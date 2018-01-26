12星座1/28-2/3周运(2018-01-26 09:13:34)
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【牡羊座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：狮子座
你的本周财神：天秤座
本周爱情幸运物：卡通护颈枕
本周幸运日：周五
整体运势：
本周牡羊座的运势逐渐攀升。周日，总想尽力表现自己，总想吸引别人注意。周一周二，跟人的约定比较多，不过大都是为了跟人谈事情，有的会烦，有的不太情愿。周三周四，了了一些事之后，心情上轻松许多。周五周六，工作、学习之余，不忘适当放松，毕竟劳逸结合才能更有利于你的身心健康发展。
爱情运势：
本周牡羊座的爱情天气格外晴朗，形势一片大好。单身者，经受住了意中人给你设置的重重考验，在本周你有望走进对方的心，成功脱单！只是后续俩人关系的进展还需要你进一步努力才行哦，切不可得意忘形。有伴者，你跟另一半之间，有个已经让你烦恼很久的问题，在本周有望得到妥善、圆满的解决，不必太过焦虑。
财运分析：
牡羊座本周花钱没计划，没目的，总是喜欢就买，想买就买，丝毫不考虑“钱要花在刀刃上”的问题；任性买买买让你一时痛快，接下来你就开始感到日子有些拮据了。
【金牛座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：处女座
你的本周财神：天蝎座
本周爱情幸运物：直筒卷边牛仔裤
本周幸运日：周六
整体运势：
本周金牛座运势渐渐升温。周日，临时被指派去做一些有的没的事情，让你心有怨而不敢言。周一周二，硬着头皮去了结一些事务，你感到心头的压力巨大；花费不少时间帮人一个忙，可能会因此耽误你一些事。周三周四，临时决定，或一时心血来潮想去哪。周五周六，对自己的目标坚定不移，行动力强，且不会半途而废。
爱情运势：
本周金牛座情感运势走上坡路。单身者，开启紧闭的心门，主动与人交往，积极参加朋友组织的聚会活动，你会结识到与你谈得来的朋友，虽不至于马上脱单，但至少你已经迈出了勇敢的一步。有伴者，心甘情愿替另一半分忧解愁，主动承担一些家务事，你的这种看似不起眼的转变，其实对另一半来说，真的是一个让人感动的点！继续加油、好好表现，你会更接近TA理想中的完美样子！
财运分析：
本周金牛座手头不宽裕，让你倍感焦虑，只能先从“节流”方面控制一部分开支；勤俭节约固然是美德，但若把握不好分寸，就可能演变为抠门，被人贴上“一毛不拔的铁公鸡”标签。
【双子座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：天秤座
你的本周财神：射手座
本周爱情幸运物：花果香淡香水
本周幸运日：周二
整体运势：
本周双子座运势稍显低迷。周日，得耐着性子处理一些事、跟人沟通一些细节。周一周二，出门的次数渐渐多起来，几次为了一些事，翻来覆去地想，其中有的没处理过，不过这些事最终会陆续了结。周三周四，为了出风头，而说出/做出格外引人注意的言论/事情。周五周六，心不在焉，各种敷衍，你可能会传递错误的信息给身边人，导致出错。
爱情运势：
本周双子座的恋情发展不稳定，总有些小状况影响爱情前进的脚步。单身者，你对某人各种献殷勤，但对方却似乎对你一直不冷不热的，并没给你预期中想要的回应，让你陷入了深深的焦虑，不知下一步该如何是好？有伴者，做了错事、说了错话，却不愿意承认自己的错误，反而还抱着一颗敏感的心，强烈抵触着来自另一半的任何说教与批评，这样强烈的情绪反弹，并不利于你们感情的发展。
