12星座4/29-5/5周运(2018-04-27 09:30:40)
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本周来电情人：天蝎座
你的本周财神：宝瓶座
本周爱情幸运物：描金咖啡套具
本周幸运日：周六
整体运势：
本周牡羊座总体运势还不差。周日到周二，你会经历一次落差的打击，但是不要惊慌，因为在周三周四时，你就会在贵人的帮助下走出低谷，这一过程则将使之前的落差成为证明你能力的有力凭据。而周五周六你又要在某个全新的领域作出尝试，尽量大胆地去冒险吧！相信你会得到突破自我极限的非凡体验。
爱情运势：
本周牡羊座在情感生活方面的主题可以概括为“一边回忆，一边领悟”。单身者会因外界的契机而重新审视自己在感情方面的经历（特别是那些不愉快的部分），并通过尝试将它们“放下”而使自我评价得到提升。有伴者有机会和伴侣深入探讨在你们之间的某个事件。此时要注意调整自己的态度，尽量让自己对问题的描述局限在“对事”而非“对人”上。这样才是有利于你们之间关系进一步密切和成长的做法。
财运分析：
本周牡羊座的财务管理工作做得不错，能够按自己预期的那样实现收支平衡，在花销方面的自控能力也有所提升。总之，你自己也为这样的进步感到满意。
【金牛座】2018年4月29日～2018年5月5日
本周来电情人：射手座
你的本周财神：双鱼座
本周爱情幸运物：牛仔外套
本周幸运日：周一
整体运势：
本周金牛座运势有起有伏。周日到周二的你元气满满，而且这几天你的说服能力非常强，如果有重要的交互类工作需要处理，建议放在这三天。周三周四则是你本周的低潮期，倒也不一定遇到什么糟糕的事情，只是总会莫名惆怅。周五周六，你又会被某个好消息再度激发斗志，并重新回归前段时间持续已久的积极状态，让周围人意识到你真正的实力。
爱情运势：
本周金牛座的爱情运很棒，只是你仍然会感到自己的需求并未被满足。单身者会发现自己身边竟然围绕着好几个追求者，但他们或多或少都有着（对你而言）不同方面的致命缺陷，让你确定他们不会是自己的真命天子（女），不过仅作为朋友相处，彼此倒也可以很惬意。有伴者本周则会收到来自伴侣的意外惊喜，不过很可惜，对方似乎没能找对你的兴趣点，结果这份惊喜有可能变成了“惊吓”……
财运分析：
本周金牛座一改节俭用度的习惯，变得有些大手大脚，特别是会在人际往来上花不少钱，导致本周你很难获得资金方面的结余。
【双子座】2018年4月29日～2018年5月5日
本周来电情人：魔羯座
你的本周财神：牡羊座
本周爱情幸运物：低糖点心
本周幸运日：周三
整体运势：
本周双子座的工作学习生活上一切按部就班，没有太大起伏。周日到周二，想来点不一样的念头渐强，日子比较之前没那么沉闷。周三周四，说话严谨，办事靠谱的一段时间。周五周六，利用空档散散心对这两天的你而言，将有不错的情绪平稳效果。
爱情运势：
本周双子座打算给自己更多自由，而这样做的结果反而是让你更引人注意。单身者处理与异性的关系时，较平时更为潇洒率性，这样的洒脱会让你成为某位异性的关注重点（尽管你自己目前还没有意识到这一情况）。有伴者想要改变一下前段时间刻意把两人绑得太紧的做法，所以大方地不再对伴侣的行踪和心情多作过问，转为花更多时间在自己想做的事情上，结果这样的不闻不问反而让你的伴侣变得比以前更为紧张你啦！
财运分析：
本周双子座要注意自己手中的资金链，凡事不要太过乐观，最好提前作好最坏打算，以防因突发事件的影响而导致资金链断流。
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【巨蟹座】2018年4月29日～2018年5月5日
