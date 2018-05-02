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能说会道，爱跟人抬杠，容易成杠精的星座

(2018-05-02 09:30:49)
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双子座

金牛座

天蝎座

 分类： 星座排行榜
能说会道，爱跟人抬杠，容易成杠精的星座
生活中，你遇到过喜欢抬杠的人吗？面对对方的喋喋不休，各种辩解，你是否感到心累？今天摘星工厂—星吧就来爆料，能说会道，最爱跟人抬杠的三大星座！来看看谁上榜了？免费锁定近日好运

双子座
12星座中谁最能说会道？毫无疑问，双子座人当然要排第一啦！思维敏捷、口齿伶俐的双子座人永远不停嘴巴说说说，跟人讨论，跟人争执。因为本身双子座就很爱辩解，常常搬出很多理由，去跟身边人抬杠，很多时候为了凸显自己说得都对、最有道理，他们的说辞甚至是即兴硬拗出来的。

金牛座
金牛座人个性固执爱钻牛角尖，尽管平常多数时候不善言辞，可一旦切换到“抬杠”模式，分分钟变身“争辩小能手”！要知道，金牛座人不轻易服输，比较执拗，脾气也很倔，要让他们服你的理，那几乎不可能！所以，他们往往会秉持自己的观点，跟人抬杠到底，只为证明自己没错！

天蝎座
天蝎座人个性坚毅而执着，只要是认准的方向、看好的事情，就一定会按照自己的心意贯彻下去。假如有人从旁阻挠或发表一些自以为是的言论（在天蝎座人看来），那么，天蝎座人一定会运用自己极其敏锐的洞察力和犀利的辩才，将对方辩得哑口无言！而一切的一切，都是为了证明：我才是对的！

微信公众号：星吧Geo 微博:geoliu


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