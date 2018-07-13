12星座7/15-7/21周运(2018-07-13 10:00:00)
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本周来电情人：狮子座
你的本周财神：射手座
本周爱情幸运物：迷你音响
本周幸运日：周日
整体运势：
本周牡羊座运势下滑已成定局。周日，生活平静而悠闲。周一周二，心情烦躁，做事情也磕磕绊绊不顺手。周三周四，闲不下来，有些不大好的状况，得尽快处理。周五周六，想做的事渐多，不少是比较琐碎的、需要花费不少心思的。耐着性子，是你必须要学会的功课。
爱情运势：
本周牡羊座将饱尝爱情带来的心酸和苦涩。单身者，满怀希望向喜欢的人大献殷勤，但最终的结果却让你失望无比，对方不仅不领情，反而还给你泼冷水，这让你自尊心受损，挫折感也油然而生。有伴者，因为之前你做过的某件事或者你说过的某句话，而遭到另一半轻视甚至无视，让你感觉很受伤，心情瞬间低落至谷底。
财运分析：
本周牡羊座有的没的状况非常多，时间表容易被搅乱，若跟人谈生意，想推动什么，会有白忙一阵，要再深思熟虑一下，进度被耽搁的情形；此外，要注意的是，超前消费的确解决了你一部分烦恼，但要警惕：不可让其成为你的习惯。
【金牛座】2018年7月15日～2018年7月21日
本周来电情人：处女座
你的本周财神：魔羯座
本周爱情幸运物：固体香膏
本周幸运日：周一
整体运势：
本周金牛座每天都在忙碌中度过，但你很享受这种充实的感觉。周日，一直在忙，有的还比较花时间。周一周二，表现突出，事业/学业上有望受到嘉奖。周三周四，常常盘算怎么分配时间或抽空找时间去做一些事，其中以私事居多。周五周六，顺利推动某事的进行，心情也随之愉快起来。
爱情运势：
本周金牛座的爱情运势怎一个赞字了得。单身者，大事小情你都很有耐心，别人叫苦喊累不愿做的事情，你却能耐心坚持做完，并且还做得很好。可能已经有人悄悄关注你，并且被你的这种魅力深深吸引了！有伴者，没有怨言，没有牢骚，全心全意把另一半交代给你办的事做到极致，你的表现将受到另一半大大的好评！
财运分析：
每分钱你都精打细算地规划、安排，有人说你太小气，但你却有自己的想法；适当转变自己的理财观念，你会发现与以往不同的、全新的自己。
【双子座】2018年7月15日～2018年7月21日
本周来电情人：天秤座
你的本周财神：宝瓶座
本周爱情幸运物：动漫手办
本周幸运日：周三
整体运势：
本周双子座运势呈上升状。周日，没心情做正事。周一周二，这几天有的没的状况渐多，人际方面的困扰让双子座更加郁闷。周三周四，行事极富弹性，应变能力也比较强。周五周六，与其取悦别人不如快乐自己！这两天适合摘掉老好人的帽子，不必对人有求必应，而更应该讨好自己！
爱情运势：
本周双子座在爱情路上争当勇者。单身者，喜欢你的人可没那么好追，各种各样的考验接踵而至，不过，你已经做好了充分的准备。有伴者，没有谁的爱情、婚姻是完完全全一帆风顺的，你也深知这一点，即使碰到困难，你也不会沮丧，而是用乐观积极的心态去看待。并且你也总能用正能量感染另一半，一起携手并肩，共创美好新生活！
财运分析：
虽然你的生活质量近段时间有所改善，但你注意到的是，你的钱包还瘦了一大圈呢；适当花点钱为自己“充电”，也是自我增值的一种不错方式。
你是天生要单身的命？
【巨蟹座】2018年7月15日～2018年7月21日
本周来电情人：天蝎座
你的本周财神：双鱼座
本周爱情幸运物：多肉植物
本周幸运日：周六
整体运势：
