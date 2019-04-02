3月29日逼空大涨，4月1日逼空大涨，今天早盘延续逼空，但是对比前两个交易日已经明显出现了进攻有所阻碍的迹象，或者说是在高位出现滞涨的情况，这是因为3200点整数关口的阻力在上方压制，在冲关之前仍会有所反复，也就是说，目前大盘的高位滞涨是多头主力新攻势之前的必经阶段，只是小插曲，美妙的主题曲还在后头。





从点位上看，今天早盘大盘盘中的高点是3188点，与3200点的距离是如此之近，近的好像一伸手就能触碰到了，但是就还是碰不到，回顾2月25日大盘跳空大涨之后的走势，你就明白今天为什么大盘的走势会这样了，这就是所谓的历史总会重演，技术上理解就是每一次的跳空大涨之后都有存有缺口，有缺口就有心理忧虑，有忧虑必然就放不开手脚往前冲，这就是最简单的逻辑。





在具体把握层面，两市领涨榜上轮转的节奏还是不慢，上周强势的酿酒不见了身影，而是回调休整去了，喝了那么猛，休息一下也是必然，在这样的走势之下，把握股票还是以低位的品种为主，虽然没有题材股那么闪亮，但是至少在行情进入忐忑之时，你会更加安稳一些。





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