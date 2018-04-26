预报12星座5月运势(2018-04-26 09:30:08)
请参考太阳及上升星座）
牡羊座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：牡羊座
让你头痛星座：双子座
本月防范小人：魔羯座
本月开运场所：运动公园
整体运势：
本月人际上的紧张感略有消退，但具体要规划的事情增加了，若是有重大的生活调整计划（如换工作、换住所、去远方等），要综合多方面的因素去思考改变是否对自己有利，若你说不如不要动好了——这是违背本月大环境走向的，凭个人力量无法逆转，所以在上半月，安心接受新事新人的到来；10日左右，容易跟人出现明争暗斗的状况，若能以能力经验、职业素养来解决的，在20日前尽量解决；中旬前后时间还算宽裕，也有兴致跟人约着出门，这段时间也适合主动结交朋友或积极帮人做事，人气高就会有贵人运；5/20-5/24事情一件接一件，虽然累了一阵子，但事会逐一了结，而且从结果中，你能感悟更多。
爱情运势：
牡羊座5月爱情运先抑后扬。感情进入稳定期的人，两人之间的联系肯定不如热恋期了，你或另一半甚至还会排斥在亲友圈中秀恩爱，因此本月应该把眼光放在实际上，高调的一方不要总问低调的一方为什么不跟自己同步，而是应该先安静想想，凭什么对方要跟你一样？单身者，上半月忙东忙西顾不上爱情，下半月的桃花运却会意外到来，注意一下：恋情容易发生在旧识身上，若此前你的目标就锁定在身边不远处，下半月是比较适合打开天窗说亮话的。
财运分析：
5月的上半月及下半月，各有支出，数额都比较大，相较于上半月的钱多是花在“正途”上的正常，下半月的花销，更容易集中在生活消费上，有几次突然有兴致去吃了买了贵的东西。有投资理财意向或想要做些调整的人，上半月市场状况多变，导致你个人财运起伏，要慎之又慎。
金牛座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：双鱼座
让你头痛星座：金牛座
本月防范小人：射手座
本月开运场所：家常菜馆
整体运势：
烦心事一时半会儿处理不完，而越烦躁越容易出错，是广大金牛座要划重点的。5月容易烦躁的日子较多，天王星运行在金牛座，对金牛座有明显的制约作用，金牛座原来的坚持，总会被意外冲击着。上旬状况频出，对有意用过往基础当跳板让学业、事业升级的金牛座来说，是接二连三的无奈，若心绪难平，建议在中旬减少不赶时间的计划；15日左右，运势稍平，金牛座可了了一些事，不过此后再来的事情，就常常要把握时间，同时也有需要出门的事；5/20前后，不可预测的状况多，但做什么都注定要费时，如果金牛座在本月开始了重大的人生转折，那么在适应新环境的阶段还会遭遇很多。
爱情运势：
金牛座5月因为有些人事困扰，所以容易忽略感情，但要努力一把的话，还是有望提升的。有伴的金牛座，本月在爱人面前容易显得懒，难免被念叨，建议你耐心去解释为什么；已经有心上人的单身金牛座，本月你能放心玩乐的时间就适合恋爱，如果想要邀约心上人或担心跟心上人没话题的话，约个饭顺带交流吃啥好是极好的；单身又还没“摸到门”的金牛座则要问问自己：为何不能去争取一段真心的爱情？若尚且没人让你动心，那就乐观等待。
财运分析：
沉不沉得住气，是决定本月金牛座财运走向的关键。日常生活也好，理财项目也好，都要小心“心急吃不了热豆腐”，沉不住气就会买错东西或因期望过高而选错投资方向，但很多金牛座要在5/10后才会幡然醒悟，此前容易因为疏忽大意或贪图享乐的念头，陆续破些小财。
双子座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：宝瓶座
让你头痛星座：牡羊座
本月防范小人：天蝎座
本月开运场所：鲜花店
整体运势：
人际上感到困扰的情况，在5月不仅没有减少，反而“推陈出新”了，但这只是双子座要遭遇的第一个阻扰运势上行的问题，另一个比较重大的问题是：双子座5月想法多多，想为自己的生活来些改变，偏偏遇上行事不便的大环境。上旬，强烈建议双子座沉下心来做事，如果上旬不够努力，中下旬会时常有时间紧张、做事不能想好了再做的情形——有乖乖听话的双子座，5/14这个礼拜，不仅有空放松，而且做事的心境也会平和一些；5/20-5/21这两天要注意好好应对开局就不顺的事；22-25日，可能有些需要借助他人之手代为完成的事，注意在欠了人情之后，找机会还！月底前，有几个口福不错的日子。
爱情运势：
本月双子座的爱情运在风浪中成长。有伴的双子座，负责任不是喊口号，本月虽然你的情商还在线，把爱人哄得高高兴兴也不是难事，但只要爱人稍有冷静思考的空闲，就会重新评估你是否是个称职的爱人！想要恋情有结果的双子座，5月应该尝试做点“实际的”！单身的双子座，若是已经尝到求而不能的感受，那就果断一点，本月适合重新规划一下自己的将来了；对过去无法释怀所以单身的双子座，上半月多做事，留给下半月一些空闲来改变！
财运分析：
