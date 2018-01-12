12星座1/14-1/20周运(2018-01-12 10:24:22)
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【牡羊座】2018年1月14日～2018年1月20日
本周来电情人：宝瓶座
你的本周财神：牡羊座
本周爱情幸运物：镂空蝴蝶咖啡勺
本周幸运日：周三
整体运势：
本周牡羊座的好运难以撑到最后，特别是本周最后两天，运势变差。周日，充实而满足的一天。周一周二，原本做事的方式会有些调整改变，这些变动对你而言是有利的。周三到周五，取得成绩得意忘形，让你乐极生悲。周六，有些小状况让牡羊座一时烦躁，心情陷入低谷。
爱情运势：
本周牡羊座在有些时候，会搞不清楚“自己”与“外界”之间的界限，这种状态投射在情感生活中，则表现为你很难分辨清究竟什么才是自己真正想要的。单身者会在择偶时重新纠结于标准问题，那些收入、相貌、家庭状况之类的标准屡次被外界提醒，让你难免忽略了自己在情感方面的选择标准。有伴者本周在和伴侣相处时，则可能过分苛求对方是否对自己足够顺从、是否愿意让自己融入TA的社交圈等等常见的、判断自己在伴侣心中是否足够重要的标准，却忽略了从两人相处时的实际感受出发，来判定彼此的相处模式是否有问题。
财运分析：
本周牡羊座初次尝试用提前规划的方式来管理财务，效果不错。这周你惊喜地发现上半个月自己的开支确实合理得多了，也省下了不少钱，下半个月继续坚持下去！
【金牛座】2018年1月14日～2018年1月20日
本周来电情人：双鱼座
你的本周财神：金牛座
本周爱情幸运物：便携式加湿器
本周幸运日：周四
整体运势：
本周金牛座运势还是比较有看点的。周日，心情低落沮丧。周一周二时，你会带着改变的心态去看待周围的一切，结果惊喜地发现在熟悉的生活中，很多原本司空见惯的事都变得更有意思了。这样的改变会在周三到周五时持续为你提供新的灵感和启示，当然偶尔也会带来一些困惑。所以在周六，你可能需要再次找信得过的人聊聊自己在这方面的新感受和新疑问。这样的交流会让你继续受益匪浅。
爱情运势：
本周金牛座非常重视与异性之间精神上的共鸣，单身者在本周会因为这样的标准，大刀阔斧地“删除”一大堆与之不相符的追求者。哪怕因此被人责备“会不会太傲慢了一点”也无所谓，毕竟只有你自己才清楚自身最需要、最重视的，究竟是什么。有伴者在本周会一直尝试与伴侣在精神领域寻找共同话题，有可能的话，还会使劲把双方的爱好、习惯往一起并拢。这样的做法本身没什么问题，但还是要注意别太勉强——无论勉强的是对方，还是自己。
财运分析：
本周金牛座如果能够认真听取他人的建议，并及时用它指导自己的财务管理，会因此而避开一起大麻烦，原本会相应出现的、经济方面的损失，也幸运地得以避免。
【双子座】2018年1月14日～2018年1月20日
本周来电情人：牡羊座
你的本周财神：双子座
本周爱情幸运物：手工信封
本周幸运日：周六
整体运势：
本周双子座运势起落变化太大，忽高忽低。周日这天不妨和好朋友出门玩玩，因为这天你的工作效率并不高，但社交方面却保持着相当理想的状态。周一周二，心情低落至谷底，可能跟某人惹到你有关；想做的事总是做不成，除了自我苛责外，也应该仔细观察下这件事的背景情况，看有没有可能是有人从中作梗。周三到周五的你会过得轻松，由于一个大麻烦在他人协助下得以解除，你又可以后顾无忧地继续闯、继续拼了。而周六这天也许需要拨一些时间在业务学习方面，别怕麻烦，也不要偷懒。这样的“充电”会让你下一阶段的工作（学习）更为轻松。