财运分析：
本周双子座只管随心所欲买买买，当个任性的“剁手族”，但是你的钱包早已不堪重负，若再不及时收敛，“吃土”是必然的；被遗忘在角落的优惠卡、折扣券，其实巧妙利用起来的话，也是一笔“隐形的财富”呢！
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【巨蟹座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：天蝎座
你的本周财神：魔羯座
本周爱情幸运物：拼色开衫
本周幸运日：周六
整体运势：
巨蟹座本周的日子过得并不怎么轻松。周日，做事情犹豫不决，拖泥带水的，不够利落。周一周二，有几件事比较耗时间，费心思，不过压力到还好。周三周四，临时冒出来的事，或是临时要去干嘛干嘛的情形逐渐多了起来。周五周六，很可能在别人的无情批评中就此一蹶不振，整个人开启颓废模式；你的某个计划得以落实，让你稍感欣慰。
爱情运势：
本周巨蟹座的爱情运不够理想。单身者，虽然你很喜欢某人，但你至今没有告白的原因，恐怕就在于你还有一些心结没有完全打开，所以你还需要一段时间慢慢消化，待你能敞开心扉了，便是你勇敢迈出追爱一步的时候了。有伴者，一两次的小争执倒不会对你们的感情产生什么影响，就怕其中一方纠缠不休，总在争辩总在抬杠，那可就不是小麻烦了。
财运分析：
本周巨蟹座一时的虚荣战胜了你的理性，让你不知不觉间加入到“剁手族”的行列；钱事困扰给你带来不小的压力，在没摆脱困扰前，你会一直忧心忡忡的。
【狮子座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：射手座
你的本周财神：宝瓶座
本周爱情幸运物：草莓水晶手链
本周幸运日：周三
整体运势：
本周狮子座有的没的事情多、状况多，常得耐着性子应对。周日，今天要忙的事情每一件务必得谨慎处理，收起你的粗心！周一周二，责任感暂时躲起来了，做事情的效率显得比往常低不少。周三周四，放低姿态、放软身段去跟人谈事情，你会更容易获得人脉支持。周五周六，四处奔波，拓展业务，跟人互动频率明显高于往日。
爱情运势：
本周狮子座有望更靠近爱情、更接近幸福。单身者，你隐隐觉得某人近来对你格外照顾、格外关注，似乎“别有用心”，不只是想做个普通朋友那么简单，而本周对方的某句话或者某个举动更加印证了你的猜想：TA其实是在追求你！有伴者，另一半有个麻烦搞不定，面对如此棘手的问题，只要是你一出面，肯定能自如应对，轻松解决，不得不让人佩服，特别是另一半，对你更是刮目相看，崇拜又加深了一层！
财运分析：
本周狮子座手头不宽松就别再打肿脸充胖子，否则面子光鲜了，接下来的日子有你吃的苦头；有意创业，只可惜目前手头本金不足，你可能面临着向身边亲朋好友借钱的局面。
【处女座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：魔羯座
你的本周财神：双鱼座
本周爱情幸运物：防辐射眼镜
本周幸运日：周日
整体运势：
本周处女座为各种各样的事奔波忙碌。周日，外出拓展业务，会有令你满意的结果。周一周二，该办的事，会咬紧牙关一一搞定，有些比较耗时的，也会有不错的进展。周三周四，陆续有些状况影响处女座的心情，周遭环境及人际互动方式，或是做事的方式，都得依据现实变化而相应做些调整，心头也容易郁闷。周五周六，搁置了好一阵子的问题终于处理完了，你感到压力减轻了不少。
爱情运势：
本周处女座的情感运势发展走向并不是很乐观。单身者，对恋爱的兴致不高，更多时候你都在忙于追求自己的事业、理想，无暇顾及感情方面的事，所以单就本周来说，你还是要继续走在单身的队伍中。有伴者，对另一半有不满、有抱怨，大可说出来，最忌讳用冷冰冰的态度惩罚另一半，要知道，冷暴力可是最容易伤害感情的哦！