本周来电情人：宝瓶座
你的本周财神：金牛座
本周爱情幸运物：黑玛瑙吊坠
本周幸运日：周五
整体运势：
本周巨蟹座运势一路水涨船高。周日到周二，如果遇到不如意的事情，一定要咬牙扛住，因为曙光来得会比你预想中得更快。周三周四，可能需要你多辛苦一些，去承担某些他人无法如期完成的工作。周五周六则是之前的努力开花结果的时候，不要因为害羞或谦虚就把自己藏起来，大大方方地去领受自己应得的荣誉吧！
爱情运势：
本周巨蟹座需要耐心等待，才能得到关注问题的答案。单身者之前已经为某段不敢言说的感情纠结了好久，眼看在本周就要沉不住气而贸然行动了，但幸好会有一个突发事件让你进一步明确自己在对方心中的地位，也暂时缓解了你的焦躁。有伴者会对伴侣的某个情况产生好奇心，但却又不方便直言相询。此时建议你千万不要用翻手机、旁敲侧击去打探或追查行踪的方式来寻找真相，多给TA一点时间，TA会自己把一切都告诉你的。
财运分析：
本周巨蟹座在财运上要量力而为，稍安勿躁，以几笔较大支出为优先，若需多方查证研究就多方查证研究，对你会有所帮助的。
【狮子座】2018年4月29日～2018年5月5日
本周来电情人：双鱼座
你的本周财神：双子座
本周爱情幸运物：红色头戴式耳机
本周幸运日：周三
整体运势：
本周狮子座沉住气应对麻烦就有望迎来曙光。周日到周二，某件让你为难的事情会为你带来很大压力。好在周三周四时，你会通过他人的无心之言而蓦然获得灵感，并找到解决问题的最佳路径。只是在周五周六去进一步落实时，会发现仍然存在某些障碍要一点点克服。然而比起前半周的纠结，状况已经好了太多。
爱情运势：
本周狮子座必须接受并真正尊重自己与某人的不同之处，才能找到自己的幸福。单身者会因突发事件而意识到原来意中人和自己的想象并不一样，结果为此深受打击。但假如你能换个角度看待这种差异，可能会发现“求同存异”才是人与人相处的真谛。有伴者在和伴侣交流时，会有较强的控制欲，总想把对方身上那些自己不认同的地方改过来。但也别忘了，如果真的没了这些特点，TA还会是你深爱的那个人吗？
财运分析：
本周狮子座的偏财运很不错，如果可能的话，要关注一下短期投资类的理财产品，但不要贸然选择那些风险过高的项目。
【处女座】2018年4月29日～2018年5月5日
本周来电情人：牡羊座
你的本周财神：巨蟹座
本周爱情幸运物：渐变色背包
本周幸运日：周五
整体运势：
本周处女座需要操心的事情不少，而且很多都是琐碎得让人感到无趣的事情。周日到周二，你要注意不能在细节上出错，否则可能立刻就会有人跳出来指责你。周三周四，过大的压力让你有些烦躁，这两天的效率也会比较低。但周五周六时会有人挺身而出，帮你卸掉一部分包袱。并且由于对方处理得很巧妙，并不会让你有欠了人情的感觉。
爱情运势：
本周处女座对待感情总忍不住去计较得失。其中单身者的表现尤其明显：明明已经对某人有意很久了，但对于是否愿意就此把心交给对方，仍然迟迟疑疑地不能给出肯定或否定的明确答案。当然，这或许也是因为对方不能给你带来足够的安全感。有伴者特别在意伴侣对自己的态度，甚至会根据它来调整自己与伴侣交流的方式。但两人相处时，互相体谅才是一切的大前提。不要因为过分执着于细节，反而忽略了两个人之前的感情基础！
财运分析：
财务方面的紧张会让本周的处女座在作决定时，变得束手束脚，还可能会主动去整理自己的需求清单，砍掉一些不必要的消费。尽管这些做法会让你的压力变得更大，但它确实缓解了你最近的财务危机啊！
【巨蟹座】2018年4月29日～2018年5月5日
本周来电情人：宝瓶座
你的本周财神：金牛座
本周爱情幸运物：黑玛瑙吊坠
本周幸运日：周五