爱情运势：
本周双子座的醋意和竞争意识都比较强，所以在与异性相处时，心情总是难以真正平静下来。单身者在本周会对潜在的“情敌”抱有程度较高的警惕感。虽然自己也知道这种焦虑来得毫无根据（而且也缺乏立场），却仍然不受控制地被它左右着心情。有伴者本周则特别在意伴侣周围的其他异性，总担心他们会从自己这儿掠夺走伴侣的注意力甚至心意，而这方面的不安则可能对你们之间的情感造成一定的负面影响。
财运分析：
本周双子座在网上购物时一定要谨慎和认真，否则很可能因为出现选错品种、忘了备注说明要求、选错地址或派送日期等方面的失误，导致一大笔钱白白花了出去。
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【巨蟹座】2018年1月14日～2018年1月20日
本周来电情人：金牛座
你的本周财神：巨蟹座
本周爱情幸运物：装饰贴纸
本周幸运日：周二
整体运势：
本周巨蟹座运势一般，缺乏亮点。周日这天你需要对某个状况作出选择，但可以放心的是无论选择什么都不会出现差错。周一周二这两天运势相当理想，特别是人际交往方面占尽优势，如果有需要说服他人的工作，可以放在这两天去做。周三到周五，你的好状态会因某个突然而至的打击而被强行中断，此时一定要说服自己坚守信念，不可半途而废。周六是个适合换换心情的日子，
爱情运势：
本周巨蟹座总是在隐藏自己的心思，因为你一直觉得自己还不确定这段情感的走向。单身者尽管已经对某人有了明确好感，而且这种感觉已持续了一段时间；但你仍然在犹疑，不确定这样的情感是否能被定义为爱情，并且生怕对这个定义的模糊会让自己日后面对重大麻烦。有伴者本周则会在伴侣要求你与之探讨关于未来的可能性时，感到紧张不安。无论是婚姻、子女，还是共同大宗财产的购置，这些明确指向未来的话题，都在要求你背负一定的责任，而你偏巧是个比较悲观的人，于是想得越多，心越累，不确定感也越强。
财运分析：
本周巨蟹座会在人际交往方面花不少钱，但这些花费纯粹是出于分享意识，而不是功利性的经营。可能在有些人看来这样做很不值得，但你只要确信自己真的很享受这个过程，就好啦。
【狮子座】2018年1月14日～2018年1月20日
本周来电情人：双子座
你的本周财神：狮子座
本周爱情幸运物：洛神花茶
本周幸运日：周日
整体运势：
本周狮子座运势渐弱。周日各方面状态不错，心情也很愉快。周一周二，工作完成的质量不低，同时效率也挺高。周三到周五，因为你会被要求担负某个非常重要的任务，你感到压力略大，但同时对他人期望的承担却也让你感到踌躇满志。周六，你会因为不慎办砸了某件事，对自己的评价变得极低，甚至开始质疑自己的能力。
爱情运势：
本周狮子座很希望在他人面前表现自己的能力，借以赢得异性青睐。单身者本周会特别关注那些能让自己崭露头角的社会活动，哪怕为此投入大量精力或相当奢侈的花销，也不会觉得可惜，因为你觉得只有这样才能让你的意中人了解你、欣赏你，进而发自内心地愿意接受你。有伴者本周则总是忍不住，要滔滔不绝地和伴侣谈论你的工作、你的成绩以及你关于未来发展（职业规划）的想法。但此时一定要注意对方的情绪。如果你的这番谈论有为对方带来压力的迹象，一定及时叫停，否则好事变坏事可就麻烦啰！
财运分析：
本周狮子座会遇到和借贷有关的财务状况。可能是你刷自己的信用卡刷得太high，也可能是有好友向你借一笔数额不低的钱。但是好在这些都不至于伤筋动骨。只需注意在手头拮据时，凡事量力而行即可。
【处女座】2018年1月14日～2018年1月20日
本周来电情人：巨蟹座
你的本周财神：天秤座
本周爱情幸运物：花插
