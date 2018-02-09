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牡羊座

金牛座

双子座

免费锁定近日好运



【 巨蟹座 】2018年2月11日～2018年2月17日

本周来电情人：牡羊座

你的本周财神：狮子座

本周爱情幸运物：毛绒玩具

本周幸运日：周五

整体运势：

本周巨蟹座运势起起落落。周日到周二，你将在熟悉的日常工作（学习）中找到乐趣，但周三周四这两天，受周围环境和他人议论的影响，你会为自己的现况深感不安，焦虑感也随之而生。不过在周五周六，你又将因为节日气氛的感染而重新振作起来，对那些惹人心烦的闲话也能够将其抛到一边不予理睬。

爱情运势：

本周巨蟹座的情绪起落，有很大程度是因为情感问题的影响。单身者在情人节会因为没有人陪，变得非常落寞，而周围其他人（特别是最近刚脱单的好友）的各种恩爱秀也无疑让你变得更加不开心。所以在情人节前后一定要尽量避免独处。有伴者本周则可能因为春节方面各种具体事务，和伴侣闹别扭。其实两个人原本也都是想为对方好，但因为沟通方式有问题，仍然导致了一些琐碎的不愉快。

财运分析：

本周巨蟹座会因为前段时间一路飙升的好财运（当然也包括因此积攒下了不少钱的缘故），变得“有钱任性”起来，并在日常花销中有些大手大脚。不过这种做法无疑在很大程度上改善了你的心情。



【 狮子座 】2018年2月11日～2018年2月17日

本周来电情人：金牛座

你的本周财神：处女座

本周爱情幸运物：招财猫储蓄罐

本周幸运日：周日

整体运势：

本周狮子座运势有走下坡路的迹象。周日到周二，你有一些需要赶在春节前完成的私人事务等待处理，而这方面的顺利进展让你的自信飙升。周三周四，在和家人相处时，遇到各种会导致情绪起落不定的事情。周五周六，即使节日的气氛也难以感染到你，反而有点心情低落。

爱情运势：

本周狮子座的桃花开得可是很旺的！单身者一定要在情人节之前做好准备，因为你所期待的告白很可能在此时猝不及防地降临，让你感到自己成了丘比特最幸运的猎物。有伴者本周则会在和伴侣相伴时感受到浓烈而深沉的幸福感，这样的美好与温馨让你想要将其延续下去，不要有尽头，不要有分离。幸运的是你的伴侣也有着同样的感受。

财运分析：

对本周的狮子座来说，财运方面的一个好消息就是年终奖有惊喜！但另一个坏消息也随之而来：那些随之而来的应酬、答谢礼等等，会把这笔“惊喜”压榨得所剩无几……



【 处女座 】2018年2月11日～2018年2月17日

本周来电情人：双子座

你的本周财神：天秤座

本周爱情幸运物：光控感应小夜灯

本周幸运日：周日

整体运势：

本周处女座的好运连连。周日到周二，你之前担心的某件事终于尘埃落定，心情大好。周三周四时你需要在春节前赶工加班，好在这些事情推进得很顺利。周五周六，你会惊讶地发现那些走亲访友的活动竟然也会为你带来乐趣。这可能是因为大家都在关注你近期获得的某些成就，这一事实极大程度上给你带来了鼓舞。

爱情运势：

本周处女座的情感状态安定且满足。单身者就算在这个情人节仍然没获得突破性进展，但从另一个角度来看，你和心仪人之间已经达到了高度默契的程度，你们之间呈现出的，是一种互相依赖的稳定联结，所谓告白也只是临门一脚的问题。有伴者本周则会在和伴侣共度佳节时，从中感到难以言说的喜悦和慰藉。

财运分析：

本周处女座会意外收到一些亲朋好友的馈赠，特别是过年的红包，很可能比想象中要丰厚得多哦！用这样的好财运迎接新春的到来，不能不说是一件幸福的事情。 免费测你注定会谈几段感情