综合分析，本月双子座的财运不会让人很失望。上半月，家中陆续产生一些开销，双子座随身的物品中，可能也有更换的情形，因为这样那样的理由，东花一点西花一点；下半月的财运要比上半月的来得好，容易被人请客，在投资理财上也比较有贵人运，可较为快速地掌握一些可靠的金融资讯。
牡羊座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：牡羊座
让你头痛星座：双子座
本月防范小人：魔羯座
本月开运场所：运动公园
整体运势：
本月人际上的紧张感略有消退，但具体要规划的事情增加了，若是有重大的生活调整计划（如换工作、换住所、去远方等），要综合多方面的因素去思考改变是否对自己有利，若你说不如不要动好了——这是违背本月大环境走向的，凭个人力量无法逆转，所以在上半月，安心接受新事新人的到来；10日左右，容易跟人出现明争暗斗的状况，若能以能力经验、职业素养来解决的，在20日前尽量解决；中旬前后时间还算宽裕，也有兴致跟人约着出门，这段时间也适合主动结交朋友或积极帮人做事，人气高就会有贵人运；5/20-5/24事情一件接一件，虽然累了一阵子，但事会逐一了结，而且从结果中，你能感悟更多。
爱情运势：
牡羊座5月爱情运先抑后扬。感情进入稳定期的人，两人之间的联系肯定不如热恋期了，你或另一半甚至还会排斥在亲友圈中秀恩爱，因此本月应该把眼光放在实际上，高调的一方不要总问低调的一方为什么不跟自己同步，而是应该先安静想想，凭什么对方要跟你一样？单身者，上半月忙东忙西顾不上爱情，下半月的桃花运却会意外到来，注意一下：恋情容易发生在旧识身上，若此前你的目标就锁定在身边不远处，下半月是比较适合打开天窗说亮话的。
财运分析：
5月的上半月及下半月，各有支出，数额都比较大，相较于上半月的钱多是花在“正途”上的正常，下半月的花销，更容易集中在生活消费上，有几次突然有兴致去吃了买了贵的东西。有投资理财意向或想要做些调整的人，上半月市场状况多变，导致你个人财运起伏，要慎之又慎。
金牛座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：双鱼座
让你头痛星座：金牛座
本月防范小人：射手座
本月开运场所：家常菜馆
整体运势：
烦心事一时半会儿处理不完，而越烦躁越容易出错，是广大金牛座要划重点的。5月容易烦躁的日子较多，天王星运行在金牛座，对金牛座有明显的制约作用，金牛座原来的坚持，总会被意外冲击着。上旬状况频出，对有意用过往基础当跳板让学业、事业升级的金牛座来说，是接二连三的无奈，若心绪难平，建议在中旬减少不赶时间的计划；15日左右，运势稍平，金牛座可了了一些事，不过此后再来的事情，就常常要把握时间，同时也有需要出门的事；5/20前后，不可预测的状况多，但做什么都注定要费时，如果金牛座在本月开始了重大的人生转折，那么在适应新环境的阶段还会遭遇很多。
爱情运势：
金牛座5月因为有些人事困扰，所以容易忽略感情，但要努力一把的话，还是有望提升的。有伴的金牛座，本月在爱人面前容易显得懒，难免被念叨，建议你耐心去解释为什么；已经有心上人的单身金牛座，本月你能放心玩乐的时间就适合恋爱，如果想要邀约心上人或担心跟心上人没话题的话，约个饭顺带交流吃啥好是极好的；单身又还没“摸到门”的金牛座则要问问自己：为何不能去争取一段真心的爱情？若尚且没人让你动心，那就乐观等待。
财运分析：
沉不沉得住气，是决定本月金牛座财运走向的关键。日常生活也好，理财项目也好，都要小心“心急吃不了热豆腐”，沉不住气就会买错东西或因期望过高而选错投资方向，但很多金牛座要在5/10后才会幡然醒悟，此前容易因为疏忽大意或贪图享乐的念头，陆续破些小财。
双子座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：宝瓶座
让你头痛星座：牡羊座
本月防范小人：天蝎座
本月开运场所：鲜花店
整体运势：
人际上感到困扰的情况，在5月不仅没有减少，反而“推陈出新”了，但这只是双子座要遭遇的第一个阻扰运势上行的问题，另一个比较重大的问题是：双子座5月想法多多，想为自己的生活来些改变，偏偏遇上行事不便的大环境。上旬，强烈建议双子座沉下心来做事，如果上旬不够努力，中下旬会时常有时间紧张、做事不能想好了再做的情形——有乖乖听话的双子座，5/14这个礼拜，不仅有空放松，而且做事的心境也会平和一些；5/20-5/21这两天要注意好好应对开局就不顺的事；22-25日，可能有些需要借助他人之手代为完成的事，注意在欠了人情之后，找机会还！月底前，有几个口福不错的日子。
爱情运势：
本月双子座的爱情运在风浪中成长。有伴的双子座，负责任不是喊口号，本月虽然你的情商还在线，把爱人哄得高高兴兴也不是难事，但只要爱人稍有冷静思考的空闲，就会重新评估你是否是个称职的爱人！想要恋情有结果的双子座，5月应该尝试做点“实际的”！单身的双子座，若是已经尝到求而不能的感受，那就果断一点，本月适合重新规划一下自己的将来了；对过去无法释怀所以单身的双子座，上半月多做事，留给下半月一些空闲来改变！
财运分析：