本周幸运日：周二
整体运势：
本周处女座运势优良。周日，慵懒不想做事，只想好好休息。周一周二，你有充分的时间完成自己的计划，同时也会有一个突然的好消息降临。周三到周五，你需要一边抽空消化这个好消息，一边继续将注意力集中在需要认真处理的事务上，尽管一心两用，却因为内心的喜悦而不觉辛苦。周六，有些事情处理起来挺耗时。
爱情运势：
本周处女座比较容易怀旧，并且也会因此而动辄伤感。单身者可能会因在和旧识提到过去经历时，因为这样的“回头看”而产生类似于懊悔、遗憾或愤怒、不满等负面情绪。此时一定要让自己分清“过去”与“现在”，把该放下的东西彻底放下。有伴者本周则会将现在的感情与过去曾经刻骨铭心的某段恋情作对比，进而产生某些不满。但一定别忘了，过去的美好可能是由于它已经像离枝的花一样停留在最美的瞬间了，而这样的花朵本身是没有生命的。与其沉溺在远离现实的回忆中徒劳伤感，何不怜取眼前人呢？
财运分析：
本周处女座的财运不错，但需要先行作出前期投入才能带来更好的结果。所以在该花钱的地方千万不要小气。有些时候真得相信那句谚语：会花钱的人才更会赚钱！
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【天秤座】2018年1月14日～2018年1月20日
本周来电情人：狮子座
你的本周财神：天蝎座
本周爱情幸运物：耳机绕线器
本周幸运日：周四
整体运势：
本周天秤座运势比较平淡。周日，这天你因为和朋友闲聊或外出游玩，没能做完原本计划做的事。结果周一周二时因此遇到了一些不愉快的事，这使你对自己执行力的不足感到内疚。周三到周五，你会因这种内疚而重新鼓起干劲，了解你的人也会在精神上对你予以支持。周六，你会遇到一些棘手的问题，并且发现自己需要对那些最亲近的人解释来龙去脉，这让你感到有些烦躁。
爱情运势：
本周天秤座的情感走向比较容易受其他人的影响，特别是你周围朋友的意见可能对你的决定起到至关重要的作用。单身者本周最好不要将尚未成型的、关于目前情感状况的判断向朋友倾诉，因为对方的看法和建议固然能让你一时心安，却有可能成为你在未来推卸责任的理由。有伴者本周则不要把自己与伴侣的矛盾向他人提起，免得并不了解情况的旁观者给出过分主观的意见，而你又被这种不够准确的意见所影响，作出有伤你们之间感情的判断。
财运分析：
本周天秤座如果遇到经济方面的小额损失，是应该庆幸的，因为这相当于是以破一点小财的方式，帮你化解了其他方面的大麻烦。钱这东西没了还能再赚，那些难以弥补的事物如果产生损失，才真叫划不来呢！
【天蝎座】2018年1月14日～2018年1月20日
本周来电情人：处女座
你的本周财神：射手座
本周爱情幸运物：薄荷色陶瓷甜品碗
本周幸运日：周六
整体运势：
本周天蝎座的效率在各方面来说都有点低。周日这天你会受坏心情的影响，变得看什么都不太顺眼，整个人也有点无精打采的。周一周二，可能因为心不在焉而错过某些重要信息，并使你受到他人的责备。而近期这些负面状态的堆积，会为周三到周五带来更糟糕的影响。所以这几天要尽量避免作出任何形式的决定。周六这天，有个好消息，让你在重新恢复信心的同时，也迅速找到新的奋斗目标。
爱情运势：
本周由于诸事不顺，天蝎座总是有点看什么（看谁）都不顺眼的意思。所以这一周你的爱情运势也不甚乐观。单身者本周在面对单恋之人时，总感到毫无理由的沮丧。因为你觉得对方可能对自己毫无兴趣，自己的一番情意大概没有希望了。这样的想法让你加倍质疑自己的人格魅力。有伴者本周则很容易为一些鸡毛蒜皮的小事和伴侣怄气，因为你在不经意间，过分夸大了这些事的实质意义。如果要避免这种情况的出现，就尽量不要凡事都弄得上纲上线，否则无论你自己还是你的伴侣，都会很累的。