【 天秤座 】2018年2月11日～2018年2月17日

本周来电情人：巨蟹座

你的本周财神：天蝎座

本周爱情幸运物：珍珠耳环

本周幸运日：周三

整体运势：

本周天秤座运势还不赖。周日到周二，事情多，为了处理那些事，不得不跟人密集互动。周三周四，尽管要开始为过节忙碌了，但某些“不足为他人道”的原因让你随时能保持唇边带笑的好状态。周五周六，尽情享受节日气氛，心情挺愉快。

爱情运势：

本周天秤座的爱情状况将进入一个全新的阶段。单身者会在思虑周详后，做好了接受一段新情感的心理准备，而你的心扉也将悄悄为某个人再次打开。单是这样的决定中所蕴含的勇气和信心，就已让你备受鼓舞。有伴者会和伴侣在某些关于未来的方面达成共识，并携手一起为新目标而努力。这样的互相陪伴会让你们之间情感的联结变得更加稳固和无可替代，让你们进一步互相嵌入彼此的生命。

财运分析：

本周天秤座没有特别庞大的外财流入，但小处的财运是不错的。过节的几天尽量多参加抢红包的活动吧，相信惊喜会很多的！



【 天蝎座 】2018年2月11日～2018年2月17日

本周来电情人：狮子座

你的本周财神：射手座

本周爱情幸运物：桃心项链

本周幸运日：周六

整体运势：

本周天蝎座会很积极地参与各种春节、情人节的聚会和活动，借以排遣内心中的负面情绪。周日到周二，你有很多工作要做，特别是那些以春节为截点的工作尤其让人头疼。周三周四时同样有很多需要你处理的事情，不过它们更多集中在家庭生活的方面，比如大扫除、准备年夜饭等等。周五周六，随着春节假期的开始，你整个人都好像换了气场一样，变得热情好动。这是因为那些和人打交道的社交活动在很大程度上转移了你的注意力，让你能暂时脱离日常的忙碌，彻底放松。

爱情运势：

本周天蝎座会认真思考自己关于爱情的真正需求，并以此为契机踏上旅程。单身者本周会彻底放下过去的阴影和伤害，让自己不再受它们影响，并得以用全新的心态去面对新近萌芽的一段感情。有伴者会认真思考自己和伴侣各自在相处时的真正需求，然后努力寻求更适合你们的相处方式。最重要的是这种尝试也得到了你伴侣的认可和支持，而这样的默契让你们都非常开心。

财运分析：

本周天蝎座很可能因为之前准备年货时的考虑不周，而导致这几天需要花格外多的钱去补办年货。应该把这样的情况当做一个小小的教训，并在日后继续注意：购物也是需要规划的！



【 射手座 】2018年2月11日～2018年2月17日

本周来电情人：处女座

你的本周财神：魔羯座

本周爱情幸运物：十字绣挂饰

本周幸运日：周二

整体运势：

本周射手座运势不高涨。周日到周二，再麻烦的事到了你这儿，也变成小菜一碟，你能轻松自如地应对、解决。周三周四，除了工作上的事，会有几件跟家人有关的事，也挺在意的。周五周六的情况也不太理想，家庭聚会上那些相亲的提议和催婚的话题都让你感到非常不安，却又无力摆脱，因此心情也变得不明朗了。

爱情运势：

本周射手座的情感状况会因为外界的过度关注，变成压力源。单身者本周会在各种聚会上被追问和提要求，尽管你的性格素来外向，但要应对这么多原因各异的关注，也确实有你受的。更糟的是很多时候你连借口都懒得编，所以难免造成席面上的尴尬气氛。有伴者本周同样也会为各路亲友的琐碎问题而头疼，因为以射手的性子来说，本身就是很讨厌被别人干预私事的。而你和伴侣在本周也可能会为处理这些烦人问题的方式而拌嘴，要注意控制情绪哦。

