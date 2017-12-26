星吧12星座2018年财富运势，巨蟹旺，牡羊旺，宝瓶旺(2017-12-26 09:58:40)
（请参考太阳及上升星座）
牡羊座
财富指数：★★★★★★★★☆☆
2018牡羊座的居处环境有些改变，改变的过程中，必然产生种种开销。1-2月过年的气氛浓厚，花钱也有年节的特色，出门时的开销有“名目多、金额大”的特点；3-4月延续了过年期的风格，但因为财势基础不错，无大碍；5-6月，理财投资可能进入洼地，不过，等低潮过去，有新的商机出现；7-10月，有贵人相助，促使11-12月的财势得以发展。
金牛座
财富指数：★★★★★★☆☆☆☆
金牛座2018年花在吃喝，花在自己身上（或家里需要）的钱比较多，上半年跟下半年各有几笔较大的支出——能缓解多变环境带来的焦虑感，属于较有价值的自我投资。1-3月，一些花销提高了金牛座的生活品质，但也对财运产生过暂时的抑制作用，4-5月财运指数回升，沉住气就能轻松守住钱包；5-9月，财运的发展较顺，投资理财方面容易获利；10-12月，财运很可能被心情拖累，投资不要冒进。
双子座
财富指数：★★☆☆☆☆☆☆☆☆
2018年双子座进财难、守财也难，即便是紧衣缩食，对保持财势的作用也不大。一开年没多久，开支就接踵而至，原定要想省钱的地方，事到临头却来不及有作为；2-4月间，财运发展屡屡遭受挑战，固定的、免不了的开销与临时、不可估计的消费对双子座的钱包双面夹击；5-9月，若有投资理财决策，都要留心；10月-12月间，双子座可能有较为贵重的物品丢失或更换的情况，损失较大。
牡羊座
财富指数：★★★★★★★★☆☆
2018牡羊座的居处环境有些改变，改变的过程中，必然产生种种开销。1-2月过年的气氛浓厚，花钱也有年节的特色，出门时的开销有“名目多、金额大”的特点；3-4月延续了过年期的风格，但因为财势基础不错，无大碍；5-6月，理财投资可能进入洼地，不过，等低潮过去，有新的商机出现；7-10月，有贵人相助，促使11-12月的财势得以发展。
金牛座
财富指数：★★★★★★☆☆☆☆
金牛座2018年花在吃喝，花在自己身上（或家里需要）的钱比较多，上半年跟下半年各有几笔较大的支出——能缓解多变环境带来的焦虑感，属于较有价值的自我投资。1-3月，一些花销提高了金牛座的生活品质，但也对财运产生过暂时的抑制作用，4-5月财运指数回升，沉住气就能轻松守住钱包；5-9月，财运的发展较顺，投资理财方面容易获利；10-12月，财运很可能被心情拖累，投资不要冒进。
双子座
财富指数：★★☆☆☆☆☆☆☆☆
2018年双子座进财难、守财也难，即便是紧衣缩食，对保持财势的作用也不大。一开年没多久，开支就接踵而至，原定要想省钱的地方，事到临头却来不及有作为；2-4月间，财运发展屡屡遭受挑战，固定的、免不了的开销与临时、不可估计的消费对双子座的钱包双面夹击；5-9月，若有投资理财决策，都要留心；10月-12月间，双子座可能有较为贵重的物品丢失或更换的情况，损失较大。
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巨蟹座
财富指数：★★★★★★★☆☆☆
2018年巨蟹座的口袋“不差钱”！虽然也有为钱事烦心的遭遇，但巨蟹座处理速度要快过其他星座。上半年的财势支持巨蟹座去尝试新鲜、不一样体验，1-3月花的钱多是为个人积极的改变做准备，在投资上可能展现新的格局，由于要计算收益的时间难度大，加上要考虑到其他的花销，4-6月财运暂缓发展，经过7-9月的酝酿期，到10月下旬，阻碍财运发展的因素减少，年底将收获意外惊喜！
狮子座
财富指数：★★★★★★☆☆☆☆