综合分析，本月双子座的财运不会让人很失望。上半月，家中陆续产生一些开销，双子座随身的物品中，可能也有更换的情形，因为这样那样的理由，东花一点西花一点；下半月的财运要比上半月的来得好，容易被人请客，在投资理财上也比较有贵人运，可较为快速地掌握一些可靠的金融资讯。
free星盘揭秘你的姻缘
巨蟹座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：魔羯座
让你头痛星座：双鱼座
本月防范小人：天秤座
本月开运场所：瑜伽教室
整体运势：
5月让巨蟹座出门“锻炼腿脚”的事情多，上半月比较幸运，多是有意思的约会聚会，下半月则常是因为事情而出门，可能路途还比较远。5月让巨蟹座内心起伏的状况集中，好在总有些让巨蟹座感到安心、愉快的事情来救场。上旬，巨蟹座应多注意跟人合作的事，5日前后不要太过急切，公事细节要慢慢讲；10日前后，有几次对人有怨有火的状况，但不会对当事人翻脸，反而是你身边人比较容易“遭殃”，要小心因此在月中跟某位亲近的身边人有龃龉；20日开始，越是期待的事，越容易出现不得已的无奈状况，建议巨蟹座在感到无力应对的时候，去有助思考的地方走走，顺便换换心情，回头再战！
爱情运势：
巨蟹座本月为爱付出多了，就能看到回报。有伴的巨蟹座，本月你多变的情绪让爱人应接不暇、哭笑不得，虽说多少也能得到爱，包容与退让，但终归不是长久之计，请跟爱人一起查清为什么你会那么不安！解决好了这个问题，往后感情就会安安稳稳少麻烦；单身的巨蟹座，虽然本月人际互动上，你表现自身魅力的机会不多，但桃花还是有的，只是你要克服不让他人走近的心理，尤其是5/19后，去到人多的地方就随和一点。
财运分析：
从总体上分析，5月巨蟹座的财运前起后落，下半月的走势要弱于上半月，会多一些临时的开支，而上半月则是固定的花销居多，虽说正财运稳定，但有进必有出，最终可能所剩无几。本月凡是涉及钱的事，特别是要一下子拿出不少钱的，都要慎之又慎，对于财务纠纷，不要心软。
狮子座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：射手座
让你头痛星座：宝瓶座
本月防范小人：处女座
本月开运场所：百货大楼
整体运势：
狮子座人生中需要调整的问题，进入5月会愈加清晰，不过这是个想法与现实碰撞的月份，狮子座在运势还未强之前，行事都要多想前因后果。人际环境的变化，也是狮子座需要注意应对的，5月上半月，或因自身个性的原因，会亲近某（些）人也会疏远某（些）人，因此10日前，很多跟人有关的事都还说不定；中旬，该做什么就做什么！职场上的狮子座，可能受到他人消极态度的影响，容易对长久坚持的事有些放弃的念头，但这是不对的。5/19后，烦心的状况渐多，不过抗压能力却还不错，在关键时刻，可凭着一股子韧性做完事情；月底前，狮子座有几次因为身边人做出让自己不满的事而气恼的情况。
爱情运势：
狮子座5月想让爱情运增值的关键：事在人为。有伴的狮子座，特别是恋爱期长或已经结婚的狮子座，5月为了小事争吵在本月较为常见，你在爱人面前有些控制不住情绪——如果能想办法解决这个问题，不仅能了结感情“大患”，还能为未来的长久和睦打好基础。单身的狮子座，5月有零星的桃花运，只是当它们来时，总是容易碰上你心情不好或根本就很享受单身的时刻，因此爱神对你也是爱莫能助，不过你倒是不怎么有心去介意，只要身边没人秀恩爱。
财运分析：
5月，中旬前的生活账单较多，要记得按时交纳，免得出现滞纳金之类的额外费用，如果不是自己管钱，记得过问几句；中旬后，出门时的花销会节节攀升、花样翻新，总能遇上价格让人心动的东西，稍不坚定就容易让钱包“负伤”，特别是20日后，狮子座的财运指数更容易弱化，请时刻提醒自己要省钱！
处女座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：天蝎座
让你头痛星座：魔羯座
本月防范小人：狮子座
本月开运场所：厨房
整体运势：
处女座在本月常处于做“连环任务”的状态中：不少事情一旦开始就要做到底，大任务中的支线任务不少，而且不能临时中断。1-7日，事多的直接后果就是会让心情郁闷，而且有些事所花费的时间总是超出预期，更令处女座上火的是，若都是自己亲自处理的话，可节省时间、少走弯路——但偏就要等别人做；中旬前，处女座容易跟立场与自己不同但态度与自己同样强势的人对阵，若发生在职场上，会因为“硬碰硬”而不讨好；11-18日，虽然主要心思还是被一些事占据，但不是没回报，你所做的，多少都出现进展，因而也有了忙中偷闲的机会，有些小幸运，只是紧随其后的5/19-5/27，再度因为一些事而受累。
爱情运势：
5月处女座在爱情上的发展略有瓶颈。有伴者，爱情运的运值不够支撑幸福感，在与爱人的相处中，可能碰上前所未有的问题，若是两人有着不同的生活、事业格局，恐怕还会有“格格不入”的违和感，虽说听起来让人沮丧，但处女座若是坚决要携手走下去，本月反倒会增长如何相处更好的经验。单身的处女座，与人的互动方式与环境的变化，全面影响着桃花运的发展，想跟过去的感情彻底告别的人，5月去平常较少去的地方有除旧迎新的机会。
财运分析：
5月的开支，在上、下半月有着不同的“特色”，但对钱包实力的削减作用是一样的，进入中旬，财务吃紧、手头没啥闲钱的感觉就会来了，如果前段时间有过重大的消费、投资的话，不用到中旬就得尽量多地避免要花钱的事情了。5/10前以及5/21后，是有投资理财的人该注意操作的时间。