财运分析：
本周处女座为钱事烦心，为钱事纠结，在花钱方面有不少困惑、压力，让你本周过得很是心累；很想入手“种草”已久的某样东西，只可惜囊中羞涩，不禁生出“钱到用时方恨少”的慨叹。
【巨蟹座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：天蝎座
你的本周财神：魔羯座
本周爱情幸运物：拼色开衫
本周幸运日：周六
整体运势：
巨蟹座本周的日子过得并不怎么轻松。周日，做事情犹豫不决，拖泥带水的，不够利落。周一周二，有几件事比较耗时间，费心思，不过压力到还好。周三周四，临时冒出来的事，或是临时要去干嘛干嘛的情形逐渐多了起来。周五周六，很可能在别人的无情批评中就此一蹶不振，整个人开启颓废模式；你的某个计划得以落实，让你稍感欣慰。
爱情运势：
本周巨蟹座的爱情运不够理想。单身者，虽然你很喜欢某人，但你至今没有告白的原因，恐怕就在于你还有一些心结没有完全打开，所以你还需要一段时间慢慢消化，待你能敞开心扉了，便是你勇敢迈出追爱一步的时候了。有伴者，一两次的小争执倒不会对你们的感情产生什么影响，就怕其中一方纠缠不休，总在争辩总在抬杠，那可就不是小麻烦了。
财运分析：
本周巨蟹座一时的虚荣战胜了你的理性，让你不知不觉间加入到“剁手族”的行列；钱事困扰给你带来不小的压力，在没摆脱困扰前，你会一直忧心忡忡的。
【狮子座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：射手座
你的本周财神：宝瓶座
本周爱情幸运物：草莓水晶手链
本周幸运日：周三
整体运势：
本周狮子座有的没的事情多、状况多，常得耐着性子应对。周日，今天要忙的事情每一件务必得谨慎处理，收起你的粗心！周一周二，责任感暂时躲起来了，做事情的效率显得比往常低不少。周三周四，放低姿态、放软身段去跟人谈事情，你会更容易获得人脉支持。周五周六，四处奔波，拓展业务，跟人互动频率明显高于往日。
爱情运势：
本周狮子座有望更靠近爱情、更接近幸福。单身者，你隐隐觉得某人近来对你格外照顾、格外关注，似乎“别有用心”，不只是想做个普通朋友那么简单，而本周对方的某句话或者某个举动更加印证了你的猜想：TA其实是在追求你！有伴者，另一半有个麻烦搞不定，面对如此棘手的问题，只要是你一出面，肯定能自如应对，轻松解决，不得不让人佩服，特别是另一半，对你更是刮目相看，崇拜又加深了一层！
财运分析：
本周狮子座手头不宽松就别再打肿脸充胖子，否则面子光鲜了，接下来的日子有你吃的苦头；有意创业，只可惜目前手头本金不足，你可能面临着向身边亲朋好友借钱的局面。
【处女座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：魔羯座
你的本周财神：双鱼座
本周爱情幸运物：防辐射眼镜
本周幸运日：周日
整体运势：
本周处女座为各种各样的事奔波忙碌。周日，外出拓展业务，会有令你满意的结果。周一周二，该办的事，会咬紧牙关一一搞定，有些比较耗时的，也会有不错的进展。周三周四，陆续有些状况影响处女座的心情，周遭环境及人际互动方式，或是做事的方式，都得依据现实变化而相应做些调整，心头也容易郁闷。周五周六，搁置了好一阵子的问题终于处理完了，你感到压力减轻了不少。
爱情运势：
本周处女座的情感运势发展走向并不是很乐观。单身者，对恋爱的兴致不高，更多时候你都在忙于追求自己的事业、理想，无暇顾及感情方面的事，所以单就本周来说，你还是要继续走在单身的队伍中。有伴者，对另一半有不满、有抱怨，大可说出来，最忌讳用冷冰冰的态度惩罚另一半，要知道，冷暴力可是最容易伤害感情的哦！
财运分析：