本周巨蟹座运势有转为晴朗的迹象。周日，人际间的不愉快，坏了你原本轻松过假期的好兴致。周一周二，有事让你心烦，且不是短时间内就能处理好的；自信心不足，遇到挑战就想着认怂！周三周四，有几件事格外在意，不时惦记着，心情时常陷入郁闷之中。周五周六，有很不一样的生活体验，跟聚会、旅行有关。
爱情运势：
本周巨蟹座的恋爱运势美美的。单身者，丢掉自己的怯懦，敞开自己的心扉，向喜欢的人勇敢传递自己那份珍藏已久的爱意，你会得到意想不到的惊喜回应（对方也喜欢你很久了），加油！有伴者，很享受每一次跟另一半心贴心的知性交流，那些话题关于各个方面，交流彼此的心得体会与感悟，你们的感情也在这有说有笑中升华了不少。
财运分析：
思想传统，个性又比较保守的巨蟹座，在投资理财上不宜盲目跟风，冒险；为放松心情，有休闲消遣方面的花费，钱花出去了但你并不会心疼。
【狮子座】2018年7月15日～2018年7月21日
本周来电情人：射手座
你的本周财神：牡羊座
本周爱情幸运物：香薰精油
本周幸运日：周日
整体运势：
本周狮子座运势磕磕绊绊，不怎么顺遂。周日，心情愉快，对人也是有求必应，有忙必帮。周一周二，这几天要处理的事情，多半有时间性，要把握好时间，几度有点急（赶）。周三周四，人际间的火气（包括陌生人造成的），让狮子座几度陷入郁闷之中。周五周六，事实证明，你还有很多东西都需要向前辈学习，别傲娇了，取人之长补己之短吧！
爱情运势：
本周狮子座的情感运势没太大进步。单身者，朋友针对你目前的状态，好心提出一些改进建议（可增进异性缘，提升个人魅力值），你应当虚心接受，而不是傲娇地表示：不需要，我现在就挺好！有伴者，懒洋洋的，没有跟人交流的欲望，也提不起劲儿做事。动力不足，碰到什么麻烦就都想推给另一半去做，小心惹人厌。
财运分析：
理财的观念还没深深进驻你脑中，“月光”行为再不收敛，财也不会理你；行事冲动，“三思”也抛在脑后，当心因一时的利益而造成因小失大的局面。
【处女座】2018年7月15日～2018年7月21日
本周来电情人：魔羯座
你的本周财神：金牛座
本周爱情幸运物：皇冠造型银饰手环
本周幸运日：周一
整体运势：
本周处女座的生活围绕着一个“忙”字展开。周日，有烦心事，心情不是很愉快。周一周二，不辞劳苦帮人忙，你的好心不会白费的。周三周四，有不少事务还处在尚未了结的状态，你不得不打起精神去一一搞定。周五周六，被职场“老鸟”指手画脚，让你很是不爽；力不能及的事情还是别逞强了，以免弄巧成拙。
爱情运势：
本周处女座面对爱情，有着一份难得的坦然与智慧。单身者，面对爱情，你不焦虑也不迷惘，不盲目也不强求，而是一边把自己修炼成更好的人，一边静待缘分的到来。有伴者，你很注重另一半的感受，凡事都能站在对方的角度思考问题，这样子的你深得另一半欢心，你们之间也很少有矛盾、有争执，恋爱气氛相对和谐、融洽。
财运分析：
本周处女座根本就控制不住自己的购物欲望，导致你的钱包大幅缩水，不禁犯愁；时刻保持警惕，特别是在面对那些“免费午餐”的时候，谨防中了骗子的圈套。
【巨蟹座】2018年7月15日～2018年7月21日
本周来电情人：天蝎座
你的本周财神：双鱼座
本周爱情幸运物：多肉植物
本周幸运日：周六
整体运势：
本周巨蟹座运势有转为晴朗的迹象。周日，人际间的不愉快，坏了你原本轻松过假期的好兴致。周一周二，有事让你心烦，且不是短时间内就能处理好的；自信心不足，遇到挑战就想着认怂！周三周四，有几件事格外在意，不时惦记着，心情时常陷入郁闷之中。周五周六，有很不一样的生活体验，跟聚会、旅行有关。
爱情运势：
本周巨蟹座的恋爱运势美美的。单身者，丢掉自己的怯懦，敞开自己的心扉，向喜欢的人勇敢传递自己那份珍藏已久的爱意，你会得到意想不到的惊喜回应（对方也喜欢你很久了），加油！有伴者，很享受每一次跟另一半心贴心的知性交流，那些话题关于各个方面，交流彼此的心得体会与感悟，你们的感情也在这有说有笑中升华了不少。
财运分析：
