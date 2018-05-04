12星座5/6-5/12周运(2018-05-04 10:00:31)
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【牡羊座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：宝瓶座
你的本周财神：金牛座
本周爱情幸运物：便携式加湿器
本周幸运日：周日
整体运势：
牡羊座本周运势比较平淡。周日，无事来扰，无人来烦，可尽享悠闲时光。周一周二，多事之秋，牡羊座容易觉得累。周三到周五，如果安排出行计划，会有奔波，去这去那的情形。周六，有几件事占据牡羊座不少心思跟时间，搞得有点累。
爱情运势：
牡羊座在本周总是需要思考“现实”和“感情”的冲突，但你也在这样的思考中变得成熟起来。单身者会思考这些，是因为你需要衡量某个追求者的分量，看是不是该给TA一个走进心扉的机会；然而思考到后来，这个问题本身已经不重要了，因为你已经更为明确自己真正想要的是什么。有伴者本周则需要适应脚踏实地的生活，毕竟“爱情”和“柴米油盐”虽然不冲突，但有时也确实很难相辅相成地达到互相“嵌入式生长”的状态！
财运分析：
本周有多个消息影响市场，财运起伏，若有投资理财，建议慎观风向，勿轻信他人说词，要相信自己的判断；5/10-5/11那两天，有一两笔较大支出，是平常不会有的。
【金牛座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：双鱼座
你的本周财神：双子座
本周爱情幸运物：手工信封
本周幸运日：周二
整体运势：
本周惦记的事较多，金牛座只能趁空偷闲。周日，有难得的聚会，可以稍微轻松一下。周一周二这两天做什么都会很顺利，但要注意克服自己内心习惯性的纠结。周三到周五，全力以赴朝着既定目标奔跑，而他人的意见也会给你提供重要参考。周六，烦心事较多，心情容易受影响。
爱情运势：
本周金牛座爱情运势总体来看还不差。单身者本周会需要同时应付好几个追求者，虽然这其中可能并没有让你满意的异性，但这种被包围的状态显然能提升你的自信。有伴者本周和伴侣则会处于高度默契的状态，不过你也可以多关注下伴侣的真实想法，看对方是不是会刻意压抑自己来迁就你。
财运分析：
金牛座在本周能够很好地解决前段时间手头钱不够的问题，特别是做生意的金牛，假如不久前正面临资金链紧张的窘境，那么恭喜你，本周开始你就不需要再为这件事伤神啦！
【双子座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：牡羊座
你的本周财神：巨蟹座
本周爱情幸运物：装饰贴纸
本周幸运日：周三
整体运势：
双子座本周运势逐步转好。周日这天你会受到他人不经意的冷遇，所以一整天你的心情都灰扑扑的。周一周二情况稍有好转，尽管不至于立刻获得你需要的肯定，但至少你又找到了值得并且适合自己忙碌的事情。周三到周五会受到重要之人的赞许，并因此获得一个对你而言非常重要的机遇。周六，会有些新鲜有意思的安排，包括难得的聚会。
爱情运势：
双子座在本周总是忍不住用竞争的方式处理感情问题。单身者会接连感到危机，认为意中人的视线停留在其他“情敌”身上的时间过长了，进而对对方产生浓厚的敌意，要注意别让这种缺乏实际证据的敌意影响了你和其他人的关系哦。有伴者容易与伴侣在各方面进行比较，假如不能压对方一头或者成功说服对方，就会觉得沮丧或愤怒，进而产生更多负面情绪。
财运分析：
双子座在本周会遇到一个让自己财富增值的机会，比如限购款的理财产品等等。要注意它的出现时间很短，所以一旦确认后就要尽快把握住，别游移不定。
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【巨蟹座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：金牛座
你的本周财神：狮子座
本周爱情幸运物：洛神花茶
本周幸运日：周三
整体运势：
