12星座1/21-1/27周运(2018-01-19 11:13:40)
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【牡羊座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：金牛座
你的本周财神：巨蟹座
本周爱情幸运物：多肉植物
本周幸运日：周三
整体运势：
琐碎的事务在本周给你不少压力，耐心也在被考验着，情绪低落至谷底，心情欠佳。周日，跟人有约，尽管是为了谈事情，但由于你并不情愿，所以最后沟通的效果也并不会太好。周一到周三，心境稍有改善，做事效率也略有提高。周四周五，有的没的状况渐多，过得各种不顺心。周六，有件事你得专程跑一趟或亲自处理，这让你很是烦躁。
爱情运势：
本周牡羊座的爱情运势没有太大发展，一切都显得平平淡淡。单身的牡羊座，一时冲动就跑去向喜欢的人告白，丝毫没有考虑对方的感受，事后又不禁懊悔自己当时不该那么鲁莽——因为你的唐突，可能会吓跑你的心上人！有伴的牡羊座，另一半一直努力说服你在某事上，务必听取TA的意见，而你也不得不被迫做出相应的选择。
财运分析：
本周牡羊座碰到的有的没的状况挺多的，心情时常陷入郁闷之中；牡羊座本周有几次会跟人谈到有关钱的事，而且涉及的金额还不小。
【金牛座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：双子座
你的本周财神：狮子座
本周爱情幸运物：香薰精油
本周幸运日：周日
整体运势：
本周金牛座运势呈下滑趋势。周日，很多事情发展得比较平缓，这也给了你安心的时间。周一到周三，状态不佳，不宜勉强自己过分劳累地工作、学习；有人故意找你麻烦，惹得你不爽，心情一度低落至谷底。周四周五，工作、学习时间不专心，一心想着别的事，小心出错。周六，过分固执己见，可能会让你跟朋友的关系陷入冰点。
爱情运势：
本周金牛座的爱情生活比较缺乏亮点。单身的金牛座，假如跟喜欢的人一起共事，表现不宜太强势，以免给对方压力，对你们的互动、关系的发展也会有不利影响。有伴的金牛座，你的过分固执己见，可能让你们相处之间原本很简单的一件事情变得更加复杂，到头来，你们的问题没解决，反而让矛盾加深了、扩大了。
财运分析：
本周有些人情消费你是逃也逃不掉的，比如随份子、包红包，这些钱还出就得出，计较也没用；跟人发生钱财纠纷，而对方一再挑战你的底线，让你很是愤怒，这种情形最有可能发生在本周的最后两天。
【双子座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：巨蟹座
你的本周财神：处女座
本周爱情幸运物：皇冠造型银饰手环
本周幸运日：周日
整体运势：
本周双子座的运势有点走下坡路的迹象。周日，有个比较轻松的场合，例如朋友聚会或者家庭聚会，能让你暂时忘记烦心事，尽情嗨起来。周一到周三，新环境、新人际关系，给你的生活带来不少新鲜感；吃喝聚会或休闲的活动仍在继续，气氛还不错。周四周五，粗心病上身，在一些细节上犯马虎，小心被批评。周六，因为一些原因，不得不调整自己的工作、学习进度。
爱情运势：
本周双子座的爱情运势似乎有些停滞不前。单身的双子座，有些临时状况需要占用你的约会时间去完成，虽有怨言但还得硬着头皮去做，届时，你最好跟对方好好解释清楚，以免造成不必要的误会。有伴的双子座，跟另一半的沟通并不多，很多时候，你们都是各自忙各自的，情感交流少了，本周的爱情温度自然也难得到提升。
财运分析：