财运分析：

本周射手座的财运平平，但可以尝试通过精打细算的方式来为自己多省下一些开销。比如说，买年货的时候不仅要注意货比三家，还应该尽量“合并同类项”来争取在同一个卖家那获得更大力度的优惠。 恋爱、婚姻机缘什么时候到？



【 魔羯座 】2018年2月11日～2018年2月17日

本周来电情人：天秤座

你的本周财神：宝瓶座

本周爱情幸运物：纸艺玫瑰花

本周幸运日：周日

整体运势：

本周魔羯座运势还是比较稳定的。周日到周二，虚心接受他人对你的意见、建议，对你日后的发展还是很有帮助的。周三周四，维持心态的稳定，凡事不要急躁也不要沮丧。周五周六，在面对困境时，必须凭借自己的判断力来寻找突破；状态不错，能从容应对眼前的每一件大事小情。

爱情运势：

本周魔羯座在情感生活中可能有些玻璃心。单身者会格外敏感，特别是在情人节前后，可能是被满地撒狗粮的恩爱小情侣们刺激到了吧，你总是对自己目前的空窗状态感到强烈不安，甚至担心自己会不会永远这样孤单下去。有伴者特别在意伴侣在处理家庭事务表现出的个人习惯及各种倾向，并总是挑剔不休。这样别扭的做法会让你的伴侣从忍耐到爆发，于是你们在这周可能会发生一次较为激烈的争执。幸好云开雾散后，两个人的感情反而变得更好。

财运分析：

本周魔羯座会在正职工作方面得到一份意外的馈赠。不一定是金钱，也可能是一件昂贵的物品，或至少是你急需且价值较高的生活用品。这将为你在最近省下一大笔钱。



【 宝瓶座 】2018年2月11日～2018年2月17日

本周来电情人：天蝎座

你的本周财神：双鱼座

本周爱情幸运物：珠光质感棒球帽

本周幸运日：周三

整体运势：

本周宝瓶座总是感到“心累”。周日到周二时如果遇到困难，不妨向身边的团队寻求支持。周三周四，要作好心理准备，这样才能在被从天而降的惊喜砸中时保持淡定和沉稳。只是在周五周六时你又需要处理随之而来的落差。比如说，从“众人瞩目”的状态忽然变成“孤零零一个人”的状态。

爱情运势：

本周宝瓶座爱情运势比较理想。单身者，在临近情人节、春节的这段期间，和自己交谊颇深的异性死党之间的关系，极有可能从友情向恋情“质变”，不要太开心哦。有伴者，会遇到的情况则是伴侣在自家人面前挺身而出，为你抵挡来自外界的不公质疑。而你们的情感在这样共同的压力源面前，变得越发牢不可破。

财运分析：

因为生活状况的某些改变，宝瓶座在这个春节期间要派发出远比计划要多的红包（无论数量还是单个的“面额”）。所以说你的钱包在这个春节元气大伤也不为过。总之，只能靠接下来一段时间尽量俭省些，来弥补今年春节的钱财损失了。



【 双鱼座 】2018年2月11日～2018年2月17日

本周来电情人：射手座

你的本周财神：牡羊座

本周爱情幸运物：运动发带

本周幸运日：周六

整体运势：

本周双鱼座运势能以“好”字收场。周日到周二，你和不同的同事、朋友会在年前抓紧时间组织各种聚会，而你也能在聚会中玩得很开心。周三周四，有几个情况影响本来还不错的心情。周五周六时你会忙着走亲访友，虽然不太喜欢这种社交方式，但串门时遇到的各种有趣好玩的事情，也会让你的心情重新振作起来！

爱情运势：

本周双鱼座在情感方面应多听家人、长辈的意见。单身者如果被安排相亲，不要对此产生抵触情绪。这并不是要你无条件顺从他人的安排，而是至少应该不带情绪地、给眼前的相亲人选一个“公平竞争”的机会。有伴者本周如果和伴侣遇到为难的事情，比起自己硬撑，更合适的做法是向家人说出实情并获得他们的理解。假如家人愿意支援，也不要为了面子而刻意推拒。一切从实际情况出发，以解决问题为第一要义，才是最合适的处理方式。