2018对狮子座而言，意味着人生阶段改变的酝酿期，花钱成为不可或缺的推动条件，因而狮子座这一年，荷包常处在“左进右出”的状态。上半年在提升个人品味、生活品质上的投资较多，1-4月，可能养成新的消费习惯；5-6月，投资的预期别太高，市场随时波动；下半年很多不确定的因素会渐渐消散，然而7-8月理财投资仍需多加小心，9-12月，沉住气，财运将可望持续性发展。
处女座
财富指数：★★★☆☆☆☆☆☆☆
2018年，处女座有太多想法要实现，对应的消费节节攀高，一整年的财运都在低空飞行。上半年，出门游玩或自我修养，都有不菲的开支；1-3月荷包连续缩水，买东西容易收不住手，投资理财方面容易判断失误；4-5月实行财务紧缩策略有些效果，挽回了几分颓势；6-9月财运起起伏伏，创业中的处女座会时常感到手头不宽裕；10-11月稍有缓解，12月又有些新的财务问题浮出水面。
测你今生事业财力
天秤座
财富指数：★★★★☆☆☆☆☆☆
钱的困扰在2018一整年都让天秤座颇为烦心，花钱的事，很费脑力。1-2月，人际往来上花钱多，会买不少东西送人，投资方面因故要暂停；3-4月，几度无法摆脱财务困境，喜欢提前消费后还款的天秤座，可能有填不满的“窟窿”，导致5-6月都有财务问题让人焦虑的感觉；7-9月，外务较多的天秤座，有几次意外破财的情形；10-12月建议精打细算、自我克制，可助财运指数缓慢回升。
天蝎座
财富指数：★★★★★★☆☆☆☆
上半年，缓解紧张的人际关系，是天蝎座最常见的花钱项目。1-2月间会有不小的开销，跟人一起消费的话，非常容易超支；3-4月，为增加办事效率或得到他人帮助，有些省不了的开支；5-6月间为了难得的聚会，开销增加；7-9月有投资理财习惯的天蝎座，要多关注市场的动向；10月天蝎座陷入想花又想省的的纠结，11-12月有几笔享受型的开销，却也因此加剧了财务压力。
射手座
财富指数：★★★★★☆☆☆☆☆
2018年射手座会调整自己的重心、方向，尝试发展新的兴趣或嗜好，为此付出钱财也在所不惜。1-2月射手座容易嘴馋，吃喝消费花样多；3-5月都属于财运平平，花钱一定要省，投资理财方面可多加关注；6-8月是市场形势从不稳到开始稳的过程，多想、多做功课、把握契机才能保障9-10月的财运有些看头；11-12月间，理财投资上有无奈的状况，尤其是11月。
巨蟹座
财富指数：★★★★★★★☆☆☆
2018年巨蟹座的口袋“不差钱”！虽然也有为钱事烦心的遭遇，但巨蟹座处理速度要快过其他星座。上半年的财势支持巨蟹座去尝试新鲜、不一样体验，1-3月花的钱多是为个人积极的改变做准备，在投资上可能展现新的格局，由于要计算收益的时间难度大，加上要考虑到其他的花销，4-6月财运暂缓发展，经过7-9月的酝酿期，到10月下旬，阻碍财运发展的因素减少，年底将收获意外惊喜！
狮子座
财富指数：★★★★★★☆☆☆☆
2018对狮子座而言，意味着人生阶段改变的酝酿期，花钱成为不可或缺的推动条件，因而狮子座这一年，荷包常处在“左进右出”的状态。上半年在提升个人品味、生活品质上的投资较多，1-4月，可能养成新的消费习惯；5-6月，投资的预期别太高，市场随时波动；下半年很多不确定的因素会渐渐消散，然而7-8月理财投资仍需多加小心，9-12月，沉住气，财运将可望持续性发展。
处女座
财富指数：★★★☆☆☆☆☆☆☆
2018年，处女座有太多想法要实现，对应的消费节节攀高，一整年的财运都在低空飞行。上半年，出门游玩或自我修养，都有不菲的开支；1-3月荷包连续缩水，买东西容易收不住手，投资理财方面容易判断失误；4-5月实行财务紧缩策略有些效果，挽回了几分颓势；6-9月财运起起伏伏，创业中的处女座会时常感到手头不宽裕；10-11月稍有缓解，12月又有些新的财务问题浮出水面。
测你今生事业财力
天秤座
财富指数：★★★★☆☆☆☆☆☆
钱的困扰在2018一整年都让天秤座颇为烦心，花钱的事，很费脑力。1-2月，人际往来上花钱多，会买不少东西送人，投资方面因故要暂停；3-4月，几度无法摆脱财务困境，喜欢提前消费后还款的天秤座，可能有填不满的“窟窿”，导致5-6月都有财务问题让人焦虑的感觉；7-9月，外务较多的天秤座，有几次意外破财的情形；10-12月建议精打细算、自我克制，可助财运指数缓慢回升。
