把戏？有伴者，在某次事件中，充分展现出自己的实力和才华，另一半不得不对你刮目相看：没想到你还有这本事！
财运分析：
本周狮子座有意拓宽投资渠道，不妨请教一些专业人士，给你必要的指点；科学、合理的负债消费，的确给你的生活带来了不少的惊喜和变化。
【处女座】2018年7月22日～2018年7月28日
本周来电情人：巨蟹座
你的本周财神：狮子座
本周爱情幸运物：固体香膏
本周幸运日：周四
整体运势：
本周处女座运势发展越来越好。周日，鸡毛蒜皮的小事就别计较了，以免坏了一天的好心情。周一周二，有些琐事分散了你的注意力，直接导致你的效率下降。周三到周五，为琐事忙碌，你不仅不会觉得疲惫，反而还挺享受其中，挺充实的。周六，心情愉悦，待人友善，将度过平和、安稳、美好的一天。
爱情运势：
本周处女座的爱情天空还是比较晴朗的。单身者，前段时间的感情困扰有望在本周烟消云散，这要归功于某个朋友对你的劝慰、开导。有伴者，个性好强的你，只希望把正能量传递给另一半，而不希望把负面情绪带给TA。只要出现在对方面前，你一定会把负能量统统收好，藏在心底，不想被对方看出一丝一毫的痕迹。
财运分析：
本周处女座有限的收入若能合理、高效支配，也能带给你满满的幸福感；某样东西你收藏已久，本周极有可能在某种情况下狠心“拔草”。
恋爱、婚姻机缘什么时候到？
【天秤座】2018年7月22日～2018年7月28日
本周来电情人：狮子座
你的本周财神：处女座
本周爱情幸运物：动漫手办
本周幸运日：周六
整体运势：
本周天秤座运势发展没什么亮点，比较普通。周日，休闲时间却还在挂念着手头未完成的事务，没办法真的放轻松。周一周二，会看不惯某人的一些事，心情不爽。周三到周五，常在思索一些事，只要稍微想想，事情就会有眉目，天秤座本人也就知道该怎么做了。周六，跟人有约，开心吃喝闲聊，心情放松了不少。
爱情运势：
本周天秤座的恋爱运势挺美妙。单身者，社交场合不妨展现自己亲切随和好相处的一面，旁人会更愿意跟你交流互动的，而这也是拓展缘分必不可少的一环。有伴者，对另一半来说是负担的事，对你而言却是小菜一碟，轻而易举就能搞定。另一半对你佩服得不得了！你们的感情似乎也在这夸赞与被夸赞的欢声笑语中升温了不少！
财运分析：
本周天秤座经济压力比较大，如何更好地开源节流，成了你心头的老大难；几样物品挑来选去不知买哪个，最后很可能仅凭一时感觉下单。
【天蝎座】2018年7月22日～2018年7月28日
本周来电情人：处女座
你的本周财神：天秤座
本周爱情幸运物： 多肉植物
本周幸运日：周四
整体运势：
本周天蝎座运势比较低落。周日，没什么要紧事，只好做一些有的没的来消磨时间。周一周二，你越是习惯逃避，麻烦就越是找上你——有些事不是你想不去做就能不去做的，别天真了！周三到周五，认认真真做事，最后的结果不会让你失望的。周六，为人操心为人忙，到最后还不落好，这让你很是气恼。
爱情运势：
本周天蝎座的情感运势指数可不高。单身者，某件事让你陷入纠结，不知该如何取舍：喜欢你的人你不来电，而你喜欢的人却又对你冷冰冰……你找人倾诉的念头愈加强烈。有伴者，某事让你心烦意乱的，在没了结那件事之前，你会一直愁眉不展的。如此状态的你，不管是和另一半外出约会，还是日常的沟通交流，表现得都不会很热情，另一半看出你的情绪，会给予适当的宽慰。
财运分析：
本周天蝎座还没对理财产品搞清楚，弄明白，就冒冒失失购入，当心财富受损；期盼已久的奖金可能落入别人口袋，你心有不甘，有点气恼。
【射手座】2018年7月22日～2018年7月28日