财运分析：
本周天蝎座的经济基础（如基本工资或其他收入的稳定来源）会被削弱，这将在短时间内让你的生活状况面临较大改变。为了避免因此而生的麻烦，最好提前做好各方面的准备。
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【射手座】2018年1月14日～2018年1月20日
本周来电情人：天秤座
你的本周财神：魔羯座
本周爱情幸运物：糖果色名片夹
本周幸运日：周二
整体运势：
本周射手座运势比较低迷。周日，你会花时间整理家务、归纳物品，并清理掉很多旧物。周一周二这两天你会专注于近期一直在钻研的某项工作，并取得突破性进展。周三到周五，因为某些客观原因，你将不得不把注意力从这个领域转移到其他你不感兴趣的内容上。周六的情况也不太乐观，某个和你比较亲近的人会有意无意打击你的自信，让你同时对自身能力和社交状况产生双方面的怀疑。
爱情运势：
本周的射手座需要为前段时间自己关于情感的决定买单。单身者可能之前拒绝过他人为你牵线搭桥的建议，而本周则会有某件让人不愉快的事发生，让你意识到自己坚持的、对“自由”的追求，其实并不是那么坚定。换句话说在脆弱无助的时候，你发现自己其实也是渴望有人陪伴和抚慰的！有伴者本周则会面临和伴侣之间的观念冲突，具体来说，是因为之前你做某个决定时并未考虑到伴侣的感受，而本周你的伴侣则会在遇到类似状况时，同样是不考虑你的感受而作出了某个令你不快的决定。这让你郁闷得不轻。
财运分析：
本周射手座会需要为自己某个任性的决定买单，譬如说临时起意决定度假，于是不得不在本月开支中加上车票、机票和旅途中的费用。而这笔“脑瓜一热”带来的支出，数额还真不小。因为它的缘故，本月下旬你可能会过得比较拮据了。
【魔羯座】2018年1月14日～2018年1月20日
本周来电情人：天蝎座
你的本周财神：宝瓶座
本周爱情幸运物：卡通行李牌
本周幸运日：周二
整体运势：
本周魔羯座过得并不怎么轻松。周日，身心懒散，只想好好休息放松。周一周二，不宜插手他人的纠纷，以免为自己惹来不必要的责任。周三到周五，如果觉得自己被别人误解了，不要着急上前解释，先将事态静置一段时间再处理，给彼此一个缓冲的时间，解决问题的效果可能会更好。周六，若心情烦躁，就不要勉强自己非做些什么不可。会休息的人才会工作，对自己宽容一些，给自己安排一个足够闲适的假日吧！
爱情运势：
本周魔羯座期望从异性那儿获得足够的默契，却没意识到如果找错了人，这种期望注定成为奢求。单身者本周会得到与暗恋之人进一步密切接触的机会，但却会失望地发现，和对方的近距离交往反而不如想象中那么愉快。此时一定不要害怕自我否定，你更该做的是仔细想清，看对方是不是真的值得你以心相许。有伴者本周则会在和伴侣数次沟通失败后，不得不重新审视你们之间的关系，并惊讶地发现原来你们之间的相似之处并没有想象中那么多，曾经有过的情感上的共鸣，更多也是由于单方或双方刻意改变而带来的结果，并非自然而然的过程。
财运分析：
本周魔羯座在作出理财投资方面的决定时，千万不能过分依赖自己的经验或直觉，否则很快就会发现自己遇到了阴沟翻船的糟糕状况。
【宝瓶座】2018年1月14日～2018年1月20日
本周来电情人：射手座
你的本周财神：双鱼座
本周爱情幸运物：多功能化妆镜
本周幸运日：周日
整体运势：
本周宝瓶座各方面状态不佳。周日，日子比较有点意思（变化）。周一周二，可能有人前来检查你近期的工作（学习）情况，这种被监督甚至提防的感觉，让你非常不满，并直接影响了你周三到周五的状态。但可能连你自己都没发现，这其实是你在为自己的偷懒找借口而已。好容易熬到周六，总算能理直气壮地休息了，你却又因为发现这一周的效率低下导致工作进度不能达到预期水准，于是不得不利用周末稍事弥补。
