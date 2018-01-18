







金牛座

你不说，我不问——这就是金牛座会跟他人形成的一种“默契”。金牛座本人很少跟人倾诉，不习惯将自己完全透明化，因为更喜欢用这样的态度去对人，在跟人交往/共事/合作的时候，金牛座只会问跟事情有关的问题，凡是觉得没必要去问到的，金牛座没那个好奇心，更不想讨人嫌。









狮子座

狮子座跟人交往的模式有点小神奇：喜欢说的就多说几句，不想说的就一句也不多说；喜欢听的就多听几句，不想听的就想屏蔽。绕晕了？没关系，总结来说就是狮子座还是以自我为重，对于别人的事情，够不上关心程度的，压根不会关心，更别提去提问了，别人主动曝隐私还不一定爱听！









天蝎座

隐私需要尊重这个事情，没谁比天蝎座更能理解的了！天蝎座是最看重隐私权的，在别人面前会极力保存自己应该有的空间，因此常能“以己度人”，觉得大家都该保持点神秘感才正常嘛，我今天问了你的隐私，是不是也要跟你交换点心事才公平呢？就算是为了保护自己，那也要能不问就不问。





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