本周双子座多隐忍，财运才会跟着好，很多事情也会依着对自己有利的方向发展，1/21-1/24这段期间，多隐忍事情就会有突破；1/25-1/27那几天，完全控制不住自己那双“手”，总是不停地往购物车中塞塞塞，待结账完心疼也没用！
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【巨蟹座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：狮子座
你的本周财神：天秤座
本周爱情幸运物：舒缓保湿喷雾
本周幸运日：周二
整体运势：
本周巨蟹座运势一般。周日，陆续了结了几件事，心情变得轻松起来。周一到周三，会遇到一些对你工作、学习有所帮助的人，他们会给你一些好的建议和指点。周四周五，尽管你很想一鼓作气了结很多事务，可惜事实不如你所愿，你还需要再忙一阵子。周六，在鸡毛蒜皮的小事上斤斤计较，浪费了不少时间和精力。
爱情运势：
本周巨蟹座的爱情运势还是蛮不错的，不乏看点。单身的巨蟹座，始终坚持、坚定自己的想法，不轻易被身边亲朋好友对你择偶的意见、观点所左右，认定了自己喜欢的人，就会一如既往地选择去爱，请继续坚持！有伴的巨蟹座，花不少时间和心思跟另一半沟通一（几）件事，好在最后的沟通效果还不错。
财运分析：
别小看优惠券，折扣卡，关键时候巧妙利用，还真就能帮你省下一些钱；本周最后两天，财运偏弱，从熟人那儿买东西，不要不好意思，该说清楚的一定要说清楚，否则遭遇“杀熟”既伤感情，又要遭受经济损失。
【狮子座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：处女座
你的本周财神：天蝎座
本周爱情幸运物：立体折纸
本周幸运日：周四
整体运势：
本周狮子座的状态越来越佳，运势愈来愈好。周日，因临时状况扰乱你步调，导致你的计划不能按期完成。周一到周三，时而优柔寡断，时而冲动鲁莽，若能找到其中的平衡点，有望做出一番成绩。周四周五，状态佳，心情愉快，跟人共事也挺默契、挺顺利。周六，对某事你心中很有把握，不会有担心、焦虑这些负面情绪。
爱情运势：
本周狮子座的爱情运势小有进步。单身者，本周你的异性缘还挺不错的，在你的身边不乏对你倾慕、欣赏的人，并且每一个都向你大献殷勤，百般示好，让你不禁洋洋自得。有伴者，有个事情处理起来还是有点棘手的，好在你有另一半从旁帮助，花点时间或将能一一搞定，与此同时，你们的感情也会借此机会升温不少。
财运分析：
本周狮子座想过上不打折的高品质生活，就必须努力开源，光靠“活在当下”的态度只会让你的生活越来越拮据；跟熟人有钱财方面的交易时，一定要把话说清楚，这样也能避免日后的麻烦。
【处女座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：天秤座
你的本周财神：射手座
本周爱情幸运物：苔藓微景观
本周幸运日：周四
整体运势：
本周处女座过的有忙有闲。周日，跟人互动起来比较顺畅，沟通的质量也还不错。周一到周三，事多比较忙，常要把握时间做些事；有几次因事心情变得很不好，容易郁闷。周四周五，有个难得的机会跟人聚聚，好好利用可以散散心。周六，事事苛求完美，结果东奔西跑，忙进忙出，把自己搞得很累。
爱情运势：
本周处女座的情感运势不是很理想。单身者，在感情上会遇到一些说大不大、说小不小的困扰，影响你本周的心情，更影响了你谈恋爱的兴致，至少在本周，你的感情世界依旧没有什么好消息和新变化，你还会继续保持单身的姿态。有伴者，关于你们的爱情、婚姻生活，你有些计划、想法正在酝酿中，但是，具体能不能落实，还要看情形再说，至少不会在本周就定下结论。
财运分析：