爱情运势：
本周宝瓶座在情感生活方面总是遮遮掩掩，担心自己的选择不被周围人接受，不得不作出掩耳盗铃的姿态。单身者会因不够自信，总觉得自己的情感选择会遭到周围人嘲笑或质疑，明明已全心全意认定了某人，但就是不肯在别人问及的时候坦承这点，这样的做法可能会让亲友觉得你不够信任他们。有伴者本周则不太容易在伴侣面前表达情感，哪怕明明已经被对方感动得不行，却仍然绷着劲儿不肯让对方发现这一点，生怕自己一软化，对方以后就不会再用同样的热情和温柔对待自己。但对方的满腔热情也是需要鼓励的呀，还是多少给些正面回应比较好！
财运分析：
本周宝瓶座会发现某笔原本预期能够得到的偏财落空了。之前因为太过相信这笔钱会如期而至，所以你不知不觉间花了太多的钱。现在便不可避免地在心疼和郁闷经济损失之余，还不得不为手头的拮据所苦。
【双鱼座】2018年1月14日～2018年1月20日
本周来电情人：宝瓶座
你的本周财神：牡羊座
本周爱情幸运物：荧光色便签本
本周幸运日：周日
整体运势：
本周双鱼座运势不佳。周日这天你会因社交方面的顺利愉快，感觉自己心情极好，也因此有了继续工作的干劲。但周一周二，则会因为找不到愿意在精神上和自己作伴的人，而显得有些蔫头耷脑。周三到周五的你更是如此，某种自伤自怜的情绪会渐渐在你心底扩散，让你觉得自己“做得还不够好”“不被他人认同和接受”。尽管周六时可以休息一下并暂时脱离日常工作（学习）的圈子，但这种自我怀疑的影响仍然在持续，而你也发现自己很难再找到发自内心的满足感。
爱情运势：
双鱼座的人一向不讳言自己对于宠爱、迁就等浓烈情感的需要，好在本周的双鱼倒不缺这些。单身者尽管没有真正意义上的恋人，但只要你愿意，总会有追求者愿意在你面前表现出无限的耐心和包容，这种状态的相处则会为你带来足够的安全感。有伴者本周则不管在外面如何辛苦、如何心塞，只要一回到伴侣面前就立刻会变成小孩子，会撒娇，会提要求，会不软磨硬泡地索要到足够的宠溺就不罢休。好在你的伴侣也早就习惯了这样的相处。
财运分析：
本周双鱼座在左思右想之后，终于下决心为自己添置了早就想要的某件物品。这一决定所带来的喜悦，充分抵消了经济上大笔支出所造成的不安。所以，就好好享受这件给自己的礼物吧！
【巨蟹座】2018年1月14日～2018年1月20日
本周来电情人：金牛座
你的本周财神：巨蟹座
本周爱情幸运物：装饰贴纸
本周幸运日：周二
整体运势：
本周巨蟹座运势一般，缺乏亮点。周日这天你需要对某个状况作出选择，但可以放心的是无论选择什么都不会出现差错。周一周二这两天运势相当理想，特别是人际交往方面占尽优势，如果有需要说服他人的工作，可以放在这两天去做。周三到周五，你的好状态会因某个突然而至的打击而被强行中断，此时一定要说服自己坚守信念，不可半途而废。周六是个适合换换心情的日子，
爱情运势：
本周巨蟹座总是在隐藏自己的心思，因为你一直觉得自己还不确定这段情感的走向。单身者尽管已经对某人有了明确好感，而且这种感觉已持续了一段时间；但你仍然在犹疑，不确定这样的情感是否能被定义为爱情，并且生怕对这个定义的模糊会让自己日后面对重大麻烦。有伴者本周则会在伴侣要求你与之探讨关于未来的可能性时，感到紧张不安。无论是婚姻、子女，还是共同大宗财产的购置，这些明确指向未来的话题，都在要求你背负一定的责任，而你偏巧是个比较悲观的人，于是想得越多，心越累，不确定感也越强。
财运分析：
本周巨蟹座会在人际交往方面花不少钱，但这些花费纯粹是出于分享意识，而不是功利性的经营。可能在有些人看来这样做很不值得，但你只要确信自己真的很享受这个过程，就好啦。