巨蟹座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：魔羯座
让你头痛星座：双鱼座
本月防范小人：天秤座
本月开运场所：瑜伽教室
整体运势：
5月让巨蟹座出门“锻炼腿脚”的事情多，上半月比较幸运，多是有意思的约会聚会，下半月则常是因为事情而出门，可能路途还比较远。5月让巨蟹座内心起伏的状况集中，好在总有些让巨蟹座感到安心、愉快的事情来救场。上旬，巨蟹座应多注意跟人合作的事，5日前后不要太过急切，公事细节要慢慢讲；10日前后，有几次对人有怨有火的状况，但不会对当事人翻脸，反而是你身边人比较容易“遭殃”，要小心因此在月中跟某位亲近的身边人有龃龉；20日开始，越是期待的事，越容易出现不得已的无奈状况，建议巨蟹座在感到无力应对的时候，去有助思考的地方走走，顺便换换心情，回头再战！
爱情运势：
巨蟹座本月为爱付出多了，就能看到回报。有伴的巨蟹座，本月你多变的情绪让爱人应接不暇、哭笑不得，虽说多少也能得到爱，包容与退让，但终归不是长久之计，请跟爱人一起查清为什么你会那么不安！解决好了这个问题，往后感情就会安安稳稳少麻烦；单身的巨蟹座，虽然本月人际互动上，你表现自身魅力的机会不多，但桃花还是有的，只是你要克服不让他人走近的心理，尤其是5/19后，去到人多的地方就随和一点。
财运分析：
从总体上分析，5月巨蟹座的财运前起后落，下半月的走势要弱于上半月，会多一些临时的开支，而上半月则是固定的花销居多，虽说正财运稳定，但有进必有出，最终可能所剩无几。本月凡是涉及钱的事，特别是要一下子拿出不少钱的，都要慎之又慎，对于财务纠纷，不要心软。
狮子座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：射手座
让你头痛星座：宝瓶座
本月防范小人：处女座
本月开运场所：百货大楼
整体运势：
狮子座人生中需要调整的问题，进入5月会愈加清晰，不过这是个想法与现实碰撞的月份，狮子座在运势还未强之前，行事都要多想前因后果。人际环境的变化，也是狮子座需要注意应对的，5月上半月，或因自身个性的原因，会亲近某（些）人也会疏远某（些）人，因此10日前，很多跟人有关的事都还说不定；中旬，该做什么就做什么！职场上的狮子座，可能受到他人消极态度的影响，容易对长久坚持的事有些放弃的念头，但这是不对的。5/19后，烦心的状况渐多，不过抗压能力却还不错，在关键时刻，可凭着一股子韧性做完事情；月底前，狮子座有几次因为身边人做出让自己不满的事而气恼的情况。
爱情运势：
狮子座5月想让爱情运增值的关键：事在人为。有伴的狮子座，特别是恋爱期长或已经结婚的狮子座，5月为了小事争吵在本月较为常见，你在爱人面前有些控制不住情绪——如果能想办法解决这个问题，不仅能了结感情“大患”，还能为未来的长久和睦打好基础。单身的狮子座，5月有零星的桃花运，只是当它们来时，总是容易碰上你心情不好或根本就很享受单身的时刻，因此爱神对你也是爱莫能助，不过你倒是不怎么有心去介意，只要身边没人秀恩爱。
财运分析：
5月，中旬前的生活账单较多，要记得按时交纳，免得出现滞纳金之类的额外费用，如果不是自己管钱，记得过问几句；中旬后，出门时的花销会节节攀升、花样翻新，总能遇上价格让人心动的东西，稍不坚定就容易让钱包“负伤”，特别是20日后，狮子座的财运指数更容易弱化，请时刻提醒自己要省钱！
处女座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：天蝎座
让你头痛星座：魔羯座
本月防范小人：狮子座
本月开运场所：厨房
整体运势：
处女座在本月常处于做“连环任务”的状态中：不少事情一旦开始就要做到底，大任务中的支线任务不少，而且不能临时中断。1-7日，事多的直接后果就是会让心情郁闷，而且有些事所花费的时间总是超出预期，更令处女座上火的是，若都是自己亲自处理的话，可节省时间、少走弯路——但偏就要等别人做；中旬前，处女座容易跟立场与自己不同但态度与自己同样强势的人对阵，若发生在职场上，会因为“硬碰硬”而不讨好；11-18日，虽然主要心思还是被一些事占据，但不是没回报，你所做的，多少都出现进展，因而也有了忙中偷闲的机会，有些小幸运，只是紧随其后的5/19-5/27，再度因为一些事而受累。
爱情运势：
5月处女座在爱情上的发展略有瓶颈。有伴者，爱情运的运值不够支撑幸福感，在与爱人的相处中，可能碰上前所未有的问题，若是两人有着不同的生活、事业格局，恐怕还会有“格格不入”的违和感，虽说听起来让人沮丧，但处女座若是坚决要携手走下去，本月反倒会增长如何相处更好的经验。单身的处女座，与人的互动方式与环境的变化，全面影响着桃花运的发展，想跟过去的感情彻底告别的人，5月去平常较少去的地方有除旧迎新的机会。
财运分析：
5月的开支，在上、下半月有着不同的“特色”，但对钱包实力的削减作用是一样的，进入中旬，财务吃紧、手头没啥闲钱的感觉就会来了，如果前段时间有过重大的消费、投资的话，不用到中旬就得尽量多地避免要花钱的事情了。5/10前以及5/21后，是有投资理财的人该注意操作的时间。