巨蟹座本周运势逐步回温。周日，有不少事得耐着性子应对。周一周二，影响心情的状况多，包括别人造成的不爽，包括不顺心的事。周三到周五，拼尽全力去想办法克服困难，最终跨过难关。周六，有意思的事情（或闲暇活动）比较多。
爱情运势：
巨蟹座在本周如果能做到对人对己都坦率无欺，那么你的爱情运会因此而飙升！单身者在面对令你心动的人时，无论有怎样的顾虑，或是感性的那一面再如何激荡，都别怕让对方知道。特别是如果对方和你本来就是朋友关系，更是不妨直接把你的不安告诉TA。有伴者本周则应在与伴侣沟通时，选择最直接的方式，而非拐弯抹角地让对方猜你的心思。两个人之间的沟通效率越高，你们的感情基础就越牢固，所以，不要怕被TA看到你的想法！
财运分析：
巨蟹座在前半周可能会弄丢或弄坏什么重要的东西，但在后半周立刻会有人愿意在相关方面对你提供补偿或安慰。所以尽管会遇到一点小小的不愉快，但本周你的财运仍然可以说是不错的哦。
【狮子座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：双子座
你的本周财神：处女座
本周爱情幸运物：花插
本周幸运日：周六
整体运势：
狮子座本周运势起起伏伏，不是很稳。周日，事情多，有的比较花时间，时间压力还好。周一周二，在和他人互动时，可能会出现勉强自己、牺牲自己感受来让别人满意的情况。周三到周五，做事没干劲，没精神，总想偷个懒，走捷径，小心被人打小报告。周六，抛开一切烦恼，尽情享受悠闲假期。
爱情运势：
狮子座在本周会很愿意为自己在意的人做点什么，这种心情有时甚至会迫切到“献殷勤”的程度。单身者虽然一时还不想告白，但只要和对方有条件接触，就会忍不住表现出迎合与关注的态度来。这种姿态下掩盖的心事，很有可能被对方识破。有伴者本周则会毫无保留地对伴侣付出全部的爱与热情，只要对方想要的，都会主动去做到，但同时你也会非常期待对方的接受与感恩。如果没能得到意料中的回馈，或许还会莫名失落。
财运分析：
狮子座在本周有可能会遇到投资失败的情况，但不一定是关于盈亏方面的失败，更可能是在投资开始之前就因意外而没能实现这样的方案，要特别留意5/10-5/11那两天。
【处女座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：巨蟹座
你的本周财神：天秤座
本周爱情幸运物：耳机绕线器
本周幸运日：周三
整体运势：
处女座本周运势不是很理想。周日，时间上还算自由，可自由调配时间。周一周二，心情容易郁闷，虽偶有些生活调剂，但多半是以散心为主。周三到周五，原本有件蛮花时间、已进好行一阵子的事，会接近告一段落。周六，打起精神，不得不跟人交流。
爱情运势：
本周处女座要注意凡事不要过早下结论，以免被现实打脸。单身者不宜盲目乐观，也不要轻易下定“我要把TA追到手”的决心，因为你看到的现实很可能是带有局限性的“部分真相”，要做决定，目前还为时尚早。有伴者则应格外留心自己与伴侣相处时的细枝末节，特别是两个人目前处于异地状态的话，尤其要注意对方是否已经有意在你面前表达了太多不满甚至哀怨。假如你不及时挽救这种状况的话，你们之间可能会走到你不愿意看到的那一步。
财运分析：
本周处女座的财运没什么大起落，只是你自己心中常常因财务问题而感到焦虑，于是很想找些能赚外快的途径；5/12，有笔较大支出。
【巨蟹座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：金牛座
你的本周财神：狮子座
本周爱情幸运物：洛神花茶
本周幸运日：周三
整体运势：
巨蟹座本周运势逐步回温。周日，有不少事得耐着性子应对。周一周二，影响心情的状况多，包括别人造成的不爽，包括不顺心的事。周三到周五，拼尽全力去想办法克服困难，最终跨过难关。周六，有意思的事情（或闲暇活动）比较多。
爱情运势：
巨蟹座在本周如果能做到对人对己都坦率无欺，那么你的爱情运会因此而飙升！单身者在面对令你心动的人时，无论有怎样的顾虑，或是感性的那一面再如何激荡，都别怕让对方知道。特别是如果对方和你本来就是朋友关系，更是不妨直接把你的不安告诉TA。有伴者本周则应在与伴侣沟通时，选择最直接的方式，而非拐弯抹角地让对方猜你的心思。两个人之间的沟通效率越高，你们的感情基础就越牢固，所以，不要怕被TA看到你的想法！
财运分析：
巨蟹座在前半周可能会弄丢或弄坏什么重要的东西，但在后半周立刻会有人愿意在相关方面对你提供补偿或安慰。所以尽管会遇到一点小小的不愉快，但本周你的财运仍然可以说是不错的哦。