本周来电情人：天秤座
你的本周财神：天蝎座
本周爱情幸运物：香薰精油
本周幸运日：周二
整体运势：
本周射手座运势比较平缓，没太多起伏。周日，不听别人好心劝告的后果是，今天你要为自己的冲动买单。周一周二，这两天的办事效率还算高，比较花时间、费心思的事情，陆续会有不错的进展。周三到周五，这几天的人际互动多在匆忙间完成，不容易停下来好好悠闲一下。周六，手头的事务并不难做，关键是你没那个心思去好好完成。
爱情运势：
本周射手座的爱情运势有一定的发展空间。单身者，为了提升自己的异性缘，在朋友的建议下，可能会试着去调整自己与周围人相处的方法，这对你而言，算是迈出了寻爱路上很重要的一步。有伴者，受某事的启发，心底渐渐滋生出有关未来的很多想法，也很愿意和另一半分享，并且一起努力去实现它。
财运分析：
本周射手座的日子已经显露出捉襟见肘的苗头了，更别提找闲钱投资理财了；跟人聚会，有些吃喝方面的开销，这些钱花出去就不必太心疼了。
【天秤座】2018年7月22日～2018年7月28日
本周来电情人：狮子座
你的本周财神：处女座
本周爱情幸运物：动漫手办
本周幸运日：周六
整体运势：
本周天秤座运势发展没什么亮点，比较普通。周日，休闲时间却还在挂念着手头未完成的事务，没办法真的放轻松。周一周二，会看不惯某人的一些事，心情不爽。周三到周五，常在思索一些事，只要稍微想想，事情就会有眉目，天秤座本人也就知道该怎么做了。周六，跟人有约，开心吃喝闲聊，心情放松了不少。
爱情运势：
本周天秤座的恋爱运势挺美妙。单身者，社交场合不妨展现自己亲切随和好相处的一面，旁人会更愿意跟你交流互动的，而这也是拓展缘分必不可少的一环。有伴者，对另一半来说是负担的事，对你而言却是小菜一碟，轻而易举就能搞定。另一半对你佩服得不得了！你们的感情似乎也在这夸赞与被夸赞的欢声笑语中升温了不少！
财运分析：
本周天秤座经济压力比较大，如何更好地开源节流，成了你心头的老大难；几样物品挑来选去不知买哪个，最后很可能仅凭一时感觉下单。
【天蝎座】2018年7月22日～2018年7月28日
本周来电情人：处女座
你的本周财神：天秤座
本周爱情幸运物： 多肉植物
本周幸运日：周四
整体运势：
本周天蝎座运势比较低落。周日，没什么要紧事，只好做一些有的没的来消磨时间。周一周二，你越是习惯逃避，麻烦就越是找上你——有些事不是你想不去做就能不去做的，别天真了！周三到周五，认认真真做事，最后的结果不会让你失望的。周六，为人操心为人忙，到最后还不落好，这让你很是气恼。
爱情运势：
本周天蝎座的情感运势指数可不高。单身者，某件事让你陷入纠结，不知该如何取舍：喜欢你的人你不来电，而你喜欢的人却又对你冷冰冰……你找人倾诉的念头愈加强烈。有伴者，某事让你心烦意乱的，在没了结那件事之前，你会一直愁眉不展的。如此状态的你，不管是和另一半外出约会，还是日常的沟通交流，表现得都不会很热情，另一半看出你的情绪，会给予适当的宽慰。
财运分析：
本周天蝎座还没对理财产品搞清楚，弄明白，就冒冒失失购入，当心财富受损；期盼已久的奖金可能落入别人口袋，你心有不甘，有点气恼。
【射手座】2018年7月22日～2018年7月28日
本周来电情人：天秤座
你的本周财神：天蝎座
本周爱情幸运物：香薰精油
本周幸运日：周二
整体运势：
本周射手座运势比较平缓，没太多起伏。周日，不听别人好心劝告的后果是，今天你要为自己的冲动买单。周一周二，这两天的办事效率还算高，比较花时间、费心思的事情，陆续会有不错的进展。周三到周五，这几天的人际互动多在匆忙间完成，不容易停下来好好悠闲一下。周六，手头的事务并不难做，关键是你没那个心思去好好完成。