【狮子座】2018年1月14日～2018年1月20日
本周来电情人：双子座
你的本周财神：狮子座
本周爱情幸运物：洛神花茶
本周幸运日：周日
整体运势：
本周狮子座运势渐弱。周日各方面状态不错，心情也很愉快。周一周二，工作完成的质量不低，同时效率也挺高。周三到周五，因为你会被要求担负某个非常重要的任务，你感到压力略大，但同时对他人期望的承担却也让你感到踌躇满志。周六，你会因为不慎办砸了某件事，对自己的评价变得极低，甚至开始质疑自己的能力。
爱情运势：
本周狮子座很希望在他人面前表现自己的能力，借以赢得异性青睐。单身者本周会特别关注那些能让自己崭露头角的社会活动，哪怕为此投入大量精力或相当奢侈的花销，也不会觉得可惜，因为你觉得只有这样才能让你的意中人了解你、欣赏你，进而发自内心地愿意接受你。有伴者本周则总是忍不住，要滔滔不绝地和伴侣谈论你的工作、你的成绩以及你关于未来发展（职业规划）的想法。但此时一定要注意对方的情绪。如果你的这番谈论有为对方带来压力的迹象，一定及时叫停，否则好事变坏事可就麻烦啰！
财运分析：
本周狮子座会遇到和借贷有关的财务状况。可能是你刷自己的信用卡刷得太high，也可能是有好友向你借一笔数额不低的钱。但是好在这些都不至于伤筋动骨。只需注意在手头拮据时，凡事量力而行即可。
【处女座】2018年1月14日～2018年1月20日
本周来电情人：巨蟹座
你的本周财神：天秤座
本周爱情幸运物：花插
本周幸运日：周二
整体运势：
本周处女座运势优良。周日，慵懒不想做事，只想好好休息。周一周二，你有充分的时间完成自己的计划，同时也会有一个突然的好消息降临。周三到周五，你需要一边抽空消化这个好消息，一边继续将注意力集中在需要认真处理的事务上，尽管一心两用，却因为内心的喜悦而不觉辛苦。周六，有些事情处理起来挺耗时。
爱情运势：
本周处女座比较容易怀旧，并且也会因此而动辄伤感。单身者可能会因在和旧识提到过去经历时，因为这样的“回头看”而产生类似于懊悔、遗憾或愤怒、不满等负面情绪。此时一定要让自己分清“过去”与“现在”，把该放下的东西彻底放下。有伴者本周则会将现在的感情与过去曾经刻骨铭心的某段恋情作对比，进而产生某些不满。但一定别忘了，过去的美好可能是由于它已经像离枝的花一样停留在最美的瞬间了，而这样的花朵本身是没有生命的。与其沉溺在远离现实的回忆中徒劳伤感，何不怜取眼前人呢？
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【天秤座】2018年1月14日～2018年1月20日
本周来电情人：狮子座
你的本周财神：天蝎座
本周爱情幸运物：耳机绕线器
本周幸运日：周四
整体运势：
本周天秤座运势比较平淡。周日，这天你因为和朋友闲聊或外出游玩，没能做完原本计划做的事。结果周一周二时因此遇到了一些不愉快的事，这使你对自己执行力的不足感到内疚。周三到周五，你会因这种内疚而重新鼓起干劲，了解你的人也会在精神上对你予以支持。周六，你会遇到一些棘手的问题，并且发现自己需要对那些最亲近的人解释来龙去脉，这让你感到有些烦躁。
爱情运势：
本周天秤座的情感走向比较容易受其他人的影响，特别是你周围朋友的意见可能对你的决定起到至关重要的作用。单身者本周最好不要将尚未成型的、关于目前情感状况的判断向朋友倾诉，因为对方的看法和建议固然能让你一时心安，却有可能成为你在未来推卸责任的理由。有伴者本周则不要把自己与伴侣的矛盾向他人提起，免得并不了解情况的旁观者给出过分主观的意见，而你又被这种不够准确的意见所影响，作出有伤你们之间感情的判断。
财运分析：