【狮子座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：双子座
你的本周财神：处女座
本周爱情幸运物：花插
本周幸运日：周六
整体运势：
狮子座本周运势起起伏伏，不是很稳。周日，事情多，有的比较花时间，时间压力还好。周一周二，在和他人互动时，可能会出现勉强自己、牺牲自己感受来让别人满意的情况。周三到周五，做事没干劲，没精神，总想偷个懒，走捷径，小心被人打小报告。周六，抛开一切烦恼，尽情享受悠闲假期。
爱情运势：
狮子座在本周会很愿意为自己在意的人做点什么，这种心情有时甚至会迫切到“献殷勤”的程度。单身者虽然一时还不想告白，但只要和对方有条件接触，就会忍不住表现出迎合与关注的态度来。这种姿态下掩盖的心事，很有可能被对方识破。有伴者本周则会毫无保留地对伴侣付出全部的爱与热情，只要对方想要的，都会主动去做到，但同时你也会非常期待对方的接受与感恩。如果没能得到意料中的回馈，或许还会莫名失落。
财运分析：
狮子座在本周有可能会遇到投资失败的情况，但不一定是关于盈亏方面的失败，更可能是在投资开始之前就因意外而没能实现这样的方案，要特别留意5/10-5/11那两天。
【处女座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：巨蟹座
你的本周财神：天秤座
本周爱情幸运物：耳机绕线器
本周幸运日：周三
整体运势：
处女座本周运势不是很理想。周日，时间上还算自由，可自由调配时间。周一周二，心情容易郁闷，虽偶有些生活调剂，但多半是以散心为主。周三到周五，原本有件蛮花时间、已进好行一阵子的事，会接近告一段落。周六，打起精神，不得不跟人交流。
爱情运势：
本周处女座要注意凡事不要过早下结论，以免被现实打脸。单身者不宜盲目乐观，也不要轻易下定“我要把TA追到手”的决心，因为你看到的现实很可能是带有局限性的“部分真相”，要做决定，目前还为时尚早。有伴者则应格外留心自己与伴侣相处时的细枝末节，特别是两个人目前处于异地状态的话，尤其要注意对方是否已经有意在你面前表达了太多不满甚至哀怨。假如你不及时挽救这种状况的话，你们之间可能会走到你不愿意看到的那一步。
财运分析：
本周处女座的财运没什么大起落，只是你自己心中常常因财务问题而感到焦虑，于是很想找些能赚外快的途径；5/12，有笔较大支出。
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【天秤座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：狮子座
你的本周财神：天蝎座
本周爱情幸运物：薄荷色陶瓷甜品碗
本周幸运日：周一
整体运势：
本周天秤座运势还可以。周日，因害怕内心预设的最糟结果，你可能会错失一次机会。周一周二，人际关系方面的一些喜讯会冲淡你的懊恼，并直接导致你在周三到周五时，只要一想起这件事就兴奋不已（但也要注意避免由此产生心浮气躁的情绪）。周六，你会以外出游玩作为放松的方式，固然过得非常开心，但工作方面却没能如期完成任务。
爱情运势：
天秤座在本周会比较容易和人翻情感方面的旧账。单身者要注意，和好友倾诉时也应有所节制，否则总在絮絮叨叨地谈论过去失败的情感经历，次数多了，再好的朋友也难免会心生不耐的。有伴者本周则应和伴侣理性沟通，不仅不要为一些小事就把过去的不愉快重新翻出来，也要注意在观点冲突时，尽量做到对事不对人，否则真的可能会彼此说出很多伤感情的话来呢！
财运分析：
天秤座买东西从不三思而后行，日常消费有明显的冲动特征，特别是5/6这一天；虚荣心露出苗头的天秤座，容易走入“只买贵的不买对的”的消费误区。
【天蝎座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：处女座
你的本周财神：射手座
本周爱情幸运物：花插
本周幸运日：周三
整体运势：
本周天蝎座运势呈先弱后强的趋势。周日这天你会致力于某件需要专注的事情，却因为周围环境的打扰而没能获得理想的收效。周一周二，事情多，要一个一个处理，有些是自找的，其实可以不用忙。周三到周五，忙的事情多在掌控进度内，悠闲的时光也少不了。周六，跟人有约，多半是为了谈事情。