免费锁定近日好运
天秤座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：天秤座
让你头痛星座：射手座
本月防范小人：巨蟹座
本月开运场所：食堂
整体运势：
请天秤座深呼吸、尽量放平心态先看不大好的消息：4月心头闷，心情几度不佳的情形将持续到5月，而且受环境或条件所困的感觉，会持续一整个月。好了，现在来看看好消息：5月促进改变的力量在加强，而且还有平衡稳定的因素在加入，这将使得你完成的事有质量保证，此外，正因为事情结果不差，你会有心有力为自己规划一些愉快的计划、行程。上半月要坚持努力，因此在15日前，不仅要对前一段（上个月甚至更早）所做的有交代，还有新的任务需要加急处理，不耽搁的话，在5/20左右就能歇一下，顺便得到不错的做事效率与精神，对于20日到月底将出现的要花时间的事，创造好的处理条件。
爱情运势：
天秤座5月的爱情走势蛮平稳的——平稳地维持在及格线附近。远距离恋爱的天秤，5月要面临的现实考验还蛮多的，在一方需要支持陪伴的时候，另一方会因为一些不可预知的原因而忽视；此外，有伴的天秤，5月你会有些计划或行程得不到爱人的认同，爱人期盼你为TA多考虑，但这将成为你进退两难的起点；单身的天秤座，可能遭遇有人气但没桃花的窘境，虽然本月来找你的人还蛮多的，不少人还特地找你跟你闲聊天，但明确表示要追你的基本没有。
财运分析：
5月天秤座的开销多且常有数字大的项目，有些会形成固定支出（比如分期贷款之类的），财运指数一再被持续的消费冲击，较难看到起色。中旬前，容易跟人在钱的事情上出现纷争，有跟人合作的，可能要负担更多的财务风险；理财投资方面，上半月就要打起精神来，看清形势！
天蝎座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：处女座
让你头痛星座：天蝎座
本月防范小人：双子座
本月开运场所：健身工作室
整体运势：
前两个月有过踏实付出的天蝎座，到了5月便可以安心一点了——注意不是可以完全放松！这个月天蝎座的行程还是比较多的，有些是到了时间就会自然出现的，有些则纯粹是因为天蝎座自己自找的。5日前后，有段不受人打搅的时间，有自己做主什么都好的感觉，但这对有目标要实现的天蝎座，是需要警惕起来的，不给自己约束、休息多了就会误事！中旬前，能解决的事就不要拖了，10日后会有让你在意程度一日多过一日的事出现，到时你就无暇顾及许多；中旬后，出门的情形日渐多了起来，虽有些是专程为处理事情，但也有只为玩乐的聚会；月底前容易形成新的生活、工作模式，对你的影响是好是坏，有待评估。
爱情运势：
5月尽管事多、脚步匆忙，但爱神的关怀还是能被天蝎座感知到。有伴的天蝎座，本月有不少跟爱人一起出门的机会，有些是两人提前订好的，有些则是自然得到的，不论是哪种，在一起的气氛都是蛮好的，尤其是许久没有一起活动的情侣，本月不仅有追忆过去的机会，更有创造全新约会模式的可能。单身的天蝎座，5/14那个礼拜，以及5/19-5/21是值得在感情方面下功夫的，这两段时间，或出现新的情缘，或能重温旧梦。
财运分析：
本月天蝎座的财运可保持生活各方面的运转正常，有理性的消费思维保驾护航，甚至还能额外省出不少的钱。理财投资方面，本月各类互联网理财产品有很强的操作性、收益直观性，对天蝎座有着蛮强的吸引力，因此可能会让蛮多天蝎座开始尝试——留意上旬及5/20前后，这两段时间要谨慎。
射手座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：狮子座
让你头痛星座：天秤座
本月防范小人：金牛座
本月开运场所：家居城
整体运势：
5月对于射手座来说，是在忙碌中经历风浪迭起。前段时间就感觉难做、难坦然面对的事情，在5月更是容易被搬到台面上来，如果你不愿处理，还会有权威式的人来督促你，建议射手座打起精神来应对。月初，射手座可能有睡眠问题，上班上学的，明明回家了，脑子还总有些事在转；5-10日，你的言行举止可能大胆得让人关注，在职场上，这就是你容易被人抓到的“尾巴”；中旬开始，常得把握时间做些事（别人交代的、被人托付的），这段时间，你个人的事也确实没有别人要求你做的事要紧，所以成熟一点！5/20开始，跟人的约定渐多，自己想做的也有机会推上日程，到月底前的日子都是又忙又充实。
爱情运势：
射手座本月在爱情上较容易有收获。有伴的人，这个月你的福气比另一半要大：因为你不仅有爱人的关心，还另有朋友关注，可以说本月你在感情上是不会被亏欠的，该被宠的时候会被宠，感觉不缺良辰美景——越是在这样得意的时刻，你就越应该去用心关心你的爱人，不要只是自己享受！单身的射手座，本月桃花运跟着人缘水涨船高，可能有“情不知所起而一往情深”的境遇，这很难得也蛮美好，但就是后续该怎么办这个问题急需答案。
财运分析：
射手座本月要注意不要让花钱的事集中，在财运没有明显提升的状况下，连续的花销会动摇钱包的根本。处在变动期或管理家庭财务的射手座，5月要提前盘算好花多少钱的事较多，有时会不得已向身边人求支援！5/21前后是财运容易走下坡的日子，有投资理财的人应该多留心。