本周处女座放肆血拼一时嗨，嗨完之后冷静下来，你会发现自己其实买了很多不必要的东西，后悔也没用了；空有满腹理财知识是远远不够的，你得在具体实践中去检验自己所掌握的东西，真正把知识变为财富，那才叫真本事。
【巨蟹座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：狮子座
你的本周财神：天秤座
本周爱情幸运物：舒缓保湿喷雾
本周幸运日：周二
整体运势：
本周巨蟹座运势一般。周日，陆续了结了几件事，心情变得轻松起来。周一到周三，会遇到一些对你工作、学习有所帮助的人，他们会给你一些好的建议和指点。周四周五，尽管你很想一鼓作气了结很多事务，可惜事实不如你所愿，你还需要再忙一阵子。周六，在鸡毛蒜皮的小事上斤斤计较，浪费了不少时间和精力。
爱情运势：
本周巨蟹座的爱情运势还是蛮不错的，不乏看点。单身的巨蟹座，始终坚持、坚定自己的想法，不轻易被身边亲朋好友对你择偶的意见、观点所左右，认定了自己喜欢的人，就会一如既往地选择去爱，请继续坚持！有伴的巨蟹座，花不少时间和心思跟另一半沟通一（几）件事，好在最后的沟通效果还不错。
财运分析：
别小看优惠券，折扣卡，关键时候巧妙利用，还真就能帮你省下一些钱；本周最后两天，财运偏弱，从熟人那儿买东西，不要不好意思，该说清楚的一定要说清楚，否则遭遇“杀熟”既伤感情，又要遭受经济损失。
【狮子座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：处女座
你的本周财神：天蝎座
本周爱情幸运物：立体折纸
本周幸运日：周四
整体运势：
本周狮子座的状态越来越佳，运势愈来愈好。周日，因临时状况扰乱你步调，导致你的计划不能按期完成。周一到周三，时而优柔寡断，时而冲动鲁莽，若能找到其中的平衡点，有望做出一番成绩。周四周五，状态佳，心情愉快，跟人共事也挺默契、挺顺利。周六，对某事你心中很有把握，不会有担心、焦虑这些负面情绪。
爱情运势：
本周狮子座的爱情运势小有进步。单身者，本周你的异性缘还挺不错的，在你的身边不乏对你倾慕、欣赏的人，并且每一个都向你大献殷勤，百般示好，让你不禁洋洋自得。有伴者，有个事情处理起来还是有点棘手的，好在你有另一半从旁帮助，花点时间或将能一一搞定，与此同时，你们的感情也会借此机会升温不少。
财运分析：
本周狮子座想过上不打折的高品质生活，就必须努力开源，光靠“活在当下”的态度只会让你的生活越来越拮据；跟熟人有钱财方面的交易时，一定要把话说清楚，这样也能避免日后的麻烦。
【处女座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：天秤座
你的本周财神：射手座
本周爱情幸运物：苔藓微景观
本周幸运日：周四
整体运势：
本周处女座过的有忙有闲。周日，跟人互动起来比较顺畅，沟通的质量也还不错。周一到周三，事多比较忙，常要把握时间做些事；有几次因事心情变得很不好，容易郁闷。周四周五，有个难得的机会跟人聚聚，好好利用可以散散心。周六，事事苛求完美，结果东奔西跑，忙进忙出，把自己搞得很累。
爱情运势：
本周处女座的情感运势不是很理想。单身者，在感情上会遇到一些说大不大、说小不小的困扰，影响你本周的心情，更影响了你谈恋爱的兴致，至少在本周，你的感情世界依旧没有什么好消息和新变化，你还会继续保持单身的姿态。有伴者，关于你们的爱情、婚姻生活，你有些计划、想法正在酝酿中，但是，具体能不能落实，还要看情形再说，至少不会在本周就定下结论。
财运分析：
本周处女座放肆血拼一时嗨，嗨完之后冷静下来，你会发现自己其实买了很多不必要的东西，后悔也没用了；空有满腹理财知识是远远不够的，你得在具体实践中去检验自己所掌握的东西，真正把知识变为财富，那才叫真本事。