思想传统，个性又比较保守的巨蟹座，在投资理财上不宜盲目跟风，冒险；为放松心情，有休闲消遣方面的花费，钱花出去了但你并不会心疼。
【狮子座】2018年7月15日～2018年7月21日
本周来电情人：射手座
你的本周财神：牡羊座
本周爱情幸运物：香薰精油
本周幸运日：周日
整体运势：
本周狮子座运势磕磕绊绊，不怎么顺遂。周日，心情愉快，对人也是有求必应，有忙必帮。周一周二，这几天要处理的事情，多半有时间性，要把握好时间，几度有点急（赶）。周三周四，人际间的火气（包括陌生人造成的），让狮子座几度陷入郁闷之中。周五周六，事实证明，你还有很多东西都需要向前辈学习，别傲娇了，取人之长补己之短吧！
爱情运势：
本周狮子座的情感运势没太大进步。单身者，朋友针对你目前的状态，好心提出一些改进建议（可增进异性缘，提升个人魅力值），你应当虚心接受，而不是傲娇地表示：不需要，我现在就挺好！有伴者，懒洋洋的，没有跟人交流的欲望，也提不起劲儿做事。动力不足，碰到什么麻烦就都想推给另一半去做，小心惹人厌。
财运分析：
理财的观念还没深深进驻你脑中，“月光”行为再不收敛，财也不会理你；行事冲动，“三思”也抛在脑后，当心因一时的利益而造成因小失大的局面。
【处女座】2018年7月15日～2018年7月21日
本周来电情人：魔羯座
你的本周财神：金牛座
本周爱情幸运物：皇冠造型银饰手环
本周幸运日：周一
整体运势：
本周处女座的生活围绕着一个“忙”字展开。周日，有烦心事，心情不是很愉快。周一周二，不辞劳苦帮人忙，你的好心不会白费的。周三周四，有不少事务还处在尚未了结的状态，你不得不打起精神去一一搞定。周五周六，被职场“老鸟”指手画脚，让你很是不爽；力不能及的事情还是别逞强了，以免弄巧成拙。
爱情运势：
本周处女座面对爱情，有着一份难得的坦然与智慧。单身者，面对爱情，你不焦虑也不迷惘，不盲目也不强求，而是一边把自己修炼成更好的人，一边静待缘分的到来。有伴者，你很注重另一半的感受，凡事都能站在对方的角度思考问题，这样子的你深得另一半欢心，你们之间也很少有矛盾、有争执，恋爱气氛相对和谐、融洽。
财运分析：
本周处女座根本就控制不住自己的购物欲望，导致你的钱包大幅缩水，不禁犯愁；时刻保持警惕，特别是在面对那些“免费午餐”的时候，谨防中了骗子的圈套。
哪些人跟你注定有缘？
【天秤座】2018年7月15日～2018年7月21日
本周来电情人：宝瓶座
你的本周财神：双子座
本周爱情幸运物：舒缓保湿喷雾
本周幸运日：周日
整体运势：
本周天秤座运势可不怎么好。周日，悠闲过假期。周一周二，有些人际方面的困扰，或是跟人有关的事情正在酝酿中，这两天心情比较压抑、比较苦闷。周三周四，能做到的事懒得去做，做不好的事又偏偏逞强去做。周五周六，心情不好，对事没耐心，对人也没好脸色。
爱情运势：
本周天秤座的爱情世界愁云惨淡。单身者，长久以来，某事一直让你看不到希望，关于意中人对你的态度，总是不冷不热的，你不禁打起了退堂鼓，觉得再也坚持不下去了。有伴者，某事进展一波三折，你的内心也陷入了焦灼，对身边人（尤其是你的爱人）态度，也不像往常那么柔和，而被你当做情绪垃圾桶的另一半，内心自然也是怨言多多。
财运分析：
“未雨绸缪”这四个字从来不会出现在你的字典中，因为你消费的特点就是随心所欲；当前的经济承受能力不足，就不宜再冒着风险，盲目购入理财产品。
【天蝎座】2018年7月15日～2018年7月21日
本周来电情人：双鱼座
你的本周财神：巨蟹座
本周爱情幸运物：立体折纸
本周幸运日：周日
整体运势：
本周天蝎座运势起起伏伏，不够稳定。周日，空闲时间充裕，你可用来做自己喜欢的事情。周一周二，会陆续处理一些以前没碰到过的事，收获了新的经验、新的感受。周三周四，听闻某个消息让你的心情陷入低落；被琐事分心，导致延误了交差时机。周五周六，突发状况打乱了你原有的安排，郁闷在所难免，好在这种负面情绪不会困扰你太久，你会想办法走出低潮。