本周天秤座如果遇到经济方面的小额损失，是应该庆幸的，因为这相当于是以破一点小财的方式，帮你化解了其他方面的大麻烦。钱这东西没了还能再赚，那些难以弥补的事物如果产生损失，才真叫划不来呢！
【天蝎座】2018年1月14日～2018年1月20日
本周来电情人：处女座
你的本周财神：射手座
本周爱情幸运物：薄荷色陶瓷甜品碗
本周幸运日：周六
整体运势：
本周天蝎座的效率在各方面来说都有点低。周日这天你会受坏心情的影响，变得看什么都不太顺眼，整个人也有点无精打采的。周一周二，可能因为心不在焉而错过某些重要信息，并使你受到他人的责备。而近期这些负面状态的堆积，会为周三到周五带来更糟糕的影响。所以这几天要尽量避免作出任何形式的决定。周六这天，有个好消息，让你在重新恢复信心的同时，也迅速找到新的奋斗目标。
爱情运势：
本周由于诸事不顺，天蝎座总是有点看什么（看谁）都不顺眼的意思。所以这一周你的爱情运势也不甚乐观。单身者本周在面对单恋之人时，总感到毫无理由的沮丧。因为你觉得对方可能对自己毫无兴趣，自己的一番情意大概没有希望了。这样的想法让你加倍质疑自己的人格魅力。有伴者本周则很容易为一些鸡毛蒜皮的小事和伴侣怄气，因为你在不经意间，过分夸大了这些事的实质意义。如果要避免这种情况的出现，就尽量不要凡事都弄得上纲上线，否则无论你自己还是你的伴侣，都会很累的。
财运分析：
本周天蝎座的经济基础（如基本工资或其他收入的稳定来源）会被削弱，这将在短时间内让你的生活状况面临较大改变。为了避免因此而生的麻烦，最好提前做好各方面的准备。
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【射手座】2018年1月14日～2018年1月20日
本周来电情人：天秤座
你的本周财神：魔羯座
本周爱情幸运物：糖果色名片夹
本周幸运日：周二
整体运势：
本周射手座运势比较低迷。周日，你会花时间整理家务、归纳物品，并清理掉很多旧物。周一周二这两天你会专注于近期一直在钻研的某项工作，并取得突破性进展。周三到周五，因为某些客观原因，你将不得不把注意力从这个领域转移到其他你不感兴趣的内容上。周六的情况也不太乐观，某个和你比较亲近的人会有意无意打击你的自信，让你同时对自身能力和社交状况产生双方面的怀疑。
爱情运势：
本周的射手座需要为前段时间自己关于情感的决定买单。单身者可能之前拒绝过他人为你牵线搭桥的建议，而本周则会有某件让人不愉快的事发生，让你意识到自己坚持的、对“自由”的追求，其实并不是那么坚定。换句话说在脆弱无助的时候，你发现自己其实也是渴望有人陪伴和抚慰的！有伴者本周则会面临和伴侣之间的观念冲突，具体来说，是因为之前你做某个决定时并未考虑到伴侣的感受，而本周你的伴侣则会在遇到类似状况时，同样是不考虑你的感受而作出了某个令你不快的决定。这让你郁闷得不轻。
财运分析：
本周射手座会需要为自己某个任性的决定买单，譬如说临时起意决定度假，于是不得不在本月开支中加上车票、机票和旅途中的费用。而这笔“脑瓜一热”带来的支出，数额还真不小。因为它的缘故，本月下旬你可能会过得比较拮据了。
【魔羯座】2018年1月14日～2018年1月20日
本周来电情人：天蝎座
你的本周财神：宝瓶座
本周爱情幸运物：卡通行李牌
本周幸运日：周二
整体运势：
本周魔羯座过得并不怎么轻松。周日，身心懒散，只想好好休息放松。周一周二，不宜插手他人的纠纷，以免为自己惹来不必要的责任。周三到周五，如果觉得自己被别人误解了，不要着急上前解释，先将事态静置一段时间再处理，给彼此一个缓冲的时间，解决问题的效果可能会更好。周六，若心情烦躁，就不要勉强自己非做些什么不可。会休息的人才会工作，对自己宽容一些，给自己安排一个足够闲适的假日吧！