整体运势：
本周巨蟹座运势一路水涨船高。周日到周二，如果遇到不如意的事情，一定要咬牙扛住，因为曙光来得会比你预想中得更快。周三周四，可能需要你多辛苦一些，去承担某些他人无法如期完成的工作。周五周六则是之前的努力开花结果的时候，不要因为害羞或谦虚就把自己藏起来，大大方方地去领受自己应得的荣誉吧！
爱情运势：
本周巨蟹座需要耐心等待，才能得到关注问题的答案。单身者之前已经为某段不敢言说的感情纠结了好久，眼看在本周就要沉不住气而贸然行动了，但幸好会有一个突发事件让你进一步明确自己在对方心中的地位，也暂时缓解了你的焦躁。有伴者会对伴侣的某个情况产生好奇心，但却又不方便直言相询。此时建议你千万不要用翻手机、旁敲侧击去打探或追查行踪的方式来寻找真相，多给TA一点时间，TA会自己把一切都告诉你的。
财运分析：
本周巨蟹座在财运上要量力而为，稍安勿躁，以几笔较大支出为优先，若需多方查证研究就多方查证研究，对你会有所帮助的。
【狮子座】2018年4月29日～2018年5月5日
本周来电情人：双鱼座
你的本周财神：双子座
本周爱情幸运物：红色头戴式耳机
本周幸运日：周三
整体运势：
本周狮子座沉住气应对麻烦就有望迎来曙光。周日到周二，某件让你为难的事情会为你带来很大压力。好在周三周四时，你会通过他人的无心之言而蓦然获得灵感，并找到解决问题的最佳路径。只是在周五周六去进一步落实时，会发现仍然存在某些障碍要一点点克服。然而比起前半周的纠结，状况已经好了太多。
爱情运势：
本周狮子座必须接受并真正尊重自己与某人的不同之处，才能找到自己的幸福。单身者会因突发事件而意识到原来意中人和自己的想象并不一样，结果为此深受打击。但假如你能换个角度看待这种差异，可能会发现“求同存异”才是人与人相处的真谛。有伴者在和伴侣交流时，会有较强的控制欲，总想把对方身上那些自己不认同的地方改过来。但也别忘了，如果真的没了这些特点，TA还会是你深爱的那个人吗？
财运分析：
本周狮子座的偏财运很不错，如果可能的话，要关注一下短期投资类的理财产品，但不要贸然选择那些风险过高的项目。
【处女座】2018年4月29日～2018年5月5日
本周来电情人：牡羊座
你的本周财神：巨蟹座
本周爱情幸运物：渐变色背包
本周幸运日：周五
整体运势：
本周处女座需要操心的事情不少，而且很多都是琐碎得让人感到无趣的事情。周日到周二，你要注意不能在细节上出错，否则可能立刻就会有人跳出来指责你。周三周四，过大的压力让你有些烦躁，这两天的效率也会比较低。但周五周六时会有人挺身而出，帮你卸掉一部分包袱。并且由于对方处理得很巧妙，并不会让你有欠了人情的感觉。
爱情运势：
本周处女座对待感情总忍不住去计较得失。其中单身者的表现尤其明显：明明已经对某人有意很久了，但对于是否愿意就此把心交给对方，仍然迟迟疑疑地不能给出肯定或否定的明确答案。当然，这或许也是因为对方不能给你带来足够的安全感。有伴者特别在意伴侣对自己的态度，甚至会根据它来调整自己与伴侣交流的方式。但两人相处时，互相体谅才是一切的大前提。不要因为过分执着于细节，反而忽略了两个人之前的感情基础！
财运分析：
财务方面的紧张会让本周的处女座在作决定时，变得束手束脚，还可能会主动去整理自己的需求清单，砍掉一些不必要的消费。尽管这些做法会让你的压力变得更大，但它确实缓解了你最近的财务危机啊！
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【天秤座】2018年4月29日～2018年5月5日
本周来电情人：金牛座
你的本周财神：狮子座
本周爱情幸运物：银灰短靴
本周幸运日：周三
整体运势：