本周处女座为钱事烦心，为钱事纠结，在花钱方面有不少困惑、压力，让你本周过得很是心累；很想入手“种草”已久的某样东西，只可惜囊中羞涩，不禁生出“钱到用时方恨少”的慨叹。
恋爱、婚姻机缘什么时候到？
【天秤座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：宝瓶座
你的本周财神：牡羊座
本周爱情幸运物：木质手机壳
本周幸运日：周二
整体运势：
本周天秤座状态不够好，工作、学习上的表现也并没有特别出彩。周日，耐着性子处理一些事。周一周二，精力充沛，好像浑身有使不完的劲儿，充分利用起来，能处理掉不少事。周三周四，手头一堆事忙着处理无心顾及自己的身体状况，提醒：注意劳逸结合，适当休息。周五周六，做事容易犯迷糊，今天在一些细节问题上务必要小心小心再小心。
爱情运势：
本周天秤座的爱情运势略有下滑。单身者，本周的你显得有些多愁善感，总是把自己搞得很忧郁，对自己的魅力信心不足，还习惯把事情想得很糟，这样状态的你，短时间内很难脱单。有伴者，凡事苛求完美的你，对另一半的要求太高，一旦对方无法达到你满意，你便会毫无顾忌地面露不悦，甚至开启吐槽模式，让另一半很没面子。
财运分析：
本周天秤座优先置顶你的赚钱能力，着重在开源上下功夫，只为早日过上不打折的生活；花钱好吃好喝买开心，钱是花出去了，但你的心情也变的愉悦了不少。
【天蝎座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：双鱼座
你的本周财神：金牛座
本周爱情幸运物：双排扣风衣
本周幸运日：周四
整体运势：
本周天蝎座在工作、学习中有望取得不俗的成绩。周日，过分直率地当众表达自己的意见，有时并不是件好事。周一周二，不论工作还是学习，积极性都蛮高的，并且为了更高的目标和追求而不懈努力着。周三周四，善于调动身边人的情绪，激发起他们的干劲儿和热情。周五周六，接触到一些新的领域，你感觉自己的视野有所开阔，从中收获也不少。
爱情运势：
本周天蝎座的爱情字典中，大写加粗的两个字是“幸福”。单身者，追求你的人越来越能走进你的心，不管是有意的示好，还是无意的关怀问候，你总能感觉到对方在一旁默默守护着你、照顾着你，让你感到很是暖心，瞅准时机，你可能会选择接受对方的告白。有伴者，尽管你对另一半很少讲甜言蜜语，但是你的实际行动也足以表明你对TA的爱很深很深，这些藏在小事中的爱意，另一半也能切身体会到。
财运分析：
本周天蝎座为了置办年货，你也毫不犹豫加入到了买买买的大军中，但所幸你在购物时能保持足够的理性，每分钱都花到了刀刃上，绝不乱买；成功人士的演讲，或许能给你不少的启发，以及创业、理财方面的新灵感。
【射手座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：牡羊座
你的本周财神：双子座
本周爱情幸运物：绿松石手镯
本周幸运日：周五
整体运势：
本周射手座偶有郁闷，但会想办法调整好自己的状态。周日，不去插手别人的闲事，当然也不喜欢别人干涉自己的事。周一周二，心情变得很差，郁闷到极点，常得耐着性子面对一些人、处理一些事。周三周四，调整好身心状态之后，再重新投入到工作、学习中，感觉还不错。周五周六，积极性被充分调动起来，不管工作还是学习，浑身都充满了干劲儿，容易出成绩。
爱情运势：
本周射手座的爱情好运挺难得的。单身者，你对身边的某个朋友表现出不同以往的关心，事后可能连你自己都有些吓到，因为那种关心的方式已然超过普通朋友的关系，而显得有些暧昧，而对方似乎也有所觉察，这让你有些害羞。有伴者，尽管跟另一半外出约会的节目很少，但是，你们之间的沟通很多，不管是谈正事，还是闲聊天，总有欢乐融洽的气氛。
财运分析：
