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不爱多嘴，不爱打探他人隐私的星座

(2018-01-18 11:30:33)
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天蝎座

金牛座

狮子座

 分类： 星座排行榜
不爱多嘴，不爱打探他人隐私的星座
“最近怎么样啊？”你回答说还行，不想继续尬聊，可对方却巴拉巴拉个没完，真真烦人！而相对喜欢东问西问的大嘴巴而言，也有不爱多问多嘴的存在，有社交恐惧症的，让摘星工厂-星吧为你引荐瞬间能治愈你的星座！免费锁定近日好运


金牛座
你不说，我不问——这就是金牛座会跟他人形成的一种“默契”。金牛座本人很少跟人倾诉，不习惯将自己完全透明化，因为更喜欢用这样的态度去对人，在跟人交往/共事/合作的时候，金牛座只会问跟事情有关的问题，凡是觉得没必要去问到的，金牛座没那个好奇心，更不想讨人嫌。


狮子座
狮子座跟人交往的模式有点小神奇：喜欢说的就多说几句，不想说的就一句也不多说；喜欢听的就多听几句，不想听的就想屏蔽。绕晕了？没关系，总结来说就是狮子座还是以自我为重，对于别人的事情，够不上关心程度的，压根不会关心，更别提去提问了，别人主动曝隐私还不一定爱听！


天蝎座
隐私需要尊重这个事情，没谁比天蝎座更能理解的了！天蝎座是最看重隐私权的，在别人面前会极力保存自己应该有的空间，因此常能“以己度人”，觉得大家都该保持点神秘感才正常嘛，我今天问了你的隐私，是不是也要跟你交换点心事才公平呢？就算是为了保护自己，那也要能不问就不问。

微信公众号：星吧Geo 微博:geoliu


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