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【天秤座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：天蝎座
你的本周财神：魔羯座
本周爱情幸运物：永生花球吊坠
本周幸运日：周六
整体运势：
本周天秤座忙忙碌碌的生活虽然累是累了点儿，但你感觉很充实。周日，不管跟人谈事情还是闲聊天，你都能从交谈中收获不少。周一到周三，天秤座本人所处的环境以及某些原本做事的方式，会有一些调整，但那些改变对天秤座而言，是正向的，有积极意义的。周四周五，把握时间做些事的时间压力感，会逐渐明显。周六，你的办事效率惊人，跟你共事的伙伴纷纷表示甘拜下风。
爱情运势：
本周天秤座的爱情运势并不算高涨。单身的天秤座，正在追求你的人，本周对你说的话、做的事甚至是当面对你的示好告白，可能给你造成一些压力与困扰，但碍于面子，你又不太好意思当面拒绝。有伴的天秤座，本周的你总是容易把简单的事情想的非常复杂，复杂的事情又想的太过简单，可能要遭另一半吐槽。
财运分析：
本周天秤座除了日常吃喝方面的开销，另有几笔较大支出，可能跟家用品或家庭设备有关，在那较大支出花出去之后，接着会想要节省点过；做个有心人，巧用优惠券、商家红包，会让你尝到有关省钱的甜头。
【天蝎座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：射手座
你的本周财神：宝瓶座
本周爱情幸运物：八音盒
本周幸运日：周四
整体运势：
本周天蝎座的生活主基调凸显出一个“忙”字。周日，跟家人（熟识）有些约定，会讲好一些事，包括聚会，也比较有口福。周一到周三，为一些事忙的闲不下来，有的需要外出，会去些比较有趣的地方，有些有意思的体验。周四周五，会花时间专注在几件事上，其中有几次事情接连着，会不可避免地变得比较忙，不过忙完就没事。周六，为一些事情，不得不专程外出跑个几趟才能得到解决。
爱情运势：
本周天蝎座的情感运势相当不错。单身的天蝎，好人缘让你在本周收获了更多的人脉支持，感觉自己的信心又增强了一些，这些都有利于缘分的拓展，不妨利用你身边现有的人脉帮你介绍合你眼缘的人。有伴的天蝎，在另一半的引导、指点下，换一个角度看问题，或许你会有新的发现、新的收获。
财运分析：
本周天蝎座火眼金睛识别出商家疯狂打折促销不过是大搞噱头，吸引人眼球，不再盲目跟风买买买，其实也是避开了一种无形的“坑”； 想尽快实现攒钱目标，你决定从开源和节流两个方面入手。
【射手座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：魔羯座
你的本周财神：双鱼座
本周爱情幸运物：手绘填色装饰画
本周幸运日：周三
整体运势：
本周射手座工作、学习上压力不是很大，你能以相对轻松的心态去做一些事。周日，没事就多独处或多休息，养精蓄锐。周一到周三，陆陆续续搞定一些事，有的比较折腾，几次觉得还挺累的，但是必须得先忙完一些事。周四周五，这两天的事务多半比较简单，不用花费你太多时间和精力就能搞定。周六，难得的休闲日，好好放松一下身心，能让你有个更好的精神面貌去迎接挑战。
爱情运势：
本周射手座的爱情运势一片明媚灿烂。单身者，在朋友的帮助下，你度过了某个情感难关，解开了某个恋爱困惑，心头的感激不言而喻，你对自己的魅力也越来越有信心了，这些都有利于下一步你寻找真爱计划的开启。有伴者，跟另一半的相处尽管不可避免地会碰到一些小麻烦和小阻碍，但你都能毫不费力地就能一一解决，你们的感情完全不会受其影响。