爱情运势：
本周天蝎座在感情上面临诸多困扰。单身者，关于你个人的感情问题，你并不希望别人横加干涉，但偏偏就是有人不给你面子，说了些什么，或者做了些什么，让你当众出糗，牛脾气的你很可能继续强硬到底。有伴者，外界人事物的因素左右着你的心情，你正犹豫要不要对当前的某个现实妥协。这现实事关你们的爱情、婚姻，建议和另一半商量之后，再慎重决定。
财运分析：
本周天蝎座不加节制地买买买买买，再不收敛的话，“吃土”的日子近在眼前；天上不会无缘无故掉“馅饼”，面对白白赠送的小礼品，最好能保持理性。
【射手座】2018年7月15日～2018年7月21日
本周来电情人：牡羊座
你的本周财神：狮子座
本周爱情幸运物：苔藓微景观
本周幸运日：周二
整体运势：
本周射手座运势不会一直明朗下去，而周三就是个分水岭。周日，心情美美的一天，做什么事都显得神采飞扬。周一周二，自信感爆棚，你会高效了结不少状况题。周三周四，会碰到几件比较无奈的事情，心情挺郁闷。周五周六，拖拖拉拉就是不想去做事，谁也别想劝服你；对某人怨言多多，并且会毫不留情当众讲明。
爱情运势：
本周射手座的爱情进展各种不顺心。单身者，追爱路上坎坷难免，挫折难免。本周就碰到几次无奈的状况，挺棘手，不大好解决，让你很是苦闷，不禁犯愁。有伴者，对于另一半说的，安排的，你很难乖乖照做，因为你有你自己的想法、主张；此外，有件事你拖拖拉拉很久一直没能了结，另一半好心提醒，却仍旧被你无视。
财运分析：
本周射手座对理财、投资方面的知识，表现出相当浓厚的兴趣，会请教一些专业人士；健康也是一笔无形的财富，从现在开始，好好爱惜自己的身体吧！
【天秤座】2018年7月15日～2018年7月21日
本周来电情人：宝瓶座
你的本周财神：双子座
本周爱情幸运物：舒缓保湿喷雾
本周幸运日：周日
整体运势：
本周天秤座运势可不怎么好。周日，悠闲过假期。周一周二，有些人际方面的困扰，或是跟人有关的事情正在酝酿中，这两天心情比较压抑、比较苦闷。周三周四，能做到的事懒得去做，做不好的事又偏偏逞强去做。周五周六，心情不好，对事没耐心，对人也没好脸色。
爱情运势：
本周天秤座的爱情世界愁云惨淡。单身者，长久以来，某事一直让你看不到希望，关于意中人对你的态度，总是不冷不热的，你不禁打起了退堂鼓，觉得再也坚持不下去了。有伴者，某事进展一波三折，你的内心也陷入了焦灼，对身边人（尤其是你的爱人）态度，也不像往常那么柔和，而被你当做情绪垃圾桶的另一半，内心自然也是怨言多多。
财运分析：
“未雨绸缪”这四个字从来不会出现在你的字典中，因为你消费的特点就是随心所欲；当前的经济承受能力不足，就不宜再冒着风险，盲目购入理财产品。
【天蝎座】2018年7月15日～2018年7月21日
本周来电情人：双鱼座
你的本周财神：巨蟹座
本周爱情幸运物：立体折纸
本周幸运日：周日
整体运势：
本周天蝎座运势起起伏伏，不够稳定。周日，空闲时间充裕，你可用来做自己喜欢的事情。周一周二，会陆续处理一些以前没碰到过的事，收获了新的经验、新的感受。周三周四，听闻某个消息让你的心情陷入低落；被琐事分心，导致延误了交差时机。周五周六，突发状况打乱了你原有的安排，郁闷在所难免，好在这种负面情绪不会困扰你太久，你会想办法走出低潮。
爱情运势：
本周天蝎座在感情上面临诸多困扰。单身者，关于你个人的感情问题，你并不希望别人横加干涉，但偏偏就是有人不给你面子，说了些什么，或者做了些什么，让你当众出糗，牛脾气的你很可能继续强硬到底。有伴者，外界人事物的因素左右着你的心情，你正犹豫要不要对当前的某个现实妥协。这现实事关你们的爱情、婚姻，建议和另一半商量之后，再慎重决定。
财运分析：
本周天蝎座不加节制地买买买买买，再不收敛的话，“吃土”的日子近在眼前；天上不会无缘无故掉“馅饼”，面对白白赠送的小礼品，最好能保持理性。
