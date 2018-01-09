







巨蟹座

有非常多的巨蟹座，恋爱后喜欢放下所有的架子，喜欢坦诚自己的一切，不管另一半需不需要、适不适应，反正就是要送上自己能送上的一切关怀与爱护——在热恋期，这种爱人的方式，的确能让另一半感动又十分受用，可惜时间一长，另一半就会觉得，如果没办法回报，会有被良心谴责的压力，想逃！









处女座

如果爱情能给人三层感受，那被处女座爱着，第一层第二层感觉都是幸福，至于第三层嘛……前调还是幸福，但再咂摸咂摸，苦涩的滋味就会晕染开来！处女座让爱人感觉幸福，到底还是因为处女座懂得如何去对爱人好，而苦涩的关键也还是因为这种好：因为太面面俱到，另一半会有变成“废人”的恐慌。









天蝎座

天蝎座在爱情面前，可以毫不设防，不仅有巨蟹座的牺牲无我的精神，还有特别强烈的“看护”精神。天蝎座真爱起来，可以凭借“有情”两个字来“镇压”一起阻碍感情的人与事，无论另一半什么样，天蝎座也总是一副你最好，我支持你的态度，贴心是真贴心，只可惜还是会让人压力山大。





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