爱情运势：
天蝎座在本周会热衷于对某名异性“探底”。单身者会因为一些契机的出现，得以与自己的意中人近距离接触。这使得你忍不住用各种方式来试探对方的心意，或至少是拐弯抹角地打探对方各方面的信息，好让自己了解TA更多些。有伴者本周则总在怀疑关于某件重要的事，自己的伴侣心揣着别样想法，却又不方便直言相询，于是就只能旁敲侧击地进一步打探伴侣的态度。可假如对方识穿你的做法，你们之间的感情可能也会受到不利影响。
财运分析：
天蝎座本周花费也是量力而为，每一分钱都花在了有用的地方；不过本周前三天，财运较差，面对理财方面的种种问题，你有畏难的情绪，可能会选择逃避。
【射手座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：天秤座
你的本周财神：魔羯座
本周爱情幸运物：糖果色名片夹
本周幸运日：周六
整体运势：
射手座在本周运势略显低迷。周日这天你心情不佳，所以做什么都无精打采。周一周二，常得把握时间做事，容易累。周三到周五情绪跌宕不定，这几天要注意别因此而迁怒他人。好在周六时，你会因为把某件事终于想得通透，而产生如释重负的感觉，整个人也由此感到解脱。
爱情运势：
本周射手座爱情运势不够好。单身者本周会频频觉得自己不如前些年快乐的原因，全是因为自己年龄越大，想得越多，结果反而瞻前顾后地更不容易得到幸福；却忽略了如果不这样审慎，放任自己感情用事的话，结果可能反而更糟。有伴者会有这样掩耳盗铃的心态，则很可能是因为被某位对你而言吸引力相当大的异性人告白了。理智如你，仍然能作出正确的取舍，只是内心的纠结免不了。
财运分析：
本周射手座购物没计划性，多半是临时起意就买买买了，整理账单才发觉自己又当了一回“剁手族”； 创业中的射手座，近来效益不佳，让你很是犯愁。
【天秤座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：狮子座
你的本周财神：天蝎座
本周爱情幸运物：薄荷色陶瓷甜品碗
本周幸运日：周一
整体运势：
本周天秤座运势还可以。周日，因害怕内心预设的最糟结果，你可能会错失一次机会。周一周二，人际关系方面的一些喜讯会冲淡你的懊恼，并直接导致你在周三到周五时，只要一想起这件事就兴奋不已（但也要注意避免由此产生心浮气躁的情绪）。周六，你会以外出游玩作为放松的方式，固然过得非常开心，但工作方面却没能如期完成任务。
爱情运势：
天秤座在本周会比较容易和人翻情感方面的旧账。单身者要注意，和好友倾诉时也应有所节制，否则总在絮絮叨叨地谈论过去失败的情感经历，次数多了，再好的朋友也难免会心生不耐的。有伴者本周则应和伴侣理性沟通，不仅不要为一些小事就把过去的不愉快重新翻出来，也要注意在观点冲突时，尽量做到对事不对人，否则真的可能会彼此说出很多伤感情的话来呢！
财运分析：
天秤座买东西从不三思而后行，日常消费有明显的冲动特征，特别是5/6这一天；虚荣心露出苗头的天秤座，容易走入“只买贵的不买对的”的消费误区。
【天蝎座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：处女座
你的本周财神：射手座
本周爱情幸运物：花插
本周幸运日：周三
整体运势：
本周天蝎座运势呈先弱后强的趋势。周日这天你会致力于某件需要专注的事情，却因为周围环境的打扰而没能获得理想的收效。周一周二，事情多，要一个一个处理，有些是自找的，其实可以不用忙。周三到周五，忙的事情多在掌控进度内，悠闲的时光也少不了。周六，跟人有约，多半是为了谈事情。
爱情运势：
天蝎座在本周会热衷于对某名异性“探底”。单身者会因为一些契机的出现，得以与自己的意中人近距离接触。这使得你忍不住用各种方式来试探对方的心意，或至少是拐弯抹角地打探对方各方面的信息，好让自己了解TA更多些。有伴者本周则总在怀疑关于某件重要的事，自己的伴侣心揣着别样想法，却又不方便直言相询，于是就只能旁敲侧击地进一步打探伴侣的态度。可假如对方识穿你的做法，你们之间的感情可能也会受到不利影响。
财运分析：
天蝎座本周花费也是量力而为，每一分钱都花在了有用的地方；不过本周前三天，财运较差，面对理财方面的种种问题，你有畏难的情绪，可能会选择逃避。
【射手座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：天秤座