本周天秤座要分心在很多地方，所以经常会觉得自己被生活压榨得喘不过气来。周日到周二，一些无法推卸的责任重担被压到你的肩膀上。尽管它们在事实上锻炼了你的能力，但仍然让你烦恼不已。不过周三周四时，领导或师长的鼓励会让你重拾信心，也看到了承担这些压力的价值所在。周五周六则是需要继续为此而努力的时候，好在通过一段时间的摸索，你有点找到窍门了，所以做事情时也变得更有头绪。
爱情运势：
本周天秤座需要处理的是一段鸡肋般食之无味、弃之可惜的感情。单身者前段时间可能在尝试接受某个追求者，但经过一段时间彼此心照不宣的近距离相处，你会发现TA和你真的不合拍、不来电。而本周也该是为这种尝试画个句号的时候了。有伴者则应重新审视你与伴侣之间的问题。假如它们真的旷日持久，让你好长时间都不曾感到过真正的快乐，那么这样的感情就算是至此叫停，也没什么可惜的。
财运分析：
本周天秤座身上的财务纠纷也到了亟待解决的时候，否则可能会有相关责任人来找你当面交涉，那样的话，需要处理的麻烦事可能会更多哦！
【天蝎座】2018年4月29日～2018年5月5日
本周来电情人：双子座
你的本周财神：处女座
本周爱情幸运物：印花衬衫
本周幸运日：周一
整体运势：
本周天蝎座运势普普。周日到周二，宜以谦虚的心态去听取他人的点拨，其中的某个观点会让你有茅塞顿开之感。不过在周三周四，当你用新观念去对照自己的旧想法时，可能会因为不得不自我否定而感到困惑甚至痛苦。周五周六，可以把这样的感觉和能够信任的人谈谈，否则最近一段时间你的状态会受到不利影响。
爱情运势：
本周天蝎座要尽量接受“总有些事情是我们决定不了的”这一事实。单身者可能不得不承认，也许“那个人”对你的无动于衷，并不是因为你做得还不够，甚至不是因为你不够好，而只是因为你们之间缺乏成为恋人的必要条件——你不能在TA的心中激起波澜。有伴者需要和伴侣共同面对某件为难的事情，此时不要过分自信，试图全盘掌控局势而让伴侣置身事外。这样过强的保护欲不仅未必是对方需要的，而且也不利于你们之间关系在更深层面上的成长。
财运分析：
本周天蝎座可能会不慎弄坏某件东西，特别是价格较高的数码类产品，一定要小心使用，轻拿轻放，否则就要在维修甚至换新上花一大笔钱啰。
【射手座】2018年4月29日～2018年5月5日
本周来电情人：巨蟹座
你的本周财神：天秤座
本周爱情幸运物：法兰毛毯
本周幸运日：周六
整体运势：
本周射手座运势良好。周日到周二时，不要因为原本无甚要紧的事情去和别人较真，否则你失去的会远多于你所争得的。周三周四这两天，尽管你会在社交方面获得一定的乐趣，但要注意鉴别那些看似对你好的人，是不是真的怀揣着善意。周五周六如果有聚会，倒是可以放心去放松一下。因为都是老朋友，彼此不用防范什么，尽管去享受好友相聚的乐趣了。
爱情运势：
由于本周射手座想要的东西较多，所以最后往往会发现自己不得不为了得到其中一些而放弃另一些。单身者应该认真思考自己是否真的准备“有所行动”，即积极推进你刚刚确定的那段新感情。不要忘记，它可能会让你的生活面临重大改变（比如去外地、工作变动等）。有伴者应正确理解伴侣言行的含义，不要过分强调其中的攻击性，而更多是意识到它们真正包含着的是TA对你过分在意的情绪。
财运分析：
本周射手座可能会在未作期待的方面获得盈利的可能性，但也正因为原本没有期待，所以有可能会错过不错的机遇，要擦亮眼睛哦！
【天秤座】2018年4月29日～2018年5月5日
本周来电情人：金牛座
你的本周财神：狮子座
本周爱情幸运物：银灰短靴
本周幸运日：周三
整体运势：