天秤座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：天秤座
让你头痛星座：射手座
本月防范小人：巨蟹座
本月开运场所：食堂
整体运势：
请天秤座深呼吸、尽量放平心态先看不大好的消息：4月心头闷，心情几度不佳的情形将持续到5月，而且受环境或条件所困的感觉，会持续一整个月。好了，现在来看看好消息：5月促进改变的力量在加强，而且还有平衡稳定的因素在加入，这将使得你完成的事有质量保证，此外，正因为事情结果不差，你会有心有力为自己规划一些愉快的计划、行程。上半月要坚持努力，因此在15日前，不仅要对前一段（上个月甚至更早）所做的有交代，还有新的任务需要加急处理，不耽搁的话，在5/20左右就能歇一下，顺便得到不错的做事效率与精神，对于20日到月底将出现的要花时间的事，创造好的处理条件。
爱情运势：
天秤座5月的爱情走势蛮平稳的——平稳地维持在及格线附近。远距离恋爱的天秤，5月要面临的现实考验还蛮多的，在一方需要支持陪伴的时候，另一方会因为一些不可预知的原因而忽视；此外，有伴的天秤，5月你会有些计划或行程得不到爱人的认同，爱人期盼你为TA多考虑，但这将成为你进退两难的起点；单身的天秤座，可能遭遇有人气但没桃花的窘境，虽然本月来找你的人还蛮多的，不少人还特地找你跟你闲聊天，但明确表示要追你的基本没有。
财运分析：
5月天秤座的开销多且常有数字大的项目，有些会形成固定支出（比如分期贷款之类的），财运指数一再被持续的消费冲击，较难看到起色。中旬前，容易跟人在钱的事情上出现纷争，有跟人合作的，可能要负担更多的财务风险；理财投资方面，上半月就要打起精神来，看清形势！
天蝎座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：处女座
让你头痛星座：天蝎座
本月防范小人：双子座
本月开运场所：健身工作室
整体运势：
前两个月有过踏实付出的天蝎座，到了5月便可以安心一点了——注意不是可以完全放松！这个月天蝎座的行程还是比较多的，有些是到了时间就会自然出现的，有些则纯粹是因为天蝎座自己自找的。5日前后，有段不受人打搅的时间，有自己做主什么都好的感觉，但这对有目标要实现的天蝎座，是需要警惕起来的，不给自己约束、休息多了就会误事！中旬前，能解决的事就不要拖了，10日后会有让你在意程度一日多过一日的事出现，到时你就无暇顾及许多；中旬后，出门的情形日渐多了起来，虽有些是专程为处理事情，但也有只为玩乐的聚会；月底前容易形成新的生活、工作模式，对你的影响是好是坏，有待评估。
爱情运势：
5月尽管事多、脚步匆忙，但爱神的关怀还是能被天蝎座感知到。有伴的天蝎座，本月有不少跟爱人一起出门的机会，有些是两人提前订好的，有些则是自然得到的，不论是哪种，在一起的气氛都是蛮好的，尤其是许久没有一起活动的情侣，本月不仅有追忆过去的机会，更有创造全新约会模式的可能。单身的天蝎座，5/14那个礼拜，以及5/19-5/21是值得在感情方面下功夫的，这两段时间，或出现新的情缘，或能重温旧梦。
财运分析：
本月天蝎座的财运可保持生活各方面的运转正常，有理性的消费思维保驾护航，甚至还能额外省出不少的钱。理财投资方面，本月各类互联网理财产品有很强的操作性、收益直观性，对天蝎座有着蛮强的吸引力，因此可能会让蛮多天蝎座开始尝试——留意上旬及5/20前后，这两段时间要谨慎。
射手座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：狮子座
让你头痛星座：天秤座
本月防范小人：金牛座
本月开运场所：家居城
整体运势：
5月对于射手座来说，是在忙碌中经历风浪迭起。前段时间就感觉难做、难坦然面对的事情，在5月更是容易被搬到台面上来，如果你不愿处理，还会有权威式的人来督促你，建议射手座打起精神来应对。月初，射手座可能有睡眠问题，上班上学的，明明回家了，脑子还总有些事在转；5-10日，你的言行举止可能大胆得让人关注，在职场上，这就是你容易被人抓到的“尾巴”；中旬开始，常得把握时间做些事（别人交代的、被人托付的），这段时间，你个人的事也确实没有别人要求你做的事要紧，所以成熟一点！5/20开始，跟人的约定渐多，自己想做的也有机会推上日程，到月底前的日子都是又忙又充实。
爱情运势：
射手座本月在爱情上较容易有收获。有伴的人，这个月你的福气比另一半要大：因为你不仅有爱人的关心，还另有朋友关注，可以说本月你在感情上是不会被亏欠的，该被宠的时候会被宠，感觉不缺良辰美景——越是在这样得意的时刻，你就越应该去用心关心你的爱人，不要只是自己享受！单身的射手座，本月桃花运跟着人缘水涨船高，可能有“情不知所起而一往情深”的境遇，这很难得也蛮美好，但就是后续该怎么办这个问题急需答案。
财运分析：
射手座本月要注意不要让花钱的事集中，在财运没有明显提升的状况下，连续的花销会动摇钱包的根本。处在变动期或管理家庭财务的射手座，5月要提前盘算好花多少钱的事较多，有时会不得已向身边人求支援！5/21前后是财运容易走下坡的日子，有投资理财的人应该多留心。
流年运预测！哪年福多
魔羯座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：巨蟹座