财运分析：
本周射手座适度买些有品质的物件，装扮你的家居生活，给你的生活增添一些品味；向达人学习一些省钱小妙招，对你的生活而言还是很实用的，帮助不小。
【天秤座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：天蝎座
你的本周财神：魔羯座
本周爱情幸运物：永生花球吊坠
本周幸运日：周六
整体运势：
本周天秤座忙忙碌碌的生活虽然累是累了点儿，但你感觉很充实。周日，不管跟人谈事情还是闲聊天，你都能从交谈中收获不少。周一到周三，天秤座本人所处的环境以及某些原本做事的方式，会有一些调整，但那些改变对天秤座而言，是正向的，有积极意义的。周四周五，把握时间做些事的时间压力感，会逐渐明显。周六，你的办事效率惊人，跟你共事的伙伴纷纷表示甘拜下风。
爱情运势：
本周天秤座的爱情运势并不算高涨。单身的天秤座，正在追求你的人，本周对你说的话、做的事甚至是当面对你的示好告白，可能给你造成一些压力与困扰，但碍于面子，你又不太好意思当面拒绝。有伴的天秤座，本周的你总是容易把简单的事情想的非常复杂，复杂的事情又想的太过简单，可能要遭另一半吐槽。
财运分析：
本周天秤座除了日常吃喝方面的开销，另有几笔较大支出，可能跟家用品或家庭设备有关，在那较大支出花出去之后，接着会想要节省点过；做个有心人，巧用优惠券、商家红包，会让你尝到有关省钱的甜头。
【天蝎座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：射手座
你的本周财神：宝瓶座
本周爱情幸运物：八音盒
本周幸运日：周四
整体运势：
本周天蝎座的生活主基调凸显出一个“忙”字。周日，跟家人（熟识）有些约定，会讲好一些事，包括聚会，也比较有口福。周一到周三，为一些事忙的闲不下来，有的需要外出，会去些比较有趣的地方，有些有意思的体验。周四周五，会花时间专注在几件事上，其中有几次事情接连着，会不可避免地变得比较忙，不过忙完就没事。周六，为一些事情，不得不专程外出跑个几趟才能得到解决。
爱情运势：
本周天蝎座的情感运势相当不错。单身的天蝎，好人缘让你在本周收获了更多的人脉支持，感觉自己的信心又增强了一些，这些都有利于缘分的拓展，不妨利用你身边现有的人脉帮你介绍合你眼缘的人。有伴的天蝎，在另一半的引导、指点下，换一个角度看问题，或许你会有新的发现、新的收获。
财运分析：
本周天蝎座火眼金睛识别出商家疯狂打折促销不过是大搞噱头，吸引人眼球，不再盲目跟风买买买，其实也是避开了一种无形的“坑”； 想尽快实现攒钱目标，你决定从开源和节流两个方面入手。
【射手座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：魔羯座
你的本周财神：双鱼座
本周爱情幸运物：手绘填色装饰画
本周幸运日：周三
整体运势：
本周射手座工作、学习上压力不是很大，你能以相对轻松的心态去做一些事。周日，没事就多独处或多休息，养精蓄锐。周一到周三，陆陆续续搞定一些事，有的比较折腾，几次觉得还挺累的，但是必须得先忙完一些事。周四周五，这两天的事务多半比较简单，不用花费你太多时间和精力就能搞定。周六，难得的休闲日，好好放松一下身心，能让你有个更好的精神面貌去迎接挑战。
爱情运势：
本周射手座的爱情运势一片明媚灿烂。单身者，在朋友的帮助下，你度过了某个情感难关，解开了某个恋爱困惑，心头的感激不言而喻，你对自己的魅力也越来越有信心了，这些都有利于下一步你寻找真爱计划的开启。有伴者，跟另一半的相处尽管不可避免地会碰到一些小麻烦和小阻碍，但你都能毫不费力地就能一一解决，你们的感情完全不会受其影响。
