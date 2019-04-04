4月1日早盘收盘博文《大盘强势突破剑指3200点》之中老万研判——“对于大盘连续大涨突破震荡箱体，老万也是感到喜出望外，尽管一直以来老万都在看好大盘要冲到3200-3400点区域，却没有料想会是这么快速地突破且接近3200点整数关口，而且是再以跳空高开的方式向上攻击，让老万想起了2月25日当天的跳空高开和大涨长阳，如此相似的剧情表明短线又要开启一轮新的逼空冲击攻势，3200点将很快成为多头主力攻克的城池。”，大盘的走势应验了老万的判断，只是在4月2日稍微折腾了一下，昨天4月3日就攻克3200点了，今天4月4日延续了昨天的进攻良好势头，只不过盘中的震荡有点起伏。





正如老万在4月2日早盘收盘文章《大盘高位滞涨只是小插曲》之中提出的观点——“4月1日逼空大涨，今天早盘延续逼空，但是对比前两个交易日已经明显出现了进攻有所阻碍的迹象，或者说是在高位出现滞涨的情况，这是因为3200点整数关口的阻力在上方压制，在冲关之前仍会有所反复，也就是说，目前大盘的高位滞涨是多头主力新攻势之前的必经阶段，只是小插曲，美妙的主题曲还在后头。”，今天大盘在进攻之后的回落走势类似于4月2日的走势，仍旧属于新的突破攻势启动之前的小插曲过程，并不会影响大盘继续向上的大势。





有些看空者觉得外围情况不乐观而认为大盘快涨到头了，其实，大趋势的力量远远大于外围的利空，因此，在3400点尚未到来之前，依然能够乐观的看好大盘走势，只不过不能看到行情好，又寻思着高杠杆来让利润飞奔起来，这种非理性的方式依然不可取。





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