本周天秤座要分心在很多地方，所以经常会觉得自己被生活压榨得喘不过气来。周日到周二，一些无法推卸的责任重担被压到你的肩膀上。尽管它们在事实上锻炼了你的能力，但仍然让你烦恼不已。不过周三周四时，领导或师长的鼓励会让你重拾信心，也看到了承担这些压力的价值所在。周五周六则是需要继续为此而努力的时候，好在通过一段时间的摸索，你有点找到窍门了，所以做事情时也变得更有头绪。
爱情运势：
本周天秤座需要处理的是一段鸡肋般食之无味、弃之可惜的感情。单身者前段时间可能在尝试接受某个追求者，但经过一段时间彼此心照不宣的近距离相处，你会发现TA和你真的不合拍、不来电。而本周也该是为这种尝试画个句号的时候了。有伴者则应重新审视你与伴侣之间的问题。假如它们真的旷日持久，让你好长时间都不曾感到过真正的快乐，那么这样的感情就算是至此叫停，也没什么可惜的。
财运分析：
本周天秤座身上的财务纠纷也到了亟待解决的时候，否则可能会有相关责任人来找你当面交涉，那样的话，需要处理的麻烦事可能会更多哦！
【天蝎座】2018年4月29日～2018年5月5日
本周来电情人：双子座
你的本周财神：处女座
本周爱情幸运物：印花衬衫
本周幸运日：周一
整体运势：
本周天蝎座运势普普。周日到周二，宜以谦虚的心态去听取他人的点拨，其中的某个观点会让你有茅塞顿开之感。不过在周三周四，当你用新观念去对照自己的旧想法时，可能会因为不得不自我否定而感到困惑甚至痛苦。周五周六，可以把这样的感觉和能够信任的人谈谈，否则最近一段时间你的状态会受到不利影响。
爱情运势：
本周天蝎座要尽量接受“总有些事情是我们决定不了的”这一事实。单身者可能不得不承认，也许“那个人”对你的无动于衷，并不是因为你做得还不够，甚至不是因为你不够好，而只是因为你们之间缺乏成为恋人的必要条件——你不能在TA的心中激起波澜。有伴者需要和伴侣共同面对某件为难的事情，此时不要过分自信，试图全盘掌控局势而让伴侣置身事外。这样过强的保护欲不仅未必是对方需要的，而且也不利于你们之间关系在更深层面上的成长。
财运分析：
本周天蝎座可能会不慎弄坏某件东西，特别是价格较高的数码类产品，一定要小心使用，轻拿轻放，否则就要在维修甚至换新上花一大笔钱啰。
【射手座】2018年4月29日～2018年5月5日
本周来电情人：巨蟹座
你的本周财神：天秤座
本周爱情幸运物：法兰毛毯
本周幸运日：周六
整体运势：
本周射手座运势良好。周日到周二时，不要因为原本无甚要紧的事情去和别人较真，否则你失去的会远多于你所争得的。周三周四这两天，尽管你会在社交方面获得一定的乐趣，但要注意鉴别那些看似对你好的人，是不是真的怀揣着善意。周五周六如果有聚会，倒是可以放心去放松一下。因为都是老朋友，彼此不用防范什么，尽管去享受好友相聚的乐趣了。
爱情运势：
由于本周射手座想要的东西较多，所以最后往往会发现自己不得不为了得到其中一些而放弃另一些。单身者应该认真思考自己是否真的准备“有所行动”，即积极推进你刚刚确定的那段新感情。不要忘记，它可能会让你的生活面临重大改变（比如去外地、工作变动等）。有伴者应正确理解伴侣言行的含义，不要过分强调其中的攻击性，而更多是意识到它们真正包含着的是TA对你过分在意的情绪。
财运分析：
本周射手座可能会在未作期待的方面获得盈利的可能性，但也正因为原本没有期待，所以有可能会错过不错的机遇，要擦亮眼睛哦！
流年运预测！哪年福多
【魔羯座】2018年4月29日～2018年5月5日
本周来电情人：狮子座
你的本周财神：天蝎座
本周爱情幸运物：玫瑰金戒指
本周幸运日：周日
整体运势：