爱情运势：
本周射手座的爱情运势有一定的发展空间。单身者，为了提升自己的异性缘，在朋友的建议下，可能会试着去调整自己与周围人相处的方法，这对你而言，算是迈出了寻爱路上很重要的一步。有伴者，受某事的启发，心底渐渐滋生出有关未来的很多想法，也很愿意和另一半分享，并且一起努力去实现它。
财运分析：
本周射手座的日子已经显露出捉襟见肘的苗头了，更别提找闲钱投资理财了；跟人聚会，有些吃喝方面的开销，这些钱花出去就不必太心疼了。
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【魔羯座】2018年7月22日～2018年7月28日
本周来电情人：天蝎座
你的本周财神：射手座
本周爱情幸运物：皇冠造型银饰手环
本周幸运日：周五
整体运势：
不停奔忙，是本周魔羯座的生活写照。周日，周末也不轻松，不时想着几件事，要等事情结束或告一段落了，才能真正放下心来。周一周二，会被某个情况或某件事折腾了一下，也容易有紧张的人际关系，若能用好的情商应对，应该没什么大问题。周三到周五，跟人聊起轻松的话题，缓解了你当下的紧张焦虑。周六，只要有提升自己的机会，你就一定不会轻易放过。
爱情运势：
本周魔羯座的爱情运势并没有很高涨。单身者，某人说的某句话或者做的某件事让你郁闷不已，那件事可能涉及到你个人的感情问题，尽管你心烦，但仔细想想，那话或那事又不无道理，以至于你一直闷闷不乐的。有伴者，跟另一半的相处并非一帆风顺，每当碰到不好的状况，你总习惯性朝着消极的那一方面去想，结果只能让你更惆怅。
财运分析：
本周魔羯座尽管很想精打细算过日子，但有些钱是你想省也省不掉的；自视甚高不稀罕抓住某次机遇，结果白白错过了赚取收益的好机会。
【宝瓶座】2018年7月22日～2018年7月28日
本周来电情人：射手座
你的本周财神：魔羯座
本周爱情幸运物：舒缓保持喷雾
本周幸运日：周日
整体运势：
宝瓶座本周运势普普。周日，遇到麻烦不逃避，而是立刻想办法解决问题。周一周二，想做的事情一直因为种种因素而搁置，让你倍感无奈。周三到周五，这几天待处理的事情一个接一个，不顺心的状况也多，除了避不开，免不了的外出事由，待在家或固定地方的时间会渐渐多起来。周六，某人对你态度不够友善，影响的你一整天心情也不愉快。
爱情运势：
本周宝瓶座在爱情上的正能量明显不足。单身者，无论你怎么付出，怎么示好，在意的人就是一直对你不感冒——为人为事苦恼不堪，你很想发泄一下坏情绪，赶走负能量。有伴者，跟另一半意见不合，若碰巧赶上你心情不好的时候，当场发生激烈争执，郁闷加剧的情形在所难免。
财运分析：
投资产品的选择，因根据自身能力的大小而决定，避免经济损失；想入手心仪已久的东西，可惜钱袋空空，只好再一次搁置这个愿望。
【双鱼座】2018年7月22日～2018年7月28日
本周来电情人：魔羯座
你的本周财神：宝瓶座
本周爱情幸运物：立体折纸
本周幸运日：周一
整体运势：
双鱼座本周运势优良。周日，比别人更轻松地完成了某事/任务，自豪感油然而生。周一周二，时间一分一秒都不愿浪费，好好利用起来做了不少事。周三到周五，不管工作还是学习，你都有着乐观的心态、积极的状态。周六，会碰到跟人有关的不好的状况，并为此烦心不已。
爱情运势：
本周双鱼座的爱情运势还是不错的。单身者，通过老朋友又结识了不少新朋友，人脉圈得以拓展，这对于你寻找爱情还是很有帮助的，至少可选择范围又扩大了一些。有伴者，就算另一半没有给你制造惊喜和浪漫，但却总是用实实在在的暖心行动，给你安全感以及各种感动，你享受其中，并且充满感激。