本周射手座出门在外一开心就完全忘记“节流”这回事，不管是计划好的，还是临时起意的，都大包小包买了不少；手头有零钱别随便乱丢，集中起来让不起眼的它们也发挥一下自己应该有的作用。
【天秤座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：宝瓶座
你的本周财神：牡羊座
本周爱情幸运物：木质手机壳
本周幸运日：周二
整体运势：
本周天秤座状态不够好，工作、学习上的表现也并没有特别出彩。周日，耐着性子处理一些事。周一周二，精力充沛，好像浑身有使不完的劲儿，充分利用起来，能处理掉不少事。周三周四，手头一堆事忙着处理无心顾及自己的身体状况，提醒：注意劳逸结合，适当休息。周五周六，做事容易犯迷糊，今天在一些细节问题上务必要小心小心再小心。
爱情运势：
本周天秤座的爱情运势略有下滑。单身者，本周的你显得有些多愁善感，总是把自己搞得很忧郁，对自己的魅力信心不足，还习惯把事情想得很糟，这样状态的你，短时间内很难脱单。有伴者，凡事苛求完美的你，对另一半的要求太高，一旦对方无法达到你满意，你便会毫无顾忌地面露不悦，甚至开启吐槽模式，让另一半很没面子。
财运分析：
本周天秤座优先置顶你的赚钱能力，着重在开源上下功夫，只为早日过上不打折的生活；花钱好吃好喝买开心，钱是花出去了，但你的心情也变的愉悦了不少。
【天蝎座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：双鱼座
你的本周财神：金牛座
本周爱情幸运物：双排扣风衣
本周幸运日：周四
整体运势：
本周天蝎座在工作、学习中有望取得不俗的成绩。周日，过分直率地当众表达自己的意见，有时并不是件好事。周一周二，不论工作还是学习，积极性都蛮高的，并且为了更高的目标和追求而不懈努力着。周三周四，善于调动身边人的情绪，激发起他们的干劲儿和热情。周五周六，接触到一些新的领域，你感觉自己的视野有所开阔，从中收获也不少。
爱情运势：
本周天蝎座的爱情字典中，大写加粗的两个字是“幸福”。单身者，追求你的人越来越能走进你的心，不管是有意的示好，还是无意的关怀问候，你总能感觉到对方在一旁默默守护着你、照顾着你，让你感到很是暖心，瞅准时机，你可能会选择接受对方的告白。有伴者，尽管你对另一半很少讲甜言蜜语，但是你的实际行动也足以表明你对TA的爱很深很深，这些藏在小事中的爱意，另一半也能切身体会到。
财运分析：
本周天蝎座为了置办年货，你也毫不犹豫加入到了买买买的大军中，但所幸你在购物时能保持足够的理性，每分钱都花到了刀刃上，绝不乱买；成功人士的演讲，或许能给你不少的启发，以及创业、理财方面的新灵感。
【射手座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：牡羊座
你的本周财神：双子座
本周爱情幸运物：绿松石手镯
本周幸运日：周五
整体运势：
本周射手座偶有郁闷，但会想办法调整好自己的状态。周日，不去插手别人的闲事，当然也不喜欢别人干涉自己的事。周一周二，心情变得很差，郁闷到极点，常得耐着性子面对一些人、处理一些事。周三周四，调整好身心状态之后，再重新投入到工作、学习中，感觉还不错。周五周六，积极性被充分调动起来，不管工作还是学习，浑身都充满了干劲儿，容易出成绩。
爱情运势：
本周射手座的爱情好运挺难得的。单身者，你对身边的某个朋友表现出不同以往的关心，事后可能连你自己都有些吓到，因为那种关心的方式已然超过普通朋友的关系，而显得有些暧昧，而对方似乎也有所觉察，这让你有些害羞。有伴者，尽管跟另一半外出约会的节目很少，但是，你们之间的沟通很多，不管是谈正事，还是闲聊天，总有欢乐融洽的气氛。
财运分析：
本周射手座出门在外一开心就完全忘记“节流”这回事，不管是计划好的，还是临时起意的，都大包小包买了不少；手头有零钱别随便乱丢，集中起来让不起眼的它们也发挥一下自己应该有的作用。