财运分析：

本周双鱼座的财务状况不会发生什么本质的改变，但是最近你的外财运不错。假如有年会活动，很可能在抽奖中获得意外惊喜。

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本周来电情人：魔羯座你的本周财神：金牛座本周爱情幸运物：立体装饰贺卡本周幸运日：周日本周牡羊座运势比较低落。周日到周二，你的工作状态非常好，不妨大胆在上级面前表达自己的意见。周三周四，要注意提防你的竞争对手在背后给你添乱，如果不及时“救火”，可能会陷入被动局面。周五周六，你会感到自己最近在忙碌的事情得不到家人的理解，所以心情有些低落，也不想再进一步与对方沟通。本周牡羊座的情感生活被各种状况塞得满满当当的，无暇跳出来进行客观思考。单身者不得不接连应对好几个你并无兴趣的追求者，对一向不习惯和别人撕破脸的你来说，要如何成功劝得对方抽身而退、不再给你添不必要的麻烦，并且不伤和气，是件非常让人头疼的事儿。有伴者本周则必须和伴侣一起见家长、见亲戚、见朋友……见一大堆你原本不认识也毫无兴趣的吃瓜群众。这种等待审核的感觉最开始让你感到刺激和有趣，但很快就觉得有些烦躁，不太能继续认真配合了。本周牡羊座的进项很多，主要集中在春节前的那段时间；而自从除夕开始花销便随之水涨船高，结果前几天好容易到手的进项是不是够花，都是个问题。本周来电情人：宝瓶座你的本周财神：双子座本周爱情幸运物：简约磨砂马克杯本周幸运日：周三本周金牛座运势棒棒哒。周日到周二，细节方面把握得很好，保证了各项事务做的很完美、很到位；会陷入一场实力不对等的“战斗”中，然而如果坚持下去，所得到的回报也会惊人的优厚。周三周四，乐意接受他人好心的劝告，你的虚心对你将来的发展也是大有好处的。周五周六，要注意听取别人的建议，避免出现一意孤行的情况。本周金牛座在面对情感问题时，可能存在某些不切实际的幻想。单身者尽管最近与意中人的距离正逐渐靠近，但也不要因此就不加考虑地准备告白；而是最好再衡量一下对方各方面的条件是否真符合你的要求，避免感情用事。有伴者要记住，不要把自己的快乐和满足全部寄托在伴侣身上，要让自己的生活更加充实才行。否则你的存在无形中将变成伴侣的负担，这对你们的关系当然是有害无利的。本周金牛座会主动在经济方面向好友伸出援手，进而使你原本比较充裕的资金变得有些紧张。所以一定要注意提前作好预算，助人为乐是好事，但也要量力而行。本周来电情人：双鱼座你的本周财神：巨蟹座本周爱情幸运物：涂色绘本本周幸运日：周六本周双子座运势一点点好转，走上坡路。周日到周二，你会集中精力处理一件需要取舍的事情，而无论选择其中哪方，你的心情都会变得很沉重。还好在周三周四，由于需要为了新目标而努力，你能够被忙碌的工作治愈。且在周五周六，阶段性的成果能够在很大程度上抚慰你最近的辛苦和“心苦”，而你最近低迷的状态也随之重新回升。本周双子座在感情生活中，可尝试通过一点点小“伎俩”来让境况变得更好。单身者如果身陷苦恋无法自拔，何不考虑制造个把新的追求者，来提升你心中那个TA对你的紧张程度？适量的醋意，有可能会变成你在追爱过程中的绝妙助力哦。有伴者不妨在担心你们之间的“倦怠期”到来时，用甜言蜜语来重燃你们之间的激情。别小看这些绵绵情话，有时它们的效用可是会超乎你想象的！本周双子座在创收方面的灵感很多，但要避免贪多嚼不烂，最好是一旦选定“攻坚”方向，就不要轻易改变，更不要动辄挪移已经投出去的资金。