财运分析：
本周双鱼座为在意的人花钱让你很有满足感，这些钱花出去，心疼？不存在的；手头有闲钱的话，不妨尝试一下风险低、收益稳的小额投资方式。
【魔羯座】2018年7月22日～2018年7月28日
本周来电情人：天蝎座
你的本周财神：射手座
本周爱情幸运物：皇冠造型银饰手环
本周幸运日：周五
整体运势：
不停奔忙，是本周魔羯座的生活写照。周日，周末也不轻松，不时想着几件事，要等事情结束或告一段落了，才能真正放下心来。周一周二，会被某个情况或某件事折腾了一下，也容易有紧张的人际关系，若能用好的情商应对，应该没什么大问题。周三到周五，跟人聊起轻松的话题，缓解了你当下的紧张焦虑。周六，只要有提升自己的机会，你就一定不会轻易放过。
爱情运势：
本周魔羯座的爱情运势并没有很高涨。单身者，某人说的某句话或者做的某件事让你郁闷不已，那件事可能涉及到你个人的感情问题，尽管你心烦，但仔细想想，那话或那事又不无道理，以至于你一直闷闷不乐的。有伴者，跟另一半的相处并非一帆风顺，每当碰到不好的状况，你总习惯性朝着消极的那一方面去想，结果只能让你更惆怅。
财运分析：
本周魔羯座尽管很想精打细算过日子，但有些钱是你想省也省不掉的；自视甚高不稀罕抓住某次机遇，结果白白错过了赚取收益的好机会。
【宝瓶座】2018年7月22日～2018年7月28日
本周来电情人：射手座
你的本周财神：魔羯座
本周爱情幸运物：舒缓保持喷雾
本周幸运日：周日
整体运势：
宝瓶座本周运势普普。周日，遇到麻烦不逃避，而是立刻想办法解决问题。周一周二，想做的事情一直因为种种因素而搁置，让你倍感无奈。周三到周五，这几天待处理的事情一个接一个，不顺心的状况也多，除了避不开，免不了的外出事由，待在家或固定地方的时间会渐渐多起来。周六，某人对你态度不够友善，影响的你一整天心情也不愉快。
爱情运势：
本周宝瓶座在爱情上的正能量明显不足。单身者，无论你怎么付出，怎么示好，在意的人就是一直对你不感冒——为人为事苦恼不堪，你很想发泄一下坏情绪，赶走负能量。有伴者，跟另一半意见不合，若碰巧赶上你心情不好的时候，当场发生激烈争执，郁闷加剧的情形在所难免。
财运分析：
投资产品的选择，因根据自身能力的大小而决定，避免经济损失；想入手心仪已久的东西，可惜钱袋空空，只好再一次搁置这个愿望。
【双鱼座】2018年7月22日～2018年7月28日
本周来电情人：魔羯座
你的本周财神：宝瓶座
本周爱情幸运物：立体折纸
本周幸运日：周一
整体运势：
双鱼座本周运势优良。周日，比别人更轻松地完成了某事/任务，自豪感油然而生。周一周二，时间一分一秒都不愿浪费，好好利用起来做了不少事。周三到周五，不管工作还是学习，你都有着乐观的心态、积极的状态。周六，会碰到跟人有关的不好的状况，并为此烦心不已。
爱情运势：
本周双鱼座的爱情运势还是不错的。单身者，通过老朋友又结识了不少新朋友，人脉圈得以拓展，这对于你寻找爱情还是很有帮助的，至少可选择范围又扩大了一些。有伴者，就算另一半没有给你制造惊喜和浪漫，但却总是用实实在在的暖心行动，给你安全感以及各种感动，你享受其中，并且充满感激。
财运分析：
本周双鱼座为在意的人花钱让你很有满足感，这些钱花出去，心疼？不存在的；手头有闲钱的话，不妨尝试一下风险低、收益稳的小额投资方式。
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