本周魔羯座只要能够适应周遭环境的改变，就会获得让人惊喜的成就。周日到周二，要善于在变化中抓住机遇，要记住，凡事若要占据优势，就一定得抢在他人之先行动。不过周三周四时，事情的发展可能会因某些客观条件的限制，变得不那么顺利，此时切莫沮丧。因为周五周六就会出现转机，尽管一时不会特别明朗，但只要保持乐观的心态往前看，终究会等到柳暗花明的那一天。
爱情运势：
本周魔羯座会尝试在意中人面前说出真实的感受，但这种尝试对你来说，难度较大。单身者显然是想用这种方式拉近和对方的关系，并让对方更多地了解自己。可因为不擅此道，做起来难免笨拙，在选择话题时也容易显得突兀。有伴者的这种尝试，则多数出现在两个人关系紧张的时候。可能这是因为之前对方要求过你“有话不要闷在心底，与其摆脸色不如直接说出想法”，但尽管这种做法是更有利于强化彼此了解的，可也要注意表达方式啊！
财运分析：
本周魔羯座的财运起落较大，所以不适合作出关于长远投资的决策，但若是能够立竿见影的小额投资，倒是不妨尝试一下。
【宝瓶座】2018年4月29日～2018年5月5日
本周来电情人：处女座
你的本周财神：射手座
本周爱情幸运物：多功能钱包
本周幸运日：周二
整体运势：
本周宝瓶座应该学会借助外力来实现自己想要达到的目标。周日到周二，对于团队合作的工作如果处理得宜，不仅能事半功倍，还能在团队中树立一定的威信。周三周四这两天不能忽略人际关系方面的维护，只会做事不会为人，迟早会出问题。而周五周六则应该适度放松（无论对自己还是其他团队成员），否则可能在承受过大压力后出现逆反情绪。
爱情运势：
本周宝瓶座会因为不愿意在沟通中碰壁，所以宁可把想法藏在心底。单身者会审时度势，谨慎观察暗恋之人的每个行动，但就是不敢让对方发现自己正在暗中观察，甚至也不愿意被朋友发现这一点，可其实你的朋友有可能恰巧知道对你而言很重要的情报哦！有伴者在对伴侣的行为不满时，不再像平时你一贯做的那样，直截了当地把自己的不赞同和建议说给对方听。不得不说这种改变确实是有利于你们之间感情的稳定和升温的，只是也要留意别因为一直藏着情绪，结果忍不住在其他地方寻找发泄出口。
财运分析：
本周宝瓶座在关于财务决策时如果举棋不定，不妨听听其他朋友的意见。只要对方说得有道理，与自己的既有认知冲突又怎样呢？人要勇于承认和修改自己过去的错误。
【双鱼座】2018年4月29日～2018年5月5日
本周来电情人：天秤座
你的本周财神：魔羯座
本周爱情幸运物：紫罗兰色企鹅杯
本周幸运日：周三
整体运势：
本周双鱼座运势还不错。周日到周二，需要突破某方面的瓶颈，假如感到困难，可以从着手做那些自己感兴趣或者擅长的事情开始。这样一来，在周三周四时，你所从事的工作就会出现飞跃般的攀升，成果斐然。只是在周五周六时，事态的发展会暂时脱离你的掌控，某些不可抗因素的加入将会使得局面变得更为复杂。这时一定要沉住气，尤其要友善对待那些新“入局”的人员。
爱情运势：
本周双鱼座会因为害怕出错而表现得各种谨小慎微，结果反而遇到了更多的乌龙事件。单身者会想在心仪人面前多表现自己的真实内心，又害怕那个真实的自己让对方产生不够好的印象，结果一进一退之间，窘态毕现。幸好对方不仅不介意，反而认为你是个性情中人。有伴者会特别注意伴侣对自己的评价，生怕自己哪儿做得不够好。但越是小心反而越可能因紧张而出错，不过你的伴侣倾向于将你的紧张看作你对你们之间关系相当重视的证明。
财运分析：
本周双鱼座的财运不错，除了能拿到一笔数额较大的“回头钱”（他人还款或被拖欠的奖金等）外，还会获得与其相关的小额补偿，算是个意外之喜吧！
【魔羯座】2018年4月29日～2018年5月5日
本周来电情人：狮子座
你的本周财神：天蝎座
本周爱情幸运物：玫瑰金戒指
本周幸运日：周日
整体运势：