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【魔羯座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：金牛座
你的本周财神：巨蟹座
本周爱情幸运物：卡其色针织衫
本周幸运日：周六
整体运势：
本周魔羯座为很多事情东奔西走，忙忙碌碌。周日，自己做自己的事，没人来烦、无事来扰。周一周二，会去些地方办事（公、私事都有），不常去或者从未去过，在外耗了些时间，事后有点累。周三周四，多种因素的阻碍，使你不得不放弃原本制定好的计划，不禁郁闷。周五周六，精神抖擞，意气风发，若把跟人谈合作相关事宜安排在今天，会有不错的结果。
爱情运势：
本周魔羯座避免把全部心思和精力只用于自己身上。单身者，尽管你没有恋人的陪伴、没有爱情的眷顾，觉得很孤独，但你不知道的是，其实你身边已经有人再对你默默放电、温情示好了，只不过你太过关注自己，而忽略了周围的一切。有伴者，本周你的时间和精力多用于工作、学业上，很少有心思经营自己的恋情、婚姻，如果你不能适当弥补，小心另一半对你发牢骚！
财运分析：
本周魔羯座碍于面子，在人前装阔绰，出手大方请客，事后又觉得心疼钱，“打肿脸充胖子”无疑是你的真实写照；资金不足，成为你走向创业的最大难题，本周你就将为借钱的事情东奔西走。
【宝瓶座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：双子座
你的本周财神：狮子座
本周爱情幸运物：手工牛皮笔记本
本周幸运日：周日
整体运势：
本周宝瓶座的好运维系不到最后，有点可惜。周日，生活有趣又不乏调剂，挺开心的。周一周二，亲切随和的你善解人意，也很容易谅解不小心冒犯你的人；这几天事情朝着你预期的那样顺利发展着，让你开心不已。周三周四，讲话宜小心，行事宜谨慎。周五周六，不想被人催促做事，就请收起你的拖延，抓紧时间今日事今日毕！
爱情运势：
本周宝瓶座的爱情运势不够完美，还有一些欠缺需要弥补，需要适当反思。单身者，本周你计划向自己喜欢已久的人表白，但由于其中某个部分你预计不足，在大概完成之后，你可能还需要花时间做些细节上的补充，必要时候可能还需要身边的朋友帮你一下。有伴者，在你对另一半的过错提出批评的时候，最好注意方式，以免惹到对方而不自知。
财运分析：
本周宝瓶座凭借高超的砍价功力，你有望以超低的价格买到了你心仪已久的东西；有了远方的梦想作为支撑，成为你的动力，你不管是赚钱，还是攒钱，都感觉充满了干劲儿。
【双鱼座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：巨蟹座
你的本周财神：处女座
本周爱情幸运物：亮片小手袋
本周幸运日：周二
整体运势：
本周双鱼座职场表现还算优异。周日，想安安静静地做事，可惜总有人在你一旁不停叨念有的没的。周一周二，丢掉敷衍的态度，认真细致地做事情，搞定之后你会更容易有成就感、满足感。周三周四，整理混乱的办公、学习环境，有助于提高工作、学习效率。周五周六，既然是自己分内的事情，就尽量自己去做，不要推给别人给人添麻烦。
爱情运势：
本周双鱼座品尝到的爱情甜度可不低。单身者，坚定不移地对心仪之人各种照顾各种好，你的一片真心会被对方看在眼中，记在心上，对你的好感度也是随着时间的流逝而直线飙升，说不定本周就会给你一个惊喜的回应呢！敬请期待吧！有伴者，针对你们现阶段的情感进展、未来的生活规划，本周你提出的大多数意见，都会被你的另一半所接受，并给予高度评价，让你美滋滋的。
财运分析：
本周双鱼座职场表现优异，有望得到奖金鼓励，不妨拿出一部分犒劳一下辛苦一年的自己；为年底置办年货，提前储备足够的资金，就准备时机一到，疯狂买买买。