你的本周财神：魔羯座
本周爱情幸运物：糖果色名片夹
本周幸运日：周六
整体运势：
射手座在本周运势略显低迷。周日这天你心情不佳，所以做什么都无精打采。周一周二，常得把握时间做事，容易累。周三到周五情绪跌宕不定，这几天要注意别因此而迁怒他人。好在周六时，你会因为把某件事终于想得通透，而产生如释重负的感觉，整个人也由此感到解脱。
爱情运势：
本周射手座爱情运势不够好。单身者本周会频频觉得自己不如前些年快乐的原因，全是因为自己年龄越大，想得越多，结果反而瞻前顾后地更不容易得到幸福；却忽略了如果不这样审慎，放任自己感情用事的话，结果可能反而更糟。有伴者会有这样掩耳盗铃的心态，则很可能是因为被某位对你而言吸引力相当大的异性人告白了。理智如你，仍然能作出正确的取舍，只是内心的纠结免不了。
财运分析：
本周射手座购物没计划性，多半是临时起意就买买买了，整理账单才发觉自己又当了一回“剁手族”； 创业中的射手座，近来效益不佳，让你很是犯愁。
流年运预测！哪年福多
【魔羯座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：天蝎座
你的本周财神：宝瓶座
本周爱情幸运物：卡通行李牌
本周幸运日：周三
整体运势：
魔羯座在本周心情比较闷，容易有情绪。周日，常要耐着性子面对一些人与事。周一周二，虽有不一样的生活经验，但由于这两天要搞定的事多，都要把握时间，有的还接连着，有时会累，没事的时候就只想多休息。周三到周五，你将有机会从事自己喜欢且擅长的事情，能力也将借此得到展现，只是会比较辛苦。所以周六的你不得不放空、休息。
爱情运势：
魔羯座在本周处理感情问题时，一定不要过分主观，而更应尊重对方的想法。单身者也许在之前早就有了彼此有意、只欠捅破窗户纸的异性好友，虽然如此，假如你最近忽然决定给爱神一个机会，也不要当那个抢先走出第一步的人，而最好先行确认对方的想法是否有所改变；有伴者和伴侣相处时，要注意：你如果想对TA好，就要给TA真正需要的东西，而不是你觉得对TA有用的东西。否则不仅心血白费，还可能引发你们对彼此的不满呢！
财运分析：
魔羯座在本周的财运不太稳定，有些看似很有前途的生财之路，如果真的一口气投入大量资金和精力的话，可能反而遭遇没顶之灾。所以建议无论作什么尝试，都还是小心为上。
【宝瓶座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：射手座
你的本周财神：双鱼座
本周爱情幸运物：多功能化妆镜
本周幸运日：周三
整体运势：
本周宝瓶座运势时好时坏。周日，会有人际方面的困扰，如果不是生活方面的，就是跟工作（学习）有关。周一周二，你所做的事进展不顺，注意通过自己的人脉寻求帮助指导。周三到周五，只要成功跨过一个关隘，就会获得突破性进展！周六，无奈的情况多，影响了原有的兴致，或是好心情无法持续下去。
爱情运势：
宝瓶座本周面对自己的情感时，仍然做不到坦率待之，而始终保持着遮遮掩掩的别扭劲。单身者还是不能接受“我已经对TA动心了”的事实，可同时却又无时无刻不感到来自那个人的致命吸引，于是就会花更多时间和自己内心的真实情感拗着。有伴者会为羞于表达自己的情感而困窘。明明知道对方等待的不过是一句“我爱你”或“你对我来说很重要”，但这句话你就是说不出来。
财运分析：
宝瓶座在本周会因一些突发事件而开始盘点自己的总资产，然后惊讶且沮丧地意识到原来自己远比想象中要拮据。所以在本周，你需要处理的精神压力中，很大一部分是由于“钱不够用”这样的事实所带来的。
【双鱼座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：魔羯座
你的本周财神：金牛座
本周爱情幸运物：荧光色便签本
本周幸运日：周三
整体运势：
双鱼座本周运势较为平淡。周日，心情不好，想做的或期盼的容易因故搁置。周一周二，常为了一些事忙东忙西，如果会出门，也会一出门就会同时去好几个地方，挺奔波挺辛苦。周三到周五，静下心来专注认真，你会很快搞定一些事。周六，偶尔的偷闲，会让日子增色不少。
爱情运势：