让你头痛星座：处女座
本月防范小人：牡羊座
本月开运场所：教室
整体运势：
这个月魔羯座的生活若是发生变化，必定是大的、有深远意义的，提醒魔羯座看事情看环境，不要用个人有限的眼光出发，过往的经验也往往不再适用于眼前的生活。中旬前，有几次事情接连着，原本个性稳定的魔羯座，也有毛毛躁躁、冒冒失失的时刻，在5日前后还容易因此让人意外地说几句不中听的；10日左右，生活有得有失：得到一些难得的经验，失去了平静的心态。14-20日，适合结束零零碎碎的事；中旬后，有难以抉择的事，工作上可能要接受比较难的任务，不过不是特别着急出成绩，可先安心打基础；从5/20到月底，心事累加的情况较为严重，想对人说却不知说哪一件。
爱情运势：
5月魔羯座的爱情运会因为生活的多彩而进步。有伴的人，要坚持在情感上的“储蓄”：为爱人做一件贴心的事就存了一分爱意，多多益善，但如果计较、争吵一次，就是透支一分爱意，要注意！单身的魔羯座，多出门多认识人，你沉寂的感情线就容易峰回路转，相对来说，中旬后人缘，异性缘要比上旬来的好一些，如果觉得自己准备好了、想要恋爱了，可在下旬积极一点，特别提点：改变你一贯的装束，用全新的形象去交友，会更容易吸引到桃花！
财运分析：
得益于节制的个性，魔羯座在本月的财运还能继续保持稳定，中旬前，间或有财运上行的机会。5/14起的一周以及5/21起的一周是本月容易破财的日子，这两段时间分别有花钱的事，魔羯座可根据收入的多少来决定应该花出个什么水平，若是为“撑场面”，就要多费些苦心来两全省钱跟挣面子了。
宝瓶座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：双子座
让你头痛星座：狮子座
本月防范小人：双鱼座
本月开运场所：自助火锅店
整体运势：
宝瓶座5月的整体运势持续走平。这个月有几件事来来回回地很花时间，但会陆续搞定，虽然忙起来手脚并用都不够，但忙完了就有些好玩的事情作为奖励，生活可谓有忧有喜、有紧有松。月初到5/16，在这段跨度较大的时间段内，宝瓶座会一直在为一件或几件事奔走忙碌，学业上是期待验证成绩，工作上是表现自我或奠定基础的节点，同时这段时间也考验宝瓶座在人际上的调控能力；5/16左右，比较烦人的事将会（接近）告一段落，但要小心出现结尾前的意外转折，盯紧了！5/21-5/27，工作上有股勇于前进的能力值得把握，很多麻烦事能快速处理掉；月底那几天，办正事需多出门见见不同的人。
爱情运势：
5月宝瓶座要动脑筋闯情关。恋爱期不长的人，5月算是一个恋爱比较容易出现压力的特殊事件，虽然当初有相爱的勇气，但渐渐发现缺乏相守的毅力，特别是双方条件悬殊较大的，本月有那么几次深刻地感受到两人之间要克服的东西有很多，这就要想想如何缩短彼此间的距离了；单身又大龄的宝瓶座，想要认真跟你谈感情的人较少，倒也有奔着结婚去的，不过对方的婚恋观跟你不合——没必要委屈自己，有时间不如多学点东西充实内心。
财运分析：
从发展的眼光看，这个月宝瓶座虽然花销连连，但整体财运还是有涨幅的。若有投资理财，从5/21要注意市场的波动，不要刻意追高利润，人人都说好的项目，若是没赶上最好的投入时期，就不要纠结了。对于自身（学习、深造）的投入，会造成一时手头紧的状态，但对未来增加财运有益。
双鱼座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：金牛座
让你头痛星座：巨蟹座
本月防范小人：宝瓶座
本月开运场所：摄影艺术馆
整体运势：
本月双鱼座个人的事情很多，不少事情的结果会关系到未来是否有更好的可能，所以奉劝双鱼座专心做好自己，对别人爱莫能助的，别勉强，别烂好人，以己度人的你很好心，也很值得尊重——但能花时间看到的人不多，碰上得寸进尺的人，你可能要后悔自己多余的善举。5/11之前，双鱼座若是心软，整个上旬都可能在“为他人做嫁衣”，自己的计划都泡汤，在10日前后，就要接受无可奈何的后果；5/14-5/17这个礼拜较多出门机会，有令你激动、期待的约会！5/18-5/24总会记挂着一些什么要去完成，想早点搞定，这几日有所耽搁的话，5/25-5/28有股做事的力量能帮你补回进度，同时也让月底有几日清闲。
爱情运势：
5月双鱼座在恋爱方面的感觉是：有转折。婚恋生活中的双鱼座，爱人是让你感觉烦恼的甜蜜，上半月时，因为你忙东忙西，爱人会埋怨你没有好好陪伴，如果上半月有值得纪念的日子但却被你忽略，那么这个“疙瘩”可能让爱人耿耿于怀，见面就要怼你几句；下半月，与爱人见面的频率正常，偶尔还有一两次制造特别回忆的经历，爱人又还是你深爱的那个人！单身又想恋爱的双鱼座，下半月可多见见亲朋好友，联系一下有一阵子没见面的人，有惊喜！
财运分析：
5月双鱼座吃得挺好，而且经常有令你胃口大开的事情，因此在吃喝方面的开支节节攀升，虽说会被人请客，但自己请回去（可能吃得更好）的次数也相对增加了。对于有理财投资（或有此打算、准备）的人来说，5月在数据准确分析的基础上，要凭几分感觉行事，只要是感觉没有把握、理解不透的，就不要尝试了。
魔羯座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：巨蟹座