本周魔羯座只要能够适应周遭环境的改变，就会获得让人惊喜的成就。周日到周二，要善于在变化中抓住机遇，要记住，凡事若要占据优势，就一定得抢在他人之先行动。不过周三周四时，事情的发展可能会因某些客观条件的限制，变得不那么顺利，此时切莫沮丧。因为周五周六就会出现转机，尽管一时不会特别明朗，但只要保持乐观的心态往前看，终究会等到柳暗花明的那一天。
爱情运势：
本周魔羯座会尝试在意中人面前说出真实的感受，但这种尝试对你来说，难度较大。单身者显然是想用这种方式拉近和对方的关系，并让对方更多地了解自己。可因为不擅此道，做起来难免笨拙，在选择话题时也容易显得突兀。有伴者的这种尝试，则多数出现在两个人关系紧张的时候。可能这是因为之前对方要求过你“有话不要闷在心底，与其摆脸色不如直接说出想法”，但尽管这种做法是更有利于强化彼此了解的，可也要注意表达方式啊！
财运分析：
本周魔羯座的财运起落较大，所以不适合作出关于长远投资的决策，但若是能够立竿见影的小额投资，倒是不妨尝试一下。
【宝瓶座】2018年4月29日～2018年5月5日
本周来电情人：处女座
你的本周财神：射手座
本周爱情幸运物：多功能钱包
本周幸运日：周二
整体运势：
本周宝瓶座应该学会借助外力来实现自己想要达到的目标。周日到周二，对于团队合作的工作如果处理得宜，不仅能事半功倍，还能在团队中树立一定的威信。周三周四这两天不能忽略人际关系方面的维护，只会做事不会为人，迟早会出问题。而周五周六则应该适度放松（无论对自己还是其他团队成员），否则可能在承受过大压力后出现逆反情绪。
爱情运势：
本周宝瓶座会因为不愿意在沟通中碰壁，所以宁可把想法藏在心底。单身者会审时度势，谨慎观察暗恋之人的每个行动，但就是不敢让对方发现自己正在暗中观察，甚至也不愿意被朋友发现这一点，可其实你的朋友有可能恰巧知道对你而言很重要的情报哦！有伴者在对伴侣的行为不满时，不再像平时你一贯做的那样，直截了当地把自己的不赞同和建议说给对方听。不得不说这种改变确实是有利于你们之间感情的稳定和升温的，只是也要留意别因为一直藏着情绪，结果忍不住在其他地方寻找发泄出口。
财运分析：
本周宝瓶座在关于财务决策时如果举棋不定，不妨听听其他朋友的意见。只要对方说得有道理，与自己的既有认知冲突又怎样呢？人要勇于承认和修改自己过去的错误。
【双鱼座】2018年4月29日～2018年5月5日
本周来电情人：天秤座
你的本周财神：魔羯座
本周爱情幸运物：紫罗兰色企鹅杯
本周幸运日：周三
整体运势：
本周双鱼座运势还不错。周日到周二，需要突破某方面的瓶颈，假如感到困难，可以从着手做那些自己感兴趣或者擅长的事情开始。这样一来，在周三周四时，你所从事的工作就会出现飞跃般的攀升，成果斐然。只是在周五周六时，事态的发展会暂时脱离你的掌控，某些不可抗因素的加入将会使得局面变得更为复杂。这时一定要沉住气，尤其要友善对待那些新“入局”的人员。
爱情运势：
本周双鱼座会因为害怕出错而表现得各种谨小慎微，结果反而遇到了更多的乌龙事件。单身者会想在心仪人面前多表现自己的真实内心，又害怕那个真实的自己让对方产生不够好的印象，结果一进一退之间，窘态毕现。幸好对方不仅不介意，反而认为你是个性情中人。有伴者会特别注意伴侣对自己的评价，生怕自己哪儿做得不够好。但越是小心反而越可能因紧张而出错，不过你的伴侣倾向于将你的紧张看作你对你们之间关系相当重视的证明。
财运分析：
本周双鱼座的财运不错，除了能拿到一笔数额较大的“回头钱”（他人还款或被拖欠的奖金等）外，还会获得与其相关的小额补偿，算是个意外之喜吧！
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