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本周魔羯座期望从异性那儿获得足够的默契，却没意识到如果找错了人，这种期望注定成为奢求。单身者本周会得到与暗恋之人进一步密切接触的机会，但却会失望地发现，和对方的近距离交往反而不如想象中那么愉快。此时一定不要害怕自我否定，你更该做的是仔细想清，看对方是不是真的值得你以心相许。有伴者本周则会在和伴侣数次沟通失败后，不得不重新审视你们之间的关系，并惊讶地发现原来你们之间的相似之处并没有想象中那么多，曾经有过的情感上的共鸣，更多也是由于单方或双方刻意改变而带来的结果，并非自然而然的过程。
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本周幸运日：周日
整体运势：
本周宝瓶座各方面状态不佳。周日，日子比较有点意思（变化）。周一周二，可能有人前来检查你近期的工作（学习）情况，这种被监督甚至提防的感觉，让你非常不满，并直接影响了你周三到周五的状态。但可能连你自己都没发现，这其实是你在为自己的偷懒找借口而已。好容易熬到周六，总算能理直气壮地休息了，你却又因为发现这一周的效率低下导致工作进度不能达到预期水准，于是不得不利用周末稍事弥补。
爱情运势：
本周宝瓶座在情感生活方面总是遮遮掩掩，担心自己的选择不被周围人接受，不得不作出掩耳盗铃的姿态。单身者会因不够自信，总觉得自己的情感选择会遭到周围人嘲笑或质疑，明明已全心全意认定了某人，但就是不肯在别人问及的时候坦承这点，这样的做法可能会让亲友觉得你不够信任他们。有伴者本周则不太容易在伴侣面前表达情感，哪怕明明已经被对方感动得不行，却仍然绷着劲儿不肯让对方发现这一点，生怕自己一软化，对方以后就不会再用同样的热情和温柔对待自己。但对方的满腔热情也是需要鼓励的呀，还是多少给些正面回应比较好！
财运分析：
本周宝瓶座会发现某笔原本预期能够得到的偏财落空了。之前因为太过相信这笔钱会如期而至，所以你不知不觉间花了太多的钱。现在便不可避免地在心疼和郁闷经济损失之余，还不得不为手头的拮据所苦。
【双鱼座】2018年1月14日～2018年1月20日
本周来电情人：宝瓶座
你的本周财神：牡羊座
本周爱情幸运物：荧光色便签本
本周幸运日：周日
整体运势：
本周双鱼座运势不佳。周日这天你会因社交方面的顺利愉快，感觉自己心情极好，也因此有了继续工作的干劲。但周一周二，则会因为找不到愿意在精神上和自己作伴的人，而显得有些蔫头耷脑。周三到周五的你更是如此，某种自伤自怜的情绪会渐渐在你心底扩散，让你觉得自己“做得还不够好”“不被他人认同和接受”。尽管周六时可以休息一下并暂时脱离日常工作（学习）的圈子，但这种自我怀疑的影响仍然在持续，而你也发现自己很难再找到发自内心的满足感。
爱情运势：
双鱼座的人一向不讳言自己对于宠爱、迁就等浓烈情感的需要，好在本周的双鱼倒不缺这些。单身者尽管没有真正意义上的恋人，但只要你愿意，总会有追求者愿意在你面前表现出无限的耐心和包容，这种状态的相处则会为你带来足够的安全感。有伴者本周则不管在外面如何辛苦、如何心塞，只要一回到伴侣面前就立刻会变成小孩子，会撒娇，会提要求，会不软磨硬泡地索要到足够的宠溺就不罢休。好在你的伴侣也早就习惯了这样的相处。
财运分析：
本周双鱼座在左思右想之后，终于下决心为自己添置了早就想要的某件物品。这一决定所带来的喜悦，充分抵消了经济上大笔支出所造成的不安。所以，就好好享受这件给自己的礼物吧！
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