【魔羯座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：金牛座
你的本周财神：巨蟹座
本周爱情幸运物：卡其色针织衫
本周幸运日：周六
整体运势：
本周魔羯座为很多事情东奔西走，忙忙碌碌。周日，自己做自己的事，没人来烦、无事来扰。周一周二，会去些地方办事（公、私事都有），不常去或者从未去过，在外耗了些时间，事后有点累。周三周四，多种因素的阻碍，使你不得不放弃原本制定好的计划，不禁郁闷。周五周六，精神抖擞，意气风发，若把跟人谈合作相关事宜安排在今天，会有不错的结果。
爱情运势：
本周魔羯座避免把全部心思和精力只用于自己身上。单身者，尽管你没有恋人的陪伴、没有爱情的眷顾，觉得很孤独，但你不知道的是，其实你身边已经有人再对你默默放电、温情示好了，只不过你太过关注自己，而忽略了周围的一切。有伴者，本周你的时间和精力多用于工作、学业上，很少有心思经营自己的恋情、婚姻，如果你不能适当弥补，小心另一半对你发牢骚！
财运分析：
本周魔羯座碍于面子，在人前装阔绰，出手大方请客，事后又觉得心疼钱，“打肿脸充胖子”无疑是你的真实写照；资金不足，成为你走向创业的最大难题，本周你就将为借钱的事情东奔西走。
【宝瓶座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：双子座
你的本周财神：狮子座
本周爱情幸运物：手工牛皮笔记本
本周幸运日：周日
整体运势：
本周宝瓶座的好运维系不到最后，有点可惜。周日，生活有趣又不乏调剂，挺开心的。周一周二，亲切随和的你善解人意，也很容易谅解不小心冒犯你的人；这几天事情朝着你预期的那样顺利发展着，让你开心不已。周三周四，讲话宜小心，行事宜谨慎。周五周六，不想被人催促做事，就请收起你的拖延，抓紧时间今日事今日毕！
爱情运势：
本周宝瓶座的爱情运势不够完美，还有一些欠缺需要弥补，需要适当反思。单身者，本周你计划向自己喜欢已久的人表白，但由于其中某个部分你预计不足，在大概完成之后，你可能还需要花时间做些细节上的补充，必要时候可能还需要身边的朋友帮你一下。有伴者，在你对另一半的过错提出批评的时候，最好注意方式，以免惹到对方而不自知。
财运分析：
本周宝瓶座凭借高超的砍价功力，你有望以超低的价格买到了你心仪已久的东西；有了远方的梦想作为支撑，成为你的动力，你不管是赚钱，还是攒钱，都感觉充满了干劲儿。
【双鱼座】2018年1月28日～2018年2月3日
本周来电情人：巨蟹座
你的本周财神：处女座
本周爱情幸运物：亮片小手袋
本周幸运日：周二
整体运势：
本周双鱼座职场表现还算优异。周日，想安安静静地做事，可惜总有人在你一旁不停叨念有的没的。周一周二，丢掉敷衍的态度，认真细致地做事情，搞定之后你会更容易有成就感、满足感。周三周四，整理混乱的办公、学习环境，有助于提高工作、学习效率。周五周六，既然是自己分内的事情，就尽量自己去做，不要推给别人给人添麻烦。
爱情运势：
本周双鱼座品尝到的爱情甜度可不低。单身者，坚定不移地对心仪之人各种照顾各种好，你的一片真心会被对方看在眼中，记在心上，对你的好感度也是随着时间的流逝而直线飙升，说不定本周就会给你一个惊喜的回应呢！敬请期待吧！有伴者，针对你们现阶段的情感进展、未来的生活规划，本周你提出的大多数意见，都会被你的另一半所接受，并给予高度评价，让你美滋滋的。
财运分析：
本周双鱼座职场表现优异，有望得到奖金鼓励，不妨拿出一部分犒劳一下辛苦一年的自己；为年底置办年货，提前储备足够的资金，就准备时机一到，疯狂买买买。
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