财运分析：
本周射手座适度买些有品质的物件，装扮你的家居生活，给你的生活增添一些品味；向达人学习一些省钱小妙招，对你的生活而言还是很实用的，帮助不小。
恋爱、婚姻机缘什么时候到？
【魔羯座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：宝瓶座
你的本周财神：牡羊座
本周爱情幸运物：迷你音响
本周幸运日：周四
整体运势：
本周魔羯座忙碌休闲两不误。周日，尽可能避免与人毫无营养的对话，而是宁可独自待着，静静地做自己认为重要的事。周一到周三，做事没有方向感、缺乏明晰的目标，深陷迷茫之中。周四周五，这两天的时间可自由支配，吃喝休闲或是跟朋友一起逛逛的次数比较多，日子充满了变化。周六，无暇放松娱乐，只得抓紧时间埋头处理眼前的一堆事务。
爱情运势：
本周魔羯座的爱情好运分值可不低。单身的魔羯座，恋爱的兴致不低，积极主动寻求真爱，第一步当然就是主动打开你的心扉，大大方方与人交流，或者你也可以拜托朋友帮你介绍。有伴的魔羯座，对爱情、婚姻的经营，你还是很上心的，即使感情路上偶尔遭遇挫折，碰到麻烦，你总能乐观面对，迎难而上，不得不让另一半心生佩服。
财运分析：
本周魔羯座攒钱路上遭遇不少状况，不是有人来问你借数额不小的钱，就是你本人的生活中某个地方要用到一大笔钱；必不可免的人情消费，在本周也无疑给你增添不小的压力。
【宝瓶座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：双鱼座
你的本周财神：金牛座
本周爱情幸运物：固体香膏
本周幸运日：周六
整体运势：
本周宝瓶座运势还不差。周日，把握时间做些事，免得耽误，不过也有尽享悠闲时光的机会。周一到周三，陆续有些事需要出门跑几趟才能搞定，手中正在做或是本来想做的事只得先暂时搁下。周四周五，做事情不顺，卡卡的，不是要再来一次，就是要再多花一点时间。周六，平静重新回归到你的生活中去，一切都显得安闲自得。
爱情运势：
本周宝瓶座的爱情运势稳中求胜。单身的宝瓶座，本周你的异性缘相当不错，不妨多把握跟异性互动的机会，也应该多出门逛逛，日子越有变化，就越容易跟异性擦出爱的火花哦！有伴的宝瓶座，把另一半给你的善意批评好好消化、吸收，当作前进的动力，你会在爱情生活中表现出更完美的自己！
财运分析：
本周宝瓶座想对自己好的念头尤其强烈，不管吃喝还是穿戴，都想任性“狠”一把；攒钱计划制定倒是制定了，只可惜本周的你严重缺乏行动力，光说不做。
【双鱼座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：牡羊座
你的本周财神：双子座
本周爱情幸运物：动漫手办
本周幸运日：周日
整体运势：
本周双鱼座的日子并不算太轻松。周日，搞定一件事后，心情轻松了不少。周一到周三，凡是不合你意的任务，你总是抱着“能拖就拖”的态度，一直在借故推迟完成。周四周五，不顺心的情形比较多，而且越是双鱼座本人期待或在意的，这几天越容易有状况影响心情，到时要做好看开或看淡的心理准备。周六，某人或某事让你陷入纠结，一时拿不定主意。
爱情运势：
本周双鱼座的爱情运势不够理想。单身的双鱼座，你对心上人的好心和善意可能会被对方误解，原因在于你表达爱意的方式方法不当，只顾自己一厢情愿，却没有考虑对方当时的感受。有伴的双鱼座，跟另一半的相处过程中，有不少困难在等待着你，这也导致你在做各种大大小小的决策时格外谨慎、保守。
财运分析：