一向浪漫主义、爱情至上的双鱼座，在本周却一反常态地开始思考自由的意义。单身者或许受某些独身主义朋友的影响，会忽然开始胡思乱想，觉得自己大概不适合爱情（婚姻），甚至能从自己身上找出一条条足以支撑这种想法的证据。有伴者则会因伴侣对自己施加的“甜蜜的禁锢”而感到某种居高临下的压迫感，进而怀疑自己在这段关系中摆错了位置。不过，你自己也知道调整是不可能的，因为自己天性如此。而这样想下去，最后只能陷入钻牛角尖的死胡同。
财运分析：
双鱼座在本周很可能需要处理和他人交接或分割财物的事项，此时千万要注意公私分开，亲兄弟明算账也没什么丢人的。不要因为碍于脸面而过分退让，结果反而被别有用心的人钻了空子。
【魔羯座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：天蝎座
你的本周财神：宝瓶座
本周爱情幸运物：卡通行李牌
本周幸运日：周三
整体运势：
魔羯座在本周心情比较闷，容易有情绪。周日，常要耐着性子面对一些人与事。周一周二，虽有不一样的生活经验，但由于这两天要搞定的事多，都要把握时间，有的还接连着，有时会累，没事的时候就只想多休息。周三到周五，你将有机会从事自己喜欢且擅长的事情，能力也将借此得到展现，只是会比较辛苦。所以周六的你不得不放空、休息。
爱情运势：
魔羯座在本周处理感情问题时，一定不要过分主观，而更应尊重对方的想法。单身者也许在之前早就有了彼此有意、只欠捅破窗户纸的异性好友，虽然如此，假如你最近忽然决定给爱神一个机会，也不要当那个抢先走出第一步的人，而最好先行确认对方的想法是否有所改变；有伴者和伴侣相处时，要注意：你如果想对TA好，就要给TA真正需要的东西，而不是你觉得对TA有用的东西。否则不仅心血白费，还可能引发你们对彼此的不满呢！
财运分析：
魔羯座在本周的财运不太稳定，有些看似很有前途的生财之路，如果真的一口气投入大量资金和精力的话，可能反而遭遇没顶之灾。所以建议无论作什么尝试，都还是小心为上。
【宝瓶座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：射手座
你的本周财神：双鱼座
本周爱情幸运物：多功能化妆镜
本周幸运日：周三
整体运势：
本周宝瓶座运势时好时坏。周日，会有人际方面的困扰，如果不是生活方面的，就是跟工作（学习）有关。周一周二，你所做的事进展不顺，注意通过自己的人脉寻求帮助指导。周三到周五，只要成功跨过一个关隘，就会获得突破性进展！周六，无奈的情况多，影响了原有的兴致，或是好心情无法持续下去。
爱情运势：
宝瓶座本周面对自己的情感时，仍然做不到坦率待之，而始终保持着遮遮掩掩的别扭劲。单身者还是不能接受“我已经对TA动心了”的事实，可同时却又无时无刻不感到来自那个人的致命吸引，于是就会花更多时间和自己内心的真实情感拗着。有伴者会为羞于表达自己的情感而困窘。明明知道对方等待的不过是一句“我爱你”或“你对我来说很重要”，但这句话你就是说不出来。
财运分析：
宝瓶座在本周会因一些突发事件而开始盘点自己的总资产，然后惊讶且沮丧地意识到原来自己远比想象中要拮据。所以在本周，你需要处理的精神压力中，很大一部分是由于“钱不够用”这样的事实所带来的。
【双鱼座】2018年5月6日～2018年5月12日
本周来电情人：魔羯座
你的本周财神：金牛座
本周爱情幸运物：荧光色便签本
本周幸运日：周三
整体运势：
双鱼座本周运势较为平淡。周日，心情不好，想做的或期盼的容易因故搁置。周一周二，常为了一些事忙东忙西，如果会出门，也会一出门就会同时去好几个地方，挺奔波挺辛苦。周三到周五，静下心来专注认真，你会很快搞定一些事。周六，偶尔的偷闲，会让日子增色不少。
爱情运势：
一向浪漫主义、爱情至上的双鱼座，在本周却一反常态地开始思考自由的意义。单身者或许受某些独身主义朋友的影响，会忽然开始胡思乱想，觉得自己大概不适合爱情（婚姻），甚至能从自己身上找出一条条足以支撑这种想法的证据。有伴者则会因伴侣对自己施加的“甜蜜的禁锢”而感到某种居高临下的压迫感，进而怀疑自己在这段关系中摆错了位置。不过，你自己也知道调整是不可能的，因为自己天性如此。而这样想下去，最后只能陷入钻牛角尖的死胡同。
财运分析：
双鱼座在本周很可能需要处理和他人交接或分割财物的事项，此时千万要注意公私分开，亲兄弟明算账也没什么丢人的。不要因为碍于脸面而过分退让，结果反而被别有用心的人钻了空子。
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