【射手座】2018年7月15日～2018年7月21日
本周来电情人：牡羊座
你的本周财神：狮子座
本周爱情幸运物：苔藓微景观
本周幸运日：周二
整体运势：
本周射手座运势不会一直明朗下去，而周三就是个分水岭。周日，心情美美的一天，做什么事都显得神采飞扬。周一周二，自信感爆棚，你会高效了结不少状况题。周三周四，会碰到几件比较无奈的事情，心情挺郁闷。周五周六，拖拖拉拉就是不想去做事，谁也别想劝服你；对某人怨言多多，并且会毫不留情当众讲明。
爱情运势：
本周射手座的爱情进展各种不顺心。单身者，追爱路上坎坷难免，挫折难免。本周就碰到几次无奈的状况，挺棘手，不大好解决，让你很是苦闷，不禁犯愁。有伴者，对于另一半说的，安排的，你很难乖乖照做，因为你有你自己的想法、主张；此外，有件事你拖拖拉拉很久一直没能了结，另一半好心提醒，却仍旧被你无视。
财运分析：
本周射手座对理财、投资方面的知识，表现出相当浓厚的兴趣，会请教一些专业人士；健康也是一笔无形的财富，从现在开始，好好爱惜自己的身体吧！
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【魔羯座】2018年7月15日～2018年7月21日
本周来电情人：金牛座
你的本周财神：处女座
本周爱情幸运物：永生花球吊坠
本周幸运日：周三
整体运势：
本周魔羯座运势逐渐转为明媚。周日，跟某人因某事闹不愉快，心情不是很好。周一周二，适合跟家人或朋友聚一聚，或是一起结伴旅行。周三周四，心情愉快，状态不错，做起事情来也显得节奏轻快了许多。周五周六，不怕吃苦、不怕受累，竭尽全力想把某项任务做好。
爱情运势：
本周魔羯座面对爱情，有着积极向上的态度，爱情运势由此也不会太差。单身者，不再当“没空人”，而是愿意把自己的时间分割出来用于拓展缘分、邂逅爱情。有伴者，许给另一半的美丽承诺不会只是嘴上说说，你想做个言出必行的人——好强的天性让你付出比常人高出百倍的努力，有苦不说苦，只会默默咬牙坚持。
财运分析：
本周魔羯座投资理财方面，保守态度的你更倾向于稳健的投资、理财产品；终于“拔草”了心仪已久的物品，内心的快乐不言而喻。
【宝瓶座】2018年7月15日～2018年7月21日
本周来电情人：双子座
你的本周财神：天秤座
本周爱情幸运物：八音盒
本周幸运日：周六
整体运势：
本周宝瓶座运势渐好。周日，善用每一分钟，今天将会陆陆续续了结不少事。周一周二，忙于自己的事，较少与亲近的人联络；好心帮人忙，对方却并不领情，甚至还泼你冷水。周三周四，有好几次事情接连着，把握好时间，可以一一搞定。周五周六，感受较好的人际互动，多发生在跟旧识或亲人之间，建议有时间就多互动，多关心对方的一些事，对方也会有不错的回应。
爱情运势：
本周宝瓶座的爱情天空略显阴郁。单身者，难得的假期，懒得做事，你却懒得跟人交流，只想一宅到底！把身心封闭在自己的小世界，哪有缘分、何谈爱情呢？有伴者，另一半说的某句话，或做的某件事，让你觉得有点反常，但你琢磨来琢磨去，还是没理出个头绪，与其自己胡乱揣测，不如直接找对方问清楚！
财运分析：
本周宝瓶座精于理财方面的规划，不会只是盲目地攒钱、存钱；争当理性消费者，每次都有计划、有目的地购物，值得点赞。
【双鱼座】2018年7月15日～2018年7月21日
本周来电情人：巨蟹座
你的本周财神：天蝎座
本周爱情幸运物：手绘填色装饰画
本周幸运日：周五
整体运势：
双鱼座本周运势不尽如人意。周日，碰到有趣的人或事，一整天都有个好心情。周一周二，因为害怕失败而不敢去面对当前的某项挑战；有些事情急不得，你必须审慎评估、考量之后再做决定。周三周四，会被几件事耗去不少时间，来来回回折腾，但又不得不去处理，挺累也挺烦的。周五周六，有趣的消遣帮助你放松了心情，调剂了枯燥的生活。