本周双鱼座有几笔免不了的开销，再加上嘴巴馋，尝鲜方面的开支，数额都不算小，渐渐有想省钱的压力；时刻谨记，开源是硬道理，与此同时，节流这件事也必须尽快提上日程。
【魔羯座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：宝瓶座
你的本周财神：牡羊座
本周爱情幸运物：迷你音响
本周幸运日：周四
整体运势：
本周魔羯座忙碌休闲两不误。周日，尽可能避免与人毫无营养的对话，而是宁可独自待着，静静地做自己认为重要的事。周一到周三，做事没有方向感、缺乏明晰的目标，深陷迷茫之中。周四周五，这两天的时间可自由支配，吃喝休闲或是跟朋友一起逛逛的次数比较多，日子充满了变化。周六，无暇放松娱乐，只得抓紧时间埋头处理眼前的一堆事务。
爱情运势：
本周魔羯座的爱情好运分值可不低。单身的魔羯座，恋爱的兴致不低，积极主动寻求真爱，第一步当然就是主动打开你的心扉，大大方方与人交流，或者你也可以拜托朋友帮你介绍。有伴的魔羯座，对爱情、婚姻的经营，你还是很上心的，即使感情路上偶尔遭遇挫折，碰到麻烦，你总能乐观面对，迎难而上，不得不让另一半心生佩服。
财运分析：
本周魔羯座攒钱路上遭遇不少状况，不是有人来问你借数额不小的钱，就是你本人的生活中某个地方要用到一大笔钱；必不可免的人情消费，在本周也无疑给你增添不小的压力。
【宝瓶座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：双鱼座
你的本周财神：金牛座
本周爱情幸运物：固体香膏
本周幸运日：周六
整体运势：
本周宝瓶座运势还不差。周日，把握时间做些事，免得耽误，不过也有尽享悠闲时光的机会。周一到周三，陆续有些事需要出门跑几趟才能搞定，手中正在做或是本来想做的事只得先暂时搁下。周四周五，做事情不顺，卡卡的，不是要再来一次，就是要再多花一点时间。周六，平静重新回归到你的生活中去，一切都显得安闲自得。
爱情运势：
本周宝瓶座的爱情运势稳中求胜。单身的宝瓶座，本周你的异性缘相当不错，不妨多把握跟异性互动的机会，也应该多出门逛逛，日子越有变化，就越容易跟异性擦出爱的火花哦！有伴的宝瓶座，把另一半给你的善意批评好好消化、吸收，当作前进的动力，你会在爱情生活中表现出更完美的自己！
财运分析：
本周宝瓶座想对自己好的念头尤其强烈，不管吃喝还是穿戴，都想任性“狠”一把；攒钱计划制定倒是制定了，只可惜本周的你严重缺乏行动力，光说不做。
【双鱼座】2018年1月21日～2018年1月27日
本周来电情人：牡羊座
你的本周财神：双子座
本周爱情幸运物：动漫手办
本周幸运日：周日
整体运势：
本周双鱼座的日子并不算太轻松。周日，搞定一件事后，心情轻松了不少。周一到周三，凡是不合你意的任务，你总是抱着“能拖就拖”的态度，一直在借故推迟完成。周四周五，不顺心的情形比较多，而且越是双鱼座本人期待或在意的，这几天越容易有状况影响心情，到时要做好看开或看淡的心理准备。周六，某人或某事让你陷入纠结，一时拿不定主意。
爱情运势：
本周双鱼座的爱情运势不够理想。单身的双鱼座，你对心上人的好心和善意可能会被对方误解，原因在于你表达爱意的方式方法不当，只顾自己一厢情愿，却没有考虑对方当时的感受。有伴的双鱼座，跟另一半的相处过程中，有不少困难在等待着你，这也导致你在做各种大大小小的决策时格外谨慎、保守。
财运分析：
本周双鱼座有几笔免不了的开销，再加上嘴巴馋，尝鲜方面的开支，数额都不算小，渐渐有想省钱的压力；时刻谨记，开源是硬道理，与此同时，节流这件事也必须尽快提上日程。
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