天蝎座
财富指数：★★★★★★☆☆☆☆
上半年，缓解紧张的人际关系，是天蝎座最常见的花钱项目。1-2月间会有不小的开销，跟人一起消费的话，非常容易超支；3-4月，为增加办事效率或得到他人帮助，有些省不了的开支；5-6月间为了难得的聚会，开销增加；7-9月有投资理财习惯的天蝎座，要多关注市场的动向；10月天蝎座陷入想花又想省的的纠结，11-12月有几笔享受型的开销，却也因此加剧了财务压力。
射手座
财富指数：★★★★★☆☆☆☆☆
2018年射手座会调整自己的重心、方向，尝试发展新的兴趣或嗜好，为此付出钱财也在所不惜。1-2月射手座容易嘴馋，吃喝消费花样多；3-5月都属于财运平平，花钱一定要省，投资理财方面可多加关注；6-8月是市场形势从不稳到开始稳的过程，多想、多做功课、把握契机才能保障9-10月的财运有些看头；11-12月间，理财投资上有无奈的状况，尤其是11月。
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魔羯座
财富指数：★★★★★★★☆☆☆
2018年魔羯座会因事或出游，造访一些地方，期间的消费是第一次经历，建议事前多查访以避免浪费。1-2月钱事要多加盘算，能不折腾就少折腾；3-4月，魔羯座花在人际关系上的钱较多，5-6月间有口福，吃喝消费多；7-9月是财运的“多事之秋”，但投资理财若能理性看待，日后可期待回报；10月有财运转好的小高峰，11-12月即便有不得不花的钱，也有不错的财运撑腰。
宝瓶座
财富指数：★★★★★★★☆☆☆
千头万绪，思索调整是2018年宝瓶座的注意要点，在财富规划上更是如此；从1月中开始，吃喝买东西的行程多，到4月前都是约定多，各式消费多种多样，但也不时有别人请客，有往有来；5-6月，理财投资上有些波折，冷静应对，危机也可顺利化解；7-9月花销多，会尝试点新鲜体验，不过头脑还算清醒，总能及时刹车；10-12月，投资理财上要理智、保守以对。
双鱼座
财富指数：★★★★★★☆☆☆☆
从1月中开始，双鱼座陆续有些免不了的花销，一直到2月，财运都难有起色；3月后，双鱼座在理财上能找到方向感，若有重大的理财投资决策，建议在4-6月多方确定、核算成本；另外建议有时可以花点钱来经营人脉，在7-8月碰到手头紧的时候，会有人来解围；9-10月，日常的开销与尝鲜性质消费增加；有理财投资的双鱼座，10月建议保持有舍有得的心态，到了11-12月可望财势平稳。
魔羯座
财富指数：★★★★★★★☆☆☆
2018年魔羯座会因事或出游，造访一些地方，期间的消费是第一次经历，建议事前多查访以避免浪费。1-2月钱事要多加盘算，能不折腾就少折腾；3-4月，魔羯座花在人际关系上的钱较多，5-6月间有口福，吃喝消费多；7-9月是财运的“多事之秋”，但投资理财若能理性看待，日后可期待回报；10月有财运转好的小高峰，11-12月即便有不得不花的钱，也有不错的财运撑腰。
宝瓶座
财富指数：★★★★★★★☆☆☆
千头万绪，思索调整是2018年宝瓶座的注意要点，在财富规划上更是如此；从1月中开始，吃喝买东西的行程多，到4月前都是约定多，各式消费多种多样，但也不时有别人请客，有往有来；5-6月，理财投资上有些波折，冷静应对，危机也可顺利化解；7-9月花销多，会尝试点新鲜体验，不过头脑还算清醒，总能及时刹车；10-12月，投资理财上要理智、保守以对。
双鱼座
财富指数：★★★★★★☆☆☆☆
从1月中开始，双鱼座陆续有些免不了的花销，一直到2月，财运都难有起色；3月后，双鱼座在理财上能找到方向感，若有重大的理财投资决策，建议在4-6月多方确定、核算成本；另外建议有时可以花点钱来经营人脉，在7-8月碰到手头紧的时候，会有人来解围；9-10月，日常的开销与尝鲜性质消费增加；有理财投资的双鱼座，10月建议保持有舍有得的心态，到了11-12月可望财势平稳。
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