爱情运势：
本周双鱼座的恋爱运势不佳。单身者，向喜欢的人传递自己的爱意，却遭对方无情拒绝，面对当头被“泼冷水”，被发好人牌，你无法接受自己的失败，会陷入懊恼之中，负能量爆棚。有伴者，碰到麻烦事，你第一时间想到的不是努力解决，而是逃避。另一半对你表示不满，会毫不吝啬地吐槽你，目的就是用激将法让你重拾信心，直面挑战！
财运分析：
一时的表面风光，换来未来“吃土”的风险：月光族的帽子早该摘掉了；网购次数比较多的双鱼座，优惠券的使用规则务必要看清，以免误入商家的陷阱。
【魔羯座】2018年7月15日～2018年7月21日
本周来电情人：金牛座
你的本周财神：处女座
本周爱情幸运物：永生花球吊坠
本周幸运日：周三
整体运势：
本周魔羯座运势逐渐转为明媚。周日，跟某人因某事闹不愉快，心情不是很好。周一周二，适合跟家人或朋友聚一聚，或是一起结伴旅行。周三周四，心情愉快，状态不错，做起事情来也显得节奏轻快了许多。周五周六，不怕吃苦、不怕受累，竭尽全力想把某项任务做好。
爱情运势：
本周魔羯座面对爱情，有着积极向上的态度，爱情运势由此也不会太差。单身者，不再当“没空人”，而是愿意把自己的时间分割出来用于拓展缘分、邂逅爱情。有伴者，许给另一半的美丽承诺不会只是嘴上说说，你想做个言出必行的人——好强的天性让你付出比常人高出百倍的努力，有苦不说苦，只会默默咬牙坚持。
财运分析：
本周魔羯座投资理财方面，保守态度的你更倾向于稳健的投资、理财产品；终于“拔草”了心仪已久的物品，内心的快乐不言而喻。
【宝瓶座】2018年7月15日～2018年7月21日
本周来电情人：双子座
你的本周财神：天秤座
本周爱情幸运物：八音盒
本周幸运日：周六
整体运势：
本周宝瓶座运势渐好。周日，善用每一分钟，今天将会陆陆续续了结不少事。周一周二，忙于自己的事，较少与亲近的人联络；好心帮人忙，对方却并不领情，甚至还泼你冷水。周三周四，有好几次事情接连着，把握好时间，可以一一搞定。周五周六，感受较好的人际互动，多发生在跟旧识或亲人之间，建议有时间就多互动，多关心对方的一些事，对方也会有不错的回应。
爱情运势：
本周宝瓶座的爱情天空略显阴郁。单身者，难得的假期，懒得做事，你却懒得跟人交流，只想一宅到底！把身心封闭在自己的小世界，哪有缘分、何谈爱情呢？有伴者，另一半说的某句话，或做的某件事，让你觉得有点反常，但你琢磨来琢磨去，还是没理出个头绪，与其自己胡乱揣测，不如直接找对方问清楚！
财运分析：
本周宝瓶座精于理财方面的规划，不会只是盲目地攒钱、存钱；争当理性消费者，每次都有计划、有目的地购物，值得点赞。
【双鱼座】2018年7月15日～2018年7月21日
本周来电情人：巨蟹座
你的本周财神：天蝎座
本周爱情幸运物：手绘填色装饰画
本周幸运日：周五
整体运势：
双鱼座本周运势不尽如人意。周日，碰到有趣的人或事，一整天都有个好心情。周一周二，因为害怕失败而不敢去面对当前的某项挑战；有些事情急不得，你必须审慎评估、考量之后再做决定。周三周四，会被几件事耗去不少时间，来来回回折腾，但又不得不去处理，挺累也挺烦的。周五周六，有趣的消遣帮助你放松了心情，调剂了枯燥的生活。
爱情运势：
本周双鱼座的恋爱运势不佳。单身者，向喜欢的人传递自己的爱意，却遭对方无情拒绝，面对当头被“泼冷水”，被发好人牌，你无法接受自己的失败，会陷入懊恼之中，负能量爆棚。有伴者，碰到麻烦事，你第一时间想到的不是努力解决，而是逃避。另一半对你表示不满，会毫不吝啬地吐槽你，目的就是用激将法让你重拾信心，直面挑战！
财运分析：
一时的表面风光，换来未来“吃土”的风险：月光族的帽子早该摘掉了；网购次数比较多的双鱼座，优惠券的使用规则务必要看清，以免误入商家的陷阱。
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