让你头痛星座：处女座
本月防范小人：牡羊座
本月开运场所：教室
整体运势：
这个月魔羯座的生活若是发生变化，必定是大的、有深远意义的，提醒魔羯座看事情看环境，不要用个人有限的眼光出发，过往的经验也往往不再适用于眼前的生活。中旬前，有几次事情接连着，原本个性稳定的魔羯座，也有毛毛躁躁、冒冒失失的时刻，在5日前后还容易因此让人意外地说几句不中听的；10日左右，生活有得有失：得到一些难得的经验，失去了平静的心态。14-20日，适合结束零零碎碎的事；中旬后，有难以抉择的事，工作上可能要接受比较难的任务，不过不是特别着急出成绩，可先安心打基础；从5/20到月底，心事累加的情况较为严重，想对人说却不知说哪一件。
爱情运势：
5月魔羯座的爱情运会因为生活的多彩而进步。有伴的人，要坚持在情感上的“储蓄”：为爱人做一件贴心的事就存了一分爱意，多多益善，但如果计较、争吵一次，就是透支一分爱意，要注意！单身的魔羯座，多出门多认识人，你沉寂的感情线就容易峰回路转，相对来说，中旬后人缘，异性缘要比上旬来的好一些，如果觉得自己准备好了、想要恋爱了，可在下旬积极一点，特别提点：改变你一贯的装束，用全新的形象去交友，会更容易吸引到桃花！
财运分析：
得益于节制的个性，魔羯座在本月的财运还能继续保持稳定，中旬前，间或有财运上行的机会。5/14起的一周以及5/21起的一周是本月容易破财的日子，这两段时间分别有花钱的事，魔羯座可根据收入的多少来决定应该花出个什么水平，若是为“撑场面”，就要多费些苦心来两全省钱跟挣面子了。
宝瓶座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：双子座
让你头痛星座：狮子座
本月防范小人：双鱼座
本月开运场所：自助火锅店
整体运势：
宝瓶座5月的整体运势持续走平。这个月有几件事来来回回地很花时间，但会陆续搞定，虽然忙起来手脚并用都不够，但忙完了就有些好玩的事情作为奖励，生活可谓有忧有喜、有紧有松。月初到5/16，在这段跨度较大的时间段内，宝瓶座会一直在为一件或几件事奔走忙碌，学业上是期待验证成绩，工作上是表现自我或奠定基础的节点，同时这段时间也考验宝瓶座在人际上的调控能力；5/16左右，比较烦人的事将会（接近）告一段落，但要小心出现结尾前的意外转折，盯紧了！5/21-5/27，工作上有股勇于前进的能力值得把握，很多麻烦事能快速处理掉；月底那几天，办正事需多出门见见不同的人。
爱情运势：
5月宝瓶座要动脑筋闯情关。恋爱期不长的人，5月算是一个恋爱比较容易出现压力的特殊事件，虽然当初有相爱的勇气，但渐渐发现缺乏相守的毅力，特别是双方条件悬殊较大的，本月有那么几次深刻地感受到两人之间要克服的东西有很多，这就要想想如何缩短彼此间的距离了；单身又大龄的宝瓶座，想要认真跟你谈感情的人较少，倒也有奔着结婚去的，不过对方的婚恋观跟你不合——没必要委屈自己，有时间不如多学点东西充实内心。
财运分析：
从发展的眼光看，这个月宝瓶座虽然花销连连，但整体财运还是有涨幅的。若有投资理财，从5/21要注意市场的波动，不要刻意追高利润，人人都说好的项目，若是没赶上最好的投入时期，就不要纠结了。对于自身（学习、深造）的投入，会造成一时手头紧的状态，但对未来增加财运有益。
双鱼座
心情阳光指数：
健康状况指数：
工作指数：
爱情指数：
财运指数：
本月幸运贵人：金牛座
让你头痛星座：巨蟹座
本月防范小人：宝瓶座
本月开运场所：摄影艺术馆
整体运势：
本月双鱼座个人的事情很多，不少事情的结果会关系到未来是否有更好的可能，所以奉劝双鱼座专心做好自己，对别人爱莫能助的，别勉强，别烂好人，以己度人的你很好心，也很值得尊重——但能花时间看到的人不多，碰上得寸进尺的人，你可能要后悔自己多余的善举。5/11之前，双鱼座若是心软，整个上旬都可能在“为他人做嫁衣”，自己的计划都泡汤，在10日前后，就要接受无可奈何的后果；5/14-5/17这个礼拜较多出门机会，有令你激动、期待的约会！5/18-5/24总会记挂着一些什么要去完成，想早点搞定，这几日有所耽搁的话，5/25-5/28有股做事的力量能帮你补回进度，同时也让月底有几日清闲。
爱情运势：
5月双鱼座在恋爱方面的感觉是：有转折。婚恋生活中的双鱼座，爱人是让你感觉烦恼的甜蜜，上半月时，因为你忙东忙西，爱人会埋怨你没有好好陪伴，如果上半月有值得纪念的日子但却被你忽略，那么这个“疙瘩”可能让爱人耿耿于怀，见面就要怼你几句；下半月，与爱人见面的频率正常，偶尔还有一两次制造特别回忆的经历，爱人又还是你深爱的那个人！单身又想恋爱的双鱼座，下半月可多见见亲朋好友，联系一下有一阵子没见面的人，有惊喜！
财运分析：
5月双鱼座吃得挺好，而且经常有令你胃口大开的事情，因此在吃喝方面的开支节节攀升，虽说会被人请客，但自己请回去（可能吃得更好）的次数也相对增加了。对于有理财投资（或有此打算、准备）的人来说，5月在数据准确分析的基础上，要凭几分感觉行事，只要是感觉没有把握、理解不